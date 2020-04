Oroscopo della settimana dal 6 al 10 aprile: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo settimanale: amore, lavoro, salute e segni favoriti. Le previsioni dell’oroscopo della settimana da lunedì 6 aprile a domenica 12 aprile

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 aprile al 10 aprile col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Aspettati un'alta energia in una relazione stretta mentre Martedì Super Luna piena in Bilancia accenderà il tuo regno di partnership. Se sei da solo, l'intensità influirà probabilmente sul tuo desiderio (o avversione) di trovare qualcuno compatibile. In ogni caso, con il tuo sovrano Marte in collisione con il ribelle Urano, non avere fretta nel trarre conclusioni sulle persone o sulle situazioni che ti capitano. Dovrai anche guardare il tuo carattere. Fortunatamente, Mercurio inserendo il tuo segno venerdì (fino al 26 aprile) aumenterà la tua chiarezza mentale, rendendo più semplice esprimere le tue idee, indipendentemente dalle circostanze.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Toro: Un'attività che coinvolge il tuo lavoro o il tuo benessere può portare il romanticismo intorno al tempo della Super Luna Piena in Bilancia martedì. Basta essere consapevoli del proprio temperamento con le persone in autorità. Verso il fine settimana, una data fantasiosa può far fiorire l'amore giovedì, mentre Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) rivolgerà la tua attenzione al passato. Risveglierà anche la tua intuizione, quindi stai alla ricerca di informazioni su una persona o situazione che ha profondamente influenzato la tua vita. Anche uno scenario di una vita precedente potrebbe venire da te.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La Super luna piena nella Bilancia Martedì sta potenziando il tuo regno d'amore, per fortuna! Ciò può innescare un punto di svolta in un flirt leggero o in una relazione consolidata. O forse questa potente influenza porterà qualcuno di speciale nella tua vita, se il tuo cuore è aperto e il momento è giusto. Essere chiari su ciò che si desidera sarà essenziale per manifestare un risultato che funzioni per tutti. Se il romanticismo è in pausa per te, parlare con gli amici o un progetto creativo può anche far emergere il meglio di te. Infine, Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) ispirerà conversazioni sociali o collaborative.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Martedì la Super Luna Piena in Bilancia intensificherà l'energia che circonda la tua casa. Questo può ispirare interazioni animate con un membro della famiglia o l'impulso di migliorare il tuo ambiente di vita. Tuttavia, lo scontro su Marte-Urano che accompagna suggerisce che potrebbe sorgere anche polemica all'inizio della settimana. Più tardi, una prova casalinga con il tuo tesoro giovedì può approfondire la connessione. Successivamente arriva Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile), che rivolge la tua attenzione alla tua carriera o a un obiettivo specifico a cui stai lavorando. Il networking può aprire una porta professionale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Martedì, la Super luna piena nella Bilancia artistica farà esplodere la tua espressione personale. Pertanto, è probabile che le tue parole ispirino o respingano un incontro romantico, a seconda di ciò che dici e di come lo dici. Comunicare dal cuore è la tua migliore strategia per far fiorire l'amore, specialmente durante il fine settimana. Inoltre, questa settimana, Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) ti metterà in contatto con la tua guida superiore, quindi presta attenzione alla tua voce interiore. Questo è il momento ideale per acquisire conoscenze e conoscere nuove persone attraverso un programma di apprendimento, un'attività spirituale o un viaggio.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Martedì la Super Luna Piena nella Bilancia darà energia al tuo regno di denaro e a ciò che apprezzi. In una relazione, la gestione di aspetti pratici influenzerà probabilmente il modo in cui ti senti sul tuo partner o eventuali potenziali amanti che ti fanno strada. Poiché l'affidabilità è in cima alla lista delle priorità, non è necessario applicare gli ammiratori traballanti. Verso il fine settimana, Mercurio entrando in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) ispirerà conversazioni profonde, forse su una situazione che ti stai tenendo. Accedere al tuo investigatore interno per scoprire un segreto o indagare su un mistero può far parte del quadro.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : L'inizio della settimana potrebbe essere un giro sulle montagne russe, la Bilancia. La buona notizia è che la Super luna piena nel tuo segno martedì sicuramente accenderà i tuoi poteri di attrazione, ma intensificherà anche qualsiasi emozione che stai vivendo. E l'aspetto che accompagna Marte-Urano non farà che intensificare le cose. La tua migliore strategia è quella di concentrarti sugli aspetti positivi ed evitare persone e situazioni che potrebbero innescare i tuoi pulsanti emotivi. Verso il fine settimana, Mercurio entrerà in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) nel tuo regno di partnership, renderà più facile capire da dove provengono le altre persone. Se sei da solo, una fonte online o un'introduzione potrebbero connetterti con qualcuno compatibile.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Un'emozione nascosta o repressa può assumere il comando all'inizio della settimana mentre la Super Luna Piena in Bilancia eccita il tuo regno inconscio. Inoltre, l'aspetto che accompagna Marte-Urano può fungere da innesco della rabbia per te o qualcuno vicino a te, quindi cerca di rimanere consapevole del tuo mondo interiore, insieme alle persone intorno a te. Più tardi, un ambiente sereno condiviso con il tuo tesoro o un amico intimo giovedì ti aiuterà a tornare al centro. Successivamente arriva Mercurio entrando in Ariete venerdì (fino al 26 aprile), che ispirerà idee per migliorare il tuo lavoro e / o benessere.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Il collegamento con gli amici ti ecciterà durante il periodo della Super luna piena in Bilancia martedì; tuttavia, con Marte in collisione con il ribelle Urano allo stesso tempo, potresti incontrare un piantagrane lungo la strada. Non lasciarti sorprendere dal dramma, Sagittario! La tua migliore strategia è di dire la tua verità senza lasciare che il tuo temperamento o l'impazienza prendano il comando. Successivamente arriva Mercurio che entra in Ariete nella tua storia d'amore venerdì (fino al 26 aprile), che ispirerà idee e conversazioni sull'amore. Se sei solo, un accattivante cervello può arrivare online o attraverso un viaggio o un'introduzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Martedì la Super Luna Piena in Bilancia accenderà la tua determinazione a raggiungere un obiettivo vicino al tuo cuore; tuttavia, con Marte che si scontra con Urano caotico allo stesso tempo, una circostanza imprevista può ostacolare i tuoi sforzi. Che tu sia concentrato sull'amore, sul lavoro o su qualcos'altro, essere flessibile nel tuo approccio e nelle tue aspettative ti aiuterà a rimanere in pista. Successivamente arriva Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) e una spinta nelle tue idee e comunicazioni che coinvolgono la tua vita domestica. Domenica sera sarai pronto per il romanticismo!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Martedì la Super Luna Piena nella Bilancia rafforzerà la tua guida interiore sulle relazioni e altre aree. È importante rimanere in contatto con la tua intuizione, che ti aiuterà a rimanere in pista quando l'aspetto che accompagna Marte-Urano innesca un'interruzione nei tuoi piani. Prendere tempo per le tue pratiche spirituali ti aiuterà a rimanere centrato. Verso il fine settimana, Mercurio entrando in Ariete venerdì (fino al 26 aprile) aumenterà la tua capacità di cervello e il desiderio di esprimere le tue idee. Se sei solo, bramerai la compagnia delle persone sulla tua lunghezza d'onda mentale, ma assicurati che il tuo cuore abbia voce in capitolo nella tua vita sociale.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 APRILE AL 10 APRILE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Martedì la Super Luna Piena nella Bilancia rafforzerà il tuo regno di intimità e guarigione. I sentimenti rivelati o un'emozione risolta solleveranno un peso dal tuo cuore. Anche un incontro sexy può far parte della foto! Tuttavia, l'aspetto che accompagna Marte-Urano suggerisce che potresti venire a pentirti di una mossa impulsiva, quindi sii consapevole di agire o parlare d'impulso. Più tardi, un approccio sensibile può far fiorire l'amore giovedì. Successivamente arriva Mercurio che entra in Ariete venerdì (fino al 26 aprile), che ispirerà idee e conversazioni su ciò che apprezzi. Cerca anche l'opportunità di guadagnare denaro.