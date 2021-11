Oroscopo di oggi 12 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 12 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: apprezzerai l'opportunità di goderti un po' di tempo libero mentre la luna entra in Pesci, la tua casa di isolamento. Ci sono cose che avrai bisogno di tempo per te stesso per sistemare. Ci si può fidare di uno Scorpione per offrire incoraggiamento senza divulgare i tuoi piani.

Amore/Amicizia: potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che desideri e ciò che credi di meritare mentre il tuo sovrano, Marte, si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Di conseguenza, o ti manca la fiducia necessaria per perseguire ciò che vuoi o sei troppo forte. Se fai della desiderabilità la misura del tuo valore, è un modo sicuro per sentirti scoraggiato. Che qualcuno sia interessato o meno a te è una questione di preferenze personali. Non ha alcuna relazione con l'essere degni di amore.

Carriera/Finanza: puoi essere piuttosto intraprendente quando Marte e lo stratega Pallade si allineano. Tuttavia, è improbabile che tu lasci vedere a chiunque cosa stai facendo. Manterrai i tuoi schemi su una base strettamente necessaria. Potrebbe essere necessario lavorare tranquillamente da solo per un po' per elaborare i dettagli. Con alcuni progetti, la discrezione è la chiave.

Crescita personale/spiritualità: il Sole Scorpione allineato con l'esoterico Nettuno può ispirare un'esperienza mistica. La meditazione, i sogni o una pratica spirituale potrebbero fornire uno sguardo oltre il velo. È un giorno eccellente per pratiche metafisiche e letture con il tuo sensitivo preferito.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna potrebbe spingerti a cercare l'approvazione degli altri, ma c'è solo una persona che devi accontentare. Potrebbe essere il tuo partner, innamorato o per affari, o uno Scorpione a cui sei vicino. Prenditi cura di questa persona prima e preoccupati degli altri in seguito.

Amore/Amicizia: con un mucchio di pianeti nella tua zona di partnership, è imperativo che tu sappia come gestire una relazione. Potresti sentirti insicuro di te stesso mentre Mercurio mentale e Chirone frammentato si scontrano. O sei eccessivamente concentrato sui tuoi difetti o non presti abbastanza attenzione alle insicurezze che a volte ti fanno inciampare. Fai attenzione ai segnali che indicano che è stato attivato un vecchio schema. Impegnati a fare le cose in modo diverso.

Carriera/Finanza: quando gli strateghi Mercurio e Dallassi allineano, farai del tuo meglio per pensare in compagnia di un collega o durante il brainstorming con una squadra. Sarà bello scambiare idee con individui esperti. Che tu sia della stessa idea o che abbia punti di vista completamente diversi, troverai che il loro feedback sarà utile. È un momento opportuno per tracciare le fasi di un progetto collaborativo. Il tuo intelletto, risorse e contatti combinati possono preparare il terreno per il successo.

Crescita personale/spiritualità: un amico può offrire informazioni su un problema. Tuttavia, dovrai essere abbastanza coraggioso da aprirti. Mentre Chirone e Pallade si allineano, vedrai che la loro guida potrebbe essere inestimabile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tutti gli occhi sono puntati su di te mentre la luna attraversa la parte superiore del tuo grafico, ed è così che ti piace. Il riconoscimento da parte dei tuoi coetanei può fornire la spinta emotiva di cui hai bisogno. Le azioni di uno Scorpione possono dimostrare che fanno parte del Team Gemini.

Amore/Amicizia: un'attività di gruppo o una riunione con gli amici potrebbe diventare imbarazzante se si tenta di prendere il comando. Decidere se saltare o restare indietro e lasciare che le cose si svolgano potrebbe essere il dilemma che devi affrontare mentre Marte si scontra con l'insicuro Chirone. È un ballo ancora più delicato se c'è tensione tra le persone coinvolte. Evitare il conflitto richiederà che tu sappia quando rimanere nella tua corsia.

Carriera/Finanza: che tu sia al lavoro o che ti occupi delle faccende domestiche, un allineamento tra il Sole Scorpione e il mistico Nettuno fornirà una comprensione intuitiva del modo migliore per portare a termine il lavoro. Sarai in sintonia con i colleghi e potresti trovare facile intuire cosa si aspettano i superiori. Di conseguenza, sarai ben attrezzato per consegnare. Presta attenzione a un lampo di intuizione sul tuo destino professionale. Può aiutarti a pianificare la tua prossima mossa di carriera.

Crescita personale/spiritualità: quando Marte e Pallade si allineano, puoi fare enormi progressi verso il raggiungimento di un obiettivo. Se sai cosa stai cercando e come realizzarlo, puoi passare alla fase successiva senza incidenti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le attività che implicano l'apprendimento, l'insegnamento, i viaggi e il collegamento con persone di culture e background diversi sono favorite mentre la luna attraversa la tua saggia e mondana nona casa. Vedrai le connessioni quando segui il filo conduttore, specialmente con i Pesci.

Amore/Amicizia: l'emotivo Sole Scorpione nella tua zona di vita amorosa, allineato con il trascendente Nettuno, promette un'atmosfera romantica e mistica. Potresti sentire che c'è una connessione molto più profonda tra te e il tuo interesse amoroso di quanto sembri. Potresti anche pensare di avere una visione psichica delle loro intenzioni. Non dare di matto a nessuno con le tue vibrazioni positive. Stai al gioco e fai finta che non stia succedendo nulla di straordinario. Potrebbero non essere pronti per le informazioni esoteriche.

Carriera/Finanza: l' ansia da prestazione potrebbe fermare una mossa audace quando l'intraprendente Marte e l'insicuro Chirone si scontrano. Forse è un segno che questo non è il momento di agire su un'idea ispirata? Se le cose non vanno come previsto, potrebbe essere un duro colpo per il tuo ego. È frustrante sedersi in disparte quando sei pronto a brillare. Tuttavia, è meglio aspettare che fare una mossa inopportuna.

Crescita personale/spiritualità: il tuo estro creativo ottiene un enorme impulso quando Marte e la metodica Pallade si allineano. È un momento eccellente per ricercare le tue idee e tracciare una strategia per mettere in atto un piano audace.