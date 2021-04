Oroscopo della settimana dal 5 all'11 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 aprile al 11 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Rivolgersi ai tuoi amici e interagire con un gruppo tirerebbe fuori il meglio di te all'inizio della settimana. Più tardi, un quadrato Marte / Nettuno lunedì può offuscare il tuo giudizio, quindi pensa attentamente prima di andare avanti su qualcosa che desideri. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno che si scontra con il potente Plutone potrebbe innescare uno scontro di volontà con qualcuno vicino a te. Cercare di controllare il risultato può intensificare il problema. Al rialzo, la Luna Nuova nel tuo segno di domenica lancerà un nuovo ciclo nella tua vita personale durante le prossime due settimane. C'è una relazione nuova o migliorata nel tuo futuro, Ariete?

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Toro : I riflettori sui tuoi obiettivi all'inizio della settimana aumenteranno la tua concentrazione sul risultato desiderato. Entrare in contatto con persone che ti sostengono ti aiuterà ad avere successo. Più tardi, lo scontro tra Marte e Nettuno lunedì potrebbe offuscare la tua chiarezza sulle tue finanze o sull'autostima, quindi scoprire la verità richiederà un po 'di introspezione. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere che si scontra con Plutone può innescare la tua bistecca di controllo quando si tratta di amore. Può anche far emergere un desiderio nascosto o un problema emotivo che deve essere esaminato. Fortunatamente, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un nuovo ciclo di chiarezza interiore e incoraggerà la chiusura che coinvolge il tuo passato.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : I riflettori sulla tua vita spirituale all'inizio della settimana favoriscono la ricerca di una conoscenza superiore tramite le tue pratiche spirituali o un insegnante che è in sintonia con te. Più tardi, Marte nel tuo segno che si scontra con Nettuno può confondere i tuoi pensieri sulla tua vita personale, quindi non saltare a nessuna conclusione senza prima rafforzare la tua chiarezza. Questo fine settimana, i contrattempi di Venere / Plutone potrebbero aumentare le tue difese quando si tratta di intimità. Di cosa hai bisogno per far sbocciare l'amore, Gemelli? Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica porterà opportunità sociali tramite vecchi amici e nuovi contatti durante le prossime due settimane.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Cancro: I riflettori puntati sulla trasformazione all'inizio della settimana riveleranno probabilmente un'emozione o un atteggiamento che devi rilasciare per andare avanti, specialmente in una relazione. Più tardi, lo scontro tra Marte e Nettuno lunedì potrebbe innescare un blocco interno che ti impedisce di agire. Inoltre, un quadrato Venere / Plutone questo fine settimana potrebbe innescare il culmine di un problema in una relazione intima o il tuo desiderio di incontrare qualcuno compatibile. Guarda se stai trattenendo un'emozione o una convinzione che ostacola l'espressione del tuo cuore. Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un nuovo ciclo di risultati nelle prossime due settimane.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Leone : I riflettori sulle partnership all'inizio della settimana favoriscono le attività con il tuo coniuge, amico più caro o socio in affari. Se stai cercando l'amore, un'introduzione potrebbe metterti in contatto con qualcuno compatibile. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Più tardi, lo scontro tra Marte e Nettuno lunedì potrebbe innescare un malinteso con un amico o un gruppo. I tuoi piani potrebbero andare storti, quindi assicurati che tutte le persone coinvolte siano chiare sui dettagli. Questo fine settimana, Venere che si scontra con Plutone potrebbe produrre un viaggio accidentato nell'arena del romanticismo. Fortunatamente, la Luna Nuova in Ariete di domenica risveglierà la tua guida interiore sull'amore (e altre aree). Concentrarti sulle tue pratiche spirituali porterà ulteriori intuizioni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Vergine : L'inizio della settimana consiste principalmente nel concentrarti sul tuo lavoro e / o sul tuo benessere. Una comunicazione chiara giocherà un ruolo importante nel tuo successo. Tuttavia, lo scontro tra Marte e Nettuno lunedì probabilmente offuscherà la tua chiarezza su ciò che desideri e / o su come ottenerlo. Attività introspettive come la meditazione o l'inserimento di un diario possono illuminare la strada da percorrere. Questo fine settimana, un contrattempo di Venere / Plutone potrebbe innescare la tua difesa in una relazione stretta. Aprire il tuo cuore probabilmente richiederà un po 'di tempo da solo per scoprire cosa ti infastidisce davvero. Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un ciclo di guarigione e rilascio durante le prossime due settimane.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Bilancia : I riflettori sulla tua quinta casa amante del divertimento all'inizio della settimana lo rendono un momento eccellente per un appuntamento con la tua dolce metà o per incontrare un nuovo ammiratore. Più tardi, lo scontro tra Marte e Nettuno lunedì potrebbe causare una visione distorta del tuo futuro. Entrare in contatto con le tue aspirazioni fornirà chiarezza. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno di collaborazione che si scontra con Plutone può innescare una battaglia di volontà in una stretta relazione. Liberare le tue aspettative per un determinato risultato ti aiuterà a rimanere centrato. Fortunatamente, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un nuovo ciclo di partnership durante le prossime due settimane.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Scorpione : La tua vita familiare sarà al centro della scena all'inizio della settimana, un momento eccellente per entrare in contatto con la tua famiglia o abbellire il tuo ambiente di vita. Un incontro intimo con la tua dolce metà può far sbocciare l'amore. Più tardi, dovrai essere chiaro sulle tue intenzioni nel romanticismo lunedì mentre il sexy Marte si scontra con il nebuloso Nettuno. Inoltre, Venere che si scontra con il tuo sovrano Plutone questo fine settimana può innescare il tuo bisogno di controllare una situazione che coinvolge una relazione. Può sorgere anche un conflitto con un collega o un dipendente. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni. Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un ciclo che coinvolgerà il tuo lavoro e / o il tuo benessere durante le prossime due settimane.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: I riflettori sulle tue capacità intellettuali all'inizio della settimana miglioreranno la tua espressione di sé. Comunicare dal cuore può attirare un ammiratore, forse da una fonte o un'introduzione online. Più tardi, lo scontro tra Marte e il nebuloso Nettuno lunedì potrebbe innescare un passo falso con il tuo partner o un amico intimo. Assicurati di capire da dove viene l'altra persona prima di parlare. Questo fine settimana, un quadrato Venere / Plutone intenzionale potrebbe innescare un contrattempo con il tuo amante o bambino. Fortunatamente, la Luna Nuova in Ariete di domenica porterà un nuovo inizio per il romanticismo o per una questione che coinvolge i bambini. Viene favorito anche il lancio di un progetto creativo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Capricorno : I riflettori sul tuo regno finanziario all'inizio della settimana possono ispirare un'opportunità di fare soldi tramite i tuoi contatti. Più tardi, Marte che si scontra con Nettuno lunedì potrebbe confondere le tue capacità intellettuali e l'efficienza quando fai le cose, quindi evita di caricare il tuo programma con attività che richiedono attenzione ai dettagli. Questo fine settimana, un contrattempo di Venere / Plutone può causare stress in una relazione, forse con un membro della famiglia. Rilasciare il controllo della situazione aiuterà a risolvere il problema. Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica porterà un nuovo ciclo domestico durante le prossime due settimane, un momento eccellente per fare progetti con la tua famiglia o lanciare un progetto di miglioramento della casa.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Le tue emozioni prenderanno il comando all'inizio della settimana mentre la luna viaggia attraverso il tuo segno. Prestare attenzione ai tuoi sentimenti viscerali potrebbe portarti a un ammiratore che è in sintonia con te. Più tardi, l'ardente Marte che si scontrerà con il nebuloso Nettuno lunedì potrebbe causare messaggi contrastanti nell'arena del romanticismo. Se sei da solo, assicurati di sapere da dove vengono i potenziali amanti prima di andare avanti. Parla con un sensitivo dell'amore per chiarezza. Questo fine settimana, Venere nel tuo regno mentale che si scontra con Plutone può causare stress in una relazione innescando il tuo bisogno di avere ragione. Fortunatamente, la Luna Nuova in Ariete di domenica illuminerà le tue capacità di comunicazione, insieme al tuo amore per l'apprendimento nelle prossime due settimane.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 APRILE AL 11 APRILE 2021

Oroscopo della settimana Pesci : I riflettori sul tuo regno inconscio all'inizio della settimana risveglieranno la tua intuizione, insieme ai sentimenti sul tuo passato. Stai alla ricerca di una guida psichica attraverso un forte sentimento, sincronicità o sogno. Più tardi, lo scontro di Marte con il tuo sovrano di Nettuno lunedì potrebbe indebolire la tua capacità di perseguire ciò che desideri. Fare un passo indietro per valutare i tuoi sentimenti sarebbe un passo nella giusta direzione. Questo fine settimana, un conflitto tra Venere e Plutone potrebbe innescare un problema di denaro o valori con qualcuno vicino a te. Infine, la Luna Nuova in Ariete di domenica lancerà un nuovo ciclo finanziario nelle prossime due settimane.