oroscopo di oggi 11 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sono stati giorni frenetici. Mentre la luna si sposta nel Cancro in cerca di comfort e nel tuo regno domestico, apprezzerai l'opportunità di rilassarti e goderti i lussi di casa. Un pasto delizioso condiviso con la tua persona preferita (un Pesci, forse) sarà delizioso.

Amore/Amicizia: il tuo sovrano, Marte, entrando nella tua zona di vita amorosa segnala che è partita. Fino al 29 luglio sarai deciso, audace e super competitivo nella ricerca del desiderio del tuo cuore. Gesti audaci e romantici e mosse arroganti avranno sicuramente un ruolo nella foto. Avrai il coraggio e l'energia per fare tutto il necessario per conquistare qualcuno. Se sei già accoppiato, porterai una grande storia d'amore nel tuo gioco di relazioni. Se lo rendi divertente ed eccitante, il tuo partner ti troverà irresistibile.

Carriera/Finanza: con una congiunzione Cerere/Urano che ha un impatto su denaro e beni, la cura di sé potrebbe essere la scusa per spese folli. Tuttavia, mettersi in pericolo finanziario non significa esattamente prendersi cura di se stessi. Allo stesso modo, le spese impreviste che sorgono quando ci si prende cura dei propri cari possono fare danni. C'è un modo per offrire supporto che non implichi spese enormi?

Crescita personale/spiritualità: con la Luna in Cancro che si allinea con l'ottimista Giove, non avrai bisogno di prove per sentirti fiducioso che le cose andranno per il verso giusto. A volte, devi solo avere fede e fidarti del tuo istinto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il toro esperto di soldi in genere ha le sue anatre in fila. Tuttavia, puoi beneficiare di consigli che ti aiutano a ottenere il massimo da ciò che hai. Un Cancro può avere delle grandi idee. Il discernimento rivelerà se vale la pena investire.

Amore/Amicizia: con l'energico Marte che entra nel tuo regno domestico, puoi aspettarti un sacco di attività sul fronte interno. Fino al 29 luglio sarai motivato a occuparti delle riparazioni, a occuparti di progetti a domicilio e, in generale, a rimettere in sesto le cose. La tua atmosfera frenetica può essere irritante per gli altri. I coinquilini e i membri della famiglia non vorranno essere comandati in giro né aspettarsi che lavorino al tuo ritmo veloce. Fare le cose richiede collaborazione, quindi fai del tuo meglio per evitare conflitti.

Carriera/Finanza: con un allineamento armonioso tra la Luna in Cancro e l'abbondante Giove in gioco, non puoi fare a meno di essere fiducioso riguardo alle tue prospettive per il futuro. Quando sei così ottimista, credi che non ci sia niente che non puoi fare. Di conseguenza, potresti mettere in moto grandi piani. Certo, ora sei entusiasta. Tuttavia, in un giorno o due, potresti scoprire che ti mancano il tempo, le risorse o l'interesse necessari per portare a termine.

Crescita personale/spiritualità: una congiunzione Cerere/Urano nel tuo segno può innescare atti spontanei di cura per te stesso e per gli altri. Non si può dire cosa farai per dare supporto. Una cosa è certa: nessuno lo vedrà arrivare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un allineamento Luna/Giove suggerisce che ti sentirai abbastanza prospero da spendere liberamente. Poiché sei fiducioso sulla tua capacità di guadagno futura, sentirai che va bene spendere un po' di più. Non lasciare che uno spendaccione Pesci ti spinga a spendere.

Amore/Amicizia: potresti essere indeciso su un appuntamento o una spesa correlata alla relazione poiché la sontuosa Venere nel tuo settore finanziario si allinea con i nodi della luna. Potresti sembrare avaro se non fai il pony, mentre spendere troppo potrebbe essere uno spreco. Considera come vorresti essere trattato in questa situazione e agisci di conseguenza. Se è abbastanza buono per te, dovrebbe essere abbastanza buono per l'altra persona.

Carriera/Finanza: con l'audace Marte che entra nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, non sarai timido nel condividere le tue idee. In effetti, sarai ancora più espressivo e schietto del solito. Fino al 29 luglio apporterai un'enorme energia e motivazione alle attività che implicano la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni. Tu e i tuoi colleghi non sarete sempre d'accordo. Quindi, l'atmosfera a volte può diventare un po' riscaldata. Cerca di non fare troppi danni mentre difendi il tuo punto di vista.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere piuttosto egocentrico sia con il sole che con Mercurio nel tuo segno. Di tanto in tanto, dovresti prendere aria e fare il punto su cosa sta succedendo con le persone intorno a te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: è anche possibile per te essere più emotivo di quanto sei normalmente? Quando la luna transita nel tuo segno, è praticamente scontato. La tua maggiore sensibilità significa che sentirai le cose profondamente. Sarai particolarmente colpito da un incontro con un Pesci.

Amore/Amicizia: verrai in soccorso di un amico in difficoltà o lo lascerai in sospeso? Può essere difficile da dire poiché nutrire Cerere incontra Urano irregolare nella tua zona di amicizia. Potresti non essere sicuro di come reagire a una situazione strana che ti coglie di sorpresa. È un buon momento per utilizzare la regola d'oro. Tratta un amico nel modo in cui vorresti essere trattato.

Carriera/Finanza: con il possente Marte che entra nel vistoso Leone e nella tua casa dei beni, sarai motivato a ottenere il conto in banca che fornirà sicurezza e i beni che ti garantiranno lo status che desideri. A tal fine, sarai aggressivo nella ricerca di opportunità e nell'ottenere accordi. Mentre lavorerai duramente per fare soldi, potresti essere altrettanto implacabile nello spenderli. Non lasciare che si tratti di più soldi, più problemi. Evita i conflitti e tieni sotto controllo le tue spese.

Crescita personale/spiritualità: sei incline a essere piuttosto pigro poiché l'indulgente Venere nel tuo segno si allinea con i nodi della luna. Va bene se hai bisogno di un po' di riposo. Sei un essere umano, non una macchina.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua riposante dodicesima casa, non vedrai l'ora di spegnere e rimanere da solo. Tuttavia, potresti sentirti solo e bramare la compagnia. Uscire con un amico a bassa manutenzione (un Cancro, forse) sarà gratificante.

Amore/Amicizia: il possente Marte che entra nel tuo segno ti darà energia, motivazione e sicurezza in te stesso. Non ci sarà nessuno seduto in disparte in attesa di vedere cosa succede. Entro il 29 luglio, vorrai entrare in gioco. Non c'è niente di più sexy della fiducia. Coloro che sono attratti dalle personalità di tipo A saranno molto impressionati dalle tue mosse audaci. Tuttavia, i tipi più gentili e introversi potrebbero pensare che tu sia arrogante e che diventi troppo forte. Assicurati di capire con chi hai a che fare.

Carriera/Finanza: con un allineamento Cerere/Urano in gioco, tutti gli occhi saranno puntati su di te per vedere come gestisci una crisi. Puoi affrontare una situazione instabile e fornire la gestione delicata che richiede? O lascerai cadere la palla, lasciando tutti a se stessi? Allo stesso modo, il tuo capo o una figura influente potrebbero causare onde d'urto per ciò che fanno o non fanno in una situazione che richiede sensibilità e attenzione.

Crescita personale/spiritualità: puoi isolarti all'interno della tua bolla e fare le tue cose, anche se è probabile che sia noioso. Oppure puoi fare uno sforzo in più per trascorrere del tempo con gli amici. Potenzia la tua inerzia e socializza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: con la Luna in Cancro nella parte superiore del tuo grafico, vorrai che il mondo riconosca cosa puoi fare. Non venderti troppo. Un Pesci può incoraggiarti a generare un grande ronzio. Tuttavia, sta a te dimostrare che l'hype è giustificato.

Amore/Amicizia: la solitudine può sorgere quando i tuoi bisogni più profondi non vengono soddisfatti. Mentre nutrire Cerere nella tua zona di intimità si scontra con il trattenere Saturno, potresti sentire che anche le persone a cui sei più vicino non ti capiscono davvero e non rispondono ai tuoi bisogni. Prima di giocare la carta della colpa, chiediti se stai esprimendo apertamente i tuoi desideri. Non è saggio presumere che le persone sappiano cosa vuoi e come farti piacere.

Carriera/Finanza: le collaborazioni saranno potenziate con Marte che si sposterà nel dinamico Leo e nella tua casa del lavoro di squadra. Fino al 29 luglio, farai parte del tuo lavoro migliore quando farai parte di un progetto di gruppo. Lavorare con individui esperti farà emergere il concorrente che è in te. Dovrai dimostrare di avere talento quanto i tuoi colleghi. Quando lavori bene insieme, lo spirito di cameratismo tra di voi sarà super motivante. Tuttavia, non vedrai sempre negli occhi. Preferisci la cooperazione al conflitto.

Crescita personale/spiritualità: la tua zona di lavoro di squadra governa anche i tuoi piani per il futuro. Con Marte lì, puoi fare enormi progressi verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Preparati a portare avanti le cose.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: è nella tua natura guardare in profondità le cose. Tuttavia, non è sempre una pratica salutare. C'è sempre una storia più grande al di là di ciò che sei in grado di percepire. Per capire un Cancro, dovrai osservarlo attraverso una lente molto più ampia.

Amore/Amicizia: sentirsi non amati e incompresi dal proprio interesse amoroso o dalla famiglia può essere normale quando la badante Cerere si scontra con lo stoico Saturno. Qualcuno potrebbe pensare che ti aspetti troppo o che le tue esigenze siano un po' fuori dall'ordinario. Concentrati sull'amore per te stesso invece di cercare le cure degli altri. In alternativa, potresti sentirti gravato dalle aspettative e dalle richieste di una persona cara. Sii gentile mentre stabilisci sani confini.

Carriera/Finanza: molto ambizioso? Sarai ora che Marte intraprendente è in Leone e la tua decima casa aspirazionale. Non importa ciò che hai ottenuto finora, potresti pensare che non sia abbastanza. Questa energia motivante ti spingerà a raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale. Le lunghezze che farai per realizzare grandi cose saranno impressionanti. Sei destinato ad attirare l'attenzione di persone influenti. Fai solo attenzione a non calpestare troppe dita dei piedi mentre sali in cima.

Crescita personale/spiritualità: non devi sempre guardare al tuo interesse amoroso, agli amici o alla famiglia per intrattenerti. Sei perfettamente in grado di divertirti da solo. Esercitati a essere la tua migliore compagnia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: con la Luna in Cancro in transito nella tua casa di trasformazione, sentirai le cose profondamente. Tieni presente che le emozioni sovradimensionate non sono necessariamente un'immagine accurata della realtà. I sentimenti intensi per un Pesci non dovrebbero essere presi alla lettera.

Amore/Amicizia: Rispondere a una persona amata in un modo che la faccia sentire curata e rassicurata può essere difficile da fare poiché lo stoico Saturno nella tua zona di comunicazione si scontra con il nutrimento di Cerere. Potrebbe farti sentire a disagio o potresti pensare che la situazione non meriti la tua attenzione. Se sei tu quello che ha bisogno di rassicurazione, cercala da qualcuno che è emotivamente attrezzato per offrirla. Non tutti sono all'altezza del lavoro.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente che entra in Leone e nel regno che governa l'esplorazione e l'istruzione, vorrai ampliare i tuoi orizzonti. Alcuni Sagittari perseguiranno l'istruzione superiore o la formazione professionale, mentre altri opteranno per portare un progetto a un pubblico più ampio di quello che hanno raggiunto prima. Fino al 29 luglio, il messaggio è 'Vai alla grande o resta a casa. Le attività che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, il marketing, il governo, i viaggi e gli affari internazionali riceveranno un impulso. Potresti anche incontrare conflitti in queste aree. Agisci consapevolmente.

Crescita personale/spiritualità: con il nodo sud nel tuo segno, puoi essere un po' troppo concentrato su te stesso. Rendi la tua impostazione predefinita essere attento alle persone a cui tieni. Farà miracoli per le tue relazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: c'è un'atmosfera piuttosto dolce tra te e le persone con cui ti senti emotivamente connesso. Anche gli estranei (come affascinare un Pesci) che sembrano essere sulla tua lunghezza d'onda riceveranno un caloroso benvenuto. Vai avanti e fatti dei nuovi amici!

Amore/Amicizia: il desiderio si amplifica quando Marte entra nel teatrale Leone e nella tua casa di intimità. Fino al 29 luglio sarai fiducioso, audace e deciso quando inseguirai le persone che fanno galleggiare la tua barca. I giri di parole non faranno per te. Farai presto a far sapere a una persona cosa stai cercando. Presta attenzione ai segnali che invia l'altra persona. Non sarà intelligente andare troppo forte. Se accoppiati, desidererai serate romantiche e, soprattutto, notti sexy con il tuo partner.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche le risorse condivise. Con Marte qui, sarai aggressivo quando affronterai questioni che coinvolgono prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona. Di conseguenza, a volte sorgono conflitti. Far funzionare queste cose a tuo favore richiederà cooperazione. Quindi, non puoi permetterti di combattere con qualcuno che potrebbe avere un ruolo nel tuo destino finanziario. Sapere quando fare marcia indietro.

Crescita personale/spiritualità: non puoi dare un prezzo alla felicità. Sul serio, capra. Non dovresti lasciare che una piccola cosa come il denaro rovini un buon momento. Con appuntamenti, hobby e attività ricreative, ci sono sempre opzioni convenienti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: devi occuparti degli affari con la Luna in Cancro che transita nel tuo settore lavorativo. A casa e al lavoro, vorrai portare a termine le cose. Con il supporto di un Pesci, te la caverai. Potresti anche guadagnare qualche soldo in più.

Amore/Amicizia: sarai deciso nella ricerca delle relazioni con Marte in Leone e nella tua zona di partnership. Fino al 29 luglio, i tuoi modi audaci faranno sapere a un potenziale partner che fai sul serio. Se c'è concorrenza nell'immagine, sei sicuro di dare loro una corsa per i loro soldi. Se accoppiati, tu e il tuo partner sarete una squadra formidabile quando lavorerete insieme per raggiungere un obiettivo condiviso. Tuttavia, il potenziale di conflitto è alto, quindi tieni sotto controllo il tuo ego.

Carriera/Finanza: in questi giorni, lavorare come parte di una squadra ti viene naturale. Sotto un allineamento Venere/nodi, potrebbe essere un po' troppo facile. Se vuoi mostrare i tuoi muscoli creativi, dovresti provare a lavorare in modo più indipendente. Lasciato a te stesso, ti verrà richiesto di mettere alla prova i tuoi talenti. Hai un sacco di idee brillanti. Tutto quello che devi fare è fidarti di te stesso e metterli in azione.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere un po' troppo duro con i coinquilini e i membri della famiglia poiché esigere che Saturno nel tuo segno quadra Cerere nel tuo regno domestico. La vita è già abbastanza dura senza che tu giochi a fare il supervisore. Scegli la gentilezza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il tuo senso dell'umorismo e l'atmosfera giocosa eleveranno l'energia ovunque tu vada. Se all'improvviso ti trovi sotto una nuvola scura, sappi che sei tu quello che porta il sole. Un Cancro può incoraggiarti e ricordarti perché sei speciale.

Amore/Amicizia: chiedere attenzioni e cure amorevoli può essere una sfida poiché lo stoico Saturno si scontra con Cerere che nutre nella tua casa di comunicazione. Potresti sentirti indegno della tenerezza, o potresti temere che la persona a cui fai appello farà orecchie da mercante ai tuoi desideri. Sappi che meriti amore. Ricevere richiederà che tu lo cerchi da qualcuno che è emotivamente attrezzato per rispondere.

Carriera/Finanza: con Marte che entra nel dinamico Leone e nella tua casa di lavoro, sarai motivato a portare a termine le cose. Fino al 29 luglio, lavorerai sodo per svolgere le attività di routine e dare forma alla tua vita lavorativa quotidiana. Ai tuoi colleghi, può sembrare che tu abbia fretta di portare a termine le cose. È probabile che il tuo ritmo frenetico infastidisca gli altri, soprattutto se li spingi a tenere il passo. Fai del tuo meglio per evitare conflitti. Avrai bisogno di cooperazione per raggiungere ciò che ti sei prefissato di fare.

Crescita personale/spiritualità: la tua compassione e generosità sono in pieno effetto mentre la premurosa Luna in Cancro si allinea con il benevolo Giove nel tuo segno. Sii l'amore che vuoi vedere nel mondo intorno a te.