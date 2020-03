Oroscopo di oggi 13 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 13 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 13 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: venerdì 13 non è un problema per te. Capisci che la fortuna è di essere aperto e preparato e di dire di sì all'Universo quando si presenta l'opportunità. Marte, il tuo pianeta dominante, è in Capricorno in congiunzione con Pallade e sestile la luna in Scorpione, riempiendoti di fiducia e di uno spirito "Posso realizzare qualsiasi cosa"! Fai attenzione a scivolare nella sfrontatezza, altrimenti cavalca quel cavallo verso la vittoria. Marte è anche sestile Nettuno in Pesci, addolcisce la tua energia guerriera e la infonde compassione e saggezza.

Amore / amicizia: con la luna in Scorpione sexy che attiva la tua ottava casa dell'intimità, il trigono Nettuno e il sestile il tuo pianeta dominante Marte, pianifica il romanticismo stasera. La passione si mescola alla tenerezza in una potente combinazione che soddisfa il corpo, la mente e l'anima. La luna è anche quadrata Cerere, quindi state attenti ai sentimenti di rifiuto; invece, celebra e ama te stesso e lascia che illumini il mondo.

Carriera / Finanza: la luna è un sestile di pianeti nel Capricorno, che attiva la tua decima casa di carriera e successo e dà il via alla tua intuizione e percezioni sottili in marcia alta. Presta attenzione ai tuoi sentimenti intestinali e fidati di loro. Ti distingui dalla folla in questo momento e meritatamente. La tua ambizione è eguagliata dal tuo talento e abilità, quindi chiedi quello che vuoi e confida che ti arriverà.

Crescita personale / spiritualità: rimanere umili. Ricorda che il potere deve essere esercitato con saggezza e compassione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La luna in Scorpione trina Nettuno e il sole, attivando l'amicizia e le riunioni sociali nella tua carta. Pianifica di incontrare amici e divertirti con questa vibrazione di venerdì 13. Sai che non c'è nulla di spaventoso in questo giorno, ma è divertente giocare con le leggende e le tradizioni. Getta un po 'di sale sopra la spalla e cammina sotto quella scala. Sei intoccabile. A Pesci piacerebbe vestirti con te!

Amore / amicizia: la sexy e seducente Scorpione Luna brilla nella tua settima casa di relazioni impegnate ed è sestile uno stellium di pianeti nel terroso Capricorno. Le tue possibilità di romanticismo stasera sono alte, quindi rilassati, assicurati di avere abbinamenti per le candele e il camino e crea la tua lingerie migliore. L'energia sensuale che fluisce attraverso di te in questo momento è impossibile da ignorare.

Carriera / Finanza: Cerere in Acquario nella tua decima casa di carriera piazza la luna. Non allarmarti se ti senti rifiutato oggi, ti senti separato o isolato. Non prenderlo sul personale; questo transito stimola l'energia di vecchie ferite e messaggi fin dall'infanzia, un momento in cui non hai avuto modo di proteggerti. Hai creato una realtà diversa per te stesso da adulto, quindi ricordalo.

Crescita personale / spiritualità: un modo semplice per elaborare i sentimenti difficili è quello di scriverli in modo che non siano più dentro di te. Questo ti dà la distanza e la prospettiva necessarie.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La Luna Scorpione attiva la salute nella tua carta, incoraggiandoti a guardare le tue abitudini e il tuo stile di vita e valutare come stai facendo in termini di prendersi cura di te, specialmente emotivamente. Se hai bisogno di lasciar andare le abitudini dannose e crearne di sane, fallo oggi. È venerdì 13 e la luna è il potente sestile su Marte, quindi hai tutto il carburante necessario per andare avanti con un nuovo piano.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti nel terroso Capricorno attiva la tua ottava casa dell'intimità. Sono sestili la luna nello lussurioso Scorpione, quindi stasera c'è il romanticismo nel menu. E mentre la tua libido è forte, non vuoi uno stand di una notte. Quindi, dedica il tuo tempo e attendi che arrivino la persona giusta e la situazione. Se non ora, molto probabilmente presto. Una lettura con Love Psychic può far luce sulla collaborazione per te.

Carriera / Finanza: la luna attiva il lavoro nella tua carta ed è trigono il sole e Nettuno nella tua decima casa di carriera, facendoti arrivare in cima al tuo gioco, per quanto riguarda la carriera. E mentre ti piacciono il riconoscimento e i riconoscimenti, la cosa importante da considerare alla luce di tutte le emozioni coinvolte in questi transiti è, sei soddisfatto del tuo lavoro, della tua carriera e delle persone ad esso associate? Solo tu puoi rispondere a questa domanda, ma la risposta è veramente importante.

Crescita personale / spiritualità: prendi il tempo per esprimere la tua creatività. È tanto importante divertirsi quanto riposare o lavorare sodo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La luna nel fertile Scorpione attiva la tua quinta casa della creatività ed è il trigono Nettuno e il sole in Pesci, così come i tuoi pianeti natali in Cancro, creando un grande trigono in Acqua per farti nuotare gioiosamente oggi. Finché l'acqua non diventa troppo profonda, o il surf troppo agitato, divertiti a sguazzare e fare onde e castelli di sabbia questo venerdì 13!

Amore / amicizia: il tuo pianeta dominante, la luna, è in Scorpione ad alta libido ed è sestile uno stellium di pianeti nel Capricorno terrestre, tra cui "sa-cosa-vuole-e-come-ottenerlo" Marte, Giove aperto e Plutone lussurioso, tutti nella tua settima casa di associazione! Le relazioni sono sicuramente nel tuo curriculum e tutte le indicazioni sono che la lezione si terrà stasera. Siediti in prima fila e non aver paura di alzare la mano.

Carriera / Finanza: Chirone in Ariete nella tua decima casa di carriera è il nodo nord retrograda in Cancro nella tua prima casa di autostima e fiducia, facendo emergere blocchi o ferite che inibiscono il tuo successo. Non vergognarti di questo - tutti hanno ferite che hanno bisogno di guarigione. Le persone veramente felici e di successo hanno affrontato le loro, quindi hanno vite che prosperano. Sii una di quelle persone.

Crescita personale / spiritualità: abbraccia il cambiamento, non combatterlo. Succederà comunque; puoi scegliere se è doloroso o eccitante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La luna in Scorpione attiva la tua quarta casa di casa e famiglia ed è quadrata i tuoi pianeti natali in Leone. Potresti sentirti un po 'fuori dal centro emotivo, e non perché è venerdì 13! La luna è il tuo pianeta dominante, il sole e Nettuno in Pesci. Una notte trascorsa a guardare abbuffate qualcosa di divertente con i tuoi cari è il modo ideale per cavalcare le onde di questo transito acquoso.

Amore / Amicizia: La Luna Scorpione è Cerere quadrata nella tua settima casa di associazione, evidenziando le questioni di auto-cura rispetto alla cura degli altri, ai bisogni e ai desideri personali e quelli degli altri. Può anche suscitare sentimenti di isolamento o rifiuto, quindi non allarmarti se le cose tra te e la tua amata si sentono un po 'tese e scomode. È di breve durata, ma le informazioni e le intuizioni che ne derivano possono essere molto utili.

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti nel Capricorno attiva il lavoro sulla tua carta e sono sestili l'ambiziosa Luna dello Scorpione che porta le tue ambizioni sotto i riflettori. Se lavori in un vicolo cieco devi affrontare i fatti e andare avanti. Se c'è opportunità di avanzamento nel tuo attuale lavoro, traccia il modo in cui lo farai e procedi.

Crescita personale / spiritualità: la felicità non accade e basta; nasce da una serie di scelte che creano trampolini di lancio per una vita felice.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La luna nello Scorpione emotivo attiva la tua terza casa di conoscenza e comunicazione ed è sestile uno stellium di pianeti che mette in risalto la creatività. Prendi una penna o metti le dita su una tastiera e inizia a scrivere, pronto! Le idee creative abbondano e sono piene di potere e passione, quindi non lasciare che questo transito passi senza immergerti nella creatività che fluisce verso di te e attraverso te oggi. Questo venerdì 13 è pieno di ogni tipo di promessa e possibilità!

Amore / amicizia: il sole e il romantico Nettuno in Pesci evidenziano relazioni impegnate e sono trigono della Luna Scorpione sensuale e sessuale. Se sei in coppia, questa è sicuramente una notte meravigliosa per una danza della luna! Se sei single, aggiorna i tuoi profili di appuntamenti online e dai un'occhiata ai nuovi membri. Questi transiti promettono bene per connessioni romantiche con una persona di qualità.

Carriera / Finanza: Cerere nella tua casa di lavoro è la luna in Scorpione, quindi i sentimenti di rifiuto e di bassa autostima potrebbero emergere sul lavoro oggi. Piuttosto che soccombere al dolore, esamina da dove provengono questi sentimenti, quindi traccia un piano per fare le cose in modo diverso. Hai troppo talento per dubitare di te stesso o per lasciare che gli altri ti trattino male.

Crescita personale / spiritualità: conta le tue benedizioni. Fallo ancora. E di nuovo. Questo è l'inizio della tua nuova pratica di gratitudine.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: La Luna Scorpione attiva la tua seconda casa di valori fondamentali. Trigono Nettuno e il sole in Pesci, questo transito ti dà l'opportunità di esaminare i tuoi sentimenti riguardo ciò che ti interessa di più e come il tuo stile di vita è allineato o disallineato con questi valori fondamentali. Non puoi cambiare ciò di cui non sei a conoscenza, ma una volta che ti rendi conto che qualcosa non va, puoi rimboccarti le maniche e sistemarlo. Questo è un potente venerdì 13 e la Forza è con te!

Amore / amicizia: Giunone è retrogrado nella tua prima casa di sé ed è Marte quadrato, creando una tensione dinamica tra affermazione e cooperazione, dominio e sottomissione nelle relazioni. Aggiungendo carburante a quel fuoco, Chirone attiva la tua settima casa di associazione. Le ferite e i problemi della tua relazione sono in questo momento, ma non è una brutta cosa. È una cosa curativa. Hai l'opportunità di eliminare la vecchia spazzatura dalla tua vita, quindi occupati. Lavora con un terapista e ripuliscilo una volta per tutte.

Carriera / Finanza: il nodo nord in Cancro è retrogrado nella tua decima casa di carriera e successo e piazza Chiron, il guaritore ferito. È tempo di curare la tua paura del successo e sbloccare le tue ambizioni.

Crescita personale / spiritualità: chiedi aiuto ai tuoi amici. Nessuno è pensato per essere un'isola.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: che venerdì 13 questo è per te. I tuoi poteri da strega sono elevati con la luna nel tuo segno di Scorpione e trigono il sole e Nettuno in Pesci. Sei pieno di potere e carisma e quando aggiungi un sestile con il tuo pianeta dominante, Plutone, sei decisamente inarrestabile. Guai a chiunque cerchi di ostacolarti! Ricorda che anche altre persone hanno dei sentimenti. Non è divertente girarsi e fare ammenda.

Amore / amicizia: la sensuale luna in Scorpione è il potente sestile Plutone e uno stellium di altri pianeti nel Capricorno. Aggiungi un trigono dal sole e Nettuno in Pesci e il tuo fascino sessuale è roba da leggende. Sii gentile con i mortali sul tuo cammino. Se sei un partner, ricorda i tuoi voti. Se sei single, ricorda che le persone hanno sentimenti che emergeranno dopo che la tua libido sarà soddisfatta.

Carriera / Finanza: Il sovrano della tua decima casa di carriera e di successo è il sole che oggi è lo scoglio della luna nello Scorpione. Questi due luminari attivano la tua creatività e autostima che puoi sicuramente impegnare ed esprimere al lavoro. Se non ci riesci, queste sono informazioni importanti che dovresti considerare attentamente. Che tipo di futuro professionale vuoi creare?

Crescita personale / spiritualità: sii fedele a te stesso, sempre. E sii gentile con gli altri. Non si escludono a vicenda.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La luna in Scorpione è il sestile del tuo pianeta dominante, Giove, e trigono anche il sole e Nettuno. Ti senti ottimista e fortunato, rendendolo un venerdì 13 da ricordare e divertirti. La luna attiva sogni e visioni nella tua carta e stimola le tue abilità intuitive, quindi presta attenzione ai messaggi sottili e alle impressioni che scorrono oggi. Potrebbe essere necessario eliminare un'energia in eccesso, quindi un allenamento all'ora di pranzo o una corsa dopo il lavoro farà meraviglie per te. Un acquario ha una visione da condividere con te, ti sorprenderebbe ascoltare.

Amore / Amicizia: il sestile tra Scorpione Luna e Marte e Plutone può dare il massimo alla tua libido. Se è così, e se sei in coppia, scivola di lato attraverso il romanticismo e corteggia la tua amata stasera. Se sei single, praticamente brilli nel buio con energia sensuale, quindi goditi il ​​tuo carisma e magnetismo e ricorda che puoi permetterti di essere esigente.

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti nella tua seconda casa di affari materiali è il sestile che la Luna Scorpione attiva denaro, prosperità e abbondanza nella tua carta. Giove ti rende fortunato, ma non esagerare. Se spendi soldi oggi o fai investimenti online, mantieni il budget. E niente gioco d'azzardo; ricorda, contano su di te per dimenticare che la casa vince sempre.

Crescita personale / spiritualità: non essere così impegnato da trascurare la tua salute. Questa è la base su cui costruire tutto il resto della tua vita.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La luna in Scorpione è un sestile di pianeti nel Capricorno, che attiva la tua autostima e fiducia e ti infiamma con l'ambizione e l'impulso per avere successo. Ricorda solo di non scavalcare le persone mentre sali la scala. Non rendere questo venerdì 13 il tuo Waterloo. Sia lo Scorpione che il Capricorno possono essere spietati quando perseguono ciò che vogliono. Usa l'energia che fluisce dentro e attraverso di te in un modo che serve il massimo bene di tutti gli interessati.

Amore / amicizia: il sestile tra la sensuale Scorpione Luna e il potente Plutone innalza la posta romanticamente stasera. La tua libido sarà al massimo, ricorda solo che ci vogliono due per il tango e che la storia d'amore porta frutti dolci. Potresti non vedere te stesso o la tua energia come dominante, ma è super forte, così delicatamente un po 'giù e corteggia il tuo partner. Non proporli!

Carriera / Finanza: la tua spinta verso il successo è roba da leggende, ma non sempre vedi o presta attenzione a segnali e dinamiche sottili, o ai bisogni, desideri e sentimenti di altre persone. Devi aggiungere un generoso aiuto al tuo piano aziendale per arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: trova il tempo per i tuoi amici. La tua tribù ti conosce e crede in te e questo è un dono inestimabile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La luna in Scorpione evidenzia la tua casa di riconoscimento ed è quadrata Cerere nella tua prima casa di sé. Potresti sentirti attratto dal soddisfare i tuoi bisogni e desideri e quelli degli altri. Questo è un aspetto stressante che porta spesso sentimenti di rifiuto e isolamento, in questo caso dentro e intorno alla ricezione del riconoscimento che ritieni sia dovuto. Evita azioni o decisioni avventate, dato che è venerdì 13! Guarda come ti senti all'inizio della prossima settimana. Avrai quindi un senso migliore e una visione più completa delle cose.

Amore / Amicizia: il sole è il pianeta che governa la tua settima casa di associazione e oggi è il trigono della luna, creando un'energia armoniosa tra te e il tuo partner o appuntamento. Con il sole in Pesci romantici e la luna in Scorpione appassionato, hai tutto ciò di cui hai bisogno per creare un appuntamento notturno da ricordare. Condividi i tuoi sentimenti però, non lasciare l'altra persona in sospeso.

Carriera / Finanza: Nettuno e il sole in Pesci oggi fanno da trinee alla Luna Scorpione, attivando carriera e risultati, oltre alle tue finanze personali. Presta attenzione a ciò che la tua intuizione ti sta dicendo riguardo a ciò che accade sul lavoro; finanziariamente sembra che tutto vada bene nel tuo portafoglio.

Crescita personale / spiritualità: devi assolutamente imparare ad ascoltare. La tua mente è sempre dieci passi avanti rispetto a qualsiasi conversazione e questo ti fa perdere informazioni importanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La Luna Scorpione attiva l'espansione e l'esplorazione nella tua carta oggi; trigona il sole e Nettuno nel tuo segno di Pesci nella tua prima casa di te, hai la configurazione perfetta per un'avventura. L'avventura può essere esterna, un viaggio di qualche tipo, una visita a una nuova sede o un'attività che non hai mai fatto prima. L'avventura può anche essere più interna, un'esplorazione di parti emergenti di te come il poeta, l'artista, il pittore del viso o il sensitivo. Questo è venerdì 13, quindi gioca con le possibilità e sogna nuovi sogni di chi potresti essere e dove potrebbe andare la tua vita.

Amore / Amicizia: La luna nello sensuale Scorpione è Plutone sestile e appassionato questa sera, portando tutti gli ingredienti necessari per la connessione epica e l'intimità. Aggiungi il trigono di Nettuno e il sole in Pesci che aggiunge amore e romanticismo alla ricetta, e questa può essere una serata da ricordare. Un amico potrebbe voler uscire dall'amicizia e diventare un partner romantico; soppesare attentamente le cose prima di dire sì o no.

Carriera / Finanza: hai uno stellium di pianeti nel Capricorno nella tua undicesima casa di sogni e obiettivi a lungo termine. È importante esaminarli attentamente e vedere se il tuo impiego ti sta aiutando a muoverti nella direzione per raggiungerli. Una lettura con un Percorso psichico della vita può aiutarti a determinare se le cose sono allineate per il tuo bene supremo o se è necessario apportare modifiche.

Crescita personale / spiritualità: il tuo cuore è uno dei tuoi migliori amici. Ignora chiunque o qualsiasi cosa cerchi di dirti di ignorare ciò che il tuo cuore sa essere vero.