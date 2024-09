Oroscopo della settimana dal 30 settembre 2024 al 6 ottobre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : L'enfasi sulla Bilancia questa settimana significa che le questioni di partnership sono sotto i riflettori per gli arieti. Innanzitutto, una congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia all'inizio della settimana ti farà pensare a una relazione intima e potrebbe stimolare una conversazione sincera con il tuo partner o amico più caro. Un compromesso, l'uguaglianza o la giustizia potrebbero essere parte della discussione. Più avanti, l'eclissi di Luna Nuova in Bilancia mercoledì segnala un nuovo inizio in una partnership durante le prossime due settimane. Se sei single, un ammiratore compatibile potrebbe dirigersi nella tua direzione. Fai solo attenzione alle discussioni durante il fine settimana mentre Mercurio si scontra con il tuo governatore Marte.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Questa settimana i riflettori puntati sulla Bilancia saranno un periodo intenso per te. Innanzitutto, una congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia all'inizio della settimana accelererà le comunicazioni che influenzano le tue attività quotidiane. Più avanti, l'eclissi di Luna Nuova in Bilancia mercoledì annuncia un nuovo ciclo che coinvolge il tuo benessere e/o le attività legate al servizio durante le prossime due settimane. Questo può essere un momento eccellente per iniziare una dieta o un programma di esercizi mentre modifichi il tuo programma per ridurre lo stress. Tuttavia, gestire lo stress sarà impegnativo questo fine settimana poiché Mercurio si scontra con il militante Marte, quindi cerca di evitare persone e situazioni esigenti.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2024