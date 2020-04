Oroscopo di oggi 16 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 16 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: se trovi i tuoi al lavoro o tra amici e familiari, è fondamentale avere un senso di comunità. Tutti hanno bisogno di sentire che c'è un posto a cui appartengono. Estendi la gentilezza verso un Ariete che sembra essere all'esterno a guardarti dentro.

Amore / Amicizia: le battute spiritose rasentano il flirt mentre Venere in Gemelli loquace si allinea con Marte sexy. Una conversazione informale con il tuo interesse amoroso potrebbe rapidamente trasformarsi in qualcosa di piccante. Questo potrebbe preparare il terreno per una serata romantica. Se sei single, perché non avviare l'app di appuntamenti preferita e aggiornare il tuo profilo? Potresti connetterti con qualcuno il cui profilo è in sintonia con ciò che stai cercando in un partner.

Carriera / Finanza: lavorare con una squadra può essere una sfida. Guidato Marte allineandosi con la dea guerriera Eris ti consiglia di lasciarti motivare dalla competizione per portare il tuo meglio piuttosto che permettergli di essere combustibile per il conflitto. Se ritieni di essere stato superato o che le tue idee siano state ignorate, questa potrebbe essere la tua opportunità per metterti alla prova e dimostrare le tue abilità. L'attitudine è tutto. Verifica che il tuo funzioni per te, non contro di te.

Crescita personale / spiritualità: con il sovrano della tua casa di coscienza superiore, Giove, nella tua zona di carriera, la crescita spirituale è legata al raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali. Qual è la tua situazione attuale cercando di insegnarti? Prendi la lezione in modo da poter salire di livello.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa giornata promette di portare proprio il tipo di eccitazione a cui rispondi. Ovviamente, ciò significa che deve esserci qualcosa di buono che coinvolge amore o denaro. Tu e un abile amico Gemelli dovresti unire le tue teste e capire cosa è cosa.

Amore / Amicizia: dirai di sì al romanticismo mentre Venere affettuosa si allinea con Marte sexy; tuttavia, hai standard molto elevati, quindi non lo faranno solo Tizio, Caio o Sempronio. Il tuo partner deve lavorare sodo come te e condividere la tua brama di comfort e sicurezza materiale. Altrimenti, è solo un divertimento divertente e non qualcosa in cui sarai propenso a investire.

Carriera / Finanza: il tuo desiderio di vivere una buona vita ti motiverà ad essere impavido nel perseguimento di un obiettivo importante. Puoi ringraziare un allineamento tra il tuo sovrano, Venere e Marte che ti ha appena fatto fare fuoco. La tua guida non manca mai di innestare la marcia quando imposti il ​​tuo obiettivo su un premio. All'improvviso, ciò che sembrava impossibile diventa totalmente fattibile per il tenace toro. Identifica ciò che stai cercando e escogita un piano per realizzarlo.

Crescita personale / Spiritualità: l' ardito Marte che aspira un'Eris sfrenata nella tua dodicesima casa nascosta ti incoraggia a far uscire il tuo guerriero interiore. Diventare un po 'esuberante fa sapere alla gente che se scherzano con il toro, otterranno le corna.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando il cielo è il limite, perché trattenersi e giocare in piccolo? Potresti avere più possibilità di quanto pensi. Se non riesci a vedere cosa c'è di fronte a te, chiedi a un acquario intelligente che crede in te e vuole aiutarti a realizzare i tuoi sogni.

Amore / Amicizia: sei sicuro di attirare ammiratori da vicino e lontano mentre Venere nel tuo segno si allinea con Marte sexy. Una persona intelligente e sofisticata di diversa estrazione potrebbe farti appello. Apprezzeranno sicuramente che sei diverso da quello a cui sono abituati. Se sei coinvolto in una storia d'amore a lunga distanza, le cose potrebbero davvero scaldarsi. Forse una visita è all'orizzonte? Per le coppie, un appuntamento avventuroso potrebbe essere divertente e super romantico.

Carriera / Finanza: audace Marte in linea con la dea guerriera Eris nella tua zona di lavoro di squadra, ti consiglia di prendere il coraggio e portare un'idea audace al tavolo. Il tuo contributo non sarà quello che nessuno si aspetta ed è sicuro di scuotere le cose. Può comportare la riparazione di un problema precedente e la richiesta di essere trattati in modo equo. Trovare il punto dolce tra schietto e feroce è vitale per essere ascoltato.

Crescita personale / spiritualità: quasi tutto è possibile quando si possiede la fiducia e l'amore di sé che ti dice che meriti di avere ciò che desideri. Se non ci credi, inizia a simularlo finché non lo senti e rendilo reale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: anche se senti le cose molto in profondità, non è probabile che riveli le tue vere emozioni con la luna nell'acquario "freddo come un ghiacciolo". Anche se, se hai il bisogno di aprirti, puoi fidarti di un fedele Gemelli per mantenere i tuoi segreti.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua dodicesima casa nascosta, probabilmente stai mantenendo l'amore nella foresta. Anche se con Venere che aspira Marte nella tua zona di intimità, potrebbe diventare piuttosto pieno di vapore a porte chiuse. Una cena a lume di candela e le tue bevande per adulti preferite potrebbero preparare il terreno per una serata super romantica. Alcuni single possono avere una buona ragione per mantenere privata una relazione amorosa; tuttavia, quando le cose si surriscaldano, potresti non essere in grado di mantenerlo segreto a lungo.

Carriera / Finanza: quando ti senti appassionato nella risoluzione di un problema, è difficile tenere sotto controllo le tue emozioni. Essere troppo diretti può farti sembrare conflittuale. Un bizzarro allineamento tra le energie dei guerrieri Marte ed Eris suggerisce un approccio rotatorio per attirare l'attenzione sulla tua causa. Potresti trovare un orecchio comprensivo in qualcuno più in alto a condizione che non giochi il gioco della colpa.

Crescita personale / spiritualità: ogni giorno scopri qualcosa di nuovo su te stesso. Stai sbucciando gli strati posteriori e stai entrando più in contatto con l'essenza di chi sei. La tua sensibilità e la tua natura nutritiva non possono essere negate. Abbraccialo piuttosto che vederlo come una responsabilità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di associazione, le interazioni individuali giocano un ruolo importante nella tua giornata. Ma stai lavorando a fianco di altri o competi di nuovo con loro? Potrebbe essere difficile dire cosa sta succedendo tra te e un Acquario.

Amore / amicizia: Venere affettuosa che si allinea con Marte sexy nelle zone della tua gente lo rende un giorno eccellente per le relazioni e la tua vita sociale. Se sei accoppiato, perché non pianificare una data speciale con il tuo partner? È un ottimo rimedio per uscire da una routine di relazioni. Se sei single, una divertente serata virtuale con gli amici potrebbe offrirti nuove possibilità romantiche. Se stai flirtando con un amico, questa potrebbe essere la tua occasione per fare un salto in una connessione più intima.

Carriera / Finanza: quando sei in modalità attivista, vieni forte. Un bizzarro angolo tra i guerrieri Marte ed Eris suggerisce che dovrai comporlo se vuoi che i colleghi si uniscano alla tua causa. Che tu stia promuovendo migliori condizioni di lavoro o parità di retribuzione, devi fare appello alle persone in modo da renderle solidali piuttosto che renderle ansiose per i problemi che potresti causare.

Crescita personale / spiritualità: hai principi forti e sei pronto a seguire il tuo discorso. Quando prendi posizione, è fondamentale guardare oltre i tuoi interessi e considerare l'impatto più ampio di ciò per cui stai combattendo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua motivazione è elevata sin dall'inizio, quindi sei pronto a sostenere tutta la giornata. Continuerai fino a quando non puoi più andare. Questo è il momento di incontrarti con i tuoi Gemelli preferiti per un drink, una cena o una serata rilassata a casa.

Amore / Amicizia: sei una grande cattura perché sei pronto a fare lo sforzo necessario per far funzionare una relazione. Se sei accoppiato e il tuo partner non lo riconosce, potresti essere con la persona sbagliata. Con Venere accattivante in cima alla tua carta, tutti i Vergine attirano l'attenzione, quindi qualcuno che vuole ciò che hai da offrire può prenderne atto.

Carriera / Finanza: popolarità e produttività ti rendono una forza da non sottovalutare poiché un felice allineamento Venere / Marte eccita le tue zone di lavoro. È possibile fare molto perché i colleghi sono utili? O sono utili perché apprezzano quanto sforzo fai in quello che fai? Ad ogni modo, significa che sei in una buona giornata. Se sei nel mercato per fare un cambiamento, è un ottimo momento per intervistare perché sarai visto come simpatico e altamente motivato.

Crescita personale / spiritualità: quando si tratta di affrontare la mancanza di sostegno da parte di qualcuno vicino a te, è una danza delicata. O almeno dovrebbe essere. La colpa e la vergogna non ti porteranno lontano. Prova un approccio diretto ma delicato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non rendere il gioco, il romanticismo o la creatività eccessivamente complicati. Perché lasciare che la ricerca di cose giuste interferisca con il tuo divertimento? Per lezioni su come alleggerire, cerca un Gemelli alla mano nel tuo cerchio. Il solo fatto di stargli vicino può aiutarti a rilassarti.

Amore / amicizia: con il Sole Ariete nella tua zona di collaborazione, mantenere o attirare una relazione è la priorità numero uno; tuttavia, un quadrato all'amplificatore Giove nel tuo regno domestico suggerisce che un aumento delle responsabilità sul fronte domestico e familiare potrebbe impedirti di dare il massimo. Puoi credere di poter gestire tutto, ma ci sono solo tante ore al giorno. Se eviti di fare promesse, non dovrai preoccuparti di deludere qualcuno quando non puoi seguire.

Carriera / Finanza: mentre la luna incontra il conservatore Saturno e poi piazza Urano inventiva, non è probabile che accetti un'idea non convenzionale. Sembra un sacco di lavoro per allungare il cervello per abbracciare un concetto che è fuori dalla tua timoniera. Soprattutto se sei investito nella promozione di un metodo provato e vero. Forse oggi puoi evitare l'innovazione; tuttavia, non puoi ostacolare per sempre il progresso.

Crescita personale / spiritualità: abbandonare una narrazione negativa intorno alle relazioni può essere controproducente. Qualunque cosa tu dia alla tua attenzione per crescere, quindi perché soffermarsi sul peggio? Prova a reindirizzare la tua energia verso soluzioni invece di concentrarti sui problemi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non c'è riposo per gli stanchi quando lasci che la tua mente sia consumata da preoccupazioni e dubbi. Anche se un Toro è un po 'dirompente, passare del tempo con loro potrebbe rivelarsi lo shake-up di cui hai bisogno. Non puoi negare di trovare divertenti le loro buffonate.

Amore / Amicizia: sei un po 'un bastone nel fango mentre la luna si unisce a Stoico Saturno. Quindi, potresti non essere all'altezza di tutto ciò che comporta lasciare i confini della tua casa. Se accoppiato, questo potrebbe portare a uno scontro quando la luna quadrerà il jolly Urano nella tua zona di associazione. In particolare, se il tuo partner non è in vena di attenersi alla solita routine. Felice coniuge, casa felice. Forse è il momento di scrollarti di dosso la tua letargia?

Carriera / Finanza: il tuo ottimismo può superare le tue capacità, dato che il Sole Ariete nella tua zona di lavoro è più quadrato di Giove. Ti sarà difficile dire di no ad assumere più lavoro se promette di aiutarti a realizzare un'idea ispirata. Il problema è che ci sono solo tante ore al giorno. Sii consapevole di ciò a cui ti impegni. Dal tuo punto di vista attuale, assumere di più sembra gestibile, ma presto potresti ritrovarti sopra la testa.

Crescita personale / spiritualità: i pensieri negativi possono generare lo stesso stress dello sforzo fisico. Se ti senti stanco o depresso, è tempo di cambiare la trama.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Lascia che la tua mente sia il tuo migliore amico, non il tuo peggior nemico. Se non riesci a fermare i pensieri negativi, cerca una distrazione. Un divertente Gemelli potrebbe essere la persona giusta per distogliere la mente dalle preoccupazioni.

Amore / Amicizia: mentre Mercurio riflessivo incontra Chirone ferito nel regno che governa il romanticismo, soffermarsi su un problema nella vita amorosa può essere molto deprimente. Se hai commesso degli errori, è salutare riconoscerli e apportare modifiche se necessario. Tuttavia, ciò che è fatto è fatto, quindi non ha senso soffermarsi sul passato. Forse questa è la lezione che devi imparare per ottenere le cose giuste in futuro?

Carriera / Finanza: è tutto divertimento e giochi fino a quando qualcuno perde la maglietta. Con l'impulsivo sole in Ariete che squarcia esageratamente Giove, un'attività divertente o un'impresa speculativa potrebbero svuotare il tuo conto bancario. Fare attenzione a non sopravvalutare il potenziale ritorno sull'investimento. Che sia il piacere o il denaro che stai cercando, una grande pazzia potrebbe farti venire meno. Ti piace correre rischi, ma è semplicemente stupido correre un rischio folle.

Crescita personale / spiritualità: un blocco creativo potrebbe gettare una chiave nelle opere con la scrittura o un progetto artistico. Allo stesso modo, potresti non avere l'ispirazione necessaria per fare qualcosa di divertente. Consideralo un'opportunità per ripristinare ed esplorare nuove idee.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la Luna dell'Acquario nella tua zona finanziaria, il denaro è nella tua mente. Potresti non essere razionale come dovresti essere. Nonostante la sensazione di urgenza, prova a rallentare le cose. Se è coinvolto un Ariete, fai domande invece di fare ipotesi.

Amore / Amicizia: trovare modi pratici per esprimere il tuo affetto può farti guadagnare punti mentre Venere e Marte si allineano. Essere aperti sui tuoi sentimenti invece di battere intorno al cespuglio può anche essere un vantaggio. Se sei single, è un giorno eccellente per lanciare un'offensiva totale alla ricerca di un partner. Accendi la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo. Controlla i tuoi account sui social media per nuove e intriganti connessioni. Potresti connetterti con qualcuno di speciale.

Carriera / Finanza: l' amore per quello che fai combinato con la passione per fare soldi ti rende inarrestabile. Sei tu a guardare mentre un allineamento dinamico Venere / Marte eccita le tue zone di lavoro e finanziarie. Non si tratta di grandi mosse e buffonate che catturano l'attenzione. Questo allineamento enfatizza la gioia e la soddisfazione quotidiana che deriva da un lavoro ben fatto. È un ottimo momento per intervistare in una nuova posizione perché i potenziali datori di lavoro ti vedranno come una persona che si prende cura del lavoro che svolgono.

Crescita personale / spiritualità: non pagherà per essere invadenti su una questione familiare, specialmente se si tratta di denaro. Definisci i limiti ma fallo in modo gentile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: può sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle dopo che la luna si unisce a Saturno nel tuo segno. Ricorda solo che non sei obbligato a fare qualcosa di più della tua giusta quota. Raccogliere dopo un disordinato Toro non è qualcosa che dovresti fare.

Amore / Amicizia: stasera, quando la luna nel tuo segno contatta Venere nella tua zona di vita sentimentale, sarai in vena di romanticismo e divertimento. Perché non pianificare una serata divertente con il tuo partner o la data del giorno? Sarà il modo perfetto per rilassarsi da una settimana stressante. Se sei da solo o non sei in vena di compagnia, dedica del tempo a un hobby o un'attività da solista preferita. Ciò che conta di più è che fai qualcosa che ti piace.

Carriera / Finanza: il pessimismo provocato dall'odierna congiunzione Mercurio / Chirone può rapidamente cedere il passo all'ottimismo cieco e al pensiero magico mentre il Sole Ariete piazza la speranza di Giove. Ciò significa che probabilmente non hai una prospettiva realistica di ciò che sta accadendo nella tua vita lavorativa. Quindi, dovresti posticipare qualsiasi mossa in grassetto in sospeso. Quando si verifica questo livello di stress mentale, è meglio ridurre al minimo le decisioni.

Crescita personale / spiritualità: sii paziente con te stesso mentre impari a gestire nuove responsabilità. Lo hai in te per diventare più disciplinato, ma non accadrà dall'oggi al domani.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: nonostante i tuoi migliori sforzi per tornare indietro da determinate situazioni e lasciare che le cose si svolgano, sembra che tu abbia ancora una mano in ogni piatto. Forse, dovresti lasciare il pesante sollevamento di un Gemelli di fiducia mentre ti rilassi e ti rilassi? Potresti usare una pausa.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di casa che aspira a Marte sexy, sarà piacevole trascorrere una piacevole serata sul divano con il tuo partner. Perché non ordinare e renderlo una TV in streaming e rilassarsi in una sorta di serata? Se sei una compagnia single e bramosa, perché non invitare un amico a cena o per un drink. Sarà divertente passare il tempo e commiserare la tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: Marte nella tua dodicesima casa nascosta che aspira alla dea guerriera Eris nella tua zona monetaria suggerisce che una mossa rapida e furtiva nel backstage potrebbe aiutare a trasformare una questione finanziaria a tuo favore. Dovrai essere abbastanza furbo per farlo senza attirare l'attenzione e provocare un tumulto. Sei molto intelligente, ma sei abbastanza audace da farlo accadere? Parola al saggio: non farlo a meno che tu non possa permetterti di andare all in.

Crescita personale / spiritualità: una notte inquieta può rendere una mattina irritabile. Con un allineamento luna / Marte che crea un putiferio nelle prime ore, potrebbe essere difficile sistemarsi. In tal caso, riposati di più e fai della cura di te una priorità.