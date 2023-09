Oroscopo di oggi 13 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 13 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna passa dal Leone alla Vergine nelle prime ore del mattino e l’umore passa da giocoso a produttivo. Ti sveglierai con l'urgenza di portare a termine le cose, anche se alcuni compiti saranno molto più difficili di quanto ti aspettassi, grazie all'opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. La mente può essere volenterosa, ma il corpo potrebbe essere debole. Non è saggio spingerti oltre se ti senti stressato o esausto. In questo momento, potrebbe sembrare che delle forze stiano cospirando contro di te, rendendo impossibile realizzare ciò che avevi deciso di fare. Ti verranno in mente ogni sorta di idee e schemi intelligenti quando la Luna si congiunge a Mercurio. Conservateli per domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le comodità di casa e il calore dei compagni familiari possono riempire il tuo serbatoio emotivo con la luna nel Leone dal cuore grande e la tua casa e il tuo regno familiare. Questa è una giornata eccellente per lavorare da casa, intrattenere la famiglia e gli amici o godersi un po' di nidificazione e riposo da soli. Poiché la Luna quadra il disgregatore Urano nel tuo segno, è probabile che rilassarsi a casa non sia così noioso come sembra. Troverai un modo per scuotere le cose e rendere la giornata emozionante. La tua intensità potrebbe essere sorprendente per alcuni mentre la luna si sincronizza con l'intrepida Eris e il Nodo Nord. In questo momento utilizzerai il tuo potere per superare una debolezza o una restrizione con cui sei stato alle prese.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La luna passa dal Leone alla Vergine nelle prime ore del mattino, spostando l'umore da giocoso a pragmatico. Prendersi cura delle questioni sul fronte domestico e familiare sarà all’ordine del giorno mentre la luna è nel tuo regno domestico. Nidificare, riposare e trascorrere del tempo con i tuoi cari preferiti dovrebbe essere un'esperienza soddisfacente. Tuttavia, con una cupa opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata, sarà difficile avere a che fare con alcune persone. Non puoi sempre accontentare tutti, quindi non preoccuparti di provarci. Sarà più facile entrare in contatto con i propri cari una volta che la Luna si fonderà con l'espressivo Mercurio, quindi conserva le conversazioni importanti per questa sera.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna passa dal Leone alla Vergine nelle prime ore del mattino, spostando l'umore da giocoso a produttivo. Con la luna nella tua casa della comunicazione, il recupero di chiamate, e-mail e messaggi sarà all'ordine del giorno. Ci sono posti dove andare e persone da vedere, quindi puoi aspettarti un sacco di commissioni, appuntamenti e riunioni. Tutto questo trambusto può essere un po’ fastidioso con una cupa opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. È una buona idea programmare molto tempo per le tue attività, poiché potresti incontrare piccoli ostacoli e ritardi. I colloqui andranno bene quando la Luna incontrerà Mercurio, anche se non sarai molto obiettivo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Leone :

È tutto divertimento e giochi con la luna nel tuo segno, ma sarai ansioso di metterti al lavoro dopo la transizione nella pragmatica Vergine. Mettere in ordine denaro e altre risorse ti darà un senso di sicurezza con la luna nella tua casa dei beni. Sfortunatamente, la rassicurazione che cerchi può essere difficile da trovare, grazie a un’opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. Potresti trovare difficile accedere a ciò di cui hai bisogno. In alternativa, una persona o un istituto finanziario potrebbe non collaborare. La pazienza sarà necessaria se dovrai superare ostacoli e ritardi. La tensione si alleggerirà quando la Luna incontrerà Mercurio, ma non permettere alle tue emozioni di dettare le tue decisioni finanziarie.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Vergine:

Sentirai un cambiamento nell'aria dopo che la luna sarà passata dal focoso Leone al tuo segno. Forse è perché sei centrato nel tuo cuore e in contatto con le tue emozioni? Essere più emotivi significa essere più sensibili. Ciò può sembrare dannoso con una cupa opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. Qualcuno a cui vuoi avvicinarti potrebbe essere fisicamente o emotivamente non disponibile, lasciandoti solo o incompreso. Sarà più facile esprimere i tuoi sentimenti e chiedere ciò di cui hai bisogno dopo che la Luna si sarà fusa con il messaggero Mercurio. Lascia che la comunicazione sia una strada a doppio senso piuttosto che un'unica corsia verso i tuoi desideri. Ascolta ciò che gli altri hanno da dire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Bilancia :

La luna passa dal Leone alla Vergine nelle prime ore del mattino, spostando l'umore da giocoso a pragmatico. Con la luna nella tua casa del riposo, sarà bello dormire un po’ e impegnarsi in attività tranquille che ti ringiovaniranno. Concedersi un po' di ricerca e sviluppo purtroppo non sarà così facile come dovrebbe essere a causa dell'opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. Potrebbe essere necessario recuperare il ritardo con le attività lavorative e le faccende domestiche prima di potersi rilassare. Fai quello che puoi, ma conosci i tuoi limiti. Assumere più di quanto puoi gestire è una cattiva idea.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Scorpione :

L’umore passa da giocoso a produttivo mentre la luna passa dal Leone alla Vergine nelle prime ore. Con la luna nella tua casa della comunità, collaborare con colleghi o amici sarà il modo più opportuno per portare a termine le cose. Non si tratta solo di ciò che puoi ottenere. Uno spirito di cameratismo può suscitare soddisfazione. Può essere difficile mettere tutti sulla stessa lunghezza d’onda con un’opposizione Luna-Saturno che dà il tono alla giornata. Alcune persone (forse tu) si aggrapperanno ostinatamente al loro modo di fare le cose e rifiuteranno di fare gioco di squadra. Sarà più facile raggiungere un accordo dopo che la Luna si sarà fusa con Mercurio. Una buona comunicazione è fondamentale.