Oroscopo di oggi 11 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Plutone staziona direttamente in Capricorno e nella tua casa di status per l'ultima volta nella tua vita. Speriamo che tu abbia imparato come possedere il tuo potere, realizzare le tue ambizioni e costruire un'eredità duratura. Se stai lottando per entrare nel tuo potere, hai una piccola finestra in cui agire. Usa il mese a venire per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Sii attento ai modi per esercitare la tua autorità e avere un impatto. Con Mercurio e Urano in disaccordo, dovrai essere flessibile quando negozierai un'iniziativa inventiva o una spesa insolita. Potresti dover consultare un partner romantico o commerciale o ottenere il via libera da un istituto finanziario per procedere.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Le stazioni trasformative di Plutone dirigono direttamente nella tua casa di esplorazione e istruzione superiore. Speriamo che tu abbia acquisito una comprensione di quali conoscenze ed esperienze hanno valore per te e quali dovrebbero essere scartate. Continuerai a essere potenziato dalla conoscenza fino al 19 novembre. Ottieni la lezione, subito! Negli anni a venire, applicherai ciò che hai imparato per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Con l'abile Mercurio in contrasto con l'indipendente Urano nel tuo segno, potresti avere difficoltà a mettere il tuo timbro unico su un progetto. Se le tue idee sono troppo all'avanguardia, le persone potrebbero non riconoscerne il valore. Allo stesso tempo, non è saggio sottovalutare la tua ingegnosità. Trova un modo creativo per flettere le tue capacità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Plutone si posiziona direttamente in Capricorno e nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise per l'ultima volta. Speriamo che ora tu capisca come il supporto emotivo e finanziario che ricevi dalle persone a te più vicine conceda loro una certa quantità di controllo. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, sei incoraggiato a consolidare connessioni utili e a disinvestire da quelle che ti lasciano impotente. Flettere la tua indipendenza è la chiave. Con Mercurio mutevole e Urano irregolare in contrasto, puoi essere volubile e difficile da inchiodare. La noia può farti passare da un'attività all'altra con poca soddisfazione. Non prendere impegni che non puoi rompere. Chissà cosa ti verrà voglia di fare?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Per l'ultima volta, Plutone staziona diretto in Capricorno e nella tua casa della partnership. Speriamo che ora tu comprenda le dinamiche di potere delle tue relazioni più importanti e cosa guadagni e rinunci quando ti allinei con individui influenti. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, sei incoraggiato a rimediare agli squilibri di potere nelle relazioni e a imparare come mantenere la tua posizione con individui che esercitano una notevole influenza sulla tua vita. Il volubile Mercurio in contrasto con l'incostante Urano nella tua casa del futuro potrebbe spingerti a riconsiderare i tuoi obiettivi a lungo termine. È saggio valutare le tue opzioni, ma non cambiare i tuoi piani per un capriccio. Annota le tue idee e fai delle ricerche in seguito.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Per l'ultima volta, Plutone è diretto in Capricorno e nella tua casa del lavoro e del benessere. Speriamo che tu abbia capito come la tua routine quotidiana influisce sulla tua salute e vitalità. Probabilmente ti senti più forte e più in controllo quando sei impegnato in un lavoro che ti dà potere. Non è una panacea per gravi problemi di salute. Tuttavia, potresti essere meno stressato quando ti senti bene per quello che fai. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dall'acquisizione di competenze che ti aiutano a prosperare dentro e fuori dal posto di lavoro. Con il messaggero Mercurio e Urano in disaccordo, non si sa cosa dirai o farai. Non lasciare che un comportamento irregolare danneggi la tua reputazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Per l'ultima volta, Plutone staziona direttamente in Capricorno e nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento e la creatività. Speriamo che tu abbia capito cosa ti rende felice (e cosa no) e che hai imparato come ottenere di più dalle attività e dalle relazioni che ti piacciono. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dal mettere in mostra la tua capacità di coltivare la gioia. Fai solo attenzione a non dettare come e dove gli altri dovrebbero trovare la felicità. Amici, figli e il tuo partner hanno diritto alle proprie esperienze uniche. Con Mercurio volubile e Urano incostante in contrasto, non puoi permetterti di essere volubile riguardo alle finanze. Se non sei sicuro di cosa stai facendo, fai un passo indietro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Per l'ultima volta, Plutone staziona direttamente in Capricorno e nella tua zona di casa e famiglia. Speriamo che tu abbia collegato i puntini tra atteggiamenti e comportamenti compulsivi e i doni e i fardelli che hai ereditato dalla tua infanzia. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, sei incoraggiato ad appoggiarti all'eredità energetica che ti dà potere mentre scarti ciò che è distruttivo. Di conseguenza, farai scelte più consapevoli piuttosto che riprodurre vecchi schemi che ti privano del potere. Con l'incostante Mercurio nel tuo segno in contrasto con l'incostante Urano, le persone (incluso te) possono essere imprevedibili. I piani possono essere sconvolti quando qualcuno cambia idea inaspettatamente. Non aspettarti che la giornata vada come avevi immaginato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Per l'ultima volta, il tuo co-governatore, Plutone, staziona direttamente in Capricorno e nella tua casa della comunicazione. Speriamo che tu abbia capito il potere del linguaggio e come ciò che pensi e dici modella la tua percezione di ciò che ti circonda. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dal riconoscere il potere che eserciti verbalmente e tramite la scrittura, e dall'usare un linguaggio che non solo trasforma la tua prospettiva ma eleva anche le persone intorno a te. Con Mercurio dalla lingua d'argento e Urano provocatorio in contrasto, non si sa cosa rivelerai o nasconderai. Offri una rivelazione completa o chiudi la bocca. Causerai problemi se cambi idea o fai le cose a metà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Per l'ultima volta, Plutone è diretto in Capricorno e nella tua casa dei guadagni. Speriamo che tu abbia capito la connessione tra autostima e prosperità e che tu abbia preso provvedimenti per trasformare il tuo senso di ciò che meriti. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dal rimanere in piedi nel tuo potere e dall'adottare misure per garantire la tua sicurezza finanziaria. È un momento eccellente per riempire il tuo nido. Con Mercurio mutevole e Urano irregolare in disaccordo, la collaborazione può essere complicata. Lavorare al fianco di individui lungimiranti può essere molto eccitante. Tuttavia, è probabile che ti innervosisca quando la mente alveare non riesce a organizzare le sue idee e a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. La flessibilità è la chiave.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Per l'ultima volta, Plutone è diretto nel tuo segno. Speriamo che tu abbia scoperto dove risiede il tuo potere e imparato come esercitarlo. È importante conoscere i tuoi punti di forza e di cosa sei capace, ed essere consapevole delle tue debolezze. Non abusare della tua influenza che ti dà potere. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dal possedere la tua autorità e dal mettere in mostra il tuo potere in modi sani. Con l'abile Mercurio e l'inventivo Urano in contrasto, può essere difficile giudicare quanta innovazione le persone possano gestire. Tutti dicono di essere pronti per il cambiamento, ma non sono sempre aperti a nuove idee. Dovrai testare le acque prima di andare fino in fondo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Per l'ultima volta, Plutone staziona direttamente in Capricorno e nella tua dodicesima casa, il regno più nascosto e mistico del tuo grafico. Speriamo che tu abbia ricevuto potenti intuizioni sul tuo sé ombra tramite sogni, rituali e attività contemplative. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dall'integrazione di queste epifanie nel tessuto di chi sei. Queste straordinarie auto-scoperte ti aiuteranno a entrare nel tuo potere negli anni a venire. Con Mercurio mutevole e Urano irregolare in contrasto, un piano non convenzionale può essere difficile da eseguire. Dovrai essere pronto ad andare con il flusso, in particolare con questioni domestiche e familiari. Anche istruzione, viaggi e questioni legali possono essere sottosopra.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Per l'ultima volta, Plutone staziona direttamente in Capricorno e nella tua casa della comunità. Speriamo che tu abbia elaborato la separazione da certi individui e gruppi. Le connessioni che si sono concluse non erano più destinate a far parte del tuo viaggio. Mentre Plutone completa il suo viaggio finale attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dall'affidarti alle tue amicizie con persone forti e sicure di sé. Ciò che è più importante è che ti relazioni con loro come pari e ti astenga dall'esternalizzare la tua autonomia a individui che sembrano essere più potenti di te. Con Mercurio e Urano in disaccordo, le discussioni su denaro o altre risorse dovranno essere prese con le pinze. Alcuni risultati sono troppo precoci per essere annunciati