Oroscopo della settimana dal 19 agosto 2024 al 25 agosto 2024 – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 agosto al 25 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : La tua vita sociale potrebbe diventare un po' strana questa settimana, poiché la Luna Piena in Acquario di lunedì si scontra con il caotico Urano. Un amico potrebbe convincerti a fare qualcosa che è completamente fuori dal tuo radar, nel qual caso il tuo temerario interiore uscirà allo scoperto per giocare. Stai attento là fuori! Inoltre, Urano nella tua zona di beni che affligge Mercurio nel tuo regno romantico potrebbe innescare un'idea o una conversazione stravagante su amore o denaro. Ma non è tutto: Venere che si scontra con Giove, Saturno e il tuo governatore Marte può suscitare un blocco interiore quando si tratta di aprire il tuo cuore. Ora non è il momento di prendere decisioni sulle relazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Questa settimana potrebbe essere una corsa sfrenata. Innanzitutto, Urano nel tuo segno che affligge la Luna Piena in Acquario nella tua zona pubblica e Mercurio nella tua zona domestica lunedì potrebbero farti perdere la concentrazione al lavoro o a casa, o in entrambi i casi. Se ciò è dovuto a forze esterne al di fuori del tuo controllo, concentrati sul tuo mondo interiore per rimanere centrato. Allo stesso tempo, un transito impegnativo che coinvolge il tuo governatore Venere, Giove e Saturno, potrebbe innescare un tiro alla fune tra il salto in avanti e il gioco sicuro in questioni di amore o denaro. E infine, un quadrato Venere-Marte giovedì e venerdì potrebbe innescare un conflitto nell'arena romantica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Un conflitto tra logica e intuizione potrebbe sorgere all'inizio della settimana quando Urano si scontra con la Luna Piena in Acquario e il tuo governatore Mercurio nei tuoi regni mentali. Può anche attivare il tuo ribelle interiore, specialmente se hai tenuto nascosto questo lato di te stesso. Allo stesso tempo, una croce a T che coinvolge Venere, Saturno e Giove nel tuo segno potrebbe innescare una sfida a credere in te stesso, specialmente se qualcuno in autorità ha creato un ostacolo a ciò che vuoi ottenere. Infine, spingere la tua agenda potrebbe scardinare una relazione giovedì e venerdì quando Venere si scontra con Marte nel tuo segno.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Urano che affligge la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone lunedì potrebbe mandare le tue emozioni su un ottovolante. Cerca di vedere se questa influenza sta innescando un problema che ha bisogno di guarigione. Un amico o un gruppo potrebbe essere il catalizzatore. Allo stesso tempo, un impegnativo incrocio a T che coinvolge Venere, Giove e Saturno ti farà pensare agli alti e bassi dell'amore. Avrai fede nel vero amore o lascerai che la paura blocchi il percorso verso la realizzazione? Infine, Venere si scontra con Marte nei tuoi regni mentali e inconsci giovedì e venerdì. Ciò potrebbe illuminare una limitazione autoimposta che ti impedisce di andare dietro a ciò che vuoi, specialmente in una relazione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Leone : Potresti essere in procinto di cambiare prospettiva su una relazione intima all'inizio della settimana, quando l'eccentrico Urano si scontra con Mercurio nel tuo segno, insieme alla Luna Piena in Acquario nella tua zona di partnership. Con l'Urano rinnegato a bordo, potresti iniziare a ribellarti a una credenza, un comportamento o un impegno relazionale limitante. Allo stesso tempo, un impegnativo incrocio a T che coinvolge Venere nella tua zona del denaro, Giove e Saturno potrebbe innescare un conflitto interiore tra mancanza e abbondanza. Sforzati di concentrarti su quest'ultimo, poiché può aiutarti a manifestare prosperità. Infine, Venere si scontra con Marte giovedì e venerdì, il che potrebbe offuscare il confine tra romanticismo e amicizia.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Vergine : L'imprevedibile Urano che affligge la Luna Piena in Acquario e il tuo governatore Mercurio potrebbe sconvolgere il tuo programma all'inizio della settimana. Probabilmente ti sentirai troppo agitato per concentrarti sui dettagli. Quindi, invece, perché non scegliere un'attività che calmi il tuo cervello iperattivo e migliori il tuo benessere? Allo stesso tempo, un difficile incrocio a T che coinvolge Venere nel tuo segno, Giove e Saturno può sfidarti a lasciar andare il controllo e permettere all'amore di fluire liberamente attraverso il tuo cuore. Un sensitivo dell'amore può offrire uno sguardo al futuro. Infine, Venere si scontra con Marte nella tua zona pubblica giovedì e venerdì, il che potrebbe innescare un incontro controverso che coinvolge l'autorità. Il lato positivo è che il fine settimana dovrebbe essere una passeggiata, relativamente parlando.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Un amico o un amante potrebbe essere pieno di sorprese all'inizio della settimana, quando l'eccentrico Urano si scontra con la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone nelle tue zone sociali. Potrebbe essere divertente o inquietante a seconda di come (o se) ti lasci trasportare dalla corrente. Assicurati solo che i tuoi confini siano vivi e vegeti. Allo stesso tempo, un formidabile incrocio a T che coinvolge il tuo governatore Venere, Giove e Saturno nei tuoi regni nascosti potrebbe illuminare una paura o un desiderio inconscio riguardo a una relazione. Più tardi, Venere si scontra con Marte giovedì e venerdì, il che potrebbe sfidarti a immaginare cosa vuoi per amore e ad agire.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Questa potrebbe essere una settimana fuori dagli schemi per te a causa di molteplici influenze spinose. Innanzitutto, all'inizio della settimana, Urano rinnegato si scontrerà con la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone nelle tue zone di carriera e domestiche. Il tuo regno di coppia è al centro di questa energia imprevedibile, quindi una relazione stretta probabilmente ti lancerà una palla curva. Allo stesso tempo, un fastidioso incrocio a T che coinvolge Venere, Giove e Saturno potrebbe sfidarti a rimanere aperto se sorge un conflitto con qualcuno a te vicino. Ma non aspettarti una risoluzione a breve, grazie a Venere che si scontra con il controverso Marte giovedì e venerdì.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : L'impulso a liberarti dalle questioni banali sarà al centro dell'attenzione all'inizio della settimana, quando Urano ribelle affliggerà la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone nelle tue zone mentali. Invece di abbandonare del tutto i tuoi doveri, prova a cambiare il tuo programma aggiungendo un'attività nuova e diversa. Allo stesso tempo, un formidabile incrocio a T che coinvolge Venere, Saturno e il tuo sovrano Giove potrebbe innescare un problema di relazione che metterà alla prova la tua pazienza. Inoltre, la tua miccia corta potrebbe accorciarsi giovedì e venerdì, quando Venere si scontrerà con Marte nei tuoi regni pubblici e di coppia. È probabile uno scontro di volontà con il tuo capo o partner.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Acquisire una nuova prospettiva sulla prosperità sarà la tua missione all'inizio della settimana, quando Urano si scontra con la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone nelle tue zone finanziarie. Se questa influenza scuote la tua zona di comfort, puoi superare la sfida rinfrescando la tua conoscenza su come manifestare l'abbondanza, come abbracciare un atteggiamento di gratitudine. Allo stesso tempo, un difficile incrocio a T che coinvolge Venere, Giove e il tuo governatore Saturno potrebbe rivelare una convinzione limitante che ostacola l'espressione del tuo cuore. Un sensitivo dell'amore può aiutarti a tornare nel flusso dell'amore. Infine, un conflitto tra dovere e libertà potrebbe sorgere giovedì o venerdì, quando Venere in cerca di piacere si scontra con Marte militante.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Il tuo ruolo naturale di agitatore dello zodiaco sarà evidente all'inizio della settimana, quando il tuo governatore Urano si scontrerà con la Luna Piena nel tuo segno, insieme a Mercurio nella tua zona di partnership. Sei pronto per un grande cambiamento, ma non tutti saranno a bordo, in particolare un partner o un migliore amico. Un brusco rinnovamento può scardinare la relazione, quindi prova un approccio più sottile. Allo stesso tempo, un altro colpo alla relazione potrebbe verificarsi durante un incrocio a T che coinvolge Venere, Giove e Saturno. La responsabilità potrebbe essere parte del problema. Infine, la collisione di Venere con Marte nei tuoi regni di intimità e romanticismo giovedì e venerdì potrebbe innescare un conflitto.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2024

Oroscopo della settimana Pesci : La libertà di esprimerti potrebbe avere un costo, poiché Urano ribelle nella tua zona mentale si scontra con la Luna Piena in Acquario e Mercurio in Leone all'inizio della settimana. Dire la tua verità è una buona cosa, Pesci, ma le parole affrettate possono essere dolorose. Il tatto potrebbe scarseggiare. Tuttavia, allo stesso tempo, un incrocio a T conflittuale che coinvolge Giove, Venere nella tua zona di partnership e Saturno nel tuo segno potrebbe mettere alla prova la tua autocontrollo. Principalmente, si tratta di trovare un equilibrio tra parlare e restare in silenzio. Infine, Venere si scontra con Marte giovedì e venerdì, il che potrebbe innescare un conflitto tra assertività e acquiescenza in una relazione intima.

