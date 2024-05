Oroscopo di oggi 10 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 10 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 10 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con lo spericolato Marte nel tuo segno in contrasto con l'irregolare Urano nella tua casa delle risorse, dovrai stare attento a non affrettarti con una questione che coinvolge denaro o beni. Una decisione finanziaria improvvisa o un improvviso attacco di acquisti d'impulso potrebbero lasciarti con rimpianti. Le circostanze potrebbero essere più instabili di quanto pensi. Prenditi una pausa finché non capisci cosa è cosa. Lasciarsi andare ad un appuntamento o corteggiare un interesse amoroso con un regalo costoso potrebbe rivelarsi uno spreco di denaro mentre Venere si scontra con il losco Nettuno. È improbabile che l'uso di vantaggi speciali per acquistare amore o lealtà dia i risultati desiderati. Rilassati e basta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

A volte i sogni sembrano proprio questo: sogni. Un viaggio, un progetto o una nuova casa potrebbero essere alcune delle cose che stai cercando di realizzare da qualche tempo. Realizzare uno qualsiasi di questi sogni significa forse mettere a repentaglio le relazioni. I tuoi sogni potrebbero sembrare particolarmente irraggiungibili oggi. Forse devi prima lavorare sulle tue relazioni prima di poter realizzare i tuoi sogni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere difficile andare d'accordo con gli altri poiché l'aggressivo Marte nel tuo settore sociale si scontra con il volatile Urano. Con questa atmosfera tagliente in gioco, non si può dire cosa potrebbe far arrabbiare qualcuno. Anche tu potresti essere irritato quando un amico o un collega fa o dice la cosa sbagliata. Questo non è il momento di diventare competitivi o cercare di comandare gli altri. Potresti essere stressato se non capisci cosa sta succedendo in un'amicizia o in una relazione. Può essere difficile discernere i sentimenti e le intenzioni di una persona mentre Venere e il confuso Nettuno si scontrano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai desideroso di mostrare i muscoli e mostrare a tutti chi comanda mentre il potente Marte nel tuo settore pubblico si scontra con il volatile Urano nella tua casa della comunità. Attento, Cancro. È improbabile che le persone prendano la cosa alla leggera quando cerchi di comandarle. Non sai mai chi potrebbe osservare le tue azioni e notare ciò che fai. Potrebbero esserci delle conseguenze se si spunta una persona in una posizione di autorità. Forse sei nervoso riguardo alla tua relazione con un partner o un amico? Potresti avere più domande che risposte sulla tua connessione mentre l'affettuoso Venere e il losco Nettuno si scontrano. Non lasciare che l'insicurezza ti spinga ad agire.