Oroscopo di oggi 10 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 10 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, è a tuo vantaggio lasciare che le persone intorno a te (come una Vergine esperta) ti sostengano. Non significa che non sei in grado di gestire le cose da solo. Significa che capisci il valore del lavoro di squadra.

Amore / Amicizia: mentre la Bilancia della Luna si oppone a Chirone nel tuo segno, potresti chiederti se hai quello che serve per soddisfare i bisogni emotivi di qualcuno o se i tuoi problemi personali sono una barriera per ricevere l'amore che desideri. I tuoi difetti non sono così gravi come pensi. Quando accetti che non devi essere perfetto per essere amato, lo saranno anche gli altri. Abbraccia l'idea che sei un work in progress.

Carriera / Finanza: Investire nello stato e spendere in oggetti di lusso diventa il tuo default come Venere indulgente si allinea con il Nodo Sud legato alle abitudini. C'è molto di più nella vita che dimostrare il tuo potere di spesa. Un cenno del nodo Nord orientato alla crescita suggerisce che otterrai di più dagli investimenti in comfort e sicurezza emotiva. Ciò significa spendere in casa o finanziare piani speciali con la tua famiglia. Non ti pentirai di aver fatto cose che promuovono la felicità nella tua vita privata.

Crescita personale / Spiritualità: l' amore per se stessi deve essere una priorità e non solo un'opzione mentre Chirone frammentato attraversa il tuo segno. Pensa alle tue stranezze e insicurezze come al lato oscuro dei tuoi molti punti di forza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l' ascolto non è il tuo punto di forza quando sei determinato a fare le cose a modo tuo. Ascoltare ciò che un Cancro ha da dire può essere a tuo vantaggio. Ti fai un cattivo servizio quando non ascolti qualcuno. Potresti imparare qualcosa di prezioso.

Amore / Amicizia: con la Bilancia Luna, orientata al rapporto, in contrasto con Venere indulgente e Urano indipendente nel tuo segno, non sei esattamente un giocatore di squadra. Ciò che più desideri è essere libero di fare le tue cose. Ciò non significa che non sei disponibile per un appuntamento o che non vuoi trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso. Significa che sei interessato solo ad avere le cose a modo tuo. Non lasciare che il tuo rialzo crei problemi inutili.

Carriera / Finanza: l' incantatore Venere nel segno che si allinea ai nodi lunari suggerisce che brillerai quando sei la persona che ha tutte le risposte. Ti comporti per essere la voce dell'autorità; tuttavia, non puoi semplicemente sederti e andare avanti su ciò che sai. È una buona idea essere aperti a nuove informazioni. Ascolta le opinioni degli altri e fai ricerche per conto tuo. Imparare di più su un argomento rilevante per quello che fai sarà divertente.

Crescita personale / spiritualità: è liberatorio essere un po' birichini e infrangere le regole. È probabile che non ti sia mai sentito così disinibito. Fai attenzione a non fare troppi danni mentre il tuo ribelle interiore si scatena.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l' amore e la bellezza sono alcune delle cose che desideri mentre la luna è nella Bilancia governata da Venere. Oggi non puoi guardare gli altri per piacere. Un Ariete nella tua cerchia potrebbe voler fare le proprie cose. Sta a te fornire la soluzione che desideri.

Amore / Amicizia: Venere in linea con i nodi lunari suggerisce che otterrai miglia per rinforzare un vecchio modello di relazione anche se non ti sembra giusto. Sorprendentemente, il disagio può risiedere nella tua zona di comfort. Se apprezzi la tua felicità, ti spingerai a fare un cambiamento. Gestire la tua vita amorosa in un modo diverso può essere spaventoso perché non sai cosa accadrà. Tuttavia, sai esattamente cosa accadrà se continui a fare le cose allo stesso modo.

Carriera / Finanza: può essere difficile prendere sul serio le questioni finanziarie, poiché la Bilancia Luna nella tua quinta casa giocosa fa quadrare i nodi della luna. Equilibrare fare soldi con pagare i debiti può sembrare un compito impossibile. Come vorresti che fosse il tuo futuro? Quale sarà la tua situazione finanziaria per raggiungerla? Queste sono buone domande da porsi.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere lasciato ai tuoi dispositivi se i tuoi amici hanno altri piani. Perché non passare il tempo su un hobby, un progetto creativo o un'attività da solista preferita? Potrebbe essere un modo divertente per rilassarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non lasciarti eclissare dagli altri, in particolare un Capricorno prepotente. Sei una luce brillante che merita di brillare a sé stante. Quando permetti al mondo di vedere chi sei, attirerai persone che risuonano con il tuo cuore e la tua mente.

Amore / Amicizia: appendere con la solita folla o il tuo appuntamento preferito si adatta come un guanto mentre Venere socievole si allinea con il Nodo Sud. È bello purché i tuoi desideri non si perdano nel mix. Può essere più facile andare avanti con il programma invece di spingere per quello che vuoi fare. Se ne prendi l'abitudine, verrai a risentirti trascorrendo del tempo con persone di cui ti piace la compagnia. Inizia a far valere i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: interpretare il ruolo che ti aspetti di interpretare sembra impossibile quando la Bilancia Luna si scontra con i nodi e il frammentato Chirone. Preferiresti ritirarti nel tuo guscio (o nasconderti a casa) piuttosto che mostrarti ed essere giudicato dagli altri. I tuoi colleghi hanno i loro problemi, quindi probabilmente non prestano la stessa attenzione che pensi. Quando ti sforzi di perseverare, scoprirai quali sono i tuoi punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto di più per te di cui ti dai credito. Quando ti confronti con gli altri, può essere difficile riconoscere i tuoi doni. Anche il più piccolo riconoscimento dei tuoi talenti può aiutarti a rafforzare la tua autostima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: le opportunità di crescita personale ti circondano. Ne trarrai beneficio quando imparerai a fare le cose in un modo nuovo. Con un Cancro di supporto che ti incoraggia da dietro le quinte, ti sentirai incoraggiato ad avventurarti oltre ciò che conosci.

Amore / Amicizia: con la luna in Bilancia orientata alla relazione in contrasto con un'eccitante fusione Venere / Urano, un'affermazione audace potrebbe catturare l'attenzione di qualcuno; tuttavia, non significherà molto se sei sincero. C'è anche la possibilità che tu possa perdere il tuo momento e pentirti di non aver espresso ciò che provi. L'impulso di esibirsi è irresistibile. La cosa più importante è che il tuo atto è il vero affare.

Carriera / Finanza: Venere socievole in linea con il Nodo Sud afferma che manterrai il tuo titolo di ufficio caro quando eseguirai un'attività di routine con finezza. Tuttavia, se vuoi davvero stupire i tuoi colleghi, dovrai uscire dalla tua zona di comfort e provare a fare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare. Può comportare l'ascolto dei bisogni delle persone coinvolte piuttosto che fare affari come al solito.

Crescita personale / spiritualità: saper parlare un buon gioco non significa necessariamente che ci sia conoscenza dietro le tue parole. Immagina quanto sarai impressionante quando la tua saggezza sarà equivalente alla tua intelligenza. È tempo di salire di livello nel tuo gioco di comunicazione e usare le tue parole in modo più consapevole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la confusione sorge quando non si è sicuri di dove siano le priorità. Potrebbero non essere gli stessi del passato recente, quindi è necessario determinare ciò che è più importante in questo momento. Perché non parlarne con un Toro dalla testa livellata?

Amore / Amicizia: mentre Venere si sincronizza con il nodo meridionale legato alle abitudini, inseguire un grande sogno romantico sente una seconda natura. Un elemento di avventura sembra rendere la ricerca ancora più utile. L'inseguimento può essere esaltante, ma raggiungere il tuo obiettivo fa parte di questa immagine? È un buon momento per pensare oltre il brivido del momento e chiederti se un'avventura romantica porterà alla relazione futura che vuoi coltivare.

Carriera / Finanza: una grande croce cardinale fa preoccupare i soldi perché evidenzia obiettivi finanziari contrastanti. Vuoi fare soldi, vuoi divertirti e spendere liberamente e vuoi anche pianificare il tuo futuro. Con la Bilancia Luna nel mix, la situazione è aggravata dall'indecisione. In un momento come questo, è meglio non andare agli estremi in nessuna direzione. La moderazione è la tua mossa migliore.

Crescita personale / spiritualità: raramente ti annoi con la tua compagnia. Questo rende facile passare il tempo da soli, anche se socializzare potrebbe essere più piacevole di quanto pensi. Perché non contattare un amico e fare piani?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: fidati della consapevolezza che hai acquisito in relazione ai tuoi desideri più intimi. Fai sapere all'Universo che hai ricevuto il messaggio dando priorità ai tuoi bisogni. Un Capricorno preoccupato e premuroso può essere in attesa di offrire la sua assistenza.

Amore / amicizia: un'accogliente serata in compagnia del tuo partner è proprio nel tuo vicolo mentre Venere affettuosa si collega al nodo meridionale che forma l'abitudine. Se questa è la tua routine predefinita, potrebbe essere divertente cambiare le cose uscendo e facendo qualcosa che ti piace entrambi. I single non dovrebbero essere troppo comodi e rannicchiarsi sul divano con la loro app di appuntamenti e scorrere i profili. È tempo di mettersi in gioco e stabilire una connessione faccia a faccia.

Carriera / Finanza: una grande croce cardinale indica il desiderio di un cambiamento significativo nella tua carriera. Il problema è che sei desideroso di un cambiamento in tutte le aree della tua vita e non puoi fare tutto in una volta. Quello che puoi fare è pensare a quale tipo di carriera si adatta meglio a tutte le tue esigenze. La tua vita familiare, le relazioni e i desideri personali devono essere considerati mentre pianifichi la tua prossima mossa migliore.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno è una chiamata ad ascoltare il tuo cuore e ad ascoltare i tuoi bisogni. Sostenere te stesso potrebbe sembrare come se stessi agendo contro qualcuno, ma non lo sei. Va bene mettersi al primo posto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sii gentile con te stesso e prendi lo spazio necessario per risolvere le cose in privato. Puoi fidarti di un Capricorno per rispettare i tuoi confini. La capra offrirà anche un feedback utile se richiesto. Una visione esterna della tua situazione potrebbe aiutarti a vedere le cose sotto una luce fresca.

Amore / Amicizia: quando Venere contatta il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua zona di comunicazione, puoi stare sveglio fino a tutte le ore chiacchierando con il tuo interesse amoroso. È un momento opportuno per avventurarsi in argomenti importanti come la spiritualità o la politica. Prima di fare un investimento emotivo in una recente conoscenza, vorrai sapere dove si trovano. Con un partner di lunga data, la conversazione può diventare piuttosto profonda e potrebbero esserci alcune rivelazioni rivelatrici.

Carriera / Finanza: una grande croce cardinale che influisce sulla tua vita lavorativa suggerisce che potresti sentirti al buio e senza contatto con ciò che sta accadendo. Potrebbero esserci un certo numero di cose su cui devi aggiornarti, ma è impossibile coprire tutte le tue basi allo stesso tempo. Invece di combattere la sensazione di essere disconnesso, lasciati stare con esso per ora. Potrebbe emergere qualcosa di molto interessante.

Crescita personale / spiritualità: c'è potere in ciò che fai, non in quello che dici. È qualcosa da ricordare quando stai cercando di convincere qualcuno di qualcosa. Ti crederanno quando esci di casa e segui i tuoi discorsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: nulla rimane mai uguale. Le tue connessioni più vicine stanno cambiando. È fondamentale che ti evolva insieme a loro. Può essere difficile lasciar andare quello che una volta era, tuttavia, tu e una Bilancia che ami avresti una relazione migliore se lo fai.

Amore / Amicizia: una grande croce cardinale che colpisce appuntamenti e amicizie indica il desiderio di guarire le fratture e riparare tutto ciò che si frappone tra te e la gioia che cerchi. Può essere difficile andare d'accordo quando non capisci i valori di qualcuno. Ottenere da dove viene qualcuno e fargli capire che non accadrà dall'oggi al domani. Persevera nel tuo tentativo di stabilire relazioni più armoniose. La tua pazienza pagherà.

Carriera / Finanza: Venere che contatta il Nodo Sud nella tua zona di attività suggerisce di avere una mano su come provvedere ai tuoi bisogni materiali. Se non c'è niente di urgente di cui devi occuparti, perché non vedere se c'è qualcosa che puoi fare per qualcuno vicino a te? Coltivare una maggiore interdipendenza con il tuo cerchio interiore è un bene per te. Potresti non vederne i benefici ora, ma lo vedrai nel prossimo futuro.

Crescita personale / spiritualità: se la felicità che desideri sembra sempre fuori dalla tua portata, è un segno che devi cambiare la tua narrativa di come dovrebbe essere la gioia. Riconoscere i piaceri semplici è un buon punto di partenza. Può affinare la tua consapevolezza delle tue benedizioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, rinunciare al controllo degli altri non è il punto di forza. Dovresti provarlo perché la tua vita potrebbe essere arricchita permettendo alle persone di condividere i loro doni unici. Un Cancro nel tuo campo ha molto da offrire.

Amore / Amicizia: un allineamento Venere / Nodi mostra che sei nella tua zona di comfort con romanticismo e pronto a prendere il controllo. Potrebbe essere eccitante lasciare che il tuo partner prenda il volante. Non sai mai cosa potrebbe accadere se lasci che pianifichino una data o dirigano il flusso della tua relazione. Allo stesso modo, per i single, non è sempre necessario essere al posto di guida. Lascia che una nuova conoscenza ti insegua piuttosto che essere sempre la ricerca.

Carriera / Finanza: una grande croce cardinale che influisce sulla tua carriera indica un desiderio di riconoscimento. La tua richiesta di attenzione è più simile a un grido di convalida. È un classico problema di successo; non importa quanto riconoscimento ricevi, non è mai abbastanza. L'ansia sorge quando senti di essere ignorato. È bello dare ciò che desideri. Perché non mostrare apprezzamento per le persone che lavorano duramente che ti aiutano ad avere successo?

Crescita personale / spiritualità: è bello se non sei un esperto in un hobby o in un'attività ricreativa. Ti divertirai di più se salti invece di sederti a bordo campo cercando di capire tutti i passaggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: quali sono i tuoi piani generali per la tua carriera e la tua vita personale? Avere un piano di lavoro può aiutarti ad allineare le tue azioni alle tue intenzioni e rimanere in pista. Una Bilancia può avere alcune affascinanti intuizioni sul tuo potenziale futuro.

Amore / Amicizia: se sei stato accoppiato per un po ', c'è il pericolo di viaggiare con il pilota automatico fino a quando non ti ritrovi in ​​una carreggiata. L'allineamento di Venere / Nodi di oggi ti consiglia di impegnarti maggiormente nella tua relazione. Ci vuole sempre la tendenza a coltivare la partnership che desideri. I single potrebbero aver bisogno di cambiare il modo in cui cercano l'amore. Se ti affidi alle app di appuntamenti, forse è tempo di socializzare di più? Il cambiamento è positivo.

Carriera / Finanza: una grande croce cardinale che influisce sul tuo lavoro suggerisce che potresti sentirti frustrato con il tuo lavoro se non stai imparando nulla di nuovo. Nonostante l'ansia che talvolta accompagna il cambiamento, desideri ardentemente diramare in una nuova direzione. Il cambiamento che cerchi non avverrà dall'oggi al domani, ma ciò non significa che dovresti ignorare i tuoi sentimenti. Presta attenzione alle intuizioni che ti indirizzano verso qualcosa di nuovo. Inizia a fare i compiti ed esplora le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: esiste qualcosa di troppo eccitante? Potrebbe essere il caso in cui la luna si scontra con un mash-up Venere / Urano. Cerca il punto debole tra abbracciare il cambiamento e allontanarti dal caos.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: essere da soli e investire tempo nei propri interessi può essere utile. Forse hai bisogno di una pausa da un prepotente Capricorno che richiede molto tempo? Non c'è sostituto per godersi la propria compagnia. È anche un modo eccellente per risparmiare denaro.

Amore / Amicizia: hai una routine con i tuoi amici che è abbastanza comoda. Sai quasi sempre cosa puoi aspettarti. Sembra un po 'noioso, vero? Un allineamento tra Venere socievole e i nodi della luna suggerisce che ci sono altri interessi che potresti voler esplorare. Hobby, progetti creativi e attività da solista potrebbero essere gratificanti. Investire più energia nella tua vita sentimentale potrebbe anche essere buono. Non significa che stai abbandonando i tuoi amici. Significa che ti stai ramificando.

Carriera / Finanza: con una grande croce cardinale che incide sulle tue finanze, potrebbe sorgere una crisi legata al denaro. Le spese, in particolare quelle relative alla socializzazione o all'intrattenimento, potrebbero essere difficili da giustificare. Poiché vuoi seguire il programma e non scuotere la barca con gli amici, potresti essere d'accordo con qualcosa che non puoi permetterti. Sii sensibile. A meno che non sia un'occasione speciale, non è una buona idea fare una pazzia.

Crescita personale / spiritualità: prenditi prima di dire qualcosa di folle o di lasciarti coinvolgere dai pettegolezzi. Con una luna disordinata / l'allineamento Venere / Urano che influisce sulla comunicazione, potresti rivelare molto di più di quanto dovresti. Conservare le informazioni riservate in caso di necessità.