Oroscopo di oggi 12 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 12 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Oggi potresti svegliarti un po' scontroso e di cattivo umore, Ariete. Non potresti aspirare a niente di più faticoso che trascorrere la giornata senza distrazioni se non un buon libro. Tuttavia, a metà giornata è probabile che una lettera o una telefonata calda e amorevole ti faccia uscire dal tuo stato d'animo solitario. Potresti trascorrere la serata passeggiando per la tua comunità, visitando negozi o ristoranti. Godere!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Le questioni che coinvolgono denaro e beni possono essere difficili da gestire poiché la volubile Luna Gemelli nella vostra casa delle risorse si classifica con l'inflessibile Saturno all'inizio della giornata. Se le cose non vanno per il verso giusto, abbi fiducia che ci sia una ragione per questo. Alcuni tori saranno rialzisti e tenteranno di imporsi mentre la Luna quadra il potente Marte. Una mossa ostile è destinata a irritare qualcuno. Se non stai attento, potresti anche mettere a repentaglio la tua sicurezza a lungo termine. Più tardi nel corso della giornata, quando la Luna si allinea con Chirone e Mercurio, potresti ottenere una migliore comprensione del motivo per cui le cose sono andate come sono andate. Probabilmente c'è di più nella storia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Hai un bell'aspetto e le tue abilità sociali sono al massimo, Gemelli. Pertanto, gli eventi sociali e le attività di gruppo a cui potresti partecipare oggi potrebbero essere i più soddisfacenti e vantaggiosi che tu abbia conosciuto da molto tempo. Le persone che incontri dovrebbero rimanere colpite da te e potresti fare molti nuovi amici. Se non sei coinvolto sentimentalmente adesso, un nuovo amore potrebbe arrivare sulla tua strada.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna nell'informativo Gemelli che si scontra con il pessimista Saturno può farti sentire sopraffatto dalle cattive notizie. Il cinismo può rapidamente trasformarsi in rabbia e frustrazione quando la Luna e il focoso Marte si scontrano. Cerca di non agitarti troppo per ciò che leggi o ascolti. È meglio rimandare a più tardi importanti preoccupazioni legali, educative e governative. Con un'atmosfera così nervosa in gioco, le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Questa sera, quando la luna si sincronizzerà con il guaritore ferito Chirone e il messaggero Mercurio, troverai facile disfare i tuoi pensieri e far capire il tuo punto. Una conversazione con una persona intelligente e comprensiva può essere utile.