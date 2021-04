Oroscopo di oggi 15 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 15 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 15 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la dolce posizione lunare di oggi supporta la creazione di alleanze, siano esse platoniche, romantiche o professionali. Non dovrai guardare molto lontano per trovare persone intriganti (come un Acquario intelligente) a cui vuoi avvicinarti.

Amore / amicizia: porti molto all'amicizia mentre il sole nel tuo segno contatta il benevolo Giove nel tuo settore sociale. Saprai esattamente cosa fare per motivare, incoraggiare ed elevare i membri della tua squadra. Amici e sconosciuti risponderanno al tuo calore e positività. È una giornata eccellente per espandere la tua cerchia. Stai alla ricerca di una persona intelligente e sofisticata con cui entrare in risonanza. Potrebbero essere un futuro partner o un nuovo migliore amico.

Carriera / Finanza: con il sole nel tuo segno che si scontra con il Nodo Nord nel tuo regno mentale, potresti essere riluttante a fidarti delle tue idee. Di conseguenza, potresti rimanere in silenzio quando dovresti parlare ed esprimere le tue opinioni. Sei meglio informato su quello che sta succedendo di quanto ti dia credito. Prima o poi dovrai uscire e mettere alla prova le tue conoscenze. Perché non iniziare oggi?

Crescita personale / spiritualità: Mercurio perspicace che si allinea con Nettuno psichico nella tua mistica dodicesima casa ti incoraggia ad avere fede nella tua nascente intuizione. Ascolta le tue intuizioni e confida di sapere quello che sai. Sei più collegato di quanto pensi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Toro brilla luminosa nella tua prima casa del sé oggi, rafforzando la tua fiducia, aumentando la tua sensibilità e mettendoti in contatto con le tue emozioni. Il sestile con Nettuno e il trigono con Plutone approfondiscono la tua intuizione e ti danno una visione più approfondita delle persone e delle loro circostanze. Il quadrato dalla luna a Giove può renderti incline a un eccesso di cibo, quindi cerca di praticare la moderazione. Un Ariete ha un segreto che muore dalla voglia di condividere con te.

Amore / Amicizia: il trigono tra il sole e Giunone crea una maggiore sensibilità per gli altri e sottolinea l'importanza dell'amore e dell'armonia nelle tue relazioni importanti. Se hai incontrato alcuni ostacoli sulla strada e hai persistenti sentimenti feriti o rabbia, questo è il momento ideale per affrontare quella casa emotivamente pulita.

Carriera / Finanza: la Luna in Toro piazza Giove nella tua decima casa di carriera e riconoscimento, aumentando il tuo ottimismo e la tua fortuna finanziaria. Può anche farti spendere troppo o indulgere in modi che potrebbero avere gravi conseguenze. Per sicurezza, attendi qualche giorno prima di prendere importanti decisioni finanziarie.

Crescita personale / spiritualità: sei intelligente e creativo e le tue idee possono portare a nuovi flussi di reddito. Appoggiati a ciò che ti rende felice; le ricompense fluiranno automaticamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la formazione di alleanze è favorita dal posizionamento lunare di oggi. Guiderai la carica nel fare nuovi amici e alleati con la luna nel tuo segno. Sarà utile conoscere meglio le persone (come un Ariete) con cui risuoni a livello emotivo.

Amore / amicizia: condividere una nuova esperienza con un amico non solo allarga i tuoi orizzonti, ma migliora anche la tua relazione. Un allineamento armonioso tra l'audace Sole in Ariete e il benevolo Giove lo rende un ottimo momento per perseguire un'avventura condivisa. È un momento opportuno per iscriversi a un seminario o pianificare un viaggio in un luogo entusiasmante. Dopo essere stato rinchiuso dentro con la stessa routine per mesi, non vedrai l'ora di fare qualcosa di un po 'diverso.

Carriera / Finanza: il mercurio perspicace che si allinea con il sensitivo Nettuno nel tuo settore professionale può fornire un'anteprima delle prossime attrazioni della tua carriera. Un sogno, un momento ah-ah o una conversazione con un collega potrebbero fornire un assaggio di ciò che ci aspetta. Ciò che hai intuito potrebbe spingerti a vedere la strada da percorrere sotto una luce diversa. Potresti anche prendere in considerazione l'idea di muoverti in una nuova direzione. Fai attenzione alle prove che confermano la tua visione.

Crescita personale / spiritualità: avere fede in ciò che sai può sembrare contro intuitivo quando il sole si scontra con il nodo nord nel tuo segno. Soprattutto se sei abituato a esternalizzare la tua autorità. Fidati della tua saggezza innata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nella tua riposante dodicesima casa per gran parte della giornata, dovrai sapere quando rilassarti. Prendersi del tempo per riposarsi e riempire il serbatoio emotivo è vitale per il proprio benessere. Potrebbe significare dire a una Vergine che tornerai da loro domani.

Amore / amicizia : pensare e parlare troppo possono farti sentire svuotato mentre l'ariosa Luna Gemelli si scontra con Vesta nel tuo regno mentale. Potresti bruciarti ossessionato da un problema o peggiorare le cose picchiando un cavallo morto. È saggio sapere quando interrompere una conversazione o abbandonare un filo di pensiero. Dopo una buona notte di sonno, puoi vederlo con occhi nuovi.

Carriera / Finanza: potresti non doverti preoccupare di come farai i tuoi prossimi passi verso il completamento di un progetto o il raggiungimento di un traguardo importante. Un allineamento armonioso tra l'intraprendente Sole dell'Ariete e l'auspicio Giove potrebbe metterti in contatto con una persona o una fonte generosa che può darti supporto. Non dovresti aspettarti che ti cada in grembo. Sii proattivo nella ricerca dei finanziamenti, delle risorse o della guida di cui hai bisogno. Le persone sono inclini a essere utili quando vedono quanto sei determinato ad avere successo.

Crescita personale / spiritualità: l' intuizione e la creatività ricevono una spinta da un armonioso allineamento Mercurio / Nettuno. Non essere timido nel condividere le tue idee. Il giro unico che metti sulle cose sarà molto rinfrescante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il sole in Ariete si armonizza con la tua energia del Leone e con i sestili su Marte. Sei pieno fino all'orlo di fuoco e alzati e vai! Marte attiva la tua undicesima casa dell'umanitarismo; perché non indirizzare un po 'di te stesso in un'attività di volontariato? Vai a spasso con i cani per un salvataggio, fai la spesa a qualcuno che è rinchiuso o lava l'auto di qualcuno che non può farlo da solo. Sei limitato solo dalla tua immaginazione, e questo non è affatto un limite. Uno Scorpione ha voglia di combattere; questo non significa che devi obbligarli.

Amore / Amicizia: Giove mette in risalto la tua settima casa di collaborazione, quadrando la luna e approfondendo la tua gentilezza e sensibilità. Il tuo pianeta dominante, il sole, è trigono Giunone nella tua quinta casa di romanticismo e passione, ricordandoti quanto sia importante l'amore e l'armonia nella tua relazione per la felicità nella vita. Ora tutto ciò che devi fare è dimostrarlo nel modo in cui ti comporti nei confronti della persona amata.

Carriera / Finanza: La luna attiva la tua decima casa di carriera e successo e sestile Nettuno e trigona Plutone. La tua intuizione è fuori scala; presta attenzione a ciò che ti sta dicendo e agisci.

Crescita personale / spiritualità: potresti non apprezzare i cambiamenti che si verificano nella tua vita, ma ciò non significa che non siano una buona cosa. L'accettazione renderà tutto molto più facile. Combatterlo ti lascerà esausto e non cambierà nulla.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il riconoscimento che brami potrebbe arrivare sulla tua strada mentre la Luna Gemelli transita nel tuo settore pubblico. Approfitta di un'opportunità per conoscere meglio una persona (un Ariete, forse) che può aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Amore / amicizia: parlare con il cuscino può essere delizioso poiché il chiacchierone Mercurio nella tua zona di intimità si allinea con il romantico Nettuno. Le cose dolci scambiate con il tuo interesse amoroso possono farti perdere la testa. Ciò che è condiviso in un momento intimo potrebbe non trattenere l'acqua nella dura luce del giorno. Non significa necessariamente che una persona stia mentendo. Significa solo che sono stati presi dal momento e hanno sentito l'amore.

Carriera / Finanza: non preoccuparti se hai un sacco di attività nella tua lista di cose da fare. Un allineamento armonioso tra il Sole in Ariete e il generoso Giove nella tua casa di lavoro suggerisce che un collega potrebbe avere pietà della tua situazione e impegnarsi ad aiutarti. Potresti scoprire di avere più supporto e risorse a tua disposizione di quanto pensi. Potrebbero anche tornare utili se stai cercando un nuovo lavoro o desideri miglioramenti nella tua posizione attuale.

Crescita personale / spiritualità: un sole stressante / nodo nord potrebbe renderti riluttante a perseguire un obiettivo importante. Perché ostacolare la tua crescita? Se non insegui quello che vuoi, non saprai mai cosa potrebbe essere successo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi è fortuita per la creazione di relazioni. La luna nella tua zona di esplorazione dice che sarai attratto da persone che provengono da ambienti diversi dal tuo. Un Gemelli sofisticato potrebbe incuriosirti.

Amore / Amicizia: l'appassionato Sole in Ariete e il buon auspicio Giove che stimolano le tue zone di incontri e relazioni amplificano il tuo entusiasmo per la tua vita amorosa. Non mancano persone intriganti da incontrare e cose divertenti da fare. I single potrebbero scoprire che le loro prospettive sono molto promettenti. È un momento opportuno per socializzare o incontrare persone tramite un'app di appuntamenti. Se accoppiato, apprezzerai l'atmosfera felice che questo allineamento porta. Pianifica di fare qualcosa di speciale con il tuo partner.

Carriera / Finanza: collaborare a un progetto sarà facile quando lavori con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. Con un armonioso allineamento Mercurio / Nettuno in gioco, sarete in sintonia l'uno con l'altro e troverete facile condividere idee. Sarà utile ricevere feedback da un collega che capisce come la pensi. Sarai bravo a inventare uno schema creativo. Tuttavia, metterlo in azione richiederà un po 'più di motivazione e olio di gomito.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere difficoltà ad afferrare concetti avanzati e imparare cose nuove mentre il sole si scontra con il nodo nord nella tua casa di istruzione superiore. Il vero pericolo è che tu decida che è troppo complicato prima ancora di provarci.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna in Toro trina il tuo pianeta dominante, Plutone, in Capricorno, approfondendo la tua sensibilità e la tua capacità di leggere le persone a colpo d'occhio. Potresti essere ancora più introspettivo di quanto lo sei di solito oggi, quindi prenditi un po 'di tempo tranquillo lontano dagli altri, ne hai bisogno. Plutone è nella tua terza casa di comunicazione e connessione, quindi perché non dedicare un po 'di tempo al diario oggi? Connettiti con la tua saggezza interiore e guarda dove porta. Un Ariete vorrebbe un po 'di sostegno da parte tua, è in piedi da solo e la sua fiducia potrebbe usare un piccolo impulso.

Amore / Amicizia: la tua settima casa di collaborazione è illuminata dalla Luna in Toro e il sestile con Nettuno approfondisce la tua compassione ed empatia. Mettiti in contatto con i tuoi cari oggi e guarda come stanno. Scegli un po 'di musica come sfondo per la tua conversazione e lascia che ti porti entrambi in un luogo di connessione più profondo.

Carriera / Finanza: la tua sesta casa di lavoro è piena di uno stellium dell'Ariete, incluso Mercurio congiunto a Cerere. Esplora modi per espandere le tue conoscenze e sfruttare al meglio il tuo intelletto sul lavoro. Cerca modi per crescere e trova nuove strade da esplorare. Il tuo lavoro sembrerà molto più gratificante in questo modo.

Crescita personale / spiritualità: non prestare a quella persona meschina un momento in più della tua preziosa attenzione. Lascia che lo prendano da qualche altra parte. Liberati da quel dramma e mettilo alle spalle.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi porta felicità attraverso tutti i tipi di relazioni. Con la luna che transita nella tua casa di interazioni faccia a faccia, sarai naturalmente attratto dalla connessione. Tu e un Gemelli non vi vedete sempre negli occhi, ma oggi siete sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / amicizia: è fondamentale trovare un modo per esprimere te stesso. Con il focoso Sole dell'Ariete nella tua zona di vita amorosa che contatta l'entusiasta Giove, ti darà una gioia straordinaria condividere ciò che hai nel cuore e nella tua mente. Le vibrazioni sono perfette per un divertente appuntamento notturno. Ti divertirai a trasformare il tuo interesse amoroso in un'attività che ti piace. Se stai cercando l'amore, potrebbe esserci una varietà di opzioni disponibile più ampia del solito. Avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere.

Carriera / Finanza: avrai un sacco di idee creative mentre Mercurio esperto e fantasioso Nettuno si allineano. È un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, le arti, la moda o la bellezza. Indipendentemente dal campo in cui lavori, sarai ispirato a trovare modi per mantenerlo entusiasmante. La prospettiva creativa che apporti al tuo lavoro sarà rinfrescante. Hai un modo per migliorare i dettagli che gli altri potrebbero trascurare.

Crescita personale / spiritualità: il sole che guarda al Nodo Nord nel tuo settore relazionale ti incoraggia a flettere i muscoli sociali. Fare uno sforzo in più per interessarsi maggiormente alla vita di qualcuno avrà i suoi frutti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi benedice le relazioni, siano esse romantiche, platoniche o professionali. Con la luna nella tua zona di lavoro, trarrai vantaggio dal miglioramento dei tuoi rapporti con i colleghi. Un Gemelli potrebbe rivelarsi un alleato inestimabile. Sarà bello averli nella tua squadra.

Amore / Amicizia: un allineamento Mercurio / Nettuno fa emergere il romantico in te. Una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe ispirarti a esprimere i tuoi sogni. Quando l'atmosfera è così civettuola, non si può dire cosa potresti dire. Il confine tra realtà e fantasia può essere facilmente offuscato. Stai attento a non dire nulla che dia un'impressione sbagliata sulle tue intenzioni. In caso contrario, potrebbero esserci problemi lungo la strada.

Carriera / Finanza: con il Sole in Ariete nel tuo regno domestico, la tua attenzione si concentra sulla casa e sulla famiglia. Potrebbero esserci miglioramenti che desideri apportare al tuo spazio abitativo che richiedono denaro extra. Un fortuito allineamento tra il sole e l'auspicio Giove nella tua casa dei guadagni suggerisce che i fondi di cui hai bisogno per finanziare i tuoi piani potrebbero essere a portata di mano. Non ti dispiacerà fare un grande investimento se aumenterà la tua felicità e renderà la vita più confortevole.

Crescita personale / spiritualità: supera l'inerzia che ti impedisce di aumentare di livello le tue conoscenze e abilità. Con l'allineamento Sole / Nodo Nord in gioco, potresti arrenderti prima ancora di iniziare. Prova un po 'di più.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi getta uno sguardo benevolo sulle relazioni. Con la luna nel regno che governa il romanticismo e lo svago, trarrai beneficio dal fare qualcosa di piacevole con una persona di cui ti piace la compagnia. Uno spiritoso Gemelli sarebbe un ottimo compagno di giochi.

Amore / Amicizia: il Sole dell'Ariete nella tua zona di comunicazione che aspira a Giove entusiasta nel tuo segno rende imperativo che ti esprimi. La tua atmosfera è ottimista e sicura. Ciò significa che l'insicurezza non ti impedirà di dire ciò che vuoi dire. È un bel giorno per investire tempo per conoscere meglio qualcuno. Il tuo interesse e la tua attenzione faranno sicuramente un'impressione positiva. Se stai cercando di incontrare qualcuno di nuovo, potresti trovare un'ampia varietà di interessanti potenziali clienti online.

Carriera / Finanza: intratterrai ogni sorta di idee creative mentre l'astuto Mercurio si allinea con l'immaginativo Nettuno nella tua casa dei guadagni. Potresti escogitare uno schema interessante per guadagnare un po 'di soldi extra. Prima di eccitarti, faresti meglio a fare i compiti. Potrebbe rivelarsi nient'altro che un sogno irrealizzabile. Tuttavia, è bene essere ispirati per esplorare le tue opzioni e perseguire nuove opportunità.

Crescita personale / spiritualità: sottovaluterai il valore del gioco quando il sole si scontra con il nodo nord nella tua casa di intrattenimento. Vai avanti e dedica del tempo a fare qualcosa che ti piace. Considera il tempo libero per un buon comportamento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la posizione lunare odierna benedice le relazioni. Con la luna che transita nel tuo regno domestico, otterrai soddisfazione dal collegamento con la famiglia o con i membri della tribù prescelta. Recuperare il ritardo con i tuoi Gemelli preferiti sarà gratificante.

Amore / amicizia: sei un romantico per natura. Indubbiamente, lo appoggerai su uno spesso quanto espressivo Mercurio si allinea con il tuo sovrano, Nettuno. È il tipo di battute affettuose che ti rende super attraente. Hai un modo per creare una bellissima fantasia che attiri le persone. Stai attento. Continua così, e qualcuno prenderà a cuore quello che dici. Potrebbero non rendersi conto che le tue dolci parole non sono sempre del tutto veritiere.

Carriera / Finanza: il Sole dell'Ariete nella tua casa dei guadagni che si allinea con l'auspicio Giove nella tua dodicesima casa nascosta suggerisce che qualcuno potrebbe tirare le fila dietro le quinte per aiutarti. Aiutanti umani e spirituali potrebbero cospirare per lavorare a tuo favore. Anche se non è così, non fa male essere fiduciosi. Con un'atmosfera positiva, vedrai possibilità che una visione negativa bloccherebbe dalla tua vista. Le persone tendono ad aiutare la persona che è entusiasta di quello che stanno facendo.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Sole / Nodo Nord può renderti riluttante a investire nella vita domestica o nelle relazioni familiari. Non è che non ti interessi, ma che ci sono preoccupazioni più urgenti. È il tuo fondamento. Merita lo status di priorità.