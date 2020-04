Oroscopo di oggi 15 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: connettersi con una persona che ti ottiene può avere un effetto trasformativo su come ti vedi. Non esitare a contattare qualcuno nella tua cerchia quando i tuoi spiriti hanno bisogno di una piccola spinta. Le parole di un Gemelli potrebbero essere incredibilmente edificanti.

Amore / amicizia: stasera, quando la simpatica Bilancia Luna contatterà l'affettuosa Venere, avrai voglia di socializzare. Trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso o un amico sarà piacevole perché sei attento e hai un genuino interesse nell'udire ciò che hanno da dire. Se uscire non è tra le carte, una video chat può essere confortante. È bello sapere che sei apprezzato e che fai parte integrante della vita di qualcuno.

Carriera / Finanza: quando si tratta di promuovere nuove idee, spesso sei tu a guidare il gruppo. È perché hai il dito sul polso di ciò che è caldo. Il sole nel tuo segno quadrante entusiasta Giove mette in guardia contro la promessa più di quanto tu possa offrire. Fare una proposta modesta e seguirla in modo efficace sarà molto meglio che impegnarsi in un progetto massiccio e non riuscire a rispettare il segno. Punta alla qualità, non alla quantità.

Crescita personale / spiritualità: quando Mercurio riflessivo incontra Chirone ferito nel tuo segno, puoi diventare piuttosto pessimista. Non puoi fare a meno di sentirti male con te stesso quando ti soffermi sulle tue carenze. Cambia il dialogo interiore negativo in una narrazione più potente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: nelle settimane prima del tuo compleanno, ti senti come se fossi in un bozzolo pronto a scoppiare le cuciture. Non ti preoccupare. Presto farai il tuo debutto. Nel frattempo, riposati, rifletti e lascia che un Capricorno ti ispiri a considerare nuove possibilità.

Amore / Amicizia: sei piuttosto difficile da definire quando la Luna dell'Acquario quadrerà Urano irregolare nel tuo segno. Non si può dire cosa farai. Può essere inquietante per qualcuno che è abituato al toro prevedibile che si attacca alle loro routine. Allo stesso modo, potresti sentirti annoiato da qualcuno che non vuole provare cose nuove. Tieni gli occhi aperti per le persone entusiaste che scuotono le cose in modo positivo.

Carriera / Finanza: quando vieni da un luogo di paura, puoi parlare di qualsiasi cosa. L'incontro di mercurio ferito Chirone nel tuo regno subconscio ti consiglia di stare attento a una corrente sotterranea di discorsi negativi. Quando ti ritrovi a evitare un incarico senza una ragione apparente, potrebbe essere un segno che hai paura di non poterlo gestire. Richiedi maggiori informazioni o chiedi assistenza. Ogni virata che prenderai sarà più produttiva che evitare qualcosa che ti intimidisce.

Crescita personale / spiritualità: una paura degli scontri sconosciuti con una brama di avventura come il sole nelle tue piazze nascoste della dodicesima casa espansive Giove. Invece di abbandonare la tua voglia di crescere, prova a fare piccoli passi in una nuova, spaventosa direzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: esponi i tuoi sensori e considera tutte le tue possibilità. La Luna dell'Acquario che entra nella tua nona casa espansiva provoca un desiderio di espandersi. Fare attenzione a non dare per scontato che un Ariete andrà avanti per la corsa. La ram ha il suo viaggio.

Amore / Amicizia: Di recente, l'amicizia è stata probabilmente un po 'rocciosa. Quindi, non è una buona idea iniziare a fare grandi richieste. Le aspettative sono amplificate quando il sole nella tua zona di amicizia si sovrappone a Giove. Evita di fare ipotesi su ciò che un amico potrebbe o dovrebbe fare per te. Se hai bisogno di qualcosa, una richiesta modesta e attentamente considerata è la strada da percorrere. Quando sei a malapena fuori dalle acque mosse, è meglio non scuotere la barca.

Carriera / Finanza: esprimere le tue opinioni in un contesto di gruppo può essere intimidatorio quando Mercurio comunicativo si fonde con Chirone frammentato. Potresti preoccuparti che le tue idee vengano respinte o che dirai la cosa sbagliata. Prendi la temperatura della stanza e ascolta ciò che gli altri hanno da dire mentre ti alzi per dare un contributo. Il tuo contributo è essenziale e le persone devono ascoltare la tua voce.

Crescita personale / spiritualità: le riflessioni a tarda notte possono trarre ispirazione per i cambiamenti che vorresti apportare al tuo aspetto o al tuo guardaroba. Al giorno d'oggi, hai intenzione di mettere in mostra la tua faccia migliore. Domani, puoi vedere quali idee si attaccano e formulare un piano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: trattare con il pubblico può essere estenuante. Ti accoglierai rilassandoti e trascorrendo ore tranquille dopo ore con uno dei tuoi compagni preferiti. Che la connessione sia romantica o platonica, uscire con un Acquario sarà immensamente gratificante.

Amore / Amicizia: La Luna dell'Acquario nella tua casa di intimità allineata con l'amore di Venere mette perfettamente in sintonia te e il tuo partner. Questa influenza può aiutarti a capire i desideri più privati ​​degli altri. Potrebbe essere una serata incantata. Se sei single, contempla ciò che vuoi veramente da una relazione al contrario di quello che dici di cercare. Colmare il divario può farti avvicinare di un passo all'attrazione del partner in grado di soddisfare le tue esigenze.

Carriera / Finanza: il sole Ariete nella parte superiore della tua carta ti mette in una posizione ad alta visibilità. Quindi, più persone stanno osservando ciò che fai e come tratti le persone intorno a te. Il sole che si scontra con l'aspettativa di Giove mette in guardia contro richieste irragionevoli di colleghi o clienti, in particolare se è nell'interesse di migliorare il tuo profilo. La persona su cui stai facendo pressione probabilmente ha già più che sufficiente nel loro piatto. Sii un aiuto, non un ostacolo.

Crescita personale / spiritualità: man mano che Mercurio si fonde con Chirone, una maggiore visibilità significa una maggiore vulnerabilità. È il prezzo che paghi per condividere i tuoi doni con il mondo. Non lasciare che un po 'di controllo ti impedisca di illuminare la tua luce.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: al giorno d'oggi, le relazioni sembrano più una responsabilità di quella a cui sei abituato, specialmente quando hai a che fare con un Acquario. Tieni presente che vale la pena lavorare su tutto ciò che è buono, quindi non esitare a dover fare uno sforzo in più per nutrire la tua connessione.

Amore / Amicizia: un angolo di supporto tra la spiritosa Luna dell'Acquario e Venere affettuosa nelle zone della tua gente lo rende un'ottima serata per socializzare virtuale. Che tu sia con il tuo partner, un amico o aperto ad incontrare nuove persone, ti divertirai a parlare e condividere storie. La tua attenzione fa sapere alle persone che sei interessato a quello che hanno da dire. Non partire senza scambiare informazioni. Forse farai un nuovo amico o ti collegherai con un potenziale partner?

Carriera / Finanza: una visione audace ispira grandi piani mentre il sole nella tua vasta piazza della nona casa entusiasta Giove nella tua zona di lavoro. Con così tante fantastiche possibilità, può essere difficile restringerle in un progetto gestibile; tuttavia, restringerli è esattamente ciò che deve accadere se si desidera eseguire con successo le proprie idee. Ne hai già abbastanza sul piatto. Fai attenzione a non entrare sopra la testa.

Crescita personale / spiritualità: una fusione di Mercurio / Chirone potrebbe innescare insicurezza per mancanza di istruzione o di know-how. Invece di soffermarti sul problema, determina quali passi puoi fare per aumentare di livello le tue conoscenze e abilità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non sarai dell'umore giusto per i piccoli screzi mentre la luna si unisce allo stoico Saturno e quindi piazza Urano irregolare. Non puoi controllare tutto. E certamente non un Toro selvaggio che è in libertà. Mantenere il senso dell'umorismo sarà utile.

Amore / Amicizia: le tue aspettative sulla tua vita sentimentale sono alle stelle mentre il Sole Ariete squarcia Giove esageratamente. Se hai una data in fila, fai attenzione a non fare troppe richieste. Incontri può essere abbastanza snervante senza preoccuparsi se la tua data sarà soddisfatta con i tuoi piani. I single possono permettersi di essere pignoli perché hanno più scelte del solito. Tuttavia, fai attenzione a non lasciare che la ricerca della perfezione ti accechi in una cattura perfettamente valida.

Carriera / Finanza: i debiti o la mancanza di supporto possono essere un aspetto negativo. Scenari preoccupanti e nel caso peggiore si manifestano nella tua testa quando Mercurio riflessivo si fonde con Chirone ferito. Se hai problemi, non pagherà per evitarli. Allo stesso tempo, non dovresti ossessionarti neanche su di loro. Intraprendi qualsiasi azione possibile per risolvere i tuoi problemi e poi lasciarlo andare. Ripetere questo passaggio quando necessario. Nulla di buono viene mai dal soffermarsi su un problema.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con Saturno nella tua zona benessere porta in primo piano la necessità di prendersi cura di sé. Verificare con il proprio corpo per vedere cosa richiede per mantenere una salute ottimale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non rendere il gioco, il romanticismo o la creatività eccessivamente complicati. Perché lasciare che la ricerca di cose giuste interferisca con il tuo divertimento? Per lezioni su come alleggerire, cerca un Gemelli alla mano nel tuo cerchio. Il solo fatto di stargli vicino può aiutarti a rilassarti.

Amore / amicizia: con il Sole Ariete nella tua zona di collaborazione, mantenere o attirare una relazione è la priorità numero uno; tuttavia, un quadrato all'amplificatore Giove nel tuo regno domestico suggerisce che un aumento delle responsabilità sul fronte domestico e familiare potrebbe impedirti di dare il massimo. Puoi credere di poter gestire tutto, ma ci sono solo tante ore al giorno. Se eviti di fare promesse, non dovrai preoccuparti di deludere qualcuno quando non puoi seguire.

Carriera / Finanza: mentre la luna incontra il conservatore Saturno e poi piazza Urano inventiva, non è probabile che accetti un'idea non convenzionale. Sembra un sacco di lavoro per allungare il cervello per abbracciare un concetto che è fuori dalla tua timoniera. Soprattutto se sei investito nella promozione di un metodo provato e vero. Forse oggi puoi evitare l'innovazione; tuttavia, non puoi ostacolare per sempre il progresso.

Crescita personale / spiritualità: abbandonare una narrazione negativa intorno alle relazioni può essere controproducente. Qualunque cosa tu dia alla tua attenzione per crescere, quindi perché soffermarsi sul peggio? Prova a reindirizzare la tua energia verso soluzioni invece di concentrarti sui problemi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non c'è riposo per gli stanchi quando lasci che la tua mente sia consumata da preoccupazioni e dubbi. Anche se un Toro è un po 'dirompente, passare del tempo con loro potrebbe rivelarsi lo shake-up di cui hai bisogno. Non puoi negare di trovare divertenti le loro buffonate.

Amore / Amicizia: sei un po 'un bastone nel fango mentre la luna si unisce a Stoico Saturno. Quindi, potresti non essere all'altezza di tutto ciò che comporta lasciare i confini della tua casa. Se accoppiato, questo potrebbe portare a uno scontro quando la luna quadrerà il jolly Urano nella tua zona di associazione. In particolare, se il tuo partner non è in vena di attenersi alla solita routine. Felice coniuge, casa felice. Forse è il momento di scrollarti di dosso la tua letargia?

Carriera / Finanza: il tuo ottimismo può superare le tue capacità, dato che il Sole Ariete nella tua zona di lavoro è più quadrato di Giove. Ti sarà difficile dire di no ad assumere più lavoro se promette di aiutarti a realizzare un'idea ispirata. Il problema è che ci sono solo tante ore al giorno. Sii consapevole di ciò a cui ti impegni. Dal tuo punto di vista attuale, assumere di più sembra gestibile, ma presto potresti ritrovarti sopra la testa.

Crescita personale / spiritualità: i pensieri negativi possono generare lo stesso stress dello sforzo fisico. Se ti senti stanco o depresso, è tempo di cambiare la trama.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Lascia che la tua mente sia il tuo migliore amico, non il tuo peggior nemico. Se non riesci a fermare i pensieri negativi, cerca una distrazione. Un divertente Gemelli potrebbe essere la persona giusta per distogliere la mente dalle preoccupazioni.

Amore / Amicizia: mentre Mercurio riflessivo incontra Chirone ferito nel regno che governa il romanticismo, soffermarsi su un problema nella vita amorosa può essere molto deprimente. Se hai commesso degli errori, è salutare riconoscerli e apportare modifiche se necessario. Tuttavia, ciò che è fatto è fatto, quindi non ha senso soffermarsi sul passato. Forse questa è la lezione che devi imparare per ottenere le cose giuste in futuro?

Carriera / Finanza: è tutto divertimento e giochi fino a quando qualcuno perde la maglietta. Con l'impulsivo sole in Ariete che squarcia esageratamente Giove, un'attività divertente o un'impresa speculativa potrebbero svuotare il tuo conto bancario. Fare attenzione a non sopravvalutare il potenziale ritorno sull'investimento. Che sia il piacere o il denaro che stai cercando, una grande pazzia potrebbe farti venire meno. Ti piace correre rischi, ma è semplicemente stupido correre un rischio folle.

Crescita personale / spiritualità: un blocco creativo potrebbe gettare una chiave nelle opere con la scrittura o un progetto artistico. Allo stesso modo, potresti non avere l'ispirazione necessaria per fare qualcosa di divertente. Consideralo un'opportunità per ripristinare ed esplorare nuove idee.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: dopo essere stato innescato da ogni piccola cosa, può essere un sollievo perdersi in un incarico di lavoro o in un compito pratico. Le attività che producono risultati tangibili sono soddisfacenti. Un Ariete potrebbe usare l'assistenza, ma non lasciarlo distrarre dalle tue responsabilità.

Amore / amicizia: non tutti i giorni possono riguardare il vino e le rose. Offrire assistenza finanziaria o dare una mano con le faccende potrebbe non sembrare terribilmente romantico, ma poiché la spassionata luna in Acquario contatta Venere nella tua sesta casa produttiva, è un modo eccellente per mostrare il tuo amore. Allo stesso modo, può rafforzare un'amicizia quando aiuti un amico in modo pratico. Sei un riparatore, quindi ti piace essere la persona che offre una soluzione.

Carriera / Finanza: sei l'eroe di tutti perché fai sempre un passo avanti per salvare la situazione. Anche i supereroi come te hanno i loro limiti. Il sole Ariete squadrando entusiasta Giove nel tuo cartello avverte di non intraprendere più progetti di quanti tu possa gestire. Probabilmente credi di poter gestire tutti i compiti che stai impegnando; tuttavia, questo disordinato allineamento planetario suggerisce che presto potresti essere sopra la testa. Scopri come dire di no.

Crescita personale / spiritualità: dimorare in una casa o in un problema familiare non risolverà nulla. Avere una conversazione imbarazzante con uno dei tuoi anziani può indirizzarti verso una soluzione o aiutarti a trovare la chiusura.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: può sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle dopo che la luna si unisce a Saturno nel tuo segno. Ricorda solo che non sei obbligato a fare qualcosa di più della tua giusta quota. Raccogliere dopo un disordinato Toro non è qualcosa che dovresti fare.

Amore / Amicizia: stasera, quando la luna nel tuo segno contatta Venere nella tua zona di vita sentimentale, sarai in vena di romanticismo e divertimento. Perché non pianificare una serata divertente con il tuo partner o la data del giorno? Sarà il modo perfetto per rilassarsi da una settimana stressante. Se sei da solo o non sei in vena di compagnia, dedica del tempo a un hobby o un'attività da solista preferita. Ciò che conta di più è che fai qualcosa che ti piace.

Carriera / Finanza: il pessimismo provocato dall'odierna congiunzione Mercurio / Chirone può rapidamente cedere il passo all'ottimismo cieco e al pensiero magico mentre il Sole Ariete piazza la speranza di Giove. Ciò significa che probabilmente non hai una prospettiva realistica di ciò che sta accadendo nella tua vita lavorativa. Quindi, dovresti posticipare qualsiasi mossa in grassetto in sospeso. Quando si verifica questo livello di stress mentale, è meglio ridurre al minimo le decisioni.

Crescita personale / spiritualità: sii paziente con te stesso mentre impari a gestire nuove responsabilità. Lo hai in te per diventare più disciplinato, ma non accadrà dall'oggi al domani.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: divertiti. Dopo tanto duro lavoro, ti sei guadagnato il diritto di divertirti. Fare qualcosa di divertente con i tuoi Gemelli preferiti può essere solo la spinta di cui hai bisogno. Anche passare una serata con loro può essere molto divertente.

Amore / Amicizia: con così tante persone divertenti con cui uscire e eventi interessanti da controllare, come puoi eventualmente restringere le tue opzioni. Con lo spiritoso Ariete Sole che squarcia l'entusiasmo di Giove, probabilmente proverai ad adattare tutto in una sola serata. Buona fortuna, Pesci. Non ci sono abbastanza ore al giorno né spendere soldi nel tuo budget per fare tutto quello che vuoi fare. Scegliere la qualità piuttosto che la quantità può aiutarti a trascorrere una serata piacevole.

Carriera / Finanza: le tue prospettive sulla tua situazione finanziaria possono diventare un po 'cupe quando Mercurio riflessivo incontra Chirone insicuro nella tua zona monetaria. Soffermarsi sui problemi non risolverà nulla. Indulgere nella consapevolezza della povertà ti farà solo sentire scoraggiato e depresso. Prova a reindirizzare i tuoi pensieri verso l'approvvigionamento di una soluzione. Forse questo è il campanello d'allarme di cui hai bisogno per iniziare a prendere le azioni che portano le tue finanze sulla strada giusta?

Crescita personale / spiritualità: la Luna dell'Acquario che si fonde con la severa Saturno e la quadratura irregolare di Urano suggerisce che il riequilibrio emotivo sarà in ordine. La meditazione, la preghiera o un'altra pratica contemplativa possono fare miracoli per ripristinare il tuo umore e aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio.