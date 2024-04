Oroscopo della settimana dal 8 aprile al 14 aprile 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 aprile al 14 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 APRILE AL 14 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : L'eclissi di Luna Nuova nel tuo segno di lunedì avvia un nuovo ciclo per gli Arieti durante le prossime due settimane. Tuttavia, poiché Mercurio è ancora retrogrado nel tuo segno, i tuoi piani potrebbero prendere una svolta inaspettata prima che tu possa fare progressi verso il risultato desiderato. Inoltre, avrai bisogno di un po' di pazienza se la congiunzione infrasettimanale Marte-Saturno ti farà sentire come se ti stessi muovendo al rallentatore. Allora, Ariete, quale sogno inseguirai? Questo fine settimana, il transito della Luna attraverso il Cancro nel tuo regno domestico potrebbe farti venire voglia di stare vicino a casa. Forse organizzerai una festa o un intimo incontro per due a casa tua.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 APRILE AL 14 APRILE 2024

Oroscopo della settimana Toro : L’eclissi di Luna Nuova in Ariete di lunedì avvia un ciclo di scoperta di sé durante le prossime due settimane. Risveglierà il tuo inconscio, portando in superficie i sentimenti sommersi in modo che tu possa esaminarli. Dipenderà da te se rilasci, guarisci o agisci in base a un'emozione. Prenderti del tempo per fare introspezione e prestare attenzione ai tuoi sogni e alla tua intuizione ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere. Più tardi, un amico maturo potrebbe offrire consigli mentre Marte si fonde con Saturno a metà settimana. Ricontrolla che il loro suggerimento sia giusto per te prima di agire di conseguenza. Questo fine settimana è tutto incentrato sull'espressione di te stesso mentre la luna transita attraverso il Cancro.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 APRILE AL 14 APRILE 2024