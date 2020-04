Oroscopo di oggi 17 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 17 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: tutti devono avere un posto a cui appartengono e compagni amorevoli che portano loro felicità. È molto importante coltivare connessioni significative. Perché non iniziare rafforzando i legami con un Cancro devoto nella tua cerchia?

Amore / Amicizia: prima che tu abbia la possibilità di prenderti, potresti sfogare i tuoi veri sentimenti per una persona speciale nella tua vita. Puoi ringraziare Mercurio loquace nel tuo segno allineanti con Venere affettuosa per averti incoraggiato a dare voce alle tue emozioni. Potresti divulgare i tuoi desideri al tuo interesse amoroso. Oppure potresti dire a qualcuno quanto li apprezzi. Chi la fa l'aspetti. Non essere sorpreso quando qualcuno risponde in natura.

Carriera / Finanza: il sole nel tuo segno squadrando Pallade nel conservatore Capricorno e la tua zona di carriera avverte che il tuo spirito pionieristico potrebbe scontrarsi con un'agenda progettata per mantenere lo status quo. In altre parole, i superiori potrebbero non essere aperti alle idee innovative e fresche che porti. Spingere non ti porterà molto lontano, almeno, non oggi. Per ora, accontentati di toccare la linea e fornire ciò che ci si aspetta.

Crescita personale / spiritualità: dov'è la tua tribù, Ariete? Il sole che attira la luna e il nutritore Cerere nella tua zona comunitaria lo rende un momento eccellente per cercare la compagnia del tuo popolo prescelto. Potrebbero essere amici, familiari o colleghi. Lascia che ti amino.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: bramate l'attenzione, ma non volete trovarvi bisognosi. Qualcuno (forse un Cancro) che è in grado di decifrare il segnale di soccorso è probabile che risponda alla chiamata. È rinfrescante avere persone nella tua vita che ti prendono e rispondono alle tue esigenze.

Amore / Amicizia: potresti sentirti invisibile o, nella peggiore delle ipotesi, non amato mentre il Sole Ariete è nella tua casa di isolamento. Man mano che la luna si unisce al nutritore Cerere e affronta il sole, coglierai l'occasione per essere riconosciuto. Non c'è vergogna nel tuo gioco. Non aver paura di chiedere l'attenzione e l'amore di cui hai bisogno. Sei un tipo forte e silenzioso, quindi se non fai sapere a qualcuno che succede, nessuno sa che hai bisogno di affetto.

Carriera / Finanza: il pensiero rapido e l'azione furtiva potrebbero aiutarti a catturare un oggetto caldo in vendita o a parlare a modo tuo per concludere un accordo finanziario. Puoi ringraziare l'astuzia Mercurio che si è allineata con l'attrattore Venere nella tua zona di attività per averti informato. È meglio mantenere i tuoi piani al minimo fino a quando la tua transazione non è stata completata con successo. Se nessuno sa cosa stai facendo, c'è meno possibilità che qualcuno possa ostacolarti. Hai questo, toro.

Crescita personale / spiritualità: puoi avere ragione o puoi essere felice. È una scelta che dovrai fare quando le ideologie si scontreranno. Che cosa sarà?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: esplorare nuove possibilità per il tuo futuro ti entusiasma di ciò che ci aspetta. Un Ariete che ha sempre una o due idee brillanti può fornirti un'opzione intrigante da provare. Ricerca ulteriormente per vedere se è allineato con i tuoi piani.

Amore / amicizia: man mano che Mercurio si allinea con Venere nel tuo segno, una conversazione con un amico può evidenziare ciò che è fantastico in te e ricordarti perché sei una buona cattura. Può essere autorizzante ricordare cosa hai da offrire a una relazione. Se qualcuno non riconosce quanto sei fantastico, non è la persona giusta per te. Ti meriti un partner che vede il vero te e vuole quello che devi dare.

Carriera / Finanza: mentre l'intellettuale luna in Acquario si fonde con la cura di Cerere nella tua zona di saggezza e aspetti il ​​sole, fornire informazioni aggiornate e dati rivoluzionari a una squadra con cui stai lavorando può salvare la giornata. Essere al passo con le tendenze globali che riguardano ciò che fai può anche essere utile. Se non sei aggiornato sugli ultimi sviluppi, è un giorno eccellente per educare te stesso e informarti meglio.

Crescita personale / spiritualità: in qualità di stratega di Sole quadrato Pallade nella tua zona di risorse condivise, potresti temere di non avere il supporto di cui hai bisogno per finanziare il futuro che prevedi. La buona notizia è che c'è ancora tempo per trovare fonti alternative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: anche se senti le cose molto in profondità, non è probabile che riveli le tue vere emozioni con la luna nell'acquario "freddo come un ghiacciolo". Anche se, se hai il bisogno di aprirti, puoi fidarti di un fedele Gemelli per mantenere i tuoi segreti.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua dodicesima casa nascosta, probabilmente stai mantenendo l'amore nella foresta. Anche se con Venere che aspira Marte nella tua zona di intimità, potrebbe diventare piuttosto pieno di vapore a porte chiuse. Una cena a lume di candela e le tue bevande per adulti preferite potrebbero preparare il terreno per una serata super romantica. Alcuni single possono avere una buona ragione per mantenere privata una relazione amorosa; tuttavia, quando le cose si surriscaldano, potresti non essere in grado di mantenerlo segreto a lungo.

Carriera / Finanza: quando ti senti appassionato nella risoluzione di un problema, è difficile tenere sotto controllo le tue emozioni. Essere troppo diretti può farti sembrare conflittuale. Un bizzarro allineamento tra le energie dei guerrieri Marte ed Eris suggerisce un approccio rotatorio per attirare l'attenzione sulla tua causa. Potresti trovare un orecchio comprensivo in qualcuno più in alto a condizione che non giochi il gioco della colpa.

Crescita personale / spiritualità: ogni giorno scopri qualcosa di nuovo su te stesso. Stai sbucciando gli strati posteriori e stai entrando più in contatto con l'essenza di chi sei. La tua sensibilità e la tua natura nutritiva non possono essere negate. Abbraccialo piuttosto che vederlo come una responsabilità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: avrai tutto il coraggio e la motivazione di cui hai bisogno per fare qualcosa di audace quando condividi i tuoi exploit con un compagno. Un Ariete intrepido nella tua cerchia può essere un gioco per qualsiasi cosa. Perché non fare un piano per fare qualcosa di divertente in futuro?

Amore / Amicizia: un'idea divertente vale la pena esplorare. L'intelligente Mercurio nella tua zona di avventura in linea con Venere socievole, suggerisce che tu e un tuo amico potreste escogitare un piano geniale. Se stai cercando di incontrare un partner o fare nuove amicizie, sii strategico. Scegli un'attività che ti presenti alle persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: scontri di informazioni aggiornati al minuto con un metodo provato e vero per ottenere un lavoro fatto come intraprendente Ariete piazza lo stratega Pallade nella tua zona di lavoro. Che tu sia la persona desiderosa di provare qualcosa di nuovo o quella che richiede di attenersi al programma, dovresti fare attenzione a non lasciare che una diversa opinione ti impedisca di svolgere un compito. La cosa più importante è consegnare ciò che ci si aspetta in modo tempestivo.

Crescita personale / spiritualità: invece di aspettare che qualcuno ti inondasse di affetto, perché non prendere l'iniziativa? Probabilmente c'è qualcuno nella tua cerchia che potrebbe usare un po 'di amore e attenzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: l'intensità e la concentrazione che portate fanno sapere al mondo che siete seri riguardo a ciò che state facendo. È bello che ti impegni, anche se potresti divertirti di più se ti alleggerisci. Lascia che un divertente Gemelli aiuti ad elevare l'atmosfera.

Amore / amicizia: quando la spontaneità incontra un approccio calcolato al romanticismo, non è un buon mix. I problemi sorgono quando il Sole Ariete indipendente si scontra con lo stratega Pallas nella tua zona romantica. È probabile che tu sia quello che ha bisogno di tutto pianificato al minuto. È fantastico che tu sia preparato, ma non lasciarti succhiare dal divertimento che trascorri con il tuo interesse amoroso o un amico. Seguire il flusso può essere snervante, ma potrebbe anche rivelarsi molto divertente.

Carriera / Finanza: con Mercurio ben informato che aspira Venere nella tua zona di carriera, condividere un'idea geniale che stai accumulando potrebbe farti amare sul posto di lavoro. Anche se non è la soluzione perfetta per quello su cui stai lavorando, potrebbe essere d'ispirazione e aiutare tutti a vedere le cose da una nuova prospettiva. Potrebbe anche dimostrare che sei molto più intelligente e più inventivo di quanto la gente capisca. Esci e illumina la tua luce!

Crescita personale / spiritualità: un massaggio a casa, mani / pedi o un pasto delizioso potrebbero essere la cosa giusta dopo una lunga settimana. Lavori duro, quindi meriti di concederti una cura personale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua atmosfera è molto giocosa, quindi non importa quale sia la tua vita, sei determinato a sfruttare al meglio questa giornata. Un appuntamento o trascorrere del tempo con il tuo Ariete preferito potrebbe essere davvero piacevole. Anche divertirti con un hobby sarà divertente.

Amore / Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe rivelare che stai pensando sulla stessa linea del tuo futuro. Puoi ringraziare un dolce allineamento Mercurio / Venere per averti sincronizzato. È un momento eccellente per tracciare il tuo quadro generale e fare piani per ciò che ci aspetta. Forse una fuga romantica è all'orizzonte. In altre notizie, potrebbe esserci comunicazione da una figura intrigante lontana. Potrebbe essere un ex o forse un conoscente recente che vorresti conoscere meglio.

Carriera / Finanza: mentre la luna incontra il nutritore Cerere in disparte rispetto all’Acquario, la tua vibrazione dice che ti importa, ma non troppo. È esattamente il tono giusto per andare d'accordo con qualcuno a cui potresti lavorare a stretto contatto oggi. Un cenno del sole nella tua zona di partenariato dice che sarai al meglio quando metti insieme talenti e risorse con un collega. Potrebbe essere una proficua collaborazione.

Crescita personale / spiritualità: la creatività e l'impulso a coltivare sono evidenziati quando la luna e Cerere si incontrano nella tua casa di autoespressione. Un compagno di giochi con bambini o tuffarsi in un progetto artistico può essere soddisfacente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: porterai l'innovazione in attività pratiche man mano che la Luna dell'Acquario si allinea al sole nella tua sesta casa produttiva. L'atmosfera con cui fai le cose è impressionante. Un Ariete potrebbe essere desideroso di avere una conversazione e ottenere alcuni suggerimenti.

Amore / Amicizia: discutere dei tuoi desideri più intimi non solo può rendere le cose più interessanti con il tuo interesse amoroso e renderle di buon umore, ma aiuta anche a garantire che i tuoi desideri siano compresi e soddisfatti. Se è imbarazzante per te, potresti trovarlo un po 'più facile dato che Mercurio espressivo si allinea con Venere. Potresti far rotolare la palla chiedendo loro di condividere una delle loro fantasie con te.

Carriera / Finanza: con Mercurio in rapido Ariete e la tua zona di lavoro, potresti essere la prima persona a trovare una nuova idea. Un cenno della socievole Venere dice che la tua ingegnosità potrebbe renderti popolare e conquistarti sostenitori sul posto di lavoro. Quando sei in ascesa, tutti vogliono agganciare il loro carro alla tua stella. Se hai bisogno di chiedere un favore a un collega, ora è il momento di fare la tua richiesta.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna incontra Cerere nutrice, brami conforto e amore. Alcuni potrebbero saziare il loro desiderio trascorrendo del tempo con i propri cari, mentre altri potrebbero voler indossare alcuni abiti da salotto e godersi il loro pasto preferito. Fai la tua scelta!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: in questi giorni, sei l’anima della festa. A casa e “al lavoro”, alla gente piace stare con te perché sei piuttosto divertente. Che la tua connessione sia romantica o platonica, un Gemelli potrebbe trovarti difficile resistere. Forse ti avvicinerai?

Amore / Amicizia: sei piuttosto affascinante perché Mercurio spiritoso e Venere affettuosa si allineano nelle zone della tua vita sentimentale. Quindi, è un momento opportuno per farti flirtare. Sei terribilmente carino e difficile resistere quando giochi e prendi in giro con un tale talento. Sei destinato a catturare l'attenzione di qualcuno. Se abbinata, questa atmosfera ariosa lo rende un perfetto appuntamento notturno. Il tuo senso dell'umorismo e l'atmosfera giocosa daranno il tono per una serata memorabile.

Carriera / Finanza: attenersi a un piano finanziario può sembrare restrittivo poiché il sole in Ariete impulsivo piazza Pallade nella tua casa di denaro. Potresti essere tentato di concederti un appuntamento o una divertente attività solista. Forse faresti meglio a concederti un'indulgenza minore piuttosto che negarti. Se ti senti ribelle, potrebbe scatenare una folle spesa. È importante essere intelligenti riguardo ai soldi, ma devi anche vivere un po'!

Crescita personale / spiritualità: la scrittura creativa e l'astuzia possono attrarti. È il modo perfetto per esprimerti. Può anche aiutarti a decomprimere da una settimana molto lunga. Non devi essere bravo a farlo per divertirti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI venerdì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: comprendere i tuoi desideri, sia materiali che emotivi, ti rende più facile chiedere ciò che desideri. Potresti essere sorpreso da quante persone (come un Acquario) sono disposte a offrire la loro assistenza. Tutti hanno bisogno di sentirsi necessari.

Amore / amicizia: con Mercurio loquace nella tua quarta casa privata in linea con Venere, una conversazione potrebbe essere molto rivelatrice. Può essere rivelato un retroscena che non è mai stato condiviso prima. Una volta che il segreto è là fuori, l'oratore sarà obbligato a finire la storia. Se sei tu a raccontare la storia, potrebbe essere un modo divertente per indovinare qualcuno su chi sei veramente e da dove vieni.

Carriera / Finanza: troverai facilmente giustificare la spesa in casa o in famiglia mentre la luna incontra Accertarsi nel Cerere nell'Acquario logico. Un cenno del sole nella tua zona di casa suggerisce che aumenterà il livello di comfort e il senso di sicurezza. Sotto questa vibrazione planetaria distaccata, non sarai troppo sentimentale riguardo alle necessità dei tuoi cari o alla gestione delle cose sul fronte domestico. Dopo tutto, stai solo facendo pratica e occupandoti degli affari.

Crescita personale / spiritualità: man mano che la luna contatta il nodo nord, molta gioia può venire dall'investire del tempo a conoscere veramente qualcuno. Oltre a fare nuove amicizie o a rafforzare un legame esistente, toglie l'attenzione ai tuoi problemi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti non essere la persona più calda e confusa là fuori, ma hai i tuoi piccoli modi per mostrare a tutti quanto tieni. Le persone intorno a te (come un Ariete) apprezzeranno lo sforzo extra che fai per essere generoso e gentile.

Amore / Amicizia: assicurati di tenere il caricabatterie a portata di mano. Mentre Mercury loquace e affettuosa Venere si allineano, potresti essere bombardato da una raffica di messaggi di testo dolce e civettuolo. Allo stesso modo, potresti essere ispirato a aggiornare il tuo profilo di incontri online e utilizzare la tua app preferita per cercare l'amore. Anche se non ti piacciono le cose online, vale la pena provarlo. Non sai mai cosa potrebbe succedere

Carriera / Finanza: ti prenderesti molta cura nell'esprimere i tuoi sentimenti e nel condividere le tue idee mentre la congiunzione luna / Cerere nel tuo segno contatta il sole nella tua zona di comunicazione. È importante che tu sia la persona che può offrire una soluzione o un piano ponderato. Come una mamma orsina che si prende cura dei loro cuccioli, è il tuo modo di garantire che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e esprimi la tua mente. È probabile che tu abbia qualcosa di dolce da dire che potrebbe sollevare lo spirito di qualcuno. Potrebbe essere l'unica parola gentile che sentono tutto il giorno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non solo sei un mistero per tutti quelli che ti circondano (specialmente un Acquario), ma spesso sei un mistero per te stesso. Prenditi un momento per attingere alla corrente sotterranea che scorre sotto le tue chiacchiere. Potresti essere in un momento fantastico, a-ha!

Amore / amicizia: parlare con qualcuno che conosce o fare ricerche online può aiutarti a trovare il prezzo giusto per qualcosa su cui tieni d'occhio. Il mercante Mercurio che contatta Venere nel tuo regno domestico lo rende un momento eccellente per investire in sontuosi arredi per la casa. Se la tua vita amorosa ha bisogno di una spinta, perché non dare alla tua camera da letto un mini restyling? Ripulisci il disordine, elimina le vecchie pantofole logore e acquista della biancheria nuova. Fa sapere all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera / Finanza: lo stratega Pallade nella tua casa di piani futuri suggerisce che il tuo schema per ciò che è futuro è ben pensato e scritto nella pietra; tuttavia, un quadrato dal sole in Ariete impulsivo segnala che potresti essere sul punto di cambiare rotta. È bene essere aperti a nuovi sviluppi, anche se è saggio ricercarli a fondo prima di abbandonare i tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: ascolta il tuo cuore. Mentre la luna si allinea con nutrire Cerere, può dirti ciò di cui hai bisogno in termini di cura di te stesso. Probabilmente è qualcosa che di solito ti negheresti. Vai avanti e concediti.