Oroscopo della settimana dal 22 aprile al 28 aprile 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 aprile al 28 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 APRILE AL 28 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Piena in Scorpione martedì può suscitare ogni sorta di emozione, da un’ondata di passione al bisogno di solitudine. Con Plutone sulla scena, i tuoi sentimenti saranno probabilmente evidenti. Tuttavia, questo transito può ispirare una profonda guarigione emotiva, se ti prendi il tempo per l’introspezione. Su una nota più leggera, andare avanti diventerà gradualmente più facile dopo che Mercurio diventerà diretto nel tuo segno giovedì. Tuttavia, questo fine settimana potrebbe essere un'eccezione a causa della fusione del tuo sovrano Marte con l'indeciso Nettuno in Pesci, che rende difficile agire. La meditazione porterà chiarezza.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 APRILE AL 28 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Una relazione stretta (o il tuo desiderio di averla) può diventare intensa nel periodo della Luna Piena in Scorpione nella tua zona di partnership martedì. Inoltre, un aspetto difficile di Plutone può innescare uno scontro di volontà e l'impulso di fare qualcosa di drastico può superare il buon senso. Fai un respiro e rilassati, Toro. Questo è un ostacolo sulla strada, non un fallimento. Fortunatamente, Mercurio che diventa diretto giovedì ti aiuterà a esprimere da dove vieni. Parla con un sensitivo dell'amore per ulteriori approfondimenti. Infine, la fusione di Marte con Nettuno in Pesci nella tua zona sociale questo fine settimana potrebbe connetterti con un amico o un gruppo che ti motiva, spiritualmente o artisticamente.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 APRILE AL 28 APRILE 2024