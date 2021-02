Oroscopo della settimana dal 15 al 21 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 febbraio al 21 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : La spesa impulsiva potrebbe essere la tua sfida questa settimana mentre Saturno si scontra con Urano nei tuoi regni di amicizia e finanziari. Uno scenario potrebbe vedere la tua vena ribelle prendere l'iniziativa se un'attività costosa con i tuoi amici ti porta a spendere troppo per partecipare. Ricordati di prestare denaro anche a un amico. Al rialzo, Mercurio che si rivolge direttamente il sabato semplificherà gradualmente i tuoi piani sociali e le tue comunicazioni. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì risveglierà la tua intuizione e il bisogno di pace e tranquillità. Per quanto riguarda l'amore, un quadrato Venere / Marte può rendere il romanticismo un viaggio accidentato giovedì e venerdì, ma la tua strada con le parole attirerà un ammiratore questo fine settimana.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Saturno che si scontra con Urano intenzionale nel tuo segno può innescare la tua ribellione contro qualcosa (presumi) di cui sei responsabile. Cerca di vedere se la responsabilità o l'obiettivo è veramente tuo o un'aspettativa da qualcun altro. In altre notizie cosmiche, Venere in collisione con Marte nel tuo segno giovedì e venerdì potrebbe innescare un conflitto con un amante su chi è al comando, mentre il sole che transita in Pesci giovedì risveglierà il tuo desiderio di connetterti con i tuoi amici e partecipare ad attività di gruppo durante le prossime quattro settimane. Infine, Mercurio che si rivolge direttamente il sabato semplificherà gradualmente le tue comunicazioni professionali e ti aiuterà a ottenere i migliori risultati.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Saturno che si scontra con Urano nei tuoi regni spirituale e inconscio può innescare un'improvvisa intuizione di una limitazione che ostacola le tue parole o azioni. Analizzare il tuo passato ti aiuterà a scoprire la verità. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì illuminerà i tuoi obiettivi a lungo termine durante le prossime quattro settimane. Questo fine settimana, aprire e condividere i tuoi sentimenti e le tue idee ti renderà irresistibile, mentre Mercurio che si rivolge direttamente il sabato aumenterà gradualmente la tua chiarezza sulla tua fede e / o sul futuro. L'acquisizione di una maggiore conoscenza può essere parte del quadro.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Saturno che si scontra con Urano nei tuoi regni di guarigione e amicizia può innescare la paura di rilasciare qualcosa che ostacola la tua crescita personale. Ciò potrebbe coinvolgere una persona, un gruppo o un'attività collegata alla tua vita sociale. Fortunatamente, Mercurio che gira direttamente il sabato aumenterà gradualmente la tua chiarezza sul lasciar andare e andare avanti da ciò che ti trattiene. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì illuminerà il tuo futuro e darà energia alla guida interiore durante le prossime quattro settimane. Per quanto riguarda l'amore, un amico o un ammiratore da lontano può svolgere un ruolo nell'aiutarti a realizzare un sogno.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Saturno stizzoso che si scontra con Urano ribelle può innescare un conflitto con il tuo partner. Una questione di chi è responsabile di ciò che potrebbe essere parte del problema. O forse il tuo coniuge esita a fare il cambiamento a cui miri. Se sei solo e impaziente di non trovare qualcuno di speciale, ricorda che la relazione avverrà quando sarà il momento giusto. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì illuminerà ciò di cui hai bisogno per guarire o rilasciare per andare avanti in una relazione. Questo fine settimana, un amico potrebbe svolgere un ruolo nel romanticismo, mentre Mercurio che si rivolge direttamente sabato chiarirà gradualmente i tuoi piani, le comunicazioni o la mentalità che coinvolgono una partnership o un impegno.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Un quadrato Saturno / Urano può innescare un conflitto tra il tuo futuro immaginato e il lavoro necessario per realizzare il tuo sogno. Forse sei impaziente di raggiungere il tuo obiettivo o dubiti della tua capacità di successo. Non cedere alla negatività, Vergine! Accedere alla tua guida interiore chiarirà il passo successivo del tuo viaggio. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì ispirerà attività condivise con il tuo partner o illuminerà il tuo desiderio di condividere la tua vita con qualcuno che ami. Chiarire ciò che si desidera farà parte del processo. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Infine, Mercurio che si rivolge direttamente il sabato snellirà gradualmente i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono la tua vita quotidiana.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Saturno che si scontra con Urano nei tuoi regni di guarigione e romanticismo può suscitare un po 'di rabbia per il tuo amante o per trovare qualcuno di speciale. Il modo migliore per gestire questa influenza è guardarsi dentro per vedere se i dolori del passato al tuo cuore stanno influenzando le tue emozioni. Liberare la negatività migliorerà la tua chiarezza. Parla con un sensitivo dell'amore per avere un'idea della tua relazione attuale o futura. Inoltre, Mercurio che si rivolge direttamente sabato chiarirà gradualmente i tuoi piani, le comunicazioni o la mentalità che coinvolge una relazione romantica. Anche le questioni che coinvolgono un progetto creativo o i bambini ne trarranno beneficio. Infine, il sole in transito in Pesci giovedì illuminerà come migliorare il tuo benessere e le tue abitudini lavorative durante le prossime quattro settimane.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Saturno stizzoso che si scontra con Urano ribelle può innescare un conflitto all'interno della tua casa. Poiché Saturno è incentrato sulla sicurezza, mentre Urano sostiene il cambiamento, cerca di vedere se è necessario rilasciare un sentimento o una mentalità radicata per migliorare il rapporto con il tuo coniuge o un membro della famiglia. Qualunque sia il tuo stato sentimentale, probabilmente sperimenterai un cambiamento nel tuo atteggiamento nei confronti del matrimonio o dell'impegno. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì ti aiuterà ad aprire il tuo cuore all'amore e migliorare la tua creatività durante le prossime quattro settimane. Sii consapevole dell'ostinazione giovedì e venerdì. Infine, Mercurio che si rivolge direttamente sabato semplificherà gradualmente i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Un quadrato Saturno / Urano può innescare un conflitto tra il pensiero abituale e il pensiero fuori dagli schemi, soprattutto quando si tratta del tuo lavoro e del tuo benessere. Questa influenza può anche risvegliare la tua intraprendenza interrompendo la tua routine. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì metterà in evidenza le attività che coinvolgono la tua casa e la tua famiglia durante le prossime quattro settimane. Questo è un ottimo momento per contattare i parenti per riconnettersi. Questo fine settimana, le comunicazioni avranno un ruolo nel romanticismo, rendendo probabile che incontrerai qualcuno online o tramite uno scenario di incontro. E Mercurio che si rivolge direttamente sabato aumenterà la tua chiarezza quando ti esprimi.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Uno scontro Saturno / Urano nella tua zona monetaria e la quinta casa amante del divertimento possono produrre un conflitto tra il tuo buon senso e la voglia di spendere per qualcosa che ti dia gioia. Cerca di capire se il problema riguarda se meriti o meno felicità o prosperità quando si tratta di amore o denaro. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì stimolerà il tuo intelletto, rendendo le prossime quattro settimane un momento eccellente per ampliare le tue capacità intellettuali o soddisfare la tua curiosità imparando qualcosa di nuovo. Infine, Mercurio che si rivolge direttamente sabato chiarirà gradualmente il tuo pensiero, i tuoi piani e le comunicazioni che riguardano le tue finanze.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Il tuo lato ostinato uscirà per giocare come Saturno nel tuo segno nei tuoi scontri con il tuo sovrano ribelle Urano per tutta la settimana. Questo probabilmente si ripercuoterà nella tua vita personale, come qualcuno a cui tieni di avere un'aspettativa che non sei disposto a soddisfare o incontrare un potenziale amante che sembra troppo noioso da perseguire o troppo elettrizzante per resistere. Sii consapevole di usare la tua logica per valutare la situazione. In altre notizie cosmiche, il sole che transita in Pesci giovedì illuminerà e rafforzerà la tua capacità di guadagno, mentre Mercurio che si rivolge direttamente sabato farà andare avanti i tuoi piani, le comunicazioni e la mentalità. Il romanticismo può essere super dolce questo fine settimana!

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 FEBBRAIO AL 21 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Aspettati un'esplosione di consapevolezza mentre Saturno si scontra con Urano nei tuoi regni mentale e inconscio. Questa configurazione rafforzerà la tua capacità di affrontare e superare una convinzione limitante che hai su te stesso che ti trattiene. Pertanto, ora è il momento di intraprendere un viaggio interiore per entrare in contatto con il tuo mondo interiore. In altre notizie cosmiche, il sole che transita nel tuo segno giovedì ti incoraggerà a entrare alla ribalta esprimendo i tuoi sentimenti e le tue idee. E Mercurio che si rivolge direttamente sabato ti tirerà gradualmente fuori dal passato e ti farà pensare al futuro.