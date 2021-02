Oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 febbraio al 28 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Lasciar andare i limiti interiori quando si tratta di amore sarà il tema di Venere che transita attraverso i Pesci nel tuo regno inconscio. Tra giovedì e il 20 marzo, aspettati che i ricordi di una relazione sorgano nei tuoi pensieri e nei tuoi sogni. Se ti prendi del tempo per entrare in contatto con i tuoi sentimenti su queste immagini, otterrai informazioni su come liberare ciò che ti impedisce di dare o ricevere amore. Considera l'idea di parlare con uno psichico della vita passata per ottenere una comprensione più profonda del tuo karma relazionale. In altre notizie cosmiche, la Luna Piena in Vergine questo fine settimana darà energia alle tue attività quotidiane e risveglierà il tuo desiderio di aiutare chi è nel bisogno. Impegnarsi nella cura di sé per migliorare il proprio benessere dovrebbe far parte del quadro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Toro : Si tratta di amicizia mentre Venere transita attraverso i Pesci nel tuo regno sociale. Tra giovedì e il 20 marzo, entrare in contatto con i tuoi amici porterà grande gioia, mentre la partecipazione alle attività di gruppo porterà nuovi contatti, tra cui, forse, un potenziale amante. Un altro scenario potrebbe trovare un'attrazione fiorente tra te e qualcuno che consideri un amico. Inoltre, la luna piena in Vergine questo fine settimana darà energia al tuo romantico o artista interiore. In entrambi i casi, il tuo lato amante del divertimento è sicuro di prendere l'iniziativa in qualunque cosa tu stia facendo, rendendolo un momento eccellente per intrattenere appuntamenti con la tua dolce metà o per attirare un nuovo interesse amoroso, se il tuo cuore è aperto.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : I tuoi obiettivi che coinvolgono una relazione personale o professionale saranno il tuo obiettivo mentre Venere transita attraverso i Pesci. Tra giovedì e il 20 marzo, penserai a come un impegno a lungo termine potrebbe giovare e / o mettere alla prova la tua vita. Se sei in coppia, questo può essere il momento ideale per condividere le tue aspirazioni per la relazione, che fornirà chiarezza sul futuro. Una faccenda piuttosto seria, Gemelli. Considera l'idea di rivolgerti a un sensitivo dell'amore per chiedere consiglio. Questo fine settimana, la Luna Piena in Vergine nel tuo regno domestico stimolerà le interazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Cerca solo di evitare di disperdere la tua attenzione su troppe persone o progetti. La domenica sera è un momento eccellente per entrare in contatto con qualcuno che ami.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: Seguire la tua intuizione quando si tratta di relazioni è il tema di Venere che transita attraverso i Pesci. Tra giovedì e il 20 marzo, il pianeta dell'amore può offrire indizi su ciò che sta per accadere al tuo cuore risvegliando la guida interiore, quindi cerca una sincronicità, un sogno o una sensazione viscerale che sembra offrire una guida. Inoltre, un'esplosione di ispirazione divina può alimentare la tua creatività nelle settimane a venire. Questo fine settimana, la Luna Piena in Vergine nel tuo regno mentale darà energia alle tue emozioni quando ti esprimi, rendendoti un oratore convincente mentre offuschi la tua oggettività. Annotare i tuoi sentimenti migliorerà la tua chiarezza.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Leone : Si tratta di guarire il tuo cuore mentre Venere transita attraverso i Pesci. Tra giovedì e il 20 marzo, il pianeta dell'amore illuminerà i riflettori sul tuo regno di trasformazione, rendendolo un momento ideale per liberare i risentimenti e sostituirli con gratitudine per la forza che hai acquisito dalle sfide. Perdonare chi ti ha ferito dovrebbe far parte del processo. Se sei in coppia, condividere i tuoi sentimenti più intimi può rafforzare l'intimità. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Inoltre, cerca un messaggio psichico, forse da una persona cara nell'aldilà. Questo fine settimana, la luna piena in Vergine darà energia al tuo potere di guadagno e alla tua autostima.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine : Un aumento di amore e armonia in una relazione intima può essere il dono di Venere in transito attraverso i Pesci. Tra giovedì e il 20 marzo, il pianeta dell'amore accenderà i riflettori sul regno della tua partnership, rendendo più facile esprimere ciò che hai nel cuore al tuo coniuge o attrarre qualcuno compatibile, se sei pronto per un impegno. Uno scenario di incontro potrebbe essere nelle stelle per te nelle prossime settimane, Vergine. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. Questo fine settimana, la luna piena nel tuo segno darà energia ai tuoi bisogni emotivi, insieme all'impulso di esprimerli.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : È tutta una questione di disponibilità e umiltà quando si tratta di amore mentre Venere transita attraverso i Pesci. Tra giovedì e il 20 marzo, prestare molta attenzione ai bisogni delle persone a cui tieni e dare una mano di tanto in tanto approfondirà queste connessioni. Se sei da solo, il romanticismo può essere trovato attraverso un'attività che coinvolge il fitness o la guarigione. La domenica sera è un ottimo momento per un appuntamento! Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Questo fine settimana, la Luna Piena in Vergine darà energia al tuo regno inconscio, il che potrebbe portare alla luce un desiderio o bisogno nascosto. Può anche rivelare una limitazione auto imposta che devi esaminare.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : Il tuo romantico o artista interiore sarà al centro della scena mentre Venere transita attraverso i Pesci nella tua quinta casa amante del divertimento. Tra giovedì e il 20 marzo, sarai ispirato a seguire il tuo cuore nell'arena del romanticismo e nell'esprimerti, rendendoti irresistibile per ammiratori e nuovi amici, se sei aperto a incontrare nuove persone. Cerca il romanticismo durante le attività che evocano il tuo divertimento o la tua creatività. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per dare uno sguardo al futuro. Questo fine settimana, la Luna Piena in Vergine darà energia al tuo regno sociale e risveglierà il tuo bisogno di connetterti con i tuoi amici. Condividere le tue idee durante una riunione di gruppo online tirerebbe fuori anche il meglio di te.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra giovedì e il 20 marzo, un risveglio del cuore che coinvolgerà la tua vita domestica sarà il dono di Venere in transito nei Pesci. Questo è un ottimo momento per raggiungere i parenti cari (o amici che si sentono come una famiglia) per conversazioni sincere. Potresti anche essere ispirato a risolvere le cose con un membro della famiglia problematico. Per quanto riguarda il romanticismo, desidererai conforto e familiarità più del solito, quindi aspettati di trascorrere più tempo a casa con la tua dolce metà o di essere attratto da qualcuno che condivide il tuo background. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura. Questo fine settimana, la luna piena in Vergine stimolerà il tuo bisogno di raggiungere un obiettivo professionale.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : Si tratta di comunicare dal cuore mentre Venere transita attraverso i Pesci nel tuo regno mentale. Tra giovedì e il 20 marzo, il tuo desiderio di armonia snellirà le tue conversazioni, rendendo più facile rivelare le tue idee e sentimenti, anche in situazioni difficili. Inoltre, ora è il momento di esprimere il tuo apprezzamento alle persone a cui tieni. Le parole possono anche svolgere un ruolo importante nel romanticismo, come incontrare qualcuno compatibile online o tramite un'introduzione. I viaggi possono anche portare nuove persone nella tua vita. Questo fine settimana, la luna piena in Vergine rivolgerà la tua attenzione alle tue pratiche spirituali e al desiderio di una conoscenza superiore. Anche il tuo bisogno di esplorare verrà risvegliato.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Tra giovedì e il 20 marzo, fondere gli aspetti idealistici e pratici dell'amore è la tua missione mentre Venere transita attraverso i Pesci. Una tale combinazione fornirà chiarezza nella tua relazione attuale o rafforzerà la tua capacità di manifestare una nuova connessione a lungo termine. Si tratta principalmente di diventare reali quando si tratta di esprimere te stesso, Acquario. Questo non significa frenare la tua personalità o creatività; sforzati solo di rivelare la verità su chi sei, specialmente quando incontri nuove persone. Questo fine settimana, la luna piena in Vergine illuminerà ciò di cui hai bisogno per liberarti per essere emotivamente libero. Affrontare una limitazione interna può essere parte del processo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci : Si tratta di condividere ciò che c'è nel tuo cuore mentre Venere transita attraverso il tuo segno. Tra giovedì e il 20 marzo, il pianeta dell'amore aumenterà i tuoi poteri di attrazione, il che attirerà sicuramente la tua attuale dolce metà o un nuovo ammiratore, se sei disposto ad andare avanti in una relazione. Soprattutto, è importante sapere che è sufficiente essere te stesso, Pesci. Non devi indossare una maschera (metaforica) per manifestare il vero amore. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Inoltre, la luna piena in Vergine questo fine settimana dà energia alle questioni di partnership. Potresti essere motivato a iniziare attività condivise e discussioni con il tuo coniuge o migliore amico, che potrebbero includere il lavoro su un problema di relazione.