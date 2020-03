Oroscopo della settimana dal 9 al 13 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 marzo al 13 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Ariete: La Luna Piena in Vergine darà energia al tuo regno di lavoro e benessere all'inizio della settimana. Sarai motivato a migliorare la tua vita quotidiana, che ti collegherà con le persone (e forse un potenziale amante!) Che desiderano uno stile di vita più sano. Inoltre, un aspetto fortunato di Giove, insieme a Mercurio che gira direttamente lunedì, aiuta a trovare la persona o la situazione giusta per raggiungere il risultato desiderato. Questo fine settimana, la luna nel Sagittario infuocato può ispirare il desiderio di esplorare una nuova posizione, attività o interesse amoroso. Sii chiaro nelle tue parole e intenzioni domenica.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Toro: I tuoi poteri di attrazione stanno per cambiare marcia. Questo perché la Luna Piena in Vergine all'inizio della settimana sembra atterrare nel tuo regno d'amore. E con l'ampio Giove sulla scena, sei più che disposto a portare l'amore al livello successivo. In quanto tale, ora è il momento di ravvivare la tua relazione attuale o uscire e trovare qualcuno di speciale. Il venerdì è un momento eccellente per un provino intimo! Tuttavia, se il romanticismo non è in agenda al momento, un appuntamento divertente con gli amici tirerebbe fuori il meglio di te. Sappi solo che ti sentirai insolitamente sensibile domenica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Sei ansioso di fare una dichiarazione che coinvolga la tua casa. Mentre Lunedì la Luna Piena in Vergine eccita il tuo regno domestico, potresti avere l'impulso di migliorare il tuo ambiente di vita e ospitare una festa in seguito o avere qualche amico per cena stasera. Un appuntamento accogliente con il tuo tesoro può far sfrigolare la passione! Qualunque cosa tu finisca di fare, l'ampio Giove ti ispirerà a farlo in grande stile. Inoltre, Mercurio che gira direttamente lunedì aiuterà a semplificare i tuoi piani nelle prossime settimane. Questo fine settimana, un incontro ravvicinato di tipo romantico è probabile sabato, ma Nettuno potrebbe causare confusione domenica.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Cancro: L'intera forza della tua potenza cerebrale verrà rivelata all'inizio della settimana mentre la Luna Piena in Vergine eccita il tuo regno di intelletto. Sia che tu abbia bisogno di esprimere la tua opinione, il tuo desiderio, la tua rabbia o qualcos'altro, con Giove sulla scena e Mercurio che si rivolgono direttamente lunedì, affermando che la tua verità ti rafforzerà e sosterrà il tuo miglior risultato. Perlomeno otterrai una prospettiva più ampia di ciò che hai in mente. Il romanticismo sarà imprevedibile giovedì, ma i sentimenti possono andare in profondità venerdì, un momento eccellente per un appuntamento con qualcuno di speciale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Leone : Le praticità possono influenzarti all'inizio della settimana mentre la Luna Piena in Vergine eccita il tuo regno di denaro. E con l'ampio Giove sulla scena, le tue emozioni possono essere esagerate se sorge un problema finanziario con qualcuno vicino a te. Fortunatamente, Mercurio che gira direttamente lunedì aiuterà a districare le comunicazioni nelle prossime settimane. Sarai più in vena di romanticismo questo fine settimana mentre la luna illumina la tua quinta casa amante del divertimento. Un appuntamento con il tuo tesoro o i tuoi amici tirerà fuori il meglio di te sabato, ma Nettuno può rovinare la tua chiarezza domenica.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Lunedì la luna piena nel tuo segno accenderà sicuramente le tue emozioni e, con Giove sulla scena, è probabilmente una buona cosa, Vergine. Questa influenza edificante può ispirare la tua speranza per il futuro e rivelare il quadro più ampio di ciò che sta accadendo nella tua vita personale. Ricorda che le emozioni e i pensieri che invii nel mondo torneranno in qualche modo a te, quindi un atteggiamento di gratitudine e positività porterà più benedizioni nella tua vita. Inoltre, questa settimana, Mercurio che gira direttamente lunedì ottimizzerà le tue comunicazioni, mentre avere amici o parenti a casa tua porterà gioia sabato.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Un'emozione nascosta potrebbe venire fuori per suonare durante la Luna Piena in Vergine lunedì. E con la lungimirante giovinezza sulla scena, sii alla ricerca di un ah-ah! momento che porta intuizione nella tua vita interiore, in particolare nel tuo passato. In effetti, questo è un momento eccellente per l'introspezione per scoprire eventuali limiti autoimposti che ti impediscono di andare avanti nell'amore (o in un'altra area). Inoltre, questa settimana, Mercurio che gira direttamente lunedì assisterà con i tuoi piani e le comunicazioni nelle prossime settimane. Un appuntamento può essere divino martedì, mentre le tue parole ispireranno o scioglieranno una relazione questo fine settimana.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : L'amicizia sarà al centro della scena all'inizio della settimana mentre la Luna Piena in Vergine eccita la tua zona sociale. E con Giove sulla scena, sarai ispirato a entrare in contatto con un amico o un gruppo che accelererà la tua crescita personale. Inoltre, Mercurio che gira direttamente lunedì ti guiderà nel posto giusto al momento giusto per un incontro significativo. Più tardi, socializzare sarà complicato giovedì, ma una relazione potrebbe approfondirsi venerdì. Questo fine settimana, la luna nell'incantevole Sagittario favorisce un approccio spensierato al romanticismo.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Lunedì la luna piena in Vergine si tratta di lasciare colpire un obiettivo che stai mirando. Se l'obiettivo coinvolge la tua vita professionale o qualcosa di più personale, sarai determinato a raggiungere il risultato desiderato. E con il tuo sovrano Giove sulla scena, insieme a Mercurio che gira direttamente lunedì, il tuo successo è probabile - se è in linea con il tuo destino. Questo fine settimana, la luna nel tuo segno risveglierà il bisogno di esprimerti. Assicurati solo che le tue parole e intenzioni siano chiare domenica per evitare messaggi contrastanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Uno sguardo al tuo futuro può essere il dono della Luna Piena in Vergine all'inizio della settimana. E con Giove sulla scena, sii alla ricerca di un'esperienza psichica che illumini una strada verso il successo. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri, Capricorno? Essere chiari sul tuo sogno, pur avendo fede in te stesso e nella tua guida spirituale, ti condurrà nella giusta direzione per realizzarlo. Inoltre, questa settimana, Mercurio che gira direttamente lunedì assisterà con le comunicazioni, specialmente su questioni pratiche. Questo fine settimana, l'aumento della tua sensibilità e intuizione favorisce passare un po 'di tempo tranquillo con il tuo tesoro o il tuo amico più caro.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Acquario : La Luna Piena in Vergine nel tuo regno di trasformazione può scatenare le tue emozioni più profonde / oscure all'inizio della settimana. E con Giove sulla scena, otterrai sicuramente intuizioni che ti aiuteranno a rilasciare eventuali sentimenti negativi che sorgono rafforzando il tuo desiderio di andare avanti. Lasciare andare il vecchio bagaglio emotivo è una buona notizia per la tua vita amorosa, Acquario! Inoltre, Mercurio che gira direttamente nel tuo segno lunedì chiarirà i tuoi processi di pensiero e le comunicazioni nelle prossime settimane. Questo fine settimana, la luna nell'incantevole Sagittario favorisce il contatto con un amico o un gruppo che ti ispira.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 marzo AL 13 marzo 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Si tratta di stare insieme all'inizio della settimana mentre la Luna Piena in Vergine eccita il tuo regno di partenariato. Ciò significa che la connessione con il tuo compagno o il tuo amico più caro farà emergere il meglio di te. E con Giove sulla scena, sarai ispirato a esplorare / espandere la connessione con il tuo partner o i tuoi criteri quando si tratta di una nuova relazione. Inoltre, Mercurio che gira direttamente lunedì ti aiuterà a mettere in pratica le intuizioni che ti sono venute in mente nelle tre settimane precedenti. Questo fine settimana, la luna in Sagittario potrebbe spingerti a prendere l'iniziativa coinvolgendo l'attività sociale.