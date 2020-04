Oroscopo di oggi 1 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 1 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe sembrare che tu sia contro i tuoi cari, ma in realtà non è così. Tutti hanno bisogni (incluso te) e ci sono solo tante ore al giorno per soddisfarli. Potrebbe essere necessario un compromesso con una Bilancia nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: giocare il doveroso interesse amoroso potrebbe non essere nella tua agenda, mentre il custode della Luna del Cancro squadra l'asteroide Giunone nella tua zona di associazione. Con così tante preoccupazioni personali sul tuo piatto, potresti non avere la larghezza di banda per concentrarti sul tuo partner. Fai sapere loro che sei tu e non loro e fai piani per fare qualcosa di speciale nel prossimo futuro. Se sei single, potresti chiederti se puoi prenderti cura delle tue esigenze mentre accetti un partner. Quando verrà il momento, lo capirai.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra non è privo di sfide. Con Mercurio espressivo in contrasto con Marte e Saturno nella tua zona di collaborazione, potresti essere riluttante a condividere le tue idee, soprattutto se non sono allineate con l'obiettivo del gruppo. Fidati del tuo istinto e presenta le tue idee mentre provi a far fronte alle aspettative.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Primo Quarto nel tuo regno domestico, una questione domestica o familiare potrebbe distogliere la tua attenzione da una preoccupazione personale urgente. Mettere al primo posto i tuoi interessi significa che quando dai la tua attenzione a ciò che sta accadendo sul fronte interno, puoi farlo senza distrazione

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le settimane che precedono il tuo compleanno sono un momento per rilassare e reintegrare la tua energia. Rallentare non significa che sei fuori dal gioco. Significa che ti stai preparando per la tua prossima grande mossa. Un amico Pesci può aiutarti a valutare le tue opzioni.

Amore / Amicizia: con la premurosa Luna Cancro che contatta Mercurio e Nettuno nella tua undicesima casa comune, ti sentirai simpatico con i tuoi amici più cari. La conversazione scorre liberamente perché ci si prende reciprocamente e si hanno a cuore i migliori interessi reciproci. Non c'è giudizio, solo compassione e amore. Questo rende un grande momento per chiedere il loro parere su una questione importante. La guida di qualcuno che rispetti può essere utile.

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna che incide sulla comunicazione, è allettante rivelare un piano prima che sia il momento giusto. Tutti i segni indicano che il periodo di incubazione non è ancora terminato. Concedi il tempo necessario affinché la tua idea maturi prima di annunciarla al mondo. Ci sono ancora alcune cose che devi capire. Se hai bisogno di feedback, parla con qualcuno di cui ti puoi fidare per mantenerlo riservato.

Crescita personale / spiritualità: non puoi essere sempre al centro di tutto. Un bizzarro allineamento tra il Sole Ariete e il magistrale Saturno suggerisce che cerchi modi per esercitare la tua autorità da dietro le quinte. Dove c'è una volontà, possente toro, c'è un modo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti concentri sul futuro, quindi dirigerai la tua energia verso la costruzione di un ponte da dove sei a dove vuoi essere. Condividere il tuo piano con un Toro di fiducia può essere utile. Puoi contare sul toro per incoraggiamento.

Amore / amicizia: è questo il momento giusto per vocalizzare i sentimenti che hai tenuto nascosto? Un bizzarro angolo tra il comunicatore Mercurio e Venere suggerisce che potresti essere pronto a rivelare come ti senti. Andare in giro in modo rotatorio potrebbe essere meno inducente all'ansia che adottare un approccio diretto.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che squarcia la nebulosa Nettuno, potresti non essere sicuro di ciò che stai facendo. Forse non sei chiaro su cosa si aspettano i superiori? O forse stai affrontando domande più grandi come "Cosa sto facendo della mia vita?" Mantieni le cose semplici fino a tardi nel giorno in cui la chiarezza riprende.

Crescita personale / spiritualità: fino a metà maggio, sarai motivato ad ampliare i tuoi orizzonti. Questa zona regola anche i livelli più alti, quindi potresti essere ispirato a tornare a scuola. Sia che tu colpisca i libri o sia sulla strada, non lasciare che l'impazienza crei problemi. Hai fretta, ma non tutti operano secondo il tuo orario.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei una creatura emotiva per natura, quindi non puoi sempre contenere i tuoi sentimenti. Tuttavia, è saggio sapere quando e dove sfogarli. Essere silenziosi e imbronciati vale anche come sfogo, quindi non farlo. Non lasciare che l'umore crei problemi con un autorevole Ariete.

Amore / amicizia: anche se sei un tipo domestico, potresti non essere in vena di nidificare mentre la luna nel tuo segno si scontra con il coniuge rispettoso Giunone. Le tue idee sul romanticismo non si sommano a una piacevole serata. Se non ti piace, proponi un piano più eccitante. I single potrebbero essere disattivati ​​dalla domesticità. Trascorrere del tempo con gli amici accoppiati potrebbe far sembrare sgradevole. Quando incontri la persona giusta, dimenticherai le tue preoccupazioni mentre le seduci con la cena a casa tua.

Carriera / Finanza: con la Luna del Primo Quarto nel segno, le tue emozioni sono ovunque. Non lasciare che offuschi la tua immagine con i tuoi superiori e colleghi professionisti. Sei sulla buona strada per raggiungere un traguardo o completare un grande incarico, quindi non lasciare che il tuo umore ti mini. Indossa le mutande della tua ragazza grande / ragazzo grande e porta il tuo meglio in quello che fai. Puoi piangere o urlare e rave al desiderio del tuo cuore una volta fatto il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta Mercurio e Nettuno ti inserisce in vibrazioni mistiche. Spiritualità, metafisica e divinazione ottengono una spinta da questo allineamento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la certezza emotiva che cerchi potrebbe sfuggirti. La verità è che probabilmente non esiste. Persevera nell'avventura della tua vita e confida che avrai ciò di cui hai bisogno. Anche se non dovresti aspettarti che provenga da un capo Acquario.

Amore / Amicizia: con lo spirito vivace dell'Ariete che aspira disciplinato Saturno nella tua zona di associazione, potresti sentire il bisogno di ridurre la tua spontaneità giovanile a favore di comportarti più come un adulto disciplinato. Il fatto che tu sia consapevole della necessità di essere più maturo dimostra quanto sei cresciuto. I single possono rendersi conto che lo spirito libero da cui sono attratti in un partner non sempre crea una relazione stabile. Tutti i segni indicano che sei pronto per qualcuno di più serio.

Carriera / Finanza: mentre Mercurio si scontra con Marte aggressivo e l'autorevole Saturno nella tua zona di associazione, potresti non essere incline a fidarti di un collega, un cliente o un alleato prepotente. Ciò significa che potresti essere riluttante a condividere informazioni o risorse. Fidati del tuo istinto e tieni nascosti i tuoi pensieri. È meglio non diventare nemico di questa persona. Potrebbero dimostrarsi un formidabile nemico.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Primo Quarto nella tua casa di resa, è allettante abbandonare la tua ricerca di significato. Restaci, Leo. Se perseveri nella tua ricerca, identificherai il tuo scopo. Le risposte abbondano, anche se potrebbero non venire nella confezione che ti aspetti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nell'amicizia, è essenziale sapere cosa dare e cosa trattenere. Anche il legame più forte richiede il rispetto dei confini e la comprensione di ciò che una persona è in grado di affrontare. Un cancro potrebbe essere più delicato di quanto pensiate.

Amore / Amicizia: con la Luna del Primo Quarto nella tua zona di amicizia, è fondamentale che un amico ti prenda ed è qualcuno di cui ti puoi fidare dei tuoi segreti. Non importa quanto tu sia simpatico, ci sono alcune cose con le quali non riescono a farcela. È meglio mantenere le tue informazioni più sensibili e private per te. Il tuo bisogno di condividere segnali che stai cercando convalida. Sii il tuo personalizzatore e concediti l'approvazione che stai cercando.

Carriera / Finanza: la creatività ottiene una spinta quando collabori grazie all'empatica Luna del Cancro che si allinea con il mercurio intelligente e il fantasioso Nettuno. Sia che tu collabori con un collega o partecipi a un incarico di gruppo, farai il tuo meglio quando fai brainstorming con gli altri. Lo scambio di energia e idee sarà di grande ispirazione. La magia accade quando metti insieme i tuoi talenti e risorse.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno che condivide la tua visione spirituale o opinioni sulla vita sarà edificante e può riaffermare il tuo impegno sul percorso che stai seguendo. Non perché vedono le cose come te, ma perché ciò che credi attira persone interessanti nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: mantieni la tua vita privata privata. Sono i tuoi successi professionali a cui dovresti attirare l'attenzione perché meritano di essere riconosciuti. Un Cancro esperto può vedere un'enorme promessa in quello che fai. Sono un'ottima risorsa a cui rivolgersi per la direzione.

Amore / Amicizia: con la Luna del Primo Quarto nella tua decima casa pubblica, pubblicizzare gli affari del cuore può creare problemi con il tuo interesse amoroso. Non pubblicare dettagli delle relazioni sui social media o fare di tutto per attirare l'attenzione su ciò che sta accadendo nella tua vita personale. Ciò che accade tra te e il tuo partner, dovrebbe rimanere tra te e il tuo partner. Allo stesso modo, per i single, non pubblicare problemi di relazione. Soprattutto se si tratta di un ex che ormai dovresti avere.

Carriera / Finanza: sei nella zona con il tuo lavoro mentre la Luna Cancro contatta Mercurio e Nettuno in Pesci d'ispirazione. Il tuo intelletto e la tua immaginazione funzionano perfettamente in sincronia per produrre idee eccitanti e originali. Non essere timido nel condividere ciò che ti viene in mente. Qualcuno in alto potrebbe notare le tue idee. I progetti che coinvolgono la scrittura, l'arte, la bellezza e la moda sono particolarmente favoriti.

Crescita personale / spiritualità: anche se stai inventando idee ispirate, non ti fidi ancora del tuo genio. Forse è perché stanno emergendo nuovi talenti e non sei sicuro di cosa si tratti? Lascia che scorra e lo scoprirai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua mente può essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico. Sii consapevole di ciò su cui scegli di concentrarti. Ciò che dai alla tua energia e alla tua attenzione cresce. Puoi alimentare un conflitto con un Acquario o puoi unire le idee per creare qualcosa di eccezionale.

Amore / Amicizia: un'atmosfera flirt tra te e il tuo interesse amoroso può dare una spinta alla tua relazione. Con un bizzarro allineamento Mercurio / Venere che influisce sulla tua vita amorosa, ci sono benefici nell'esprimere giocosamente il tuo affetto. È un modo semplice per far rivivere il romanticismo in una relazione a lungo termine. Tutti hanno bisogno di sapere che sono ancora amati e adorati. Per i single, la tua atmosfera divertente e civettuola potrebbe avvicinarti a qualcuno su cui stai schiacciando.

Carriera / Finanza: la frustrazione nell'eseguire un'attività di routine potrebbe essere un segno che è ora di aggiornare il tuo set di abilità. La coscienziosa Luna Cancro che contatta il Nodo Nord suggerisce che ci sono enormi benefici nell'apprendere qualcosa di nuovo. Forse c'è una lezione o una formazione che dovresti perseguire?

Crescita personale / spiritualità: la crescente frustrazione in una casa o in una questione familiare ti rende determinato a fare in modo che le cose vadano per la tua strada. Con Marte invadente che incontra Saturno risoluto nel tuo regno domestico, sei pronto a scavare i talloni finché la tua famiglia, il padrone di casa o l'Universo non cedono alle tue esigenze. Questo può essere stressante per tutti i soggetti coinvolti. Spero che ne valga la pena per cui stai combattendo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: chiama un confidente quando ti trovi ossessionato. Una conversazione con qualcuno di cui ti fidi (forse un Pesci) può aiutarti a svelare un problema che ha una svolta nei tuoi mutandoni. Ne sarai meno infastidito quando vedi le cose dal loro punto di vista.

Amore / Amicizia: puoi essere super intenso con il Primo quarto di luna nel meditare il Cancro. Se vuoi goderti il ​​tuo tempo con la tua data o il tuo partner, prova a mantenere l'atmosfera allegra. Non vale la pena ossessionarsi per problemi minori. Scegli le tue battaglie con cura. Una serata divertente potrebbe essere in serbo se non ti senti lunatico. Lo stesso vale per i single: premi la pausa sulle tue preoccupazioni e divertiti. Te lo meriti!

Carriera / Finanza: le comunicazioni sul posto di lavoro possono diventare piuttosto pesanti, ma ciò non significa che non puoi gestirle. Il sole in Ariete coraggioso che si allinea con Saturno determinato e guidato Marte suggerisce che troverai un modo per farti capire. L'approccio diretto potrebbe sorprendere qualcuno che si aspetta che tu salti un problema critico. Può funzionare a tuo vantaggio per prenderli alla sprovvista.

Crescita personale / spiritualità: la compassione che ricevi da un familiare o da un compagno di stanza può essere molto rassicurante. La premurosa Luna Cancro che contatta Mercurio e Nettuno dice che i tuoi cuori e le tue menti sono sincronizzati. Ciò che condividi può avvicinarti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: bilanciare i tuoi desideri personali con le esigenze delle persone più vicine a te può essere complicato; tuttavia, non è un compito impossibile se ti preoccupi della felicità degli altri. Mettere prima un Cancro può fare miracoli per trasformare la tua relazione.

Amore / amicizia: la felicità relazionale dipende dalla tua capacità di evolvere continuamente il modo in cui ti connetti agli altri. La Luna del Cancro emotiva che incontra il Nodo Nord nella tua zona di associazione indica un bisogno di crescita. Focalizzare l'attenzione sul tuo interesse amoroso e sui loro desideri è un ottimo punto di partenza. Per i single, è importante lasciar andare un passato doloroso e rivolgere la tua attenzione al presente. È dove sta la tua felicità.

Carriera / Finanza: con l'incontro guidato di Marte determinato Saturno nella tua zona monetaria, fare progressi con una questione finanziaria è la priorità numero uno. Uno sforzo prolungato può spostare le cose a tuo favore. Non pagherà arrabbiarsi o impaziente. Dovrai accontentarti del lungo raggio se vuoi raggiungere il tuo obiettivo. Se hai a che fare con una restrizione finanziaria, potrebbe essere necessario del tempo prima che la questione si risolva. Esercita la pazienza mentre fai pressione.

Crescita personale / spiritualità: scrivere su un diario o trascorrere del tempo in un'attività furba può essere un ottimo modo per esprimerti. Non devi essere bravo a farlo per essere benefico. Provaci!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: nuovi talenti e punti di forza stanno emergendo, ed è piuttosto eccitante. Sii paziente mentre scopri come sfruttare al meglio le tue abilità. Un Cancro che ha familiarità con i tuoi talenti può avere alcune intuizioni interessanti su cosa dovresti fare dopo.

Amore / Amicizia: c'è qualcosa di diverso in te. Sei un po 'più serio e determinato di prima. Con un allineamento sole / Marte / Saturno che influenza la comunicazione, le tue parole e il modo in cui parli rivelano che sei qualcuno che sa cosa vogliono e che è disposto a fare lo sforzo necessario per averlo. Quindi, se hai bisogno di avere una conversazione seria con qualcuno, ora è il momento.

Carriera / Finanza: La Luna del primo trimestre nel cancro coscienzioso ti spinge a metterti al lavoro. Ti sentirai sicuro una volta che un compito vitale è stato cancellato dalla tua lista di cose da fare. Non così in fretta, Acquario! Tutti i segni indicano che sono necessarie ulteriori informazioni prima di poter procedere con il passaggio successivo. Rivedi le linee guida, fai alcune chiamate e fai qualche ricerca. Il diavolo è nei dettagli. Sarebbe un peccato dedicare tempo e fatica a qualcosa solo per scoprire che hai perso passi cruciali.

Crescita personale / spiritualità: la luna nella tua casa di servizio che aspira compassionevole Nettuno accende il tuo spirito di generosità. Senti il ​​bisogno di fare una donazione di beneficenza o di compiere un atto di gentilezza. Sarai felice di averlo fatto!

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento. I tuoi poteri creativi e intuizione sono migliorati. La tua energia magica aumenterà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Un Cancro potrebbe trovarti ad essere una figura affascinante, ma non lasciare che abbiano un'idea sbagliata di te.

Amore / Amicizia: il romantico che è in te sarà in pieno vigore mentre l'emozionante Luna del Cancro si allinea con il sogno di Nettuno. Quando accendi il fascino, ti sarà difficile resistere. Aggiungi mercurio espressivo al mix e le tue parole avranno un effetto ipnotico sul tuo ascoltatore. Questo potrebbe rendere la serata piuttosto dolce. Se sei single e stai cercando di conquistare qualcuno, non dovrai lavorare molto duramente. Fai solo attenzione a non lasciarti sorprendere dal momento e dì cose che non intendi.

Carriera / Finanza: non lasciare che la Luna del Primo Quarto nella tua frivola quinta casa ti spinga a far saltare il tuo budget. Sei più attento al denaro del solito. Sai quanto devi risparmiare e cosa puoi permetterti di spendere. Potresti concederti un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Invece di rovinare il budget, perché non optare per un divertimento più economico? Puoi sguazzare una volta raggiunti i tuoi obiettivi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la musa è nella casa! Che tu sia un vecchio professionista o semplicemente un dilettante, otterrai un enorme piacere dall'indulgere al tuo lato creativo.