Oroscopo di oggi 15 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 15 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 15 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti ritrovarti a rivisitare una linea di pensiero depotenziante mentre Mercurio retrogrado si unisce al vulnerabile Chirone nel tuo segno. Analizzare eccessivamente una situazione che ti fa sentire male è come stuzzicare una ferita che deve ancora guarire. Quel che è fatto è fatto. La pace mentale verrà dall'andare avanti con la tua vita come se non fosse più un problema. Non farai alcun favore a te stesso soffermandoti su qualcosa che non puoi cambiare. Il Primo Quarto di Luna in Cancro e il tuo regno domestico possono rivolgere la tua attenzione alle questioni domestiche e familiari, ma non lasciare che ti distragga dal dedicarti a una preoccupazione personale. A volte devi mettere te stesso al primo posto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Una sensazione di terrore può essere difficile da scrollarsi di dosso quando Mercurio retrogrado incontra il vulnerabile Chirone nella tua casa dell’auto-rovina. La colpa potrebbe essere un incubo ricorrente o un’insicurezza radicata. Forse è il momento di affrontare i grandi cattivi in ​​agguato sotto il letto? Illuminare l'oscurità potrebbe rivelare che i tuoi demoni sono meno formidabili di quanto immaginavi. Invece di temere il peggio, sii curioso riguardo alle cose che ti innervosiscono. Capire perché ti senti in un certo modo può essere la chiave per superare le tue insicurezze. Il Primo Quarto di Luna in Cancro può spingerti a discutere delle tue paure ma non amplificare il negativo. Cerca il lato positivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mercurio retrogrado che si fonde con il vulnerabile Chirone nella tua casa di comunità può farti soffermare su una questione problematica in un'amicizia o in un gruppo. Discuti con la persona in questione se ti farà sentire meglio. Tuttavia, non conviene riesumare un problema che ti fa stare male. È meglio evitare un amico che tende a catastrofizzare e a soffermarsi sul peggio. Una discussione cupa è destinata a buttarti giù. Il Primo Quarto di Luna in Cancro può evidenziare una differenza di valori tra te e un amico o un gruppo a cui partecipi. Non staccare ancora la spina. Aspetta finché non potrai vedere la questione in modo più obiettivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Essere più espliciti sul lavoro o nella tua comunità può scatenare vulnerabilità mentre Mercurio retrogrado si fonde con Chirone ferito nel tuo settore pubblico. Questa non è una cosa nuova. È probabile che di recente ti sia trovato in una situazione in cui parlare apertamente ha attirato l'attenzione. Spero che tu abbia imparato una o due cose dall'ultimo giro e che tu sappia come adattare il tuo approccio di conseguenza. Non puoi permetterti che l'insicurezza ti zittisca. La tua voce merita di essere ascoltata. La Luna del Primo Quarto nel tuo segno può far sembrare urgente una questione personale. A meno che non ci sia un'emergenza legittima, è intelligente rimanere in linea con le preoccupazioni relative alla carriera. Le sfide sorgeranno mentre tenti di raggiungere un traguardo.