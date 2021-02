Oroscopo di oggi 16 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 16 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le emozioni intense si profilano più grandi della vita, raggiungendo un crescendo quando la luna si svuota naturalmente intorno all'ora di cena. È il momento perfetto per rilassarsi e decomprimersi. In seguito, potresti dover spiegare a un Capricorno perché hai oltrepassato il limite.

Amore / Amicizia: la luna nel tuo segno che si fonde con la feroce Eris è destinata a farti infiammare. Un cenno di Pallade nell'Acquario orientato alla comunità suggerisce che potrebbe inviarti in missione per salvare un amico. Sarai bravo a identificare i loro problemi e ad aiutarli a sistemare la loro vita. Tuttavia, prima di giocare all'infermiere, assicurati che il tuo amico sia disponibile a ricevere assistenza. Potrebbero non essere così entusiasti di accettare il tuo consiglio e di apportare un cambiamento.

Carriera / Finanza: quando Venere entra in collisione con Vesta dedicata nella tua zona di lavoro, la mancanza di entusiasmo per un compito può essere problematica tanto quanto l'eccessiva passione. In ogni caso, potresti trovare difficile trovare il tuo ritmo e dare al tuo incarico ciò che richiede. Diventa ancora più complicato quando devi coordinare i tuoi sforzi con i colleghi. Suddividerlo in passaggi può renderlo gestibile e consentirti di fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: "Gli sciocchi corrono dove gli angeli temono di camminare" è qualcosa che faresti bene a ricordare. Solo perché puoi fare qualcosa, non significa che dovresti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova in Acquario nella parte superiore del grafico segnala che è il tuo momento di brillare. Quali sono le tue aspirazioni professionali per il prossimo anno? I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorisce. Chiedi a un Acquario un vantaggio.

Amore / amicizia: una conversazione su questioni intime potrebbe essere super illuminante. Con il chiacchierone Mercurio in aspetto asteroide Giunone, potrebbero essere rivelati alcuni dettagli piuttosto succosi. Questa non è la tua tariffa standard da boudoir. Sembra che qualcuno (forse tu) sia pronto per fare una passeggiata nel lato selvaggio. Una persona con una cultura, un paese o un background diverso o, forse, diverso dal tuo solito tipo potrebbe riaccendere la tua passione. Sii aperto a qualcosa di eccitante e nuovo.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si fonde con l'auspicio Giove in Acquario lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per la tua carriera. Questi pianeti si incontrano in questo segno visionario circa ogni dodici anni. È un momento opportuno per fare progressi verso il raggiungimento di un traguardo. È anche ottimo per perseguire un'opportunità che può far avanzare la tua carriera. Tutti vogliono attaccare il loro carro a una stella nascente. Quindi, le persone (comprese le figure influenti (sono più inclini ad aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: tutti cercano idee visionarie. Non lasciare che un caso di sindrome di eccessivo controllo ti renda timido nel condividere ciò che sai. Credi in te stesso come fanno gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di amicizia per tutto il giorno, sarà fondamentale che tu faccia il check-in con la tua squadra. Una chat video davanti a un drink o un caffè sarà un ottimo modo per recuperare il ritardo. Un Ariete potrebbe avere alcune notizie interessanti da condividere.

Amore / amicizia: sei molto più intrigante di quanto ti dia credito. Con l'attrattore Venere che si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno, uno sconosciuto sofisticato potrebbe essere desideroso di scoprire di cosa ti occupi. Questa persona potrebbe essere un po 'diversa dal tuo solito tipo. All'inizio potrebbero sembrare un po 'eccentrici. Tuttavia, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che vale la pena conoscerli. Se accoppiato, confida di portare molto in tavola. Il tuo partner è l'unica persona favolosa nella tua relazione.

Carriera / Finanza: è difficile mettersi al lavoro quando devi passare il tempo a coccolare il tuo capo o un collega. Con Mercurio mentale nell'Acquario distaccato che si scontra con Cerere che si prende cura di Cerere nel tuo settore professionale, fornire rassicurazione emotiva potrebbe non essere qualcosa per cui sei dell'umore giusto. Se interpretare la bambinaia alla fine ti aiuterà a portare a termine i tuoi compiti, potrebbe essere utile provarlo.

Crescita personale / spiritualità: un libro di auto-aiuto o un testo spirituale potrebbe essere utile. Principalmente se ti ricorda la tua grandezza e ti consente di avere più fiducia in te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è probabile che il riconoscimento che brami arriverà sulla tua strada mentre la vivace Luna dell'Ariete attraversa il tuo settore pubblico. Non dimenticare di riconoscere le persone intelligenti dietro le quinte che ti aiutano a brillare. Gli Acquari potrebbero rivelarsi i tuoi più grandi sostenitori.

Amore / amicizia: l' intimità non riguarda solo il sesso. L'allineamento di Venere con il Nodo Nord suggerisce che la connessione emotiva e la profonda conoscenza di chi è veramente il tuo partner giocano parte integrante del programma. Non dare per scontato di sapere tutto quello che c'è da sapere su di loro. Invece di accontentarti di battute superficiali, fai domande significative. La tua richiesta potrebbe rivelare qualcosa di nuovo. Il tuo interesse amoroso potrebbe essere piacevolmente sorpreso dal tuo desiderio di saperne di più su di loro.

Carriera / Finanza: la luna nell'intraprendente Ariete e la tua zona di carriera contattando i pianeti nell'inventivo Acquario possono suscitare un sacco di idee lungimiranti. È un giorno eccellente per fare ricerche e parlare con persone che possono fornire indicazioni su un compito. Potresti scoprire che alcuni colleghi sono più che felici di condividere ciò che sanno. Prenditi un momento per riconoscere la loro genialità e ringraziarli per quello che fanno. Crea buoni rapporti.

Crescita personale / spiritualità: potresti preoccuparti per qualcuno che ti fraintende mentre il premuroso Mercurio e la premurosa Cerere si scontrano. Potrebbe non essere che siano antipatici, ma che tu sia troppo riservato o vago perché loro capiscano cosa sta succedendo. Prova ad aprirti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la noia può essere tossica quando la luna incontra Eris nella tua zona di avventura. Diventerai pazzo se non puoi liberarti e sperimentare qualcosa di nuovo. Attento, Leo. Le cose potrebbero andare molto storte se lasci un impetuoso Ariete responsabile dei tuoi piani.

Amore / amicizia: puoi arrabbiarti e alzare la voce, oppure puoi trovare un modo creativo per esprimere le tue lamentele sulla relazione. Con Mercurio comunicativo nella tua casa di partnership allineata con la sfrenata Eris, dovrai abbassare il volume se vuoi che il tuo ascoltatore presti attenzione alle tue preoccupazioni. Non significa mettere a tacere te stesso e fingere che non c'è niente che non va. Significa esprimere te stesso in un modo che favorisca la risoluzione. Questo non è il momento per la tua tipica performance drammatica.

Carriera / Finanza: soldi! I soldi! I soldi! Sembra che non ci sia fine alle tue preoccupazioni finanziarie. L'attrattore Venere in disaccordo con Vesta nella tua casa dei guadagni suggerisce che non puoi ossessionarti, né puoi permetterti di ignorarlo. Metti in pausa la spesa per articoli non necessari e non lesinare quando si tratta di necessità. Inizia affermando che l'Universo provvede ai tuoi bisogni. Sostituisci la preoccupazione con un atteggiamento positivo.

Crescita personale / spiritualità: vuoi le ricompense della tua pratica spirituale e le vuoi ieri. Inveire contro lo Spirito non aiuterà la tua causa. Il divino lavora secondo il proprio calendario. Confida che le preghiere porteranno frutto al momento opportuno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: trova un modo sensato per sfogare le tue frustrazioni. Tentare di sopprimere le tue emozioni è probabilmente una cattiva idea. Un tate-à-tête con un Capricorno potrebbe diventare rapidamente un alluce se non stai attento. Se provocato, è meglio non abboccare.

Amore / amicizia: con l'asteroide Vesta nel tuo segno, è facile essere egocentrico. Non puoi fare a meno di preoccuparti di ogni piccolo intricato dettaglio della tua vita. Venere in contrasto con Vesta è un promemoria per prestare maggiore attenzione alle persone a cui tieni. Gli amici, la famiglia e il tuo interesse amoroso sarebbero entusiasti se tu fossi ugualmente investito nei loro affari. Un po 'di attenzione può fare molto per migliorare le relazioni.

Carriera / Finanza: le conversazioni che coinvolgono lavoro e denaro dovrebbero essere gestite con guanti da lavoro mentre il negoziatore Mercurio e l'agente del caos Eris si allineano. È facile inveire e delirare su ciò che qualcuno ti deve. Ci vuole creatività per elaborare le tue argomentazioni in un modo che renda il tuo ascoltatore solidale con la tua causa. Quando c'è molto in gioco, non puoi permetterti di perdere la calma. Sii la Vergine ragionevole che sei e traccia una strategia per ottenere ciò che meriti.

Crescita personale / spiritualità: l' ossessione per una situazione che sfugge al tuo controllo può generare vibrazioni tossiche nel tuo campo energetico. Lasciar andare è il tonico. Ciò che è destinato a te non potrebbe sfuggirti anche se ci provasse.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: un appuntamento con il tuo interesse amoroso potrebbe andare di lato. Puoi incolpare la luna vuota, naturalmente, nella tua zona di collaborazione intorno all'ora di cena. In generale, le interazioni uno contro uno possono essere un po 'problematiche, soprattutto se hai a che fare con un Ariete.

Amore / Amicizia: una conversazione sulla tua vita amorosa può provocare una svolta o un crollo mentre il chiacchierone Mercurio e la sfrenata Eris si allineano nelle tue zone di incontri e relazioni. Questa probabilmente non è una nuova storia. Mercurio retrogrado suggerisce che hai già detto e sentito tutto prima. Cogli l'opportunità di resistere alla conversazione e di esprimere le tue preoccupazioni in modo più costruttivo. Le parole ardenti possono suscitare le cose, ma non lasciare che esploda in un fuoco violento. Devi trovare un terreno comune.

Carriera / Finanza: Venere in contrasto con Vesta dedicata contrappone atti di servizio a seguire la tua passione. Potresti dover decidere se è nel tuo interesse donare i tuoi servizi a una causa degna o concentrarti sui tuoi interessi. Potrebbe sembrare come se fosse una situazione o o. Tuttavia, probabilmente puoi trovare un modo per fare un po 'di entrambe le cose. I doni che dai alla fine ti portano benedizioni.

Crescita personale / spiritualità: il trauma infantile irrisolto potrebbe essere ciò che si trova al centro di un problema di relazione. Potrebbe indicare qualcosa che deve essere guarito dal tuo passato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: mira a rendere il tuo programma giornaliero rigorosamente dalle nove alle cinque. Ciò che può andare storto andrà storto con la luna vuota, ovviamente durante le ore di cena. Un Ariete impetuoso dovrebbe probabilmente essere evitato. Potrebbero lanciare una chiave inglese nei lavori.

Amore / amicizia: passare così tanto tempo a casa ti fa desiderare l'interazione sociale. Con Vesta dedicato nel tuo settore sociale, lo sforzo che dedichi cercando di trovare modi per interagire in sicurezza con i tuoi amici può essere estenuante. Non significa che non sia una ricerca utile. Significa che potresti aver bisogno di una pausa dal provare così tanto. La prospettiva di trascorrere un'altra serata potrebbe non sembrare eccitante, ma è una benedizione avere un tetto sopra la testa.

Carriera / Finanza: non puoi sempre correre in giro proclamando che il cielo sta cadendo. Con Mercurio strategico che aspira a Eris discordante nella tua casa di lavoro, essere la voce del destino e dell'oscurità potrebbe guadagnarti la spalla fredda. Dovrai trovare un modo più creativo per esprimere le tue preoccupazioni. Hai già percorso questa strada. Si spera che tu abbia imparato qualcosa attirando l'attenzione su precedenti calamità. Le persone tendono a prestare attenzione quando sono in gioco i loro interessi particolari.

Crescita personale / spiritualità: l' aggravamento mentale e lo stress fisico sono segnali che indicano che è necessario rallentare. Trova il tempo per attività rigeneranti che ti aiutano a rilassarti. Dovrebbe essere una priorità, non solo un'opzione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se hai in programma un appuntamento caldo, pianifica di incontrarti a pranzo invece che a cena. Con la luna vuota ovviamente nelle ore serali, piccoli contrattempi e ritardi potrebbero rovinare il tuo divertimento. Qualcuno (un Ariete, forse) potrebbe fare i capricci se le cose non vanno secondo i piani.

Amore / amicizia: non puoi essere quella persona pazza che esplode per la minima cosa e si aspetta comunque di essere richiamata. Con l'espressivo Mercurio che si allinea con Eris discordante nella tua zona di vita amorosa, devi ridurre le lamentele e trovare un modo creativo per esprimere le tue lamentele. Meglio ancora, perché non capovolgere il copione e parlare di ciò che ti eccita? Tutti amano una persona entusiasta. Ciò a cui dedichi la tua attenzione cresce. Anche tu sarai molto più felice quando ti concentrerai su ciò che funziona.

Carriera / Finanza: Vesta nella tua zona di carriera e reputazione segnala la tua dedizione a fare la giusta impressione. Un cenno dell'affascinante Venere nel tuo settore della comunicazione mette in guardia dal dire ciò che pensi che i superiori vogliano sentire. A volte, devi prenderti una pausa dal gioco, fare un passo indietro e lasciare che le cose si svolgano. Non vorresti che nessuno pensasse che ci stai provando troppo.

Crescita personale / spiritualità: c'è una linea sottile tra passione e ossessione. Sei in pericolo di attraversarlo mentre la luna ardente dell'Ariete, Eris e Plutone si scontrano. Mantienilo su una nota positiva.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le cose possono diventare un po 'difficili sul fronte interno. Soprattutto intorno all'ora di cena, quando la luna è ovviamente vuota. Gli animi possono divampare quando piccole cose vanno male. Tu e un Ariete testardo potreste bloccare le corna. Non lasciare che un litigio si intensifichi.

Amore / Amicizia: con la petulante Luna dell'Ariete che si scontra con Eris e controlla Plutone nel tuo segno, puoi essere un orso quando le cose non vanno come vuoi. Perdere la pazienza con i propri cari e dargli ordini non farà che peggiorare le cose. Se i ruoli sono invertiti, non lasciare che il cattivo comportamento di qualcuno ti provochi. Non importa come vada a finire, sei comunque responsabile della tua parte. Sappi quando andartene.

Carriera / Finanza: spegnere il fuoco sul fronte interno può richiedere finanziamenti creativi. Con l'astuto Mercurio nella tua casa di soldi che aspira a Eris discordante nel tuo regno domestico, lanciare soldi a un problema non è mai sembrata un'idea migliore. Qualunque cosa serva per tenere sotto controllo la tua situazione. Tutti i segnali indicano che le tue finanze si stanno muovendo nella giusta direzione. Quindi, potrebbe non essere così difficile recuperare le perdite subite.

Crescita personale / spiritualità: prima di investire più soldi in studi spirituali, prenditi un momento per far penetrare tutto ciò che hai imparato finora. Maggiori informazioni non saranno utili se devi ancora integrare la conoscenza che hai già acquisito .

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sembra che ci siano molte cose in mente. Quindi, probabilmente c'è molto che vorresti dire. Toglilo dal petto prima di cena. La conversazione può andare di traverso mentre la luna è vuota, ovviamente, specialmente se stai discutendo di un Ariete.

Amore / Amicizia: con l'adorabile Venere nel tuo segno, il tuo fattore attrattore è alle stelle. Forse lo stai usando per segnare collegamenti bonus? Venere che si scontra con Vesta nella tua casa di intimità suggerisce che c'è una cosa come il troppo divertimento. In tal caso, prova a conoscere meglio qualcuno fuori dalla camera da letto. Alcuni Acquario potrebbero negare la loro desiderabilità. È bello se non sei solo incentrato sul sesso, ma hai bisogno di amore e intimità.

Carriera / Finanza: sii consapevole della tua lingua. Con il messaggero Mercurio nel tuo segno che sembra guerriero Eris nel tuo settore della comunicazione, le tue parole possono essere puro fuoco. Quello che dici può bruciare ponti o accendere un fuoco sotto gli altri che li ispira a fare del loro meglio. Non importa quanto sia controverso l'argomento, sappi che puoi influenzare il flusso della conversazione in modo positivo. Mercurio retrogrado dice che hai già percorso questa strada. Prendi nota degli errori del passato.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono diventare un po 'folli quando la Luna in Ariete, Eris e Plutone si scontrano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Puoi sempre cambiare canale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna in impetuoso Ariete, sei incline a fare scelte impulsive su denaro e beni. Ancora di più intorno all'ora di cena quando la luna è vuota, naturalmente. Non lasciare che la competizione con un Capricorno ti spinga a fare scelte sbagliate.

Amore / amicizia: potresti dare troppa importanza all'essere in una relazione. Sotto un allineamento Venere / Vesta, più sei lontano dalla tua unione ideale, più ne sei ossessionato. Tutto ha la sua stagione. Se sei single ora, abbraccialo e sappi che non sarà sempre così. In alcuni casi, potresti non essere preoccupato per una relazione come dovresti. Se accoppiato, non puoi semplicemente fare il check-out.

Carriera / Finanza: sei entusiasta di una questione finanziaria. L'astuto Mercurio che si allena con l'agente del caos Eris nella tua zona monetaria dice che puoi precipitarti con le pistole in fiamme o inventare silenziosamente una strategia per invertire la tendenza a tuo favore. In questa fase, non fare troppe storie sulla questione potrebbe funzionare a tuo vantaggio. È difficile suscitare opposizione quando nessuno sa cosa stai cercando o quando farai la tua mossa.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto a combattere con le unghie e con i denti per ciò che credi di meritare. Prenditi un momento per discernere tra ciò che vuoi e ciò di cui hai bisogno. Potrebbe cambiare il modo in cui gestisci determinate questioni.