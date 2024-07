Oroscopo di oggi 16 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 16 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 16 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 LUGLIO 2024

L'atmosfera è intensa con la luna in Scorpione e la tua ottava casa per tutto il giorno. Questo regno governa esperienze trasformative come il sesso, la morte e l'occulto, così come i soldi degli altri. Un trigono luna-sole all'inizio della giornata può aiutarti a sintonizzarti con le emozioni e le esigenze dei tuoi cari. Ti sentirai sicuro delle decisioni che prendi con un partner o un familiare perché il tuo cuore e la tua mente sono in sintonia. Più tardi, mentre il sole si oppone al tuo sovrano, Marte, e all'incostante Urano, potresti dover affrontare un problema che riguarda soldi o beni. Preparati al peggio e spera nel meglio. Alcune questioni sono fuori dal tuo controllo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 LUGLIO 2024

Oggi potrebbero verificarsi delle conversazioni illuminanti con un partner, Toro, forse romantiche, forse legate alla carriera. Nuovi metodi operativi potrebbero giungere alla tua attenzione, forse coinvolgendo la tecnologia moderna che potrebbe accelerare il processo e aumentare il tuo reddito. Tieni presente che alcune delle cose che senti potrebbero non essere fattibili per un po'. Altre idee potrebbero non essere mai praticabili. Ricorda di rimanere obiettivo e di verificare i fatti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 LUGLIO 2024

La luna in Scorpione spinto e la tua casa del lavoro segnalano che la soddisfazione arriverà dal portare a termine le cose. Mentre la luna si sincronizza con il sole nella tua zona di guadagno, può essere rassicurante concentrarsi su attività che soddisferanno le tue esigenze finanziarie. Ti sentirai sicuro delle decisioni che prendi sul lavoro o sui soldi perché il tuo cuore e la tua mente sono sincronizzati. Più tardi nel corso della giornata, quando la luna si oppone al frettoloso Marte e all'incostante Urano, potresti sentirti sconfitto da un compito complicato. Non pagherà tentare di andare avanti se non hai il controllo di ciò che sta accadendo. È intelligente sapere quando dargli una pausa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 LUGLIO 2024

Con la luna in Scorpione e la tua casa dell'autoespressione per tutto il giorno, la tua vibrazione carismatica sarà molto avvincente. Questo regno governa anche la tua vita amorosa, il tempo libero, la creatività e i bambini, indicando che sarai nel tuo elemento quando sarai impegnato con le persone e le attività che ti danno gioia. La luna sincronizzata con il sole nel tuo segno preannuncia un'enorme armonia. Goditi il ​​momento, Cancro. Potrebbe non durare a lungo. Più tardi nel corso della giornata, quando la luna si oppone al focoso Marte e all'incostante Urano, potresti essere turbato dal comportamento di qualcuno. È meglio non impegnarsi con una persona ostile. Non si sa mai che tipo di cose folli potrebbero dire o fare.