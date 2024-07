Oroscopo della settimana dal 8 luglio al 14 luglio 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 luglio al 14 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 LUGLIO AL 14 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Gli alti e bassi dell'amore potrebbero darti energia o sfidarti questa settimana. Venere in Cancro continuerà a ispirare bellezza e armonia nella tua casa fino a giovedì, quando transiterà in Leone nella tua quinta casa amante del divertimento (fino al 3 agosto). Questa è una grande notizia per la tua vita amorosa o la tua creatività, ma c'è un avvertimento: un'opposizione da Plutone giovedì e venerdì può innescare un conflitto, molto probabilmente con un amante, un amico o un gruppo. Oltre all'influenza di Plutone, Venere accenderà il tuo lato giocoso e ti renderà una calamita per gli ammiratori. Se siete in coppia, condividere attività che vi piacciono a entrambi può ravvivare il romanticismo nella vostra relazione. Un sensitivo dell'amore può rivelare cosa ti aspetta nel cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 LUGLIO AL 14 LUGLIO 2024

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo governatore Venere prende il comando, il che sarà un mix di beatitudine e fastidio. Il pianeta dell'amore in Cancro migliorerà la tua intuizione e creatività quando si sincronizzerà con il sognante Nettuno giovedì. Più tardi quel giorno, il transito di Venere in Leone (fino al 3 agosto) evocherà il tuo amore per la casa e la famiglia (o gli amici che senti come una famiglia). Tuttavia, un'opposizione da Plutone nel tuo regno professionale giovedì e venerdì potrebbe innescare un conflitto tra la tua vita domestica e quella lavorativa. Ad esempio, potresti ossessionarti per un problema relativo al tuo lavoro durante il tempo trascorso in famiglia. Oltre a ciò, aspettati un risveglio del tuo intrattenitore interiore, rendendo le prossime settimane un momento ideale per abbellire la tua dimora e ospitare una riunione.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 LUGLIO AL 14 LUGLIO 2024