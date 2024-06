Oroscopo di oggi 11 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Discutere di passi falsi romantici può essere catartico mentre Venere e il guaritore ferito Chirone si allineano. Una conversazione con un amico può aiutarti a venire a patti con una relazione che non ha funzionato come avevi previsto. La tua perdita potrebbe perdere la sua carica quando parli di come ti senti. In una nota diversa, una quadratura Marte-Plutone potrebbe indurti a credere che una mossa finanziaria rischiosa funzionerà a tuo favore. Il prezzo che pagheresti per avere successo supererà di gran lunga i benefici. Potrebbe comportare l'incrociare un amico o compromettere la tua sicurezza a lungo termine, il che non sembra una proposta vincente. Il denaro e l'amicizia non si mescolano sotto questa influenza instabile, quindi non prestare e non prendere in prestito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Tendi a preoccuparti della sicurezza finanziaria, ma le tue paure sono spesso infondate. Sotto un allineamento Venere-Chirone, soddisfare i tuoi bisogni monetari può innescare preoccupazioni su come te la caverai quando la tua situazione non è così comoda. Il modo migliore per scongiurare la potenziale povertà è prepararsi per il futuro. Anche i più piccoli contributi ai tuoi risparmi si accumulano nel tempo. D'altro canto, non avrai problemi ad affrontare una figura autoritaria poiché il guerriero Marte nel tuo segno si scontra con il potente Plutone. Attento, toro. Non dovresti iniziare una battaglia se non hai ciò che serve per vincere la guerra. Considera le conseguenze delle tue azioni prima di compiere una mossa ostile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non dormire sull'amicizia. L'affetto sincero che dai può essere edificante mentre Venere e Chirone si allineano. Se qualcuno sta attraversando un momento difficile, prendi la tua missione per tendere la mano. La tua preoccupazione e la tua cura amorevole significheranno molto e potrebbero fare una differenza più grande di quanto pensi. In una nota diversa, puoi essere spericolato quando il frettoloso Marte e il prepotente Plutone si scontrano. Probabilmente sarai cieco rispetto al danno che causerai quando infrangi le regole. La colpa potrebbe essere la frustrazione e la rabbia sepolte per situazioni che ti fanno sentire impotente. Riconosci i punti in cui senti una mancanza di controllo e prometti di non agire in un modo che possa minare i tuoi interessi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La casa e la famiglia sono probabilmente il tuo obiettivo principale oggi, Cancro. I lavori domestici potrebbero richiedere molto tempo. Potresti voler abbellire il posto e renderlo più bello. Il giardinaggio potrebbe essere particolarmente gratificante adesso. Se vuoi provare alcune ricette da un nuovo libro di cucina, questo è il giorno giusto per farlo. I tuoi impulsi creativi riguardo al cibo sono ai massimi storici.