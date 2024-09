Oroscopo di oggi 11 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 11 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 11 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Il Primo Quarto di Luna nell'avventuroso Sagittario può scatenare irrequietezza. Tuttavia, prima di partire alla ricerca di emozioni, devi occuparti degli affari. Ti stai avvicinando al traguardo con un importante progetto personale o un compito lavorativo. Ora è il momento di rimboccarti le maniche e portarlo a termine. Puoi premiarti con una divertente distrazione una volta terminato il lavoro. Nel frattempo, inizia a fare progetti. Sarà divertente avere qualcosa da aspettare con ansia. Quando Venere e Saturno si scontrano, l'insicurezza può mettere alla prova la tua capacità di attrarre o mantenere una relazione. Ringrazia le tue paure per aver cercato di proteggerti dal male, ma fagli sapere che hai intenzione di perseverare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Oggi potresti avere una strana sensazione che qualcosa non vada, forse nel quartiere o con un amico o un parente. Probabilmente ti darà fastidio per tutto il giorno, Toro, quindi potrebbe essere una buona idea chiamare questa persona o altrimenti indagare sulla questione. Probabilmente non c'è niente di veramente sbagliato, ma qualcuno a te vicino potrebbe aver appena avuto uno shock di qualche tipo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il primo quarto di Luna in Sagittario e la tua casa dell'interazione uno a uno sottolineano l'importanza di lavorare in armonia con gli altri per raggiungere i tuoi obiettivi domestici e familiari. Saranno necessari compromessi per fare ciò che vuoi fare. È importante sapere quando tenere duro e quando cedere. La socievole Venere in contrasto con l'autorevole Saturno nella tua casa dell'aspirazione può mettere lo stile contro la sostanza. È bello che il tuo aspetto rifletta la parte che vuoi interpretare, ma ci vorrà più di una vestibilità accattivante e una personalità brillante per impressionare i principali attori del tuo mondo. Preparati a dimostrare di avere ciò che serve per avere successo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il primo quarto di Luna nel vivace Sagittario può renderti desideroso di tuffarti in un progetto. Non così in fretta. C'è ancora della preparazione che deve essere fatta. Mettiti in contatto con le persone che hanno le informazioni e le risorse di cui hai bisogno per essere in grado di fare i prossimi passi. Potresti ritrovarti rapidamente al punto di partenza se non riesci a fare le cose nel modo giusto. Con Venere e Saturno in disaccordo, potresti avere difficoltà a compiacere un genitore e a soddisfare le sue aspettative. Anche se i tuoi genitori sono d'accordo con quello che stai facendo, la tua mamma o il tuo papà interiore potrebbero criticarti. Ora sei un adulto. Fai ciò che ritieni giusto per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Oggi potrebbero uscire alcune rivelazioni sconcertanti sul tuo passato o sul passato di qualcuno a te vicino. Potrebbe essere un po' uno shock, Leone, ma è comunque uno sviluppo positivo. Farà luce su come affrontare i problemi attuali nella tua vita o in una relazione. Scrivi i tuoi pensieri, medita, parla con un amico o cerca in altro modo di dargli un senso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il Primo Quarto di Luna in Sagittario e il tuo regno domestico possono accendere un senso di urgenza attorno a una preoccupazione domestica o familiare. Se non è un'emergenza, mettila in secondo piano. In questo momento, è più importante che tu dia priorità ai tuoi bisogni e desideri. È fantastico che tu sia attento ai tuoi cari. Tuttavia, a volte devi mettere te stesso al primo posto. Con Venere e Saturno in disaccordo, ti viene ricordato che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. La tensione può sorgere quando qualcuno non paga la sua giusta quota. Non deve essere sempre 50/50, ma deve esserci un sano equilibrio tra dare e avere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Le richieste che ti vengono rivolte dai colleghi di lavoro potrebbero stressarti, Bilancia. Potresti avere la sensazione che i tuoi colleghi si stiano approfittando ingiustamente di te. Questo potrebbe farti pensare di avviare un'attività in proprio o con un partner. Potrebbe essere un'ottima idea, ma oggi non è il giorno giusto per prendere una decisione così monumentale. Aspetta qualche giorno e pensaci seriamente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna del primo quarto in Sagittario sposta la tua attenzione su denaro e beni. La voglia di fare follie può essere difficile da resistere. Prima di cedere, controlla che non ti impedisca di rimanere in carreggiata con i tuoi obiettivi a lungo termine. Meglio concederti una piccola indulgenza che esagerare. Con Venere nella tua casa dell'auto-distruzione in contrasto con Saturno nella tua zona romantica, potresti sentirti frustrato per la tua vita amorosa. Cercare troppo di far funzionare una relazione e decidere che sei spacciato può essere altrettanto problematico. Non prendere decisioni importanti o grandi mosse in questo momento. È meglio aspettare qualche giorno e vedere cosa succede.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Un caro amico o una persona cara potrebbe sparire oggi. Potresti andare nel panico quando non ti richiama. Non trarre conclusioni affrettate. Sono impegnati in questioni che per il momento sembrano importanti e ti contatteranno in tempo. Quando finalmente vi metterete in contatto, potreste sentire delle notizie interessanti. Rilassatevi, occupatevi dei vostri affari e attendete con ansia la chiamata.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Un membro della famiglia potrebbe giocherellare con l'idea di traslocare o di andare via per un po', Capricorno. Questo potrebbe stressarti, ma non farti prendere dalla rabbia. Non cercare di dissuaderlo. Ascoltalo con comprensione e lascia che il tuo parente si liberi. Questa persona probabilmente si sente temporaneamente limitata da forze esterne alla casa e non è molto probabile che vada da nessuna parte.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Il primo quarto di luna in Sagittario e la tua casa della comunità possono mettere alla prova la forza delle tue connessioni. Non puoi sempre raggiungere i tuoi obiettivi da solo. Puoi contare su amici e colleghi per ricevere il supporto di cui hai bisogno? Prima di chiedere assistenza a qualcuno, verifica di essere dalla loro parte e disposto ad aiutarli con i loro obiettivi. Con Venere in contrasto con Saturno nella tua casa delle risorse, gli obblighi finanziari potrebbero mettere fine a un bel momento. È bene prendere decisioni responsabili. Tuttavia, non dovresti rinunciare a un piano entusiasmante. Se fai delle ricerche sulle tue opzioni, potresti trovare un modo più conveniente per fare ciò che vuoi fare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Le finanze dovrebbero andare bene, Pesci, ma i tuoi affari finanziari non sono qualcosa di cui vuoi parlare con nessuno in questo momento. Forse vuoi prendere una decisione che sia tua e non influenzata da altri. Tuttavia, un caro amico o amante lo scoprirà. Forse indovineranno o forse te lo lascerai sfuggire. Niente panico. Questa persona ti capisce e non cercherà di esercitare un'influenza indebita.