Oroscopo di oggi 16 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 16 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota durante il giorno, potresti sentirti emotivamente fuori posto. Lascia andare le meschine lotte di potere che intrattieni nella tua testa, in particolare con un Capricorno. Alzarsi non farà altro che aumentare lo stress.

Amore/Amicizia: sei entusiasta della luna nel tuo segno e concentrato sulle cose che sono importanti per te. Mentre la luna si fonde con Eris e assume un aspetto benevolo a Giove, potresti essere ispirato a difendere un amico. La loro battaglia sarà più facile da sopportare quando sapranno che hai le spalle.

Carriera/Finanza: con il sole in Scorpione guidato che si sincronizza con il magistrale Plutone nel tuo settore professionale, trasudi il tipo di sicurezza che fa sapere a tutti che sei in grado di prendere il comando. Potresti scoprire di avere il controllo se pensi di non esserlo. Prima di lanciarti in battaglia, chiedi al tuo più grande sostenitore la spinta morale di cui hai bisogno. Una spintarella da qualcuno vicino a te può ricordarti i tuoi numerosi talenti e punti di forza.

Crescita personale/spiritualità: l' asteroide Vesta che entra nella tua casa di coscienza superiore segnala una dedizione all'identificazione dello scopo della tua vita e alla ricerca di un significato più grande in tutto ciò che fai. Fino a metà gennaio, ti dedicherai ad attività in cui puoi credere. L'istruzione, i viaggi e la spiritualità possono svolgere un ruolo nell'attingere alla tua missione personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro dei tuoi sentimenti con la luna vuota, naturalmente, nel tuo regno subconscio. Potresti passare molto tempo a ossessionarti e a cercare di capire le cose. Non scervellarti cercando di capire un Capricorno complicato.

Amore/Amicizia: con Vesta che entra nell'avventuroso Sagittario e nella tua zona di intimità, la vita può essere selvaggia a porte chiuse, o potrebbe essere completamente silenziosa. Fino a metà gennaio, il tono della tua vita sessuale dipenderà dal fatto che tu abbia o meno un partner in grado di tenere il passo con la tua intensità. Anche tu potresti aver bisogno di una pausa da una storia d'amore divorante. Trascorrere lo stesso tempo fuori dalla camera da letto sarà utile.

Carriera/Finanza: non devi essere d'accordo con un collega o il tuo capo per andare d'accordo. Tuttavia, ti fa sentire più connesso quando sei nella stessa squadra. Il Sole Scorpione nella tua casa di connessioni uno contro uno che si allinea con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche potenziare gli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere ispirato a fare qualcosa che in precedenza ti è stato negato mentre la coraggiosa Luna in Ariete, Eris e il speranzoso Giove si allineano. Perché non cogliere l'attimo e rischiare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo settore sociale, le interazioni con gli amici possono essere stressanti. Soprattutto se è in corso una lotta di potere segreta. Se sei intelligente, lo lascerai andare. Non vincerai se stai litigando con un Capricorno.

Amore/Amicizia: una relazione o la ricerca di uno può diventare la tua ragione per vivere con Vesta fanatica che entra nella tua zona di partnership. Fino a metà gennaio, potrebbe essere l'inizio e la fine della tua vita. Ossessionare il tuo partner o la tua ricerca di una relazione non è salutare. Ci vorrà uno sforzo per reindirizzare la tua energia e attenzione verso altre aree della tua vita, ma è esattamente quello che devi fare.

Carriera/Finanza: la tua determinazione a portare a termine le cose è indistruttibile poiché il sole nello Scorpione guidato e la tua zona di lavoro si allinea con il magistrale Plutone. Avrai bisogno di tempo per comprendere tutte le complessità dei tuoi compiti e potrai dedicare un'enorme attenzione alla ricerca. Sarai adatto per abbattere le cose che non funzionano più e ricostruirle da zero. L'approccio completo che prendi è piuttosto impressionante. I tuoi colleghi dovrebbero prestare molta attenzione. Potrebbero imparare una o due cose osservando le tue mosse.

Crescita personale/spiritualità: ti emozionerai per i tuoi obiettivi a lungo termine mentre la Luna in Ariete, Eris e Giove si allineano. Ascolta l'impulso di andare più in alto di quanto avevi in ​​mente in precedenza. Lo devi a te stesso per provare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'attenzione che cerchi può essere difficile da ottenere con la luna vuota durante il giorno. Non ossessionarti se qualcuno non ti considera una priorità. I Capricorno, in particolare, non si sposteranno se cercherai di persuaderli o costringerli.

Amore/Amicizia: conviene perseverare nella ricerca dell'amore. Con l'appassionato Sole Scorpione e il potente Plutone che si sincronizzano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni, i tuoi sforzi potrebbero tradursi in una connessione che cambia la vita. Sia che tu stia aggiornando una storia d'amore casuale o cercando un impegno più profondo dal tuo partner, può succedere se hai la sicurezza di agire con decisione. La timidezza non è sexy. Essere presi sul serio può richiedere che tu sia in tuo potere e chieda coraggiosamente ciò che vuoi.

Carriera/Finanza: Vesta focalizzata che entra nel Sagittario e nella tua casa di lavoro segnala una spinta verso la perfezione e una maggiore efficienza con le tue attività lavorative quotidiane. Fino a metà gennaio, ti occuperai con successo dei punti più sottili di un piano tenendo a mente il quadro generale. Sarai ossessionato dai dettagli, ma cerca di non far impazzire te stesso e i tuoi colleghi. Accontentati di dare il meglio di te in quello che fai.

Crescita personale/spiritualità: avrai fede nella tua capacità di supportare gli altri mentre la coraggiosa Luna in Ariete incontra la guerriera Eris e si allinea con il benevolo Giove. Un atto di gentilezza può identificarti come una persona che difende ciò che è giusto.