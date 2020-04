Oroscopo di oggi 10 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 10 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: man mano che la luna si fa strada dallo scorpione emotivo al vivace Sagittario, sarai pronto per allungare le gambe e iniziare a pianificare un'avventura. Le tue idee si rivolgeranno ad un Acquario. Perché non collaborare per fare qualcosa di eccitante in futuro?

Amore / Amicizia: quando Venere in Gemelli espressivi contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, parlare dei tuoi passi falsi romantici può essere catartico. Potresti venire pulito con il tuo interesse amoroso e chiedere perdono, oppure potrebbe essere utile discutere lo stato della tua vita amorosa con un amico fidato. Qualunque cosa tu abbia a che fare, sembrerà molto meno drammatica una volta che lo fai uscire. Potresti scoprire che i tuoi problemi non sono così terribili o unici come pensi.

Carriera / Finanza: la sensuale Scorpione Luna che contatta i pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di carriera può fornire molte informazioni sul tuo panorama professionale. Può aiutarti a navigare una relazione con una figura influente nella tua cerchia. È importante avvicinarli nel modo giusto. Potresti anche avere utili spunti su come raggiungere un obiettivo a cui stai lavorando. Lascia che la tua intuizione guidi i tuoi prossimi passi.

Crescita personale / spiritualità: nessuno può dubitare del tuo impegno a casa e in famiglia. Sei piuttosto devoto a proteggere i loro interessi e a coltivare il futuro che prevedi. Guardando al futuro, sii consapevole di come le tue decisioni influenzano il qui e ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ci sono persone che conosci e persone che conosci veramente. Mentre la luna passa dalla tua casa di associazione alla tua zona di intimità, la spinta a scoprire di più su un intrigante Sagittario può essere difficile resistere.

Amore / Amicizia: la conversazione scorre liberamente tra te e un amico o il tuo partner perché stai operando sulla stessa lunghezza d'onda. Puoi ringraziare un armonioso allineamento tra l'intuitiva Luna dello Scorpione e l'empatico Mercurio in Pesci per aver reso facile capirsi. Se c'è un problema tra di voi, è una buona giornata per parlarne. Una discussione con un nuovo conoscente può dirti se questa persona rientra nella categoria di amici o potenziali partner.

Carriera / Finanza: una conversazione può rivelare che le tue paure sul denaro sono infondate. L'attrattore Venere nella tua zona finanziaria che si aspetta un ferito Chirone suggerisce che avere le tue esigenze monetarie soddisfatte può innescare preoccupazioni su come andrai a finire quando la tua situazione non è così comoda. Il modo migliore per scongiurare la potenziale povertà è di buttare via un po 'del tuo denaro. Anche il più piccolo contributo ai tuoi risparmi si somma. Perché non prendere l'abitudine?

Crescita personale / spiritualità: le persone intelligenti sono quelle a cui guardi di più. Potresti essere così impressionato da ciò che qualcuno sa che ti motiva ad aumentare le tue conoscenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: puoi gestire molto da solo, ma non è necessario portare tutto sulle spalle. Sarà utile entrare in contatto con persone amichevoli e generose che possono offrire supporto. La guida di un Acquario potrebbe essere una medicina efficace, ma è ciò di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: l'affetto che estendi verso un amico può essere tremendamente edificante. Venere nel tuo segno che aspira il guaritore ferito Chirone sottolinea il potere trasformativo dell'amore. C'è qualcuno nella tua cerchia che sta attraversando un momento difficile? Perché non contattarli? Il vostro supporto significherà molto e potrebbe fare una differenza più grande di quanto pensiate.

Carriera / Finanza: ti impegni a promuovere i tuoi interessi e non c'è nulla di sbagliato in questo. L'ambizioso Marte nella tua zona di conoscenza, atteso da Vesta dedicata nel tuo segno, suggerisce che potrebbero essere necessari ulteriori dati o istruzione per raggiungere il tuo prossimo obiettivo. Potrebbe essere necessario un rapido aggiornamento del corso. O forse dovresti connetterti con un insegnante o un mentore? Il tempo passa, quindi non c'è un momento da perdere.

Crescita personale / spiritualità: quando la benevola Sagittario contatta il saggio Saturno, si può trovare conforto nel collegamento con una persona più anziana e più saggia che funge da bussola morale o guida spirituale. Un check-in con loro può aiutarti a determinare se le tue azioni sono allineate al tuo scopo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua atmosfera giocosa lascia spazio alla produttività mentre la luna passa dalla tua casa di autoespressione alla tua sesta casa che lavora duramente. Anche se ti stai dirigendo verso il fine settimana, vorrai comunque fare le cose. Perché non rilassarti con il tuo Capricorno preferito una volta completate le attività?

Amore / Amicizia: man mano che l'ossessiva Luna dello Scorpione contatta i pianeti nel Capricorno determinato e nella tua zona di associazione, sei intenzionato a sfruttare al meglio il tuo tempo con qualcuno di speciale. La compagnia è importante per te, quindi se la connessione è platonica o romantica, sei pronto a dare a chiunque tu sia con la tua totale attenzione. Questo potrebbe rendere una serata super dolce che ti aiuta ad avvicinarti.

Carriera / Finanza: non sai mai chi potrebbe essere disposto ad aiutarti con un problema professionale. Venere nella tua dodicesima casa nascosta che aspira a ferire Chirone suggerisce che qualcuno potrebbe tirare le corde dietro le quinte per trasformare le cose a tuo favore. Il tuo benefattore potrebbe voler mantenerlo al ribasso, quindi se si rivelano da soli, è meglio mantenere confidenziale la tua connessione. Anche le forze spirituali potrebbero lavorare a tuo nome, quindi mantieni la fede.

Crescita personale / spiritualità: la luna nella tua zona creativa che si sincronizza con l'immaginoso Mercurio in Pesci segnala che la musa è nella casa. Crea musica, diventa furbo o semplicemente goditi il ​​lavoro di un artista o musicista che alimenta il tuo fuoco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: lo spirito di una festa sostituisce il tuo desiderio di comodi comfort mentre la luna passa dallo scorpione emotivo al vivace Sagittario. Trascorrere del tempo con un centauro nella tua tribù soddisferà sicuramente il tuo quoziente di intrattenimento. Pianifica di fare qualcosa che ti piacerà entrambi.

Amore / amicizia: solo perché tu e un tuo amico non vedete gli occhi su una questione di attualità come la politica o la religione, non è un invito a porre fine a una relazione altrimenti buona. Venere nella tua zona di amicizia che aspira Chirone frammentato nella tua casa di credenze ti invita a concentrarti sull'amore tra di te piuttosto che su ciò che ti distingue. Proprio come non esiste un partner perfetto, non esiste un amico perfetto. Devi prendere il grezzo con il liscio.

Carriera / Finanza: la tua comprensione del modo più efficace di affrontare i tuoi compiti ti assicura che il lavoro sia svolto correttamente. Puoi ringraziare un allineamento di supporto tra l'intuitiva Luna dello Scorpione e i pianeti nel Capricorno operoso per aver preparato il palcoscenico per una giornata produttiva, tutto ciò che devi fare è mostrarti e mettere un piede davanti all'altro per far accadere la magia. Attenersi alla solita routine e le cose andranno bene.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna nel tuo regno domestico si allinea con il mercurio espressivo, una conversazione con un membro della famiglia o un compagno di stanza potrebbe essere profondamente gratificante. Vale la pena prendersi il tempo di recuperare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nello Scorpione ossessivo e il tuo regno mentale, la tua mente fa gli straordinari. Un senso dell'umorismo sostituirà la tua vibrazione seria quando la luna si sposta nel gioviale Sagittario. Trascorrere del tempo attorno al tuo centauro preferito può aiutarti a distrarti dalle preoccupazioni e ad alleggerire l'umore.

Amore / Amicizia: quando flirti, non è così casuale come potrebbe apparire. Con i pianeti ispirati alla Scorpione Luna guidati nel calcolo del Capricorno, ogni parola del tuo tono romantico è stata accuratamente realizzata e ben provata. Quando si tratta di conquistare qualcuno, non stai scherzando. Se voli da solo, sarai ugualmente preparato a sfruttare al meglio la tua serata. Spero che socializzare faccia parte del programma. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: con l'affabile Venere che guarisce il guaritore ferito Chirone, un piccolo fascino può fare molto per conquistare un riluttante sostenitore. Se hai una storia problematica, è un momento opportuno per fare il possibile per riparare la relazione. In questi giorni, sei popolare tra i tuoi colleghi professionisti. Quindi, potrebbe convincere questa persona che è una buona idea far parte della tua squadra piuttosto che al di fuori della tua cerchia.

Crescita personale / spiritualità: potresti perdere te stesso per ore quando intraprendi un progetto creativo o il tuo hobby preferito. La tua passione potrebbe sembrare lavoro per gli altri, ma per te è il modo perfetto per rilassarsi

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il sole nella tua casa di interazioni individuali offre a determinati individui (come un Ariete nella tua cerchia) una discreta influenza su di te. Può essere utile ascoltare il loro consiglio, ma dovresti comunque verificarlo contro la tua saggezza. Non è mai una buona idea esternalizzare completamente la tua autorità.

Amore / Amicizia: prendere in considerazione il quadro più ampio è fondamentale quando si tenta di risolvere un problema nella vita amorosa. Venere, nella tua estesa nona casa, contattare il guaritore ferito Chirone indica che sarà utile ampliare la tua prospettiva. Qualunque cosa accada (o non accada) sembra personale quando osservi la questione troppo da vicino. Osservare le forze e gli schemi più grandi in gioco potrebbe portare a un momento a-ha che ti aiuta a mettere i problemi in una prospettiva più estesa.

Carriera / Finanza: la Luna dello Scorpione nella tua zona monetaria che attira Giove e Plutone nel tuo regno domestico indica che potresti aver bisogno di incanalare fondi in un progetto domestico. Se è una necessità, non dovresti trattenerti. Potrebbe comportare una riparazione, un progetto di ristrutturazione o, in alcuni casi, la preparazione per una mossa. Non hai mai rimpianti per aver investito denaro per rendere sicura la tua vita domestica.

Crescita personale / spiritualità: l'intuitiva Luna dello Scorpione che si allinea con Mercurio nella tua sesta casa produttiva fornisce informazioni su questioni pratiche. Presta attenzione alle intuizioni che ti avvisano su come eseguire le operazioni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti interessa scoprire di cosa ti occupi. Nemmeno tu hai spezzato il mistero di ciò che ti fa spuntare. Anche un Cancro potrebbe essere molto affascinato da te. È spaventoso lasciarli avvicinarsi ma provarlo. Chissà cosa potrebbe succedere?

Amore / Amicizia: se ti sei allontanato dall'intimità, il passionale Ariete che contatta il Nodo Nord dice che è tempo di perseguire un maggiore appagamento sessuale ed emotivo. Forse temi la vulnerabilità che deriva dall'aprirti in modo così personale? Se accoppiati, puoi entrare in una routine e smettere di connetterti, mentre la paura può inviare single alla ricerca di partner non disponibili come un modo per evitare di avvicinarti. Prova a rimanere aperto all'amore.

Carriera / Finanza: potresti essere lì nel corpo, ma la tua mente è altrove con la luna in Scorpione e la tua dodicesima casa segreta. Non sarai dell'umore giusto per trattare con i colleghi. Trova un compito a cui puoi dedicare tempo da solo. È un giorno eccellente per le attività che coinvolgono la ricerca o l'indagine. Sarai bravo a toccare il retroscena e leggere tra le righe.

Crescita personale / spiritualità: l' espressione di sé è talvolta più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto quando ciò che vuoi esprimere è doloroso o ti preoccupi di come verrà ricevuto. Abbraccia la tua luce e la tua ombra e sappi che c'è spazio per tutto ciò che sei.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: prendersi del tempo per sintonizzarsi è essenziale con la Luna dello Scorpione nella tua dodicesima casa esoterica. La meditazione o i sogni possono rivelare un messaggio che il tuo sé superiore vuole che tu ascolti. Potrebbe avere qualcosa a che fare con un Pesci nella tua vita.

Amore / amicizia: "Bacio e trucco" potrebbero avere un ruolo nella tua giornata mentre Venere si allinea con il guaritore ferito Chirone nelle tue zone di vita sentimentale. Abbraccia l'idea che nessuno è perfetto e tutti commettono errori. Se un passo falso non è troppo grave, tu e il tuo interesse amoroso dovreste essere in grado di risolvere le cose. Se sei single, smetti di concentrarti su un difetto che pensi ti renda irremovibile. Non devi essere perfetto per essere ricercato e adorato.

Carriera / Finanza: Marte che contatta Vesta dedicato nella tua zona di partnership lo rende un momento eccellente per collaborare a un progetto. Lavorare a stretto contatto con qualcuno che ti motiva ha molteplici vantaggi. Ad esempio, la tua potenza cerebrale combinata può produrre idee che non avresti mai escogitato da solo. Può anche aumentare la velocità con cui sei in grado di fare le cose. Pensa alla cooperazione, non alla concorrenza.

Crescita personale / spiritualità: non pensare che un'attività divertente sia una perdita di tempo. Con Chirone nella tua casa di intrattenimento, il gioco diventa una componente essenziale della guarigione. Impegnati in un hobby, sport o attività ricreativa che ti dà gioia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI venerdì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: se non ti rendi conto di quanto siano speciali le tue amicizie, potresti avere un risveglio che ti avverte della tua fortuna. Il legame che condividi con qualcuno nella tua cerchia sociale (forse uno Scorpione leale) non può essere eguagliato. Trova un modo per onorare la tua connessione.

Amore / Amicizia: vai avanti e manda il tuo cuore ad un amico. Ti sentirai amato e capito mentre la Luna dello Scorpione nella tua casa dell'amicizia si allinea con il Mercurio riflessivo nella tua zona di comunicazione. Il solo fatto di avere un orecchio comprensivo che ascolti le tue preoccupazioni può essere commovente. Questa festa della compassione funziona in entrambi i modi. Potresti essere invitato a trattenere lo spazio mentre un amico sfiata. Nessun giudizio, solo amore.

Carriera / Finanza: con Venere socievole che aspira il guaritore ferito Chirone, il cameratismo che ti piace con i tuoi colleghi può darti una spinta necessaria. Se il tuo senso di autostima ha avuto un colpo, sarà bello essere circondato da persone che riconoscono i tuoi talenti e apprezzano ciò che fai. Se i tuoi rapporti sul posto di lavoro non sono così grandi, perché non iniziare a fare piccoli passi per migliorarli? Può aumentare la tua felicità e la tua soddisfazione lavorativa.

Crescita personale / spiritualità: con il supporto della tua tribù, senti che non c'è niente che non puoi fare. Ecco perché è estremamente importante nutrire le connessioni che ti alimentano. Non puoi permetterti di trascurare le persone che hanno sempre le spalle.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: brami attenzione e riconoscimento. Non perché sei bisognoso, ma perché vuoi che il mondo riconosca che hai qualcosa di valore da offrire. Uno Scorpione vede i tuoi talenti e può aumentare il segnale su ciò che fai, quindi preparati a portare il tuo A-game.

Amore / Amicizia: se c'è un problema, parlane. Potrebbe essere l'unico modo in cui il tuo partner o amico si rende conto che c'è qualcosa di sbagliato. Con un allineamento Venere / Chirone che supporta la comunicazione, potrebbe essere più facile avere una conversazione difficile. Se hai intenzione di andare lì, preparati a ricevere feedback che potrebbero non piacerti. Cerca di evitare il gioco della vergogna e della colpa. Se si surriscalda, ricorda che l'altra persona è qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: con Marte nel segno che indica l'asteroide Vesta, puoi incanalare un'enorme energia in un piano creativo. Cerca i modi per esprimere le tue idee in modo più fantasioso. Anche se il tuo lavoro è banale, lo spin che ci metti può aiutare le persone a vedere le cose sotto una nuova luce. Sei un visionario, quindi il tuo contributo sarà sicuramente sorprendente.

Crescita personale / spiritualità: ogni giorno offre l'opportunità di andare sempre più forte. Quando il momento ti richiede di diventare adulto, fallo invece di sottrarti alle tue responsabilità. Mostra autodisciplina e ti aiuta a sviluppare nuovi punti di forza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: c'è un valore nel seguire dove il tuo cuore ti guida, specialmente se ti porta fuori dai sentieri battuti. C'è un mondo di eccitanti possibilità che aspettano di essere scoperte. Se vuoi un aiutante per il tuo viaggio, porta con te un avventuroso Scorpione.

Amore / Amicizia: con la Luna dello Scorpione che contatta l'entusiasta Giove e l'intenso Plutone nella tua casa di amicizia, tu e un amico potete diventare super ossessivi quando vincolate un interesse condiviso. È eccitante avere qualcuno nella tua vita che è nelle stesse cose che sei e capisce le tue passioni. Se devi ancora trovare il tuo compagno perfetto, dai un'occhiata a un gruppo che riflette i tuoi interessi a distanza. Dio li fa e poi li accoppia.

Carriera / Finanza: sembra che non ci siano mai abbastanza soldi per fare le cose che vuoi fare. La Venere in cerca della bellezza in linea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di denaro segnala che spendere un po 'di più per abbellire il tuo spazio vitale potrebbe essere terapeutico. Vivere in un ambiente pulito, privo di ingombri ed esteticamente gradevole è essenziale per la tua tranquillità. Anche il dettaglio più piccolo può essere un grande miglioramento.

Crescita personale / spiritualità: se sei annoiato dalla solita routine, perché non liberarti e fare qualcosa di diverso? Potrebbe essere impossibile abbandonare del tutto le tue responsabilità. In tal caso, potrebbe essere rinfrescante riorganizzare il tuo programma e cambiare le cose.