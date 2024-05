Oroscopo di oggi 17 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Prima di fare una promessa a un amico o a un gruppo, assicurati di poter mettere i tuoi soldi dove dici. Mentre Mercurio si scontra con Plutone nella tua casa della comunità, sarai notevolmente sotto pressione per portare a termine. Potrebbe comportare denaro o beni o impegnarsi in un evento costoso. Invece di dire subito “sì”, dì “forse”. In questo modo, guadagnerai tempo per decidere se è qualcosa che sei disposto e in grado di fare. Mercurio, in contrasto con il cauto Saturno, avverte che la questione potrebbe essere più complicata di quanto pensiate. Fidati del tuo istinto, Ariete. Non lasciare che nessuno ti costringa a fare qualcosa che non sei sicuro di voler fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Prendere in giro un genitore o una figura autoritaria è un modo sicuro per finire nei guai. Poiché il prolisso Mercurio nel tuo segno si scontra con il prepotente Plutone, potrebbe sembrare imperativo esprimere la tua opinione e far conoscere i tuoi pensieri. Puoi essere incredibilmente testardo. Quindi, potresti non prestare attenzione ai segnali che ti dicono che è meglio tenere a freno la lingua piuttosto che dire quello che pensi. Le probabilità di essere ascoltato e di vedere affrontate le tue preoccupazioni non sono a tuo favore. Se non sei attento a ciò che dici, potresti peggiorare la situazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un’analisi eccessiva può portare alla paralisi mentale quando sei ossessionato dal quadro generale. Mercurio curioso nella tua casa di auto-distruzione che si scontra con il prepotente Plutone può spingerti al limite nella tua ricerca per svelare i misteri della vita. Di cosa si tratta? Cosa mi succederà? Perché sono in balia delle forze dietro il mio controllo? Queste sono le grandi domande che possono affliggere la tua giornata e tenerti sveglio la notte. Alcuni Gemelli potrebbero incontrare difficoltà quando si tratta di questioni educative o legali. Anche il viaggio può essere irto di difficoltà.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

A volte ti senti come se stessi navigando in una fitta nebbia, ma oggi l'oscurità finalmente si dissolverà. I cieli davanti a noi sono soleggiati e limpidi! Puoi aspettarti un invito a fare un piccolo viaggio o un'offerta per far parte di un gruppo speciale. Non perdere nessuna opportunità di divertirti, Cancro. Puoi beneficiare di una deviazione in questo momento!