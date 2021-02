Oroscopo di oggi 15 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 15 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 15 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai in ottima forma con la luna nel tuo segno; impertinente, impulsivo e super appassionato. La tua alta energia accenderà sicuramente un fuoco sotto le persone che incrociano il tuo cammino. Gli Acquari, in particolare, apprezzeranno la vivacità che porti.

Amore / amicizia: l' attrattore Venere nel tuo settore sociale che si allinea con il nodo nord lo rende un momento eccellente per conoscere nuove persone. Stai alla ricerca di entusiasmanti attività online ed eventi socialmente distanti. Un amico ben collegato potrebbe farti conoscere alcune persone molto intriganti. È anche un ottimo momento per conoscere meglio qualcuno che hai incontrato di recente. Una conversazione approfondita o uno scambio di messaggi potrebbe rispondere a tutte le tue domande scottanti.

Carriera / Finanza: con la luna nel segno, avrai un sacco di energia ed entusiasmo. Un cenno a Mercurio, Giove e Venere nella tua casa di lavoro di squadra suggerisce che l'atmosfera è giusta per la collaborazione. Quando unisci i tuoi talenti e le tue risorse, possono accadere grandi cose. Lavorare con i colleghi a un progetto potrebbe rivelarsi un'esperienza piacevole. Se sei un operatore solista, contatta amici e contatti professionali che capiscono cosa fai. Il loro feedback potrebbe essere prezioso.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai incoraggiato dalle tue credenze spirituali di vecchia data mentre la Luna in Ariete e il Nodo Sud si allineano. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di esplorare nuove idee. L'illuminazione di nuovi concetti potrebbe essere un punto di svolta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova in Acquario nella parte superiore del grafico segnala che è il tuo momento di brillare. Quali sono le tue aspirazioni professionali per il prossimo anno? I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorisce. Chiedi a un Acquario un vantaggio.

Amore / amicizia: una conversazione su questioni intime potrebbe essere super illuminante. Con il chiacchierone Mercurio in aspetto asteroide Giunone, potrebbero essere rivelati alcuni dettagli piuttosto succosi. Questa non è la tua tariffa standard da boudoir. Sembra che qualcuno (forse tu) sia pronto per fare una passeggiata nel lato selvaggio. Una persona con una cultura, un paese o un background diverso o, forse, diverso dal tuo solito tipo potrebbe riaccendere la tua passione. Sii aperto a qualcosa di eccitante e nuovo.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si fonde con l'auspicio Giove in Acquario lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per la tua carriera. Questi pianeti si incontrano in questo segno visionario circa ogni dodici anni. È un momento opportuno per fare progressi verso il raggiungimento di un traguardo. È anche ottimo per perseguire un'opportunità che può far avanzare la tua carriera. Tutti vogliono attaccare il loro carro a una stella nascente. Quindi, le persone (comprese le figure influenti (sono più inclini ad aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: tutti cercano idee visionarie. Non lasciare che un caso di sindrome di eccessivo controllo ti renda timido nel condividere ciò che sai. Credi in te stesso come fanno gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di amicizia per tutto il giorno, sarà fondamentale che tu faccia il check-in con la tua squadra. Una chat video davanti a un drink o un caffè sarà un ottimo modo per recuperare il ritardo. Un Ariete potrebbe avere alcune notizie interessanti da condividere.

Amore / amicizia: sei molto più intrigante di quanto ti dia credito. Con l'attrattore Venere che si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno, uno sconosciuto sofisticato potrebbe essere desideroso di scoprire di cosa ti occupi. Questa persona potrebbe essere un po 'diversa dal tuo solito tipo. All'inizio potrebbero sembrare un po 'eccentrici. Tuttavia, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che vale la pena conoscerli. Se accoppiato, confida di portare molto in tavola. Il tuo partner è l'unica persona favolosa nella tua relazione.

Carriera / Finanza: è difficile mettersi al lavoro quando devi passare il tempo a coccolare il tuo capo o un collega. Con Mercurio mentale nell'Acquario distaccato che si scontra con Cerere che si prende cura di Cerere nel tuo settore professionale, fornire rassicurazione emotiva potrebbe non essere qualcosa per cui sei dell'umore giusto. Se interpretare la bambinaia alla fine ti aiuterà a portare a termine i tuoi compiti, potrebbe essere utile provarlo.

Crescita personale / spiritualità: un libro di auto-aiuto o un testo spirituale potrebbe essere utile. Principalmente se ti ricorda la tua grandezza e ti consente di avere più fiducia in te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è probabile che il riconoscimento che brami arriverà sulla tua strada mentre la vivace Luna dell'Ariete attraversa il tuo settore pubblico. Non dimenticare di riconoscere le persone intelligenti dietro le quinte che ti aiutano a brillare. Gli Acquari potrebbero rivelarsi i tuoi più grandi sostenitori.

Amore / amicizia: l' intimità non riguarda solo il sesso. L'allineamento di Venere con il Nodo Nord suggerisce che la connessione emotiva e la profonda conoscenza di chi è veramente il tuo partner giocano parte integrante del programma. Non dare per scontato di sapere tutto quello che c'è da sapere su di loro. Invece di accontentarti di battute superficiali, fai domande significative. La tua richiesta potrebbe rivelare qualcosa di nuovo. Il tuo interesse amoroso potrebbe essere piacevolmente sorpreso dal tuo desiderio di saperne di più su di loro.

Carriera / Finanza: la luna nell'intraprendente Ariete e la tua zona di carriera contattando i pianeti nell'inventivo Acquario possono suscitare un sacco di idee lungimiranti. È un giorno eccellente per fare ricerche e parlare con persone che possono fornire indicazioni su un compito. Potresti scoprire che alcuni colleghi sono più che felici di condividere ciò che sanno. Prenditi un momento per riconoscere la loro genialità e ringraziarli per quello che fanno. Crea buoni rapporti.

Crescita personale / spiritualità: potresti preoccuparti per qualcuno che ti fraintende mentre il premuroso Mercurio e la premurosa Cerere si scontrano. Potrebbe non essere che siano antipatici, ma che tu sia troppo riservato o vago perché loro capiscano cosa sta succedendo. Prova ad aprirti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: oggi è il capodanno lunare e il giorno in cui inizia l'anno laborioso, onesto e pacato del bue. Tradizionalmente questa festa è per onorare i tuoi antenati, nonché le divinità domestiche e celesti. Le offerte vengono fatte e una festa di famiglia è l'apice della celebrazione di oggi. La luna attiva la tua ottava casa di misteri nascosti, questioni psichiche e connessioni profonde, ed è il sestile Urano che rafforza la tua intuizione e il tuo amore per le novità e l'esplorazione di nuovi orizzonti. Questo crea una miscela perfetta di energie per celebrare questo giorno speciale. Se non vuoi cucinare una festa, potresti ordinare in modo prolifico da un ristorante cinese. Condividi il pasto e discuti nuovi progetti e idee con un Sagittario amante del divertimento.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con Vesta. L'indipendenza nelle tue relazioni importanti è al centro e al centro, incluso il modo in cui diventi un partner e ti aggrappi al tuo sé essenziale. Come si fondono e si fondono senza scomparire? Non c'è dubbio che lo capirai.

Carriera / Finanza: Vesta mette in evidenza la tua seconda casa degli affari materiali e trina Marte, dando il via alla tua autonomia e indipendenza. Prendi il controllo delle tue finanze e mantieni le redini del potere. Non consegnarli a nessun altro.

Crescita personale / spiritualità: c'è una forza per il bene nell'universo che vuole il tuo massimo bene. Allineati con quello e percorrerai un sentiero d'oro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete che attraversa la tua emotiva ottava casa, sarai sicuramente eccitato. La tua grande energia e motivazione ti consentiranno di fare molto. Al lavoro e a casa, gli Acquario saranno i tuoi alleati più utili e potranno fornirti l'assistenza di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: è facile essere fraintesi quando non parli dal tuo cuore. Con Mercurio in disparte Acquario in contrasto con il nutrimento di Cerere nella tua casa di collaborazione, le tue parole potrebbero non riuscire a suscitare la cura e l'attenzione che cerchi. Se c'è un problema, questo non è il momento per giocare bene e agire come se non ti infastidisse. Se lo fai, non puoi incolpare il tuo interesse amoroso (né nessun altro) per non essere interessato. Sii onesto invece di giocare.

Carriera / Finanza: l'allineamento dell'attrattore Venere e del nodo nord nelle tue zone di lavoro lo rende un momento opportuno per intervistare o candidarti per una nuova posizione. L'intelligenza e il fascino che emani possono renderti il ​​candidato ideale. Se rimani, è un ottimo momento per cercare un'introduzione ad alcuni dei principali attori della tua cerchia professionale. Queste connessioni potrebbero tornare utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere difficile resistere all'improvviso bisogno di eliminare e ripulire il disordine. Lasciar andare ciò di cui non hai più bisogno (letteralmente e metaforicamente) può essere incredibilmente liberatorio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: al lavoro e nel gioco, ti divertirai a interagire con persone che si trovano sulla tua lunghezza d'onda emotiva. C'è un grande cameratismo con la vivace Ariete Luna nella tua casa di interazione uno contro uno. Gli Acquario saranno i tuoi compagni più divertenti.

Amore / Amicizia: la Venere amichevole allineata con il Nodo Nord segnala il desiderio di sfruttare al meglio la tua vita sociale. Potresti essere ispirato a uscire dalla tua zona di comfort e conoscere nuove persone. Questo potrebbe essere elettrizzante, soprattutto se sei un po 'annoiato dal talento locale. Conoscere una persona di un altro paese o prefisso potrebbe essere rinfrescante. Potrebbero essere il tuo prossimo partner o il nuovo migliore amico.

Carriera / Finanza: Con Cerere che si sacrifica nella tua zona di lavoro, essere indispensabile sul posto di lavoro ti dà una sensazione di soddisfazione. Anche se con il comunicatore Mercurio in contrasto con Cerere, potresti trovare difficile convincere i colleghi a rispondere ai tuoi desideri. Potrebbe essere che tu abbia problemi a esprimerti e a chiedere ciò di cui hai bisogno. Parla, Bilancia. Chiedere assistenza non ti rende debole. Dimostra che farai tutto il necessario per portare a termine il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: alle persone piace stare con te perché sei molto divertente e hai idee folli. Più là fuori, meglio è. Vai avanti e lascia volare la tua bandiera strana.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la motivata Luna dell'Ariete nella tua casa di produttività, sarai impegnato come un'ape. È un momento eccellente per completare le attività che hai rimandato. Se perdi forza, un Sagittario può aiutarti ad arrivare al traguardo.

Amore / amicizia: se non ti stai divertendo, faresti meglio a parlare. Con l'espressivo Mercurio in contrasto con il nutrimento di Cerere nel regno che governa la creatività, il romanticismo e l'intrattenimento, potresti trovare difficile chiedere alla famiglia e agli amici di aiutarti a raccogliere un po 'di gioia. Invece di aspettare che gli altri ti intrattengano, perché non pianificare un'attività divertente con il tuo interesse amoroso, un amico o i tuoi figli?

Carriera / Finanza: quando trascorri così tanto tempo a casa, hai bisogno che il tuo spazio vitale offra bellezza e comfort. Con l'elegante Venere nel tuo regno domestico allineato con il Nodo Nord, farai il possibile per trovare un modo per finanziare i tuoi piani. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe lanciare qualche soldo in più a modo tuo. Se i tuoi piani sono ampi, il credito o un prestito potrebbe essere la strada da percorrere. Fai i tuoi compiti. Potresti trovare termini a tuo favore.

Crescita personale / spiritualità: oggigiorno, quasi tutto ciò che fai è al servizio della costruzione di una vita domestica stabile. Raggiungere i tuoi obiettivi richiederà un piano sistematico. Prenditi un momento per dare la priorità alle attività e tracciare i passaggi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la vivace Luna dell'Ariete che attraversa la tua giocosa quinta casa, porterai la festa ovunque tu vada. La tua capacità di elevare l'atmosfera ti renderà un compagno altamente desiderabile. Un Acquario apprezzerà l'entusiasmo e l'esplosione di energia che porti.

Amore / Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe essere super illuminante. Con Venere in distaccato Acquario in aspetto al Nodo Nord, è probabile che le tue discussioni saranno libere dalla carica emotiva che spesso impedisce un dialogo aperto e onesto. È anche un ottimo momento per esaminare potenziali partner. Sfoglia i loro profili sui social media e guarda cosa riesci a scoprire. Se stai cercando sangue nuovo, avvia la tua app di appuntamenti preferita. Potresti entrare in contatto con una persona che desideri conoscere meglio.

Carriera / Finanza: quando c'è una buona comunicazione tra te e i tuoi colleghi, il tuo lavoro è molto più semplice. È un momento opportuno per conoscere meglio una persona il cui lavoro è intrinseco a quello che fai. Non devi necessariamente sviluppare un'amicizia, anche se stabilire una connessione più personale potrebbe rivelarsi utile. Dai inizio alla conversazione.

Crescita personale / spiritualità: Dio aiuta il familiare o il compagno di stanza che non può leggere la tua mente. Con Mercurio in contrasto con Cerere nel tuo regno domestico, farai una svolta alle tue mutande quando qualcuno è disattento. Parla e chiedi ciò di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo regno domestico, ti divertirai a rilassarti per casa e a dedicarti ai progetti domestici. Anche lavorare da casa può essere confortante. È un ottimo momento per raggiungere un Ariete nella tua cerchia ristretta.

Amore / Amicizia: con un accumulo planetario nella tua casa di denaro e beni, soddisfare i tuoi bisogni materiali è prima di tutto nella tua mente. Sebbene con l'espressivo Mercurio in contrasto con la custodia di Cerere, comunicare i tuoi bisogni ai tuoi cari è una questione completamente diversa. Non dare per scontato che il tuo partner o i tuoi familiari siano consapevoli delle tue esigenze. I tipi autosufficienti come te hanno bisogno di parlare e far conoscere i loro desideri.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere e il Nodo Nord che si allineano nelle tue zone di lavoro e di denaro, varrà la pena fare il possibile per perseguire nuove opportunità e stabilire contatti importanti. Potresti essere sorpreso di quanto sia facile stabilire connessioni e accedere alle informazioni di cui hai bisogno. Anche se sei soddisfatto del tuo stato attuale, dovresti comunque essere attento alle nuove possibilità e dare loro un controllo approfondito. Non sai mai quando potresti sentire il bisogno di fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: hai un solido senso della tua autostima, e questa è una buona cosa. Ti fa sentire come se non ci fosse nulla che non puoi essere, fare o avere, e questa è la base per realizzare qualcosa di straordinario.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l'energica Luna in Ariete nella tua indaffarata terza casa potrebbe rendere una giornata frenetica. Dovrai essere organizzato per gestire il flusso di chiamate, e-mail, messaggi e chat video. Trova il tempo per un Gemelli. Potrebbero avere informazioni cruciali di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: con uno stuolo di pianeti che energizzano il tuo segno, primo fra tutti l'adorabile Venere, sei attraente di ogni genere. Venere in aspetto al Nodo Nord segnala che varrà la pena capitalizzare la tua popolarità. Fai uno sforzo in più per incontrare persone. Con così tanta azione planetaria nell'acquario esperto di tecnologia, Internet è tuo amico. Le piattaforme di social media e le app di appuntamenti sono ottimi modi per connettersi. Le persone aspettano di conoscerti. È solo questione di metterti in gioco.

Carriera / Finanza: quando sei impegnato a provvedere agli altri, i tuoi bisogni possono rimanere insoddisfatti. Anche se con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si scontra con Cerere che si prende cura di te, la tua riluttanza a chiedere ciò di cui hai bisogno potrebbe essere una parte del problema. I tipi indipendenti come te non sempre sanno come chiedere supporto quando ne hanno bisogno. Parla, Acquario. Non sai mai chi potrebbe essere in attesa dietro le quinte, pronto a soddisfare i tuoi desideri.

Crescita personale / spiritualità: hai molte idee affascinanti da discutere. Una conversazione con una persona che è sulla tua lunghezza d'onda sarà gratificante. Raggiungi e condividi ciò che sta accadendo nel tuo mondo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è probabile che tu abbia intuizioni sorprendenti mentre la luna entra in contatto con una schiera di pianeti nel tuo regno subconscio. Potresti dare un'occhiata alle prossime attrazioni della tua vita. Un Acquario può avere un'interpretazione interessante e spigolosa di ciò che intuisci.

Amore / Amicizia: Venere nei tuoi regni dietro le quinte che si scontra con il sacrificio di Cerere nel tuo segno segnala che è ora di smettere di interpretare il salvatore. La cura che offri così liberamente agli altri dovrebbe essere reindirizzata verso te stesso. È così da negare i propri bisogni. Fare il martire è un lavoro ingrato. Capovolgi le carte in tavola nella tua vita. Fagli sapere che è ora di restituire.

Carriera / Finanza: uno scoppio di rabbia potrebbe scatenare sentimenti che non sapevi di avere. Con Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta, è probabile che tu sia all'oscuro di certe questioni. Aggiungi il focoso Marte al mix e non sai mai cosa potrebbe innescare pensieri che hai represso. Forse faresti meglio a dare uno sguardo più approfondito a come ti senti veramente? Fingere di stare bene con qualcosa quando non lo sei renderà le cose più difficili. Faresti meglio a dirti tutto chiaro.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo momento per rivisitare una casa abbandonata o un piano familiare. Mercurio in aspetto al Nodo Nord nel tuo regno domestico suggerisce che potresti avere nuove opzioni. Fai i compiti e guarda cosa succede.