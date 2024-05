Oroscopo di oggi 16 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 16 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 16 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La compassione potrebbe spingerti ad aprire il tuo cuore e il tuo portafoglio poiché l'amorevole Venere nella tua casa dei beni si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. La generosità è una cosa bella, purché sia ​​per le giuste ragioni. Non permettere a nessuno di approfittarsi della tua gentilezza. D'altro canto, un po' di terapia dello shopping può fare molto per calmare i nervi logori. Ovviamente non risolverà i tuoi problemi. Tuttavia, una piccola indulgenza può fare miracoli per il tuo umore. Lascia che sia la tua ricompensa per aver affrontato un problema a testa alta e per aver fatto qualsiasi auto-guarigione che hai evitato.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sei l'incarnazione vivente dell'amore poiché il tuo sovrano, Venere, nel tuo segno, si sincronizza con il nutrimento di Cerere. Invece di parlare semplicemente di amore in astratto, sarai là fuori a mostrare al mondo cosa significa essere una persona generosa e premurosa. Le tue azioni costituiranno un esempio che gli altri potranno emulare, quindi non sottovalutare il valore di guidare con il cuore. Può essere un grande momento di insegnamento per le persone intorno a te. Non lasciarti fuori dal cerchio dell'amore. Le tue ferite potrebbero trarre beneficio da un po' di cure nei panni di Venere e del guaritore ferito Chirone. Abbi il coraggio di credere che sei adorabile nonostante le tue peggiori qualità. Anche il tuo lato oscuro merita di essere accettato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi il tempo si fermerà e potrebbe anche sembrare che vada indietro, Gemelli. Usa questa pausa per riflettere sulle tue motivazioni. Gli indizi dello zodiaco sembrano suggerire che in questo momento stai risolvendo questioni che riguardano il destino di un'altra persona. Forse dovresti dedicare altrettanto tempo a considerare anche il tuo destino.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il calore tra te e un amico o un partner sarà palpabile mentre l'affettuoso Venere e il nutriente Cerere si allineano nelle tue zone interpersonali. È il tipo di atmosfera che ti fa venire voglia di uscire e condividere tranquillamente una tazza di tè o una bottiglia di vino e goderti un pasto delizioso. Condividere piaceri semplici può essere piacevole, ma in realtà si tratta di godere di una buona compagnia e di far sentire l'altro curato e amato. Mentre Venere e il guaritore ferito Chirone si allineano, vorrai essere considerato gentile e compassionevole. Un gesto sincero può fare molto per fare un’impressione positiva. Può anche portare conforto a una persona bisognosa.