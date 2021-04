Oroscopo della settimana dal 19 al 25 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 aprile al 25 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Il sole e Mercurio che si uniranno a Venere e Urano in Toro durante le prossime settimane intensificheranno il tuo bisogno di sicurezza, sia emotivamente che finanziariamente. Verso la fine di questa settimana, tuttavia, il noioso Saturno potrebbe innescare un conflitto tra parlare e trattenersi quando si tratta di amore. Entrare in contatto con il tuo cuore guiderà le tue parole. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro nel tuo regno domestico potrebbe aumentare lo stress che stai vivendo a casa. Potresti anche essere motivato a lavorare a un progetto relativo alla casa, ma sarai molto irritato per eventuali ritardi che si verificano nel portarlo a termine.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Seguire il tuo istinto accelererà la tua vita amorosa mentre il sole e Mercurio si incontrano con Urano e Venere nel tuo segno. Durante le prossime settimane, i riflettori sul tuo cuore e sull'intelletto non solo miglioreranno il tuo fascino, ma aumenteranno anche le tue capacità intellettuali e creatività, specialmente questo fine settimana. Basta non soccombere al dubbio o all'insicurezza a causa dell'atmosfera limitante di Saturno. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro nel tuo regno mentale stimolerà la tua curiosità, autoespressione e desiderio di imparare. Sarai anche più schietto del solito, soprattutto sugli argomenti che ti appassionano.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : A partire da lunedì, il sole e Mercurio accompagneranno Venere e Urano in Toro nel tuo regno inconscio. Durante le prossime settimane, la tua vita interiore sarà più accessibile del solito, quindi dedicare un po 'di tempo a te stesso può rivelare un desiderio, una paura o un talento nascosti. Inoltre, prestare attenzione al tuo intuito risveglierà le tue idee e fornirà una guida sull'amore. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro stimolerà il tuo potere di guadagno. Potresti trovare un'opportunità per fare soldi, ma assicurati di controllarla attentamente prima di saltare con entrambi i piedi.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Preparati per una ripresa nella socializzazione dopo il sole e Mercurio entra in Toro lunedì. Queste influenze si uniranno a Venere e Urano nel tuo regno di amicizia durante le prossime settimane, rendendo questo il momento ideale per entrare in contatto con i tuoi amici e incontrare nuove persone. Questo fine settimana, il romanticismo potrebbe arrivare attraverso un amico, un gruppo o una fonte online, ma con Saturno nel mix, un ostacolo potrebbe rallentare temporaneamente le cose. In ogni caso, l'entrata in Cancro di Marte venerdì (10 giugno) ti spingerà a fare qualcosa di cui sei appassionato. Il tuo entusiasmo attirerà le persone che sostengono i tuoi sforzi, se non lasci che la tua impazienza abbia il sopravvento.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Leone : Il sole e Mercurio che si trasferiscono in Toro lunedì si uniranno a Venere e Urano per accendere i tuoi obiettivi. Durante le prossime settimane, l'attenzione intensa sul successo richiederà un balzo in avanti nella realizzazione del tuo risultato ideale. Principalmente, seguire il tuo cuore mentre utilizzi le tue capacità intellettuali e creatività ti renderà inarrestabile. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in transito attraverso il Cancro darà energia al tuo regno inconscio. Potresti improvvisamente diventare consapevole di un'emozione nascosta che richiede la tua attenzione. Ottenere la chiusura su una relazione passata può essere parte del processo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole e Mercurio che si spostano in Toro lunedì si uniranno a Venere e Urano per risvegliare la tua consapevolezza superiore durante le prossime settimane. Ora è il momento di approfondire una sfida che stai affrontando impegnandoti nelle tue pratiche spirituali, come la preghiera e la meditazione. Se sei da solo, il romanticismo (o l'amicizia) potrebbe venire da lontano. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro nel tuo regno sociale può suscitare una brama di persone che offrono nuove esperienze. È probabile che incontri persone altamente stimolanti o irritanti mentre socializzi. Qualunque cosa accada, non sarà noioso!

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : Il sole e Mercurio si uniranno a Venere e Urano in Toro nel tuo regno di trasformazione durante le prossime settimane. Si tratta di diventare consapevoli di ciò di cui hai bisogno per guarire, specialmente quando si tratta del tuo cuore. Anche il tuo stato d'animo sarà sotto esame. Rilasciare emozioni che ostacolano la tua capacità di dare e ricevere amore farà parte del processo. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro accenderà la tua capacità di raggiungere un obiettivo che ti appassiona. Domare la tua impulsività o impazienza sarà la tua sfida.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Il sole e Mercurio che transitano in Toro lunedì si uniranno a Venere e Urano nella tua zona di collaborazione. Durante le prossime settimane, l'attenzione intensa su una relazione intima può aumentare la connessione con il tuo coniuge o aiutarti ad attirare qualcuno compatibile. Anche un caro amico può svolgere un ruolo importante nella tua vita. Parla con un sensitivo dell'amore per i dettagli. E poiché l'intelligente Mercurio è ora sulla scena, porterai più consapevolezza alle tue scelte relazionali. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte che viaggia attraverso il Cancro accenderà il tuo bisogno di esplorare un nuovo territorio. Il "territorio" probabilmente coinvolgerà una nuova posizione, relazione, maggiore conoscenza o qualcos'altro che migliora la tua crescita personale.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Il sole e Mercurio che si spostano in Toro lunedì si stanno unendo a Venere e Urano nel tuo regno di benessere. Nelle prossime settimane cercherete informazioni e contatti che vi aiuteranno a migliorare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana. E poiché il pianeta delle relazioni è nella tua squadra, collaborare con qualcuno che ti assista, preferibilmente qualcuno con cui sei amichevole, ti aiuterà ad avere successo. Potresti anche incontrare un potenziale amante lungo la strada. Inoltre, da venerdì a giugno 10, Marte in transito attraverso il Cancro può portare un incontro intimo che suscita forti emozioni, in particolare passione o rabbia. Chiama un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta per la tua relazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : A partire da lunedì, il sole e Mercurio si uniranno a Venere e Urano in Toro nella tua amante quinta casa. Nelle prossime settimane sarai motivato a seguire il tuo cuore nelle tue parole e azioni. Tale apertura attirerà incontri cuore a cuore, il che è una buona notizia soprattutto se stai cercando l'amore. L'unico potenziale avvertimento è che Saturno è sulla scena questo fine settimana, il che potrebbe innescare un giro di dubbi su se stessi. Ricorda solo che meriti amore, Capricorno. Venere è dalla tua parte. In altre notizie, Marte che entra in Cancro nel regno della tua partnership venerdì (fino al 10 giugno) potrebbe suscitare passione o irritazione in una relazione intima.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Il sole e Mercurio che transitano in Toro lunedì si incontreranno con Venere e Urano nel tuo regno domestico. Nelle prossime settimane sarai ispirato a entrare in contatto con i parenti che ami e ad abbellire il tuo ambiente di vita. E con Mercurio sulla scena, la tua curiosità per le tue radici potrebbe mandarti in missione per esplorare la tua storia familiare. Se sei da solo, probabilmente incontrerai un ammiratore che si sente familiare in qualche modo. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. In altre notizie, da venerdì a giugno 10, Marte in Cancro darà energia alle tue attività quotidiane. Potresti essere particolarmente motivato a mandare su di giri il tuo regime di fitness o lanciare un progetto di lavoro.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Il sole e Mercurio che si spostano in Toro lunedì si uniranno a Venere e Urano nel tuo regno mentale. Durante le prossime settimane, la spinta al tuo intelletto migliorerà sicuramente la tua autoespressione. In effetti, la comunicazione giocherà un ruolo fondamentale nel successo di qualsiasi cosa su cui ti sei concentrato. Se stai cercando l'amore, il tuo uso delle parole o uno scenario di matchmaking potrebbe portare qualcuno di speciale nella tua vita. Inoltre, da venerdì a giugno 10, Marte che attraversa il Cancro nel tuo regno romantico accenderà il tuo lato amante del divertimento, il che ti renderà irresistibile. In quanto tale, un incontro appassionato potrebbe essere nelle stelle per te, Pesci.