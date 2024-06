Oroscopo della settimana dal 24 giugno al 30 giugno 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 giugno al 30 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Le influenze del cancro continuano a dare energia al tuo regno domestico. Il sole ispirerà orgoglio per la tua famiglia o proprietà, mentre Mercurio ti motiverà a parlare con (o parlare della) tua famiglia. Esaminando i tuoi antenati potresti scoprire alcune informazioni interessanti. Venere dice che è tempo di abbellire il tuo ambiente di vita e magari organizzare una festa per le persone che ami. Se cerchi il romanticismo, una persona o un'attività connessa alla tua vita domestica potrebbe aiutarti a manifestare un ammiratore. La tua unica espressione di sé sarà al centro della scena venerdì e sabato mentre la luna viaggia attraverso il tuo segno. Tuttavia, domenica potrebbe sorgere un conflitto sul denaro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Una combinazione di intelligenza e forza di volontà ti avvicinerà alla realizzazione di un sogno. Con il sole, Mercurio e il tuo governatore Venere in Cancro che energizzano la tua zona mentale, oltre all'intraprendente Marte ancora nel tuo segno, sei praticamente inarrestabile. Che tu voglia incontrare qualcuno di speciale, ottenere il riconoscimento delle tue capacità o portare il tuo regime di fitness a un livello superiore, essere creativo nel perseguire i tuoi obiettivi accelererà il tuo successo. Inoltre, il networking può rappresentare un'opportunità, rendendolo il momento ideale per contattare le persone che possono assisterti. Più tardi, un ambiente intimo può accendere la passione il venerdì e il sabato, ma la testardaggine può farti inciampare la domenica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024

Oroscopo della settimana Gemelli: Con il sole, il tuo governatore Mercurio e Venere che continua in Cancro, i riflettori sul tuo regno finanziario possono aprire una porta. La chiave per manifestare denaro questa settimana è usare le tue capacità di chiacchierare contattando persone esperte con cui puoi relazionarti. Inoltre, dimostrare la tua creatività o assumere la guida di un progetto può rappresentare un'opportunità. Se stai cercando l'amore, un giro di flirt intelligente potrebbe non bastare questa volta. Provenire da un luogo più genuino probabilmente attirerà l'attenzione di un ammiratore. Successivamente, connetterti con gli amici ti darà energia venerdì e sabato. Evitate solo i giochi di potere la domenica.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2024