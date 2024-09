Oroscopo della settimana dal 9 settembre 2024 al 15 settembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 settembre al 15 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 25 settembre, Mercurio in transito in Vergine riguarda la valutazione della tua routine quotidiana per vedere come supporta o ostacola il tuo benessere in tutti gli aspetti della tua vita. Se questo non sembra particolarmente divertente, il fine settimana compenserà poiché Venere si sincronizza con l'auspicioso Giove nei tuoi regni di partnership e comunicazione. Un messaggio fortuito, un'introduzione o un viaggio potrebbero svolgere un ruolo nel portare romanticismo nella tua vita. Se sei in coppia, una fuga romantica potrebbe portare grande gioia. Inoltre, la luna nell'amichevole Acquario ispirerà un senso di cameratismo durante la socializzazione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 25 settembre, il transito di Mercurio attraverso la Vergine nella tua quinta casa amante del divertimento darà energia al tuo fascino aumentando il tuo fascino, il tuo umorismo o la tua creatività quando ti esprimi. Anche un viaggio con un amico o un amante potrebbe essere nelle stelle per te. Se stai cercando l'amore, un ammiratore potrebbe arrivare tramite una presentazione o un viaggio. Inoltre, il tuo governatore Venere che si sincronizza con Giove questo fine settimana può portare un incontro fortuito che si traduce in una nuova storia d'amore o amicizia. E con la luna nell'Acquario socievole, brillerai durante le attività di gruppo, soprattutto se sei tu quello che unisce le persone.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2024