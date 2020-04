Oroscopo di oggi 14 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 14 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi scatenarti e fare le tue cose, oppure puoi assicurarti che le tue azioni siano allineate con il tuo gioco finale. C'è un tempo per lasciarsi andare, ma non è così. Potrebbero esserci problemi tra te e un Capricorno prepotente se non segui la linea.

Amore / Amicizia: quando Venere e l'asteroide Vesta si fondono nella tua casa di comunicazione, potresti essere piuttosto intenzionato ad esprimere i tuoi sentimenti. C'è il pericolo che potresti perdere la trama razionalizzando e spiegando. Le tue parole saranno vuote senza emozione, quindi porta la discussione dalla testa al cuore.

Carriera / Finanza: il tuo coraggio e spavalderia sono leggendari; tuttavia, sei impulsivo, e ciò significa che spesso inizi le battaglie senza considerare se hai quello che serve per vincere la guerra. Il sole spigoloso o l'allineamento di Plutone di oggi è un avvertimento per scegliere le battaglie con cura. Potresti avere grossi problemi se vai contro il tuo capo o qualcuno che ha una mano nel determinare il tuo destino professionale. Se le cose sono calme, cerca di stare alla larga da una figura autoritaria che corteggia lo scontro.

Crescita personale / spiritualità: spingere un programma personale è sconsigliato se fa un'impressione sbagliata. L'ultimo quarto di luna nella tua casa di reputazione suggerisce che devi essere consapevole dell'immagine che progetti. Qualcuno potrebbe prestare più attenzione di quanto pensi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Un desiderio di avventura può essere contrastato dalla paura sotto i raggi della Luna dell'ultimo quarto. Vale la pena prestare attenzione al fatto che potrebbe essere un segno che è necessaria un'ulteriore preparazione prima di fare qualcosa di audace. Consultare una Vergine esperta per assistenza.

Amore / Amicizia: con la luna che contatta Giove e Plutone, sei entusiasta e supponente. Quindi, potresti non ascoltare ciò che qualcuno ha da dire. Sintonizzare gli altri è uno dei tratti peggiori. Non ti affezionerà agli amici o al tuo interesse amoroso. Cerca di essere un buon ascoltatore.

Carriera / Finanza: dove c'è una volontà, c'è un modo è il tuo mantra mentre l'attrattore Venere si fonde con Vesta nella tua casa di attività. Se stai cercando un acquisto di lusso o hai una nuova opportunità, sei determinato a trovare un modo per farlo accadere. Fai delle ricerche e contatta le parti che potrebbero avere informazioni rilevanti per il tuo perseguimento. Può farti avvicinare di un passo al raggiungimento di ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: non hai idea di che tipo di guai potresti sollevare quando salti le regole. Con un sole tagliente / l'allineamento di Plutone in gioco, puoi sottovalutare le conseguenze che sorgono quando ti rifiuti di fare le cose dal libro. Nel peggiore dei casi, potrebbero esserci problemi con la legge o una figura criminale. Si consiglia cautela in materia legale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non è sempre possibile ottenere ciò che si desidera da amici e persone care quando lo si desidera, quindi è una buona idea avere un piano di backup. In questo momento, un compagno Gemelli che capisce la tua situazione potrebbe rivelarsi il tuo alleato più affidabile e la cheerleader più entusiasta.

Amore / Amicizia: l'atmosfera tra te e un amico potrebbe diventare intensa. La familiarità genera disprezzo come un nodoso allineamento tra il sole egoistico Ariete e il prepotente Plutone rivela il lato oscuro di una persona. La tensione aumenta quando una persona cerca di costringere l'altra persona a fare qualcosa che non vogliono fare. Allo stesso modo, un gruppo potrebbe fare pressione su qualcuno affinché segua la sua agenda. Il gioco di manipolazione è pericoloso sia per l'autore che per la vittima, quindi non giocare.

Carriera / Finanza: con l'ultimo quarto di luna che incide sui piani finanziari, il tuo partner, (innamorato o di affari) o un convinto sostenitore potrebbe opporsi al tuo tentativo di farli aderire ai tuoi piani futuri. Potresti scoprire che i tuoi programmi a lungo termine non sono più gli stessi. Tuttavia, non c'è motivo di abbandonare i tuoi piani. È utile sapere in anticipo che potrebbe essere necessario prepararsi per questa tappa del viaggio da soli.

Crescita personale / spiritualità: prestare attenzione alla tua felicità e al perseguimento dei tuoi obiettivi personali più urgenti è fondamentale poiché Venere incontra Vesta dedicata nel tuo segno. L'universo sta segnalando che è tempo di farti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non c'è abbastanza di te per andare in giro, quindi non lasciarti sorprendere dal tentativo di essere tutto per tutte le persone. Determinare le priorità in anticipo e attenersi a esse. Questo potrebbe significare che c'è qualche spiegazione che dovrai fare con un Capricorno.

Amore / amicizia: a causa degli effetti dell'ultimo quarto di luna nell'ambizioso Capricorno, la carriera e il tuo desiderio di compagnia sembrano essere in contrasto. Nonostante il tuo desiderio di compiacere il tuo interesse amoroso o un amico, non puoi permetterti di lasciare cadere la palla con una preoccupazione professionale. Fai del tuo meglio per rassicurare il tuo compagno che sei lì per loro e che li renderai una priorità al termine del tuo lavoro.

Carriera / Finanza: sei super concentrato sui progressi verso il raggiungimento di un traguardo professionale. Con il sole nella tua zona di carriera che si scontra con il potente Plutone, c'è il pericolo che il tuo modo di fare le cose possa strofinare un cliente, un collega o persino il tuo coniuge nel modo sbagliato. Non puoi permetterti di suscitare conflitti con qualcuno il cui contributo può dare o spezzare il passo. Se una controversia dovesse insorgere da sola, è nel tuo interesse eliminarla prima che crei un'interruzione.

Crescita personale / spiritualità: prendersi del tempo per il rifornimento spirituale e le pratiche contemplative come la meditazione sembra cruciale quando Venere incontra Vesta nella tua casa di riposo. Prendersi cura del proprio spirito è una componente essenziale e spesso trascurata della cura di sé.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: L'ultimo quarto di luna nel laborioso Capricorno minaccia di caricarti di compiti noiosi e faccende domestiche. Fai ciò che è essenziale, ma non lasciarti impedire di perseguire un'avventura e divertirti. Forse dovresti evitare di dire ad un Ariete cosa stai facendo.

Amore / Amicizia: sei molto devoto ai tuoi amici e lo dimostra. Mentre Vesta dedicato si fonde con Venere sociale, sei particolarmente attratto dalla costruzione di comunità e dal rafforzamento dei legami nella tua cerchia. È una ricerca nobile, ma fai attenzione a non perdere di vista i tuoi interessi personali mentre lavori per coltivare connessioni armoniose. È un modo semplice per bruciare e perdere del tutto la tua passione. Stabilire un equilibrio tra sé e gli altri è vitale.

Carriera / Finanza: Sia che tu stia facendo rispettare le regole o chi è fuori per infrangerle, sei intenzionato a fare le cose a modo tuo. Con il sole che si scontra con il potente Plutone, potresti essere in una battaglia. Non pagherà in alcun modo invertire le regole né insistere sul fatto che qualcuno faccia tutto dal libro. Dimostrare la volontà di essere equi e flessibili potrebbe essere l'unico modo per mantenere la pace. Un conflitto potrebbe essere super stressante, quindi fai del tuo meglio per evitarlo.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che nulla ti impedisca di espandersi in nuovi orizzonti. Vai avanti così. Puoi capire tutto ciò che devi imparare lungo la strada.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: quando decidi di volere qualcosa (o qualcuno), non sei uno che si arrende facilmente. Tuttavia, è prudente sapere quando le tue azioni non sono benvenute o appropriate. Attraversare la linea con un Capricorno potrebbe mettere in contrasto voi due.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio è come un fuoco in tempesta. Può causare danni se le tue esigenze non vengono soddisfatte. Con un sole intenso / piazza Plutone che provoca caos nelle zone romantiche, corri il rischio di diventare troppo forte. Componi il numero se il tuo interesse amoroso non risponde alle mosse aggressive. A nessuno piace uno stalker. Se i ruoli sono invertiti, stabilisci confini chiari ed esercita il potere di dire di no. Non incoraggiare qualcuno il cui comportamento è fuori limite.

Carriera / Finanza: quando si tratta di perseguire un obiettivo importante, sei pronto a portare il tuo A-game. Con una fusione Venere/ Vesta in gioco, impiegherai cordialità e fascino per mettere il piede nella porta con una figura influente. Una volta ottenuto l'ingresso, puoi usare i tuoi notevoli talenti per vincere un posto al tavolo. Non essere timido, Vergine. Stupisci gli spettatori con tutto quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: diventare troppo competitivi con quella che dovrebbe essere un'attività divertente può suscitare conflitti e rovinare un buon momento. Anche spingerti troppo forte con un'attività solista può essere faticoso. Fallo per la gioia di esso invece di desiderare i risultati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la disconnessione tra il viso che mostri al pubblico e la persona che sei nella privacy della tua casa è enfatizzata dall'effetto dell’ultimo quarto di luna. Può essere straziante per un Capricorno. Potrebbero chiedersi se stanno ottenendo la punta corta del bastone.

Amore / Amicizia: non punire il tuo interesse amoroso per le trasgressioni commesse da un ex. Con il sole nella tua zona di associazione che fa quadrare l'esecutore Plutone, potresti scoprire che hai permesso a un passato doloroso di controllare il tuo presente e dettare il tuo futuro. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che un genitore di controllo o una sfida all'educazione colorino il modo in cui gestisci le relazioni. La tua felicità può dipendere dalla tua capacità di rivendicare il tuo potere e fare scelte consapevoli sull'amore.

Carriera / Finanza: quando Venere incontra Vesta dedicata nella tua zona di saggezza, la tua passione per un argomento rilevante per quello che fai può spingere un profondo tuffo nella ricerca. È entusiasmante ampliare le tue conoscenze e acquisire una comprensione più solida dei fatti. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta una formazione di classe o professionale per ottenere l'accesso alle informazioni richieste. Se sei un esperto, l'insegnamento o la pubblicazione potrebbero essere presenti nei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: tentare di esercitare il controllo su una casa o un membro della famiglia rende solo una situazione più stressante. È saggio sapere quando allentarsi. Se le cose non vanno per il verso giusto, è per un motivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: hai molto sulla tua agenda, quindi sei ansioso di fare le cose. Puoi andare se puoi lavorare da solo. Sebbene se devi coordinarti con gli altri (come un Capricorno), dovrai scendere a compromessi ed essere disposto ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Amore / Amicizia: amando Venere e Vesta dedicata si fondono nella tua zona di intimità, sei intento a soddisfare i tuoi desideri. Hai bisogno di un partner che ti attiri nella mente, nel corpo e nell'anima. Se sei accoppiato, potrebbe essere una serata molto romantica. Se sei single, fai attenzione a non essere ossessionato da qualcuno che non puoi avere e non perdere tempo a pianificare modi per afferrarli. Renditi disponibile per qualcuno che vuole quello che hai da offrire.

Carriera / Finanza: le tue parole possono essere dannose quando ti rivolgi a qualcuno che non vuole fare le cose a modo tuo. Non lasciare che il sole ardente dell'Ariete si scontri con il tuo sovrano, Plutone, per far emergere il bullo in te. Basta uno sguardo da te per intimidire. Quando esprimi rabbia e frustrazione, mandi le persone a correre in cerca di copertura. Non puoi riprendere le tue parole una volta che sono là fuori, quindi fai attenzione a non dire qualcosa di cui ti pentirai.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole e azioni potrebbero non essere allineate a causa dell'effetto dell'ultimo quarto di luna. Non mettere a rischio la tua integrità evitando di parlare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: Avere più denaro o un maggiore senso di autostima rispetto al passato può farti sentire potenziato. È una buona cosa a condizione che non ti faccia sentire diritto a un trattamento speciale, in particolare da un Ariete nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: mescolare l'amore con il denaro e il potere è una ricetta per il disastro. Con l'Ariete Sole nella tua casa del romanzo, il manipolatore che squarcia Plutone nella tua casa di beni, denaro, doni e privilegi speciali potrebbe essere usato come mezzo di controllo. Che tu sia la vittima o l'autore, è un gioco pericoloso da giocare. È solo questione di tempo prima che qualcuno (forse tu) si faccia male. Non prendere l'esca né penzolare una carota in faccia a qualcuno.

Carriera / Finanza: Se è in corso un'attività divertente e forse costosa, dovresti seguire i tuoi piani. Che senso ha lavorare così duramente se non ti godi i frutti del tuo lavoro? Se sei allungato, fai un piano per risparmiare e risparmiare nelle prossime settimane in modo da poter recuperare ciò che spendi.

Crescita personale / spiritualità: la tua devozione a qualcuno potrebbe causare risentimento se è in conflitto con i tuoi interessi personali. Fai un passo indietro e determina se il bilancio tra dare e avere deve essere riparato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI martedì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le tue emozioni sono ovunque, così come il tuo comportamento. Un membro della famiglia o un Ariete nella tua cerchia potrebbe trovarti difficile da affrontare. Se hai bisogno di 'me time', chiedilo piuttosto che aspettarti che gli altri si adattino ai tuoi umori mutevoli.

Amore / amicizia: l’ultimo quarto di luna può creare una disconnessione tra la tua persona e il tuo vero io, dando a qualcuno l'impressione sbagliata di chi sei. Non è che sei cambiato. È più come se il tuo umore rivelasse un lato di te che qualcuno non aveva mai visto prima. Cerca di essere coerente nel tuo comportamento verso gli altri. E se hai fatto una promessa, mantienila.

Carriera / Finanza: una fusione Venere / Vesta nella tua zona di lavoro evidenzia il piacere e l'orgoglio che provi nel fare un lavoro giusto. Lavorare con efficienza e una concentrazione unica può aiutarti a potenziare i tuoi compiti. La passione che porti a ciò che fai è impressionante e può ispirare i tuoi colleghi a intensificare il loro gioco. Anche se potresti essere troppo preso dal tuo lavoro per accorgerti di quello che fanno gli altri.

Crescita personale / spiritualità: non dare una svolta ai tuoi mutandoni quando qualcuno (forse un compagno di stanza o un membro della famiglia) sfida la tua autorità. Il sole che si scontra con il plutone Plutone nel tuo segno ti fa ricordare rapidamente a tutti che sei al comando. Sii gentile, capra. A nessuno piace un bullo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: probabilmente non ti renderai conto di quanto sei ossessivo fino a quando non colpisci un muro o qualcuno lo indica. È il tuo inutile tentativo di controllare una situazione incontrollabile. Hai il lavoro fatto per te, specialmente se coinvolge un feroce Capricorno.

Amore / Amicizia: quando Venere si fonde con Vesta nella tua casa di vero amore, il romanticismo può consumare tutto. Farai di tutto per pianificare l'appuntamento perfetto o per avvicinarti a qualcuno su cui stai schiacciando. Tutto questo sforzo può essere piuttosto estenuante. Se non ti calpesti, è probabile che ti schianti e bruci. Questo dovrebbe essere piacevole, quindi non trasformarlo in un lavoretto.

Carriera / Finanza: come un cane con un osso, ti aggrapperai a un'idea finché non la esplorerai da ogni angolazione possibile. Con l'impaziente Ariete Sole nel tuo regno mentale in conflitto con Plutone persistente, il pensiero ossessivo può disturbare la tua tranquillità. Non importa con cosa stai lottando, puoi essere sicuro di essere troppo vicino all'argomento per vederlo in modo obiettivo. Sapere quando premere pausa su ciò su cui si sta lavorando e lasciarlo riposare.

Crescita personale / spiritualità: è impossibile riuscire a gestire le tue emozioni e tanto meno esprimerle quando non sei sicuro di come ti senti. Puoi ringraziare l’ultimo quarto di luna nel Capricorno poco dimostrativo per aver creato confusione. Fortunatamente, questo oscuro stato delle cose avrà vita breve.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è fondamentale tenere presente che non tutti condividono i tuoi valori. Allo stesso modo, non dovresti aspettarti che gli altri facciano le cose nel modo in cui le faresti tu. Un'interazione con un Capricorno può servire a ricordare le differenze tra di voi.

Amore / Amicizia: uno scontro con un amico potrebbe essere intenso. Il potente Plutone che placca il sole Plutone nella tua zona di amicizia suggerisce che qualcuno potrebbe impiegare tattiche a braccio forte per farsi strada. Che tu sia la vittima o l'autore, la manipolazione è un gioco pericoloso con cui essere coinvolti. Se lasci che questo indugi, potrebbe essere molto più difficile uscire da questo pasticcio di quanto pensi. Fai un passo indietro invece di provocare uno scontro più profondo.

Carriera / Finanza: con l’ultimo quarto di luna nella tua casa di piani futuri, stai pensando al futuro. Non lasciarti distrarre dalle preoccupazioni materiali che devono essere affrontate nel qui e ora. Dopo aver cancellato questi elementi dall'elenco, puoi concentrarti su ciò che verrà dopo. Non arriverai da nessuna parte se metti il ​​carro davanti al cavallo.

Crescita personale / spiritualità: Venere affettuosa che si fonde con Vesta nella tua zona di casa ti rende super appassionato di casa e famiglia. Nessun sacrificio è troppo grande se fornisce il tuo conforto e quello di coloro che ami. È un giorno eccellente per dedicare tempo a un importante progetto domestico.