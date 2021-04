Oroscopo di oggi 16 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 16 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 16 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un flusso continuo di chiamate, e-mail, chat video e commissioni può rendere una giornata impegnativa. Se ti senti giù, è un segno che sei sovraccarico. Stasera faresti bene a evitare un Pesci che gioca con le tue paure e scatena insicurezza.

Amore / Amicizia: con il narratore Mercurio nel tuo segno che si allinea con Giunone impegnato, sarai ispirato a scrivere un nuovo capitolo nella tua vita amorosa. Pensare a un quadro generale può spingerti a fare piani audaci. Se tu e il tuo partner state insieme da un po 'di tempo, parlate e portateli a bordo con i vostri piani. Se è ancora agli inizi, potresti non voler scrivere a qualcuno nel tuo futuro. Aspetta e guarda cosa succede.

Carriera / Finanza: la tua spavalderia è leggendaria, anche se non sei necessariamente noto per usare il buon senso. Il teso allineamento Sole / Plutone di oggi ti consiglia di scegliere le tue battaglie con cura. Non sei uno che si tiri indietro da una lotta. Ne inizierai persino uno senza considerare se hai quello che serve per vincere la guerra. Potresti atterrare nell'acqua calda se affronti un peso massimo come il tuo capo, un genitore o qualcuno noto per evitare la legge. Guarda i tuoi passi.

Crescita personale / spiritualità: la tua personalità è più grande della vita. Senza rendertene conto, vieni forte. Sii consapevole del tuo ambiente e del tuo pubblico. Sappi quando attenuarlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua casa di denaro e beni, puoi essere un po 'ossessivo nell'acquisire denaro e beni che ti daranno la sicurezza e lo status che desideri. Non farti ingannare da un Pesci che esagera quanto vale qualcosa.

Amore / Amicizia: i desideri segreti possono essere espressi mentre il chiacchierone Mercurio si allinea con Giunone impegnato nella tua casa di intimità. Andare così in profondità richiede un certo livello di fiducia. Rispetta un legame che hai lavorato duramente per coltivare. Ciò che viene condiviso a porte chiuse dovrebbe essere tenuto a porte chiuse. Lo stesso vale se un amico rivela informazioni riservate. Onora la tua relazione tenendola per te.

Carriera / Finanza: potresti creare problemi di ogni genere quando aggiri le regole e fai le cose nel tuo modo rialzista. Con l'Ariete Sole anticonformista nel tuo reame dietro le quinte che occupa la quadratura del potente Plutone, sottovaluterai le conseguenze che potrebbero sorgere quando non fai le cose secondo le regole. Potresti bloccare le corna con un avversario formidabile o, nel peggiore dei casi, sfidare la legge. Non è una possibilità che valga la pena correre. Evita le scorciatoie e fai le cose nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: che tu te ne renda conto o meno, sei potente e la tua atmosfera ha un impatto sugli altri. Ciò significa che puoi elevare l'umore o puoi abbatterlo. Sii consapevole di come influisci sul tuo ambiente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei sicuro di te con la luna nel tuo segno. Allo stesso tempo, sei ipersensibile. È solo una parte della tua innata dualità; mostri due facce contemporaneamente. Può essere molto confuso per un Pesci. Potrebbero non sapere come prenderti.

Amore / Amicizia: le discussioni sulle relazioni possono essere stimolanti mentre il chiacchierone Mercurio si allinea con la devota Giunone nella tua zona di collaborazione. Una conversazione con il tuo interesse amoroso può renderti entusiasta di dove stanno andando le cose. Un cuore a cuore con un amico che ha familiarità con la tua storia relazionale può aiutarti a disfare i tuoi pensieri e pianificare una strategia per migliorare la tua prossima avventura romantica.

Carriera / Finanza: l'aggressivo Ariete Sole nella tua casa di lavoro di squadra che quadra il controllo di Plutone suggerisce che potrebbe sorgere un conflitto quando un collega tenta di forzare il proprio programma o cerca di costringere qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare. La pressione per cedere alle richieste di un gruppo può essere schiacciante. Stai attento a non manipolare o intimidire e non lasciare che ti venga fatto. Quando l'atmosfera inizia a diventare un po 'intensa, allontanarsi è la cosa intelligente da fare.

Crescita personale / spiritualità: non tutto ciò che pubblichi nel mondo sarà visionario, creativo e interessante. Sotto un stressante allineamento sole / Pallade, potresti mettere in dubbio la tua ingegnosità. Riposati e ti verranno in mente idee innovative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nella tua riposante dodicesima casa per gran parte della giornata, dovrai sapere quando rilassarti. Prendersi del tempo per riposarsi e riempire il serbatoio emotivo è vitale per il proprio benessere. Potrebbe significare dire a una Vergine che tornerai da loro domani.

Amore / amicizia : pensare e parlare troppo possono farti sentire svuotato mentre l'ariosa Luna Gemelli si scontra con Vesta nel tuo regno mentale. Potresti bruciarti ossessionato da un problema o peggiorare le cose picchiando un cavallo morto. È saggio sapere quando interrompere una conversazione o abbandonare un filo di pensiero. Dopo una buona notte di sonno, puoi vederlo con occhi nuovi.

Carriera / Finanza: potresti non doverti preoccupare di come farai i tuoi prossimi passi verso il completamento di un progetto o il raggiungimento di un traguardo importante. Un allineamento armonioso tra l'intraprendente Sole dell'Ariete e l'auspicio Giove potrebbe metterti in contatto con una persona o una fonte generosa che può darti supporto. Non dovresti aspettarti che ti cada in grembo. Sii proattivo nella ricerca dei finanziamenti, delle risorse o della guida di cui hai bisogno. Le persone sono inclini a essere utili quando vedono quanto sei determinato ad avere successo.

Crescita personale / spiritualità: l' intuizione e la creatività ricevono una spinta da un armonioso allineamento Mercurio / Nettuno. Non essere timido nel condividere le tue idee. Il giro unico che metti sulle cose sarà molto rinfrescante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: socializzare è fondamentale quando la luna transita nella tua casa dell'amicizia. Entrare in contatto con una persona a cui sei vicino fornirà la spinta emotiva di cui hai bisogno. Un Pesci empatico può relazionarsi a ciò che stai attraversando e offrire supporto.

Amore / Amicizia: cercherai il romanticismo per l'avventura mentre Mercurio nella tua zona di esplorazione ha devoto Giunone. Potrebbe comportare il perseguimento di una relazione amorosa a distanza o il coinvolgimento con una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sorprendentemente, potresti persino essere incuriosito da qualcuno le cui opinioni politiche o spirituali sono all'estremità opposta dello spettro. Storie nuove e diverse ti faranno tornare per saperne di più.

Carriera / Finanza: indipendentemente dal fatto che tu stia applicando le linee guida o cercando di infrangerle, intendi fare le cose a modo tuo. Con il tuo sovrano, il sole, che si scontra con il prepotente Plutone, potrebbe essere in serbo una battaglia per il controllo. Non vale la pena infrangere del tutto le regole né insistere sul fatto che gli altri facciano le cose interamente secondo le regole. Dimostrare la volontà di essere equi e flessibili sarà l'unico modo per mantenere la pace. Questo tipo di conflitto può essere stressante. Non lasciare che ti sfugga di mano.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento sole / Pallade può indurti ad analizzare eccessivamente le tue emozioni, ma non farlo. Non importa quello che stai vivendo, onora i tuoi sentimenti e sappi che va bene sentire come ti senti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: guiderai con compassione? O lascerai che il tuo ego chiami i colpi? Avere una giornata felice e senza stress richiederà che tu prenda in considerazione i sentimenti degli altri (come un Capricorno) e li metta al di sopra dei desideri egoistici. Preparati a fare ciò che è giusto.

Amore / Amicizia : il tuo desiderio è come un fuoco ardente. Potrebbe causare molti danni se le tue esigenze non vengono soddisfatte. Con uno scontro tra sole e Plutone che fa risvegliare le cose nelle tue zone romantiche, corri il rischio di diventare troppo forte. Se il tuo interesse amoroso non risponde alle tue avances, abbassalo. A nessuno piace essere intimidito o controllato. Uno scontro con un bambino potrebbe provocare una punizione che supera di gran lunga il crimine. Metti in pausa il tuo ego e ascolta gli altri.

Carriera / Finanza: con la Luna Gemelli che transita nel tuo settore professionale, vorrai essere visto in una luce positiva. Aggiungi l'asteroide Cerere al mix e lavorerai duramente per dimostrare che ti interessa quello che fai. Sarai eccellente nel supportare un collega che sta attraversando un momento difficile personalmente o professionalmente. Saprai esattamente cosa dire e fare per incoraggiarli.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un amato membro della famiglia può essere gratificante poiché l'espressivo Mercurio si allinea con il devoto Giunone nel tuo regno domestico. Potrebbe aiutarti a vedere una relazione o una questione personale sotto una luce diversa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: trova un modo per liberarti dalla tua solita routine. Fare qualcosa di diverso o cambiare la tua giornata può fornire un cambio di prospettiva ben necessario. Un Gemelli esperto può offrire suggerimenti che ti aiuteranno a guardare la tua vita in un modo nuovo.

Amore / amicizia: non punire il tuo partner per i crimini commessi dal tuo ex. Con lo sfacciato Ariete Sole nella tua casa di collaborazione che si scontra con il prepotente Plutone, potresti scoprire che stai permettendo a un passato doloroso di controllare il tuo presente e dettare il tuo futuro. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che un genitore controllante o un'educazione stimolante dipinga il modo in cui gestisci le tue relazioni. La tua felicità può dipendere dalla tua capacità di fare scelte più consapevoli su come e chi ami.

Carriera / Finanza: gli animi possono divampare quando il comunicatore Mercurio incontra il guerriero Eris. Questa atmosfera tagliente potrebbe rendere difficile lavorare a stretto contatto con un collega o un cliente. Il tradimento o il sentirsi esclusi dal giro possono creare un'atmosfera negativa. Quando esponi le lamentele, sii consapevole di ciò che dici. Se sei dalla parte dei riceventi, può essere difficile non prendere a cuore le parole dure. Non aggiungere benzina al fuoco. Lascia stare per ora.

Crescita personale / spiritualità: esprimere il tuo affetto sarà facile poiché il chiacchierone Mercurio si allinea con la devota Giunone nella tua zona di comunicazione. Una volta che inizi, potresti scoprire di avere molto da dire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'atmosfera può diventare un po 'intensa mentre la luna attraversa la tua ottava casa emotiva. Fai attenzione a non perdere la tua prospettiva e inizia a ossessionarti per questioni banali. I tuoi sentimenti per un Pesci probabilmente non sono un riflesso accurato della realtà.

Amore / Amicizia: Dio aiuta la persona che non seguirà il tuo programma. Potrebbero essere un orecchio. Lo sfacciato Sole dell'Ariete che quadretta il tuo sovrano, Plutone, può accendere le tue peggiori qualità e tirare fuori il bullo che è in te. Basta uno sguardo da te per intimidire gli altri. Quando esprimi la tua rabbia e frustrazione, mandi le persone a correre ai ripari. Non puoi riprendere le tue parole una volta che sono là fuori. Fai attenzione a non dire qualcosa di cui ti pentirai.

Carriera / Finanza: un disaccordo potrebbe diventare sgradevole quando Mercurio incontra Eris discordante nella tua zona di lavoro. Trattamenti ingiusti o cattive condizioni di lavoro potrebbero essere oggetto di accese conversazioni. Se la tua lamentela è legittima, aerala in un modo che non aggiunga benzina al fuoco. Se sei dalla parte dei riceventi, non lasciare che la tua risposta peggiori una brutta situazione. Non è necessario aggiungere una situazione lavorativa stressante alle tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona premurosa che comprende le tue preoccupazioni può essere una grazia salvifica. Quando sei sotto pressione, hai bisogno di una guida. Chiama un amico o controlla con il tuo sensitivo preferito.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi porta felicità attraverso tutti i tipi di relazioni. Con la luna che transita nella tua casa di interazioni faccia a faccia, sarai naturalmente attratto dalla connessione. Tu e un Gemelli non vi vedete sempre negli occhi, ma oggi siete sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / amicizia: è fondamentale trovare un modo per esprimere te stesso. Con il focoso Sole dell'Ariete nella tua zona di vita amorosa che contatta l'entusiasta Giove, ti darà una gioia straordinaria condividere ciò che hai nel cuore e nella tua mente. Le vibrazioni sono perfette per un divertente appuntamento notturno. Ti divertirai a trasformare il tuo interesse amoroso in un'attività che ti piace. Se stai cercando l'amore, potrebbe esserci una varietà di opzioni disponibile più ampia del solito. Avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere.

Carriera / Finanza: avrai un sacco di idee creative mentre Mercurio esperto e fantasioso Nettuno si allineano. È un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, le arti, la moda o la bellezza. Indipendentemente dal campo in cui lavori, sarai ispirato a trovare modi per mantenerlo entusiasmante. La prospettiva creativa che apporti al tuo lavoro sarà rinfrescante. Hai un modo per migliorare i dettagli che gli altri potrebbero trascurare.

Crescita personale / spiritualità: il sole che guarda al Nodo Nord nel tuo settore relazionale ti incoraggia a flettere i muscoli sociali. Fare uno sforzo in più per interessarsi maggiormente alla vita di qualcuno avrà i suoi frutti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua produttiva sesta casa, sei intento a portare a termine le cose. Non lasciare che la tua determinazione ti renda cieco ai bisogni degli altri (come un Ariete). Premi pausa sulla tua agenda e presta attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te.

Amore / Amicizia: non mettere le mutande in una svolta quando qualcuno (forse un compagno di stanza o un membro della famiglia) sfida la tua autorità. Con il prepotente Ariete Sole che si scontra con il difensore Plutone nel tuo segno, farai sapere che stai chiamando i colpi. Non devi gettare il tuo peso in giro per sentirti potente. Una persona che si sente sicura nella propria autorità non intimidisce, manipola o controlla. Sii il migliore di te stesso quando affronti i conflitti, non il tuo peggio.

Carriera / Finanza: le riflessioni notturne sulla tua situazione lavorativa possono trasformarsi in rovina e tristezza quando la Luna Gemelli nella tua casa di lavoro si scontra con il disilluso Nettuno. Lo stress e la stanchezza possono amplificare le tue paure e indurre a camminare sul lato oscuro. Se c'è un problema che devi risolvere, è improbabile che tu possa trovare una soluzione mentre stai andando fuori di testa. Smetti di preoccuparti e vai a letto. Il sole potrebbe essere più luminoso al mattino.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole possono fare molto per alleviare la sofferenza. Il premuroso Mercurio in aspetto con Giunone ti invita a far sapere a una persona che sei devoto alla sua causa. Se è una situazione delicata, mantienila riservata.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi getta uno sguardo benevolo sulle relazioni. Con la luna nel regno che governa il romanticismo e lo svago, trarrai beneficio dal fare qualcosa di piacevole con una persona di cui ti piace la compagnia. Uno spiritoso Gemelli sarebbe un ottimo compagno di giochi.

Amore / Amicizia: il Sole dell'Ariete nella tua zona di comunicazione che aspira a Giove entusiasta nel tuo segno rende imperativo che ti esprimi. La tua atmosfera è ottimista e sicura. Ciò significa che l'insicurezza non ti impedirà di dire ciò che vuoi dire. È un bel giorno per investire tempo per conoscere meglio qualcuno. Il tuo interesse e la tua attenzione faranno sicuramente un'impressione positiva. Se stai cercando di incontrare qualcuno di nuovo, potresti trovare un'ampia varietà di interessanti potenziali clienti online.

Carriera / Finanza: intratterrai ogni sorta di idee creative mentre l'astuto Mercurio si allinea con l'immaginativo Nettuno nella tua casa dei guadagni. Potresti escogitare uno schema interessante per guadagnare un po 'di soldi extra. Prima di eccitarti, faresti meglio a fare i compiti. Potrebbe rivelarsi nient'altro che un sogno irrealizzabile. Tuttavia, è bene essere ispirati per esplorare le tue opzioni e perseguire nuove opportunità.

Crescita personale / spiritualità: sottovaluterai il valore del gioco quando il sole si scontra con il nodo nord nella tua casa di intrattenimento. Vai avanti e dedica del tempo a fare qualcosa che ti piace. Considera il tempo libero per un buon comportamento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una giornata potenzialmente stressante potrebbe farti chiedere a gran voce la tranquillità di casa. Con la luna che transita nel tuo regno domestico, desidererai ardentemente le comodità delle tue creature preferite e la compagnia familiare. Uscire con i tuoi Gemelli preferiti sarà rilassante.

Amore / Amicizia: l'atmosfera tra te e un amico può diventare un po 'intensa quando lo sfacciato Ariete Sole si scontra con il prepotente Plutone nel tuo settore sociale. Qualcuno potrebbe impiegare tattiche forti per ottenere ciò che vuole. Se sei l'aggressore, smettila. Non è un modo per trattare un amico. Se sei dalla parte dei riceventi, non cedere a pressioni o manipolazioni. Allo stesso modo, una persona che controlla potrebbe creare problemi all'interno di un gruppo. Sappi che non devi stare al gioco.

Carriera / Finanza: non sarai timido nel esprimere le tue preoccupazioni su una questione relativa al denaro o ai beni poiché il comunicatore Mercurio si fonde con il guerriero Eris nella tua casa dei beni. Il tuo reclamo potrebbe riguardare un trattamento ingiusto o l'esclusione da un'opportunità. Difendere se stessi o gli altri è importante, anche se dovresti stare attento a come affronti il ​​problema. Le persone sono generalmente più cooperative e disposte ad ascoltare quando sei calmo e non giochi al gioco della colpa.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione sui tuoi obiettivi può fornire chiarezza sul tuo futuro. Aiuta a sapere a cosa stai mirando. Il prossimo passo comporterà l'elaborazione di un piano per raggiungere i tuoi obiettivi.