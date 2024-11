Oroscopo della settimana dal 4 novembre 2024 al 10 novembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 novembre al 10 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo lato autoritario potrebbe prendere il sopravvento lunedì, quando il tuo sovrano Marte si oppone al potente Plutone. Intervenire per prendere in mano una situazione o entrare in battaglia con qualcuno in autorità ti metterà solo nei guai. A proposito di calore, lunedì Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il focoso Leone nella tua quinta casa amante del divertimento. È tutta una questione di passione. Il romanticismo potrebbe diventare bollente con la tua dolce metà o, se sei single, un ammiratore sexy potrebbe catturare la tua attenzione. In alternativa, anche buttarti in un progetto che ti entusiasma sarebbe gratificante. Questo fine settimana, cerca di fare chiarezza se la fantasia sovverte la realtà quando si tratta di amore, mentre Venere si scontra con l'ingannevole Nettuno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Marte in opposizione a Plutone nelle tue zone mentali lunedì potrebbe innescare un tira e molla interiore su una decisione che devi prendere. Invece di combattere, lascia che i pro e i contro si siedano per un giorno o due finché una decisione non diventa cristallina. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nel tuo regno domestico. Gran parte della tua energia e/o angoscia sarà rivolta alla tua famiglia o proprietà. Farai molto, ma fai attenzione all'effetto rullo compressore di Marte; ti esaurirai se insisti a fare tutto a modo tuo. Questo fine settimana, sii consapevole dei tuoi limiti in una relazione mentre il tuo governatore Venere si scontra con il nebuloso Nettuno.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Un conflitto su denaro o valori potrebbe sorgere lunedì, quando Marte si oppone a Plutone nelle tue zone finanziarie. Potrebbe trattarsi di una lotta interna o di una situazione che coinvolge un'altra persona. La tensione dovrebbe iniziare ad allentarsi più tardi quel giorno, dopo che Marte inizia una scampagnata di otto settimane attraverso il Leone nella tua zona mentale. Un'ondata di capacità intellettuali ti spingerà a cercare informazioni, ma solo se sei interessato all'argomento. Altrimenti, ti annoierai. Questo vale anche per le conversazioni. Dovrai essere paziente con le persone che non capiscono le cose così velocemente come te. Questo fine settimana, un problema di relazione potrebbe sfuggire alla tua consapevolezza, quando Venere nella tua zona di partnership si scontra con il nebuloso Nettuno.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Cedere il tuo potere può essere il lato negativo di Marte nel tuo segno opposto a Plutone nella tua zona di partnership lunedì. Cerca di non farti influenzare dalle parole o dalle azioni di qualcuno a te vicino. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nella tua zona di risorse. Questa influenza alimenterà la tua motivazione a portare i tuoi guadagni al livello successivo. Una combinazione di creatività, coraggio e intuizione ti aiuterà a manifestare prosperità. Aspettati solo un rallentamento di qualsiasi cosa tu stia cercando di ottenere dopo che Marte diventerà retrogrado il 6 dicembre (fino al 23 febbraio 2025). Questo fine settimana, Venere che si scontra con Nettuno può mettere a dura prova la chiarezza della tua relazione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : L'assertivo Marte opposto al potente Plutone lunedì potrebbe scatenare la tua rabbia per qualcosa che pensavi fosse risolto. No. Ora hai la possibilità di sbucciare un altro strato del problema e guarirlo o rilasciarlo a un livello più profondo. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il tuo segno. Potresti irritarti più facilmente del solito, ma essendo un segno di fuoco, canalizzerai l'energia sovralimentata in qualsiasi cosa tu faccia. Quindi, che si tratti di un incontro romantico o di un progetto creativo, la tua passione alimenterà il risultato. Avrai solo bisogno di una megadose di chiarezza quando si tratta di amore questo fine settimana, poiché Venere nel tuo regno romantico si scontra con il nebuloso Nettuno.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Marte in opposizione a Plutone nei tuoi regni sociali lunedì potrebbe preparare il terreno per un conflitto che coinvolge un amico, un amante o un gruppo. Forse i tuoi limiti saranno messi alla prova quando un ammiratore vorrà più di quanto tu sia disposto a dare. Anche la socializzazione può essere incerta questo fine settimana, poiché Venere si scontra con l'ingannevole Nettuno. Principalmente, sii molto esigente su chi trascorri del tempo con te. In altre notizie cosmiche, più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nel tuo regno inconscio. Probabilmente ti sentirai impaziente di agire, ma devi prima fare un po' di lavoro interiore. Ad esempio, un problema potrebbe richiedere la tua attenzione prima di fare il passo successivo nel tuo viaggio.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Marte in opposizione a Plutone nelle tue zone pubbliche e domestiche lunedì potrebbe innescare un conflitto tra essere "là fuori" a fare le tue cose e la necessità di un po' di tempo libero, magari con la tua famiglia. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso la tua zona comunitaria. Sarai naturalmente attratto dai tuoi amici intraprendenti (e nuovi contatti) che ti motiveranno o ti irriteranno, o entrambe le cose. Potresti dover stabilire dei limiti con un amico invadente. Inoltre, partecipare a un gruppo che si concentra su fitness o competizione sarebbe gratificante. Fai solo attenzione ai detrattori che potrebbero minare la tua sicurezza questo fine settimana mentre il tuo governatore Venere si scontra con il nebuloso Nettuno.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Scetticismo e spiritualità potrebbero scontrarsi lunedì, quando Marte si oppone al tuo governatore Plutone. Attingere al tuo mondo interiore attraverso la meditazione o parlare con qualcuno di saggio ti aiuterà a centrarti. Più tardi lunedì, il tuo desiderio di successo salirà alle stelle quando Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nella tua zona pubblica. La tua impressionante determinazione rende probabile che tu riesca in qualsiasi cosa su cui ti concentri. Tuttavia, Marte innescherà anche la tua caparbietà, che potrebbe preparare il terreno per scontri con l'autorità. Questo fine settimana, rimanere con i piedi per terra quando si tratta di una relazione sarà difficile, quando Venere si scontra con il nebuloso Nettuno. L'amore potrebbe sembrare traballante o sfuggente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Marte in opposizione a Plutone lunedì può innescare una sensazione di vulnerabilità in una relazione intima. Controlla se l'equilibrio di potere tra te e il tuo partner è storto. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nel tuo regno di esplorazione. Il tuo ricercatore interiore prenderà il comando, spingendoti a comprendere il significato spirituale nelle tue opportunità e sfide, qualunque cosa la vita ti riservi. Acquisire una conoscenza superiore sarà parte del processo. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno che si scontra con Nettuno potrebbe innescare la tua evasività in una relazione. Potrebbe anche sorgere un po' di confusione con un membro della famiglia.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Marte nella tua zona di partnership in opposizione a Plutone nel tuo segno lunedì potrebbe preparare il terreno per una lotta di potere con qualcuno a te vicino. Acquisire una comprensione più profonda delle dinamiche della relazione sarebbe un'opzione migliore che cercare di controllare il risultato. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nel tuo regno di trasformazione. Questo potrebbe essere il momento di liberarti di qualsiasi problema tu abbia con l'intimità, l'impotenza o i beni condivisi. Potresti anche essere motivato a sviluppare i tuoi doni psichici. Questo fine settimana, Venere che si scontra con Nettuno nei tuoi regni inconsci e mentali potrebbe innescare qualsiasi sensazione di impotenza tu abbia quando si tratta di amore.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Marte in opposizione a Plutone lunedì potrebbe innescare un conflitto tra il portare a termine le cose e la necessità di prendersi cura di sé. Sforzati di prestare attenzione al tuo benessere durante il giorno e fai delle pause, se necessario. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nella tua zona di partnership. Aspettati un'infusione di energia elevata in una relazione intima (o il tuo desiderio di qualcuno di speciale). Marte può aumentare sia la tua motivazione che la tua irritazione, quindi assicurati di monitorare le tue emozioni con il tuo partner o amico più caro se lo stress ti prende. Questo fine settimana, l'amore potrebbe sembrare illogico mentre Venere si scontra con l'inafferrabile Nettuno.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 NOVEMBRE AL 10 NOVEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Se coltivare un interesse amoroso o tenere per te i tuoi sentimenti potrebbe essere il dilemma di lunedì, poiché Marte nel tuo regno romantico si oppone al riservato Plutone. Prendi in considerazione di parlare con un sensitivo dell'amore per arrivare in fondo alla questione. Più tardi lunedì, Marte inizierà un viaggio di otto settimane attraverso il Leone nel tuo regno della vita quotidiana e del benessere. Si tratta di rimetterti in carreggiata organizzando il tuo programma e gestendo il tuo tempo. Non sembra divertente, ma il senso dell'ordine nella tua vita ridurrà lo stress e ti darà tempo per le attività che ti piacciono. Ciò gioverà soprattutto al tuo benessere. Questo fine settimana, Venere che si scontra con Nettuno nel tuo segno potrebbe innescare la tua elusività nelle questioni di cuore.

