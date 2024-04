Oroscopo della settimana dal 2 aprile 2024 al 7 aprile 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 aprile al 7 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 APRILE AL 7 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Sentirai l'amore nelle prossime settimane, Ariete! Tra giovedì e il 24 aprile, il transito di Venere nel tuo segno significa aprire il tuo cuore alle persone a cui tieni e attirare nuovi contatti che sono in sintonia con te. Se sei da solo, un potenziale amante potrebbe essere uno di quegli incontri. Rivolgiti a un sensitivo dell'amore per dare uno sguardo al futuro. In altre notizie cosmiche, dovrai fare attenzione ai problemi di comunicazione dopo che Mercurio diventerà retrogrado nel tuo segno lunedì (fino al 24 aprile). Questa influenza a volte scomoda può rendere difficile la pianificazione in anticipo senza revisioni successive, ma supporta la revisione o il completamento dei progetti già avviati.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 APRILE AL 7 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Toro : La tua casa dei segreti sarà sotto i riflettori nelle prossime settimane. Da giovedì al 28 aprile, il transito del tuo governatore Venere attraverso l'Ariete può suscitare sentimenti di amore, desiderio o solitudine che sono profondamente radicati nel tuo inconscio. Potrebbe essere coinvolta una persona del tuo passato, o forse il sentimento è legato a una relazione attuale. In ogni caso, ora è il momento di riflettere su come queste emozioni influenzano la tua vita, quindi lottare per una conclusione, se necessario. Per coincidenza, Mercurio diventa retrogrado in Ariete lunedì (fino al 24 aprile), il che attirerà anche i tuoi pensieri verso l'interno e nel passato. Una revisione della tua vita può far luce su qualcosa che devi sapere.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 APRILE AL 7 APRILE 2024