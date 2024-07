Oroscopo della settimana dal 22 luglio 2024 al 28 luglio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 luglio al 28 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : L'amore e/o la creatività prenderanno il sopravvento per quattro settimane dopo il transito del sole in Leone di lunedì. È tempo di entrare nel flusso del tuo bambino interiore ed esprimere ciò che hai nel cuore. Tuttavia, il sole che corre a capofitto in Plutone lunedì e martedì può rivelare come la socializzazione possa influenzare negativamente la tua vita amorosa. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo dell'amore per una visione intuitiva. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio che transita attraverso la Vergine incoraggia una revisione di come le tue attività quotidiane influenzano il tuo benessere. Raccogliere informazioni relative alla salute potrebbe essere parte del processo. Inoltre, una conversazione potrebbe indirizzarti verso un'opportunità che riguarda il tuo lavoro o l'aiuto ai meno fortunati.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Il transito del sole in Leone lunedì illuminerà la tua vita domestica per le prossime quattro settimane. Prendere l'iniziativa nell'organizzare una riunione di famiglia o esprimere il tuo apprezzamento alla tua famiglia (o agli amici che senti come una famiglia) ti porterà grande gioia. Tuttavia, potresti dover prima affrontare un'opposizione di Plutone nella tua zona pubblica lunedì e martedì. Una lotta di potere con l'autorità potrebbe mettere alla prova la tua determinazione a fare le cose a modo tuo. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento aumenterà la tua creatività mentale e ispirerà parole d'amore. Un'introduzione o una fonte online potrebbero svolgere un ruolo nel romanticismo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il transito del sole in Leone nella tua zona mentale lunedì metterà in luce la tua intelligenza e il modo in cui ti esprimi. L'impulso ad acquisire informazioni e condividere le tue idee, cose che fai naturalmente, sarà ancora più forte ora. Pertanto, questo è un momento eccellente per imparare una nuova abilità, promuovere il tuo progetto o semplicemente socializzare con gli altri per curiosità. Tuttavia, un'opposizione da Plutone lunedì e martedì può innescare intolleranza verso l'opinione di qualcun altro o il suo modo di essere nel mondo. Un sensitivo del percorso di vita può rivelare come le tue parole influenzano le persone intorno a te. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine ispirerà pensieri e conversazioni sulla tua vita domestica.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Il transito del sole in Leone lunedì migliorerà la tua capacità di creare abbondanza durante le prossime quattro settimane. Probabilmente sarai più proattivo del solito nella tua ricerca di aumentare il tuo reddito, rendendo questo un momento eccellente per usare la tua creatività per aumentare i tuoi guadagni. Ma prima, potresti aver bisogno di eliminare qualsiasi negatività tu abbia riguardo al denaro, come una continua sensazione di mancanza o impotenza, poiché Plutone si oppone al sole lunedì e martedì. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo del denaro per illuminare un percorso verso la prosperità. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nella tua zona dell'intelletto fornirà chiarezza, rendendo più facile afferrare nuovi concetti ed esprimere le tue idee.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Leone : Il transito del sole nel tuo segno lunedì annuncia un nuovo ciclo nella tua vita personale durante le prossime quattro settimane. Quale sogno sei pronto a lanciare nella tua vita, Leone? O forse il lancio riguarderà una nuova prospettiva su te stesso e su dove sei diretto nella tua vita. Ma prima, dovrai affrontare una controversa opposizione di Plutone nella tua zona di partnership lunedì e martedì. Forse il tuo compagno o amico più caro non è entusiasta (e ha bisogno di tempo per abituarsi) al "nuovo te". Un sensitivo dell'amore può fornire informazioni sulla tua relazione. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nella tua zona finanziaria può ispirare un'idea redditizia.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole in transito nel Leone illuminerà il tuo regno inconscio durante le prossime quattro settimane. Prendersi del tempo per la solitudine può rivelare intuizioni su una certa situazione o rivelare la risposta a una domanda che ti è sfuggita. In altre parole, avrai accesso a informazioni nascoste, se ti concentri sul tuo mondo interiore. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti a scoprire ciò che devi sapere. Tuttavia, un'opposizione da Plutone lunedì e martedì potrebbe innescare un'oscillazione nel tuo benessere, quindi prendersi cura di sé ed evitare persone e situazioni che ti causano stress è fondamentale. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito nel tuo segno aumenterà la chiarezza dei tuoi pensieri e delle tue comunicazioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Sarai ispirato a prendere il comando nella tua cerchia di amici dopo che il sole transiterà in Leone nel tuo regno sociale lunedì. Durante le prossime quattro settimane, userai la tua creatività naturale e le tue capacità relazionali per organizzare incontri con i tuoi amici e partecipare ad altre attività di gruppo. C'è una possibile avvertenza: un'opposizione sole-Plutone lunedì e martedì potrebbe innescare uno scontro di volontà su una questione sociale o politica. Un sensitivo dell'amore può aiutarti a superare qualsiasi tempesta che si presenti in una relazione. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio che transita attraverso la Vergine nel tuo regno inconscio illuminerà parti nascoste del tuo sensitivo, rendendo più facile entrare in contatto con la tua intuizione. Anche il passato sarà nella tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Il transito del sole in Leone nel tuo regno pubblico lunedì risveglierà la tua creatività e leadership nella tua carriera. È il tuo turno di brillare, Scorpione, quindi esci e mostra le tue capacità. Non permettere al tuo ego di prendere il comando durante l'opposizione sole-Plutone di lunedì e martedì. È allora che è probabile uno scontro con l'autorità. Inoltre, tra giovedì e il 13 agosto, contattare i tuoi contatti esperti ti indirizzerà verso un'opportunità professionale mentre Mercurio transita attraverso la Vergine nel tuo regno comunitario. Anche le sessioni di brainstorming con i tuoi amici e qualsiasi gruppo a cui appartieni possono portare alcune idee interessanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Il transito del sole in Leone nel tuo regno di conoscenza superiore lunedì risveglierà il tuo desiderio di ampliare il tuo mondo. Durante le prossime quattro settimane, sarai ispirato a esplorare una connessione più profonda con lo Spirito o a distendere le tue ali intellettualmente. Inoltre, la tua irrequietezza naturale potrebbe spingerti lontano per esplorare un luogo che ti incuriosisce. Tuttavia, un'opposizione da parte dello scettico Plutone nel tuo regno mentale lunedì e martedì potrebbe minare la tua fede nella tua direzione. Un sensitivo del percorso di vita può illuminare il passo successivo del tuo viaggio. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nella tua zona pubblica ispirerà idee e conversazioni sulla tua carriera, rendendo questo un momento ideale per promuovere le tue capacità e i tuoi progetti.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Il transito del sole in Leone nel tuo regno di trasformazione lunedì può rivelare tutto ciò che deve essere eliminato dalla tua vita. Potrebbe riguardare la paura di essere vulnerabili, una mancanza di fiducia, il bisogno di controllo o persino oggetti materiali che occupano troppo spazio. Inoltre, un'opposizione sole-Plutone lunedì e martedì può intensificare il problema. Potrebbe anche suscitare qualsiasi negatività tu abbia riguardo al denaro, specialmente se un senso di mancanza sta ostacolando la tua capacità di manifestare prosperità. Fortunatamente, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nel tuo regno spirituale ti aiuterà a metterti in contatto con il tuo sé superiore.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Acquario : "Fare squadra" sarà il tuo motto dopo che il sole transiterà in Leone nella tua zona di partnership lunedì. Durante le prossime quattro settimane, sarai naturalmente attratto (e talvolta sfidato da) persone che vogliono lavorare con te, uscire con te o fare amicizia con te. Tali abbinamenti possono essere altamente motivanti se scegli la persona giusta per l'attività giusta. Potrebbe esserci un passo falso, tuttavia, quando il sole si opporrà a Plutone nel tuo segno lunedì e martedì. È allora che uno scontro di volontà potrebbe far deragliare temporaneamente il lavoro di squadra. Un sensitivo dell'amore può aiutarti a rimettere in carreggiata la partnership. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in Vergine nel tuo regno di guarigione ti motiverà a scoprire la fonte di un problema o di un mistero.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Il transito del sole in Leone nel tuo regno del benessere lunedì illuminerà tutte le abitudini che devi riconsiderare, come dormire troppo poco o mangiare/bere troppo quando ti senti stressato. Anche rivedere come gestisci il tuo tempo sarebbe illuminante. Il modo in cui ti prendi cura di te stesso probabilmente diventerà evidente lunedì o martedì quando il sole si opporrà al potente Plutone. Liberarti del problema è la tua missione. Più tardi, tra giovedì e il 13 agosto, Mercurio in transito attraverso la Vergine nella tua zona di partnership ispirerà pensieri e conversazioni su matrimonio, impegno o uguaglianza. Le tue parole possono avere un profondo impatto su una relazione.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 22 luglio al 28 luglio, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani