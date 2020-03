Oroscopo di oggi 17 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 17 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 17 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi eccellere in ciò che fai quando capisci che stai recitando un ruolo. È utile stabilire un chiaro confine tra la tua vita privata e il tuo personaggio pubblico. Una Bilancia non ha bisogno di essere al corrente di ciò che sta accadendo nella tua vita personale.

Amore / Amicizia: il capodanno di Luna impegnato con Giunone suggerisce che recitare il ruolo del partner doveroso non sarà all'ordine del giorno se c'è del lavoro da fare. Se accoppiati, ti aspetti che il tuo partner presenti problemi di relazione a favore del supporto delle tue aspirazioni professionali. Le ariete singole saranno ugualmente ambiziose. Quando non hai nessuno su cui contare se non te stesso, è fondamentale proteggere la tua carriera e gli interessi finanziari. Premi pausa sul romanticismo per ora.

Carriera / Finanza: sei tutto affari come il tuo sovrano, Marte, in contatto con il maestro stratega Pallade. Il tuo atteggiamento da "non prendere prigionieri" fa sapere a tutti che sei intenzionato a realizzare ciò che hai deciso di fare. Questo non è il momento per mezze misure. Questa energia dinamica ti invita a fare una mossa audace. Spero che tu abbia in atto un piano sonoro e sei pronto per entrare in azione. In caso contrario, cerca una figura forte e decisiva nella tua cerchia professionale per la direzione.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento della luna / Nettuno di questa sera accende la tua intuizione e immaginazione. Impegnarsi in una pratica spirituale o dedicare tempo a un progetto creativo può essere gratificante, è nutrimento per l'anima.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei più fiducioso che mai! Soprattutto quando si tratta di lottare per ciò in cui credi. La tua posizione potrebbe metterti in contrasto con un Cancro nella tua cerchia. Potrebbe essere necessario decidere se è un rischio che sei disposto a correre. Pensa attentamente.

Amore / Amicizia: mentre la terrena Luna Capricorno contatta Venere nel tuo segno, sei stabile come una roccia. La tua affidabilità ti rende qualcuno su cui gli amici possono contare. Una persona che è alla ricerca di un partner che sarà lì per loro attraverso alti e bassi non ha bisogno di cercare oltre te. Il tuo calore e la tua sensualità assicurano che vorranno restare. Spero che tu riconosca che è così che gli altri ti vedono. L'amore arriva più facilmente quando possiedi i tuoi doni.

Carriera / Finanza: difenderai lo status quo come se la tua vita dipendesse da esso. Quando Marte e Pallade si incontrano nel tradizionalista Capricorno, c'è una spinta per dimostrare la validità delle idee vere e provate. Non è una questione di giusto o sbagliato. Si tratta di sostenere il sistema in cui credi. Sei qui per educare le persone a concetti che hanno resistito alla prova del tempo. L'innovazione non sarà presente nell'agenda di oggi.

Crescita personale / spiritualità: sei un campione di grandi idee. Sono davvero idee nuove o più o meno le stesse? È più importante che mai che tu capisca per cosa stai combattendo. Stai facendo molto rumore e le persone stanno ascoltando.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai il pieno controllo del tuo potere. La forza e la resistenza che porti alle tue ricerche ti rendono inarrestabile. Quando sei in missione, ascoltare non è il tuo punto forte. Tuttavia, è saggio ascoltare le parole di un sensibile Toro.

Amore / Amicizia: sei una sorta di stratega sessuale mentre le energie femminili e maschili dei guerrieri di Pallade e Marte si fondono nella tua zona di intimità. Con un piano accuratamente mappato, perseguirai coraggiosamente l'oggetto del tuo desiderio. Non c'è niente di sbagliato nel sapere cosa (o chi) vuoi e inseguirlo. Se abbinato, sii strategico nel pianificare la serata romantica perfetta. Quando hai una vita frenetica, non puoi lasciare l'amore al caso.

Carriera / Finanza: se sei chiamato a gestire gli affari finanziari di qualcuno, farai un lavoro magistrale. Sia che tu stia sostenendo il tuo interesse amoroso o siglando un accordo sul posto di lavoro, il tuo approccio intelligente e strategico può aiutarti a raggiungere l'obiettivo desiderato. Assicurati di agire nell'interesse della parte per cui lavori e di non promuovere la tua agenda. Si tratta di offrire ciò che desiderano, non ciò che pensi sia il migliore.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo potrebbe essere basso quando la resistente Luna Capricorno quadrerà Giunone nella tua casa di autoespressione. Potresti scoprire che non puoi andare tanto in profondità quanto necessario e accedere al tuo pozzo di ispirazione. Lascialo fino a domani.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: vorrai che i tuoi migliori alleati e le persone preferite siano coinvolti in ciò che stai facendo. Identifica i giocatori della tua squadra più forte e inizia a perseguire obiettivi condivisi. Tu e un Capricorno formerete una coppia dinamica a condizione che possiate andare d'accordo.

Amore / Amicizia: stai combattendo per il tuo partner o la tua relazione o stai combattendo contro di loro? È difficile dire quando i guerrieri Marte e Pallade si fondono. Tu e il tuo partner potete fare una coppia formidabile quando vi unite per combattere per una causa comune. Tuttavia, la distruzione si verifica quando si lavora uno contro l'altro. I single possono utilizzare strategie efficaci per connettersi con un potenziale partner, ma non lasciare l'emozione fuori dall'equazione. Non è terribilmente romantico quando ti imbatti in un datore di lavoro con una posizione da riempire.

Carriera / Finanza: un'atmosfera amichevole tra te e i tuoi colleghi rende facile lavorare insieme. Le collaborazioni individuali e le collaborazioni di gruppo sono preferite quando la laboriosa Luna Capricorno si allinea con Venere socievole. Questa energia aiuta a garantire che tutti si divertano mentre svolgono il lavoro. Le persone tendono ad essere più utili del solito, quindi non essere timido nel chiedere assistenza se ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: la radicata Luna in Capricorno che si allinea con l'immaginabile Nettuno ti aiuta a trovare il punto dolce tra idee fantasiose e praticità. È fantastico quando l'ispirazione può essere applicata nella tua vita in modo utile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: hai il pieno controllo delle tue abilità e sei pronto a metterle in azione. Non c'è molto che possa fermarti quando sei determinato come lo sei adesso. Un Pesci può avere informazioni utili che possono aiutarti ad avere successo.

Amore / amicizia: ti piace essere al centro dell'attenzione. Puoi riempirti mentre la Luna Capricorno attenta allo stato si connette con l'attrattore Venere in cima alla tua carta. Questa energia lussuosa e sensuale potrebbe farti diventare la "ragazza o ragazzo" del momento; tuttavia, non sei solo un piacere per gli occhi. Rilasci anche il dolce profumo del successo e questo ti rende il pacchetto totale. L'attenzione che attirerai ricorderà al tuo appuntamento o partner che sono fortunati a stare con te.

Carriera / Finanza: sei la persona con il piano come stratega Pallade e Marte si fondono nella tua zona di lavoro. Hai quello che serve per creare un metodo efficace per fare le cose. Una volta che sai cosa stai cercando e come raggiungerlo, è a tutto vapore. Fare attenzione a non creare problemi con i colleghi. Il tuo bisogno di velocità potrebbe turbare le persone che preferiscono un ritmo più rilassato e piacevole.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione può essere precisa su una questione relativa al lavoro o al benessere. Puoi ringraziare un allineamento di supporto luna / Nettuno per aver fornito informazioni utili su questioni importanti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua personalità appare più grande della vita. Forse è perché sei al comando dei tuoi regali unici e sei super determinato a usarli. Potresti sentire che non c'è nessuno che non puoi battere, ma un accorto Capricorno può darti una corsa per i tuoi soldi.

Amore / amicizia: attenzione al mondo! La Vergine è in agguato. Strategia, audacia e determinazione alimentano le tue avventure romantiche mentre i guerrieri Pallade e Marte si incontrano nella tua zona di vita amorosa. Puoi essere miope quando sei così intenzionato a vincere. Assicurati che l'oggetto del tuo affetto ti dia la luce verde prima di andare avanti. Potresti essere più interessato all'inseguimento che alla conquista, nel qual caso la tua vittoria potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno e portarli fuori strada. Stai attento.

Carriera / Finanza: i progetti creativi, l'educazione e la ricerca sono favoriti come un allineamento tra l'ambiziosa Luna Capricorno e Venere appassionata in Toro che eccita le tue case di auto-espressione e di apprendimento superiore. È un grande giorno per mostrare i tuoi talenti e condividere ciò che sai su una grande piattaforma. Insegnamento, pubblicazione e marketing sono favoriti. Questa piacevole atmosfera può aiutare a garantire che le tue idee siano ben accolte.

Crescita personale / spiritualità: hobby, attività artistiche e sport saranno fonte di piacere. Ti senti abbastanza competitivo, quindi sei tutto per la vittoria. Anche con le attività da solista, vorrai superare la tua esibizione precedente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non ti rilasserai finché non avrai preso misure per garantire comfort e sicurezza a te stesso e ai tuoi cari. Una volta che è stato cancellato dall'elenco, sarai pronto a rilassarti con stile. Trascorrere del tempo con un amico Toro di classe potrebbe essere delizioso.

Amore / amicizia: una serata romantica a casa con il tuo tesoro potrebbe essere un ottimo modo per concludere la giornata. Un allineamento tra la sensuale Luna Capricorno e Venere appassionata in Toro può far volare le scintille. Se sei single, la cena con un caro amico può essere confortante. Condividere una deliziosa cena e le tue bevande per adulti preferite con qualcuno con cui puoi rilassarti ed essere te stesso sarà confortante.

Carriera / Finanza: la tua intuizione può essere uno strumento prezioso per il lavoro, quindi non scartarlo. La sensibile Luna Capricorno che si sincronizza con il sensitivo Nettuno in Pesci offre utili informazioni su un progetto su cui stai lavorando o su un dilemma sull'occupazione. Non tutto può essere dedotto dalla logica. In caso di dubbio, vai con il tuo sospetto. Con il senno di poi, potresti capire di essere perfetto.

Crescita personale / spiritualità: fare ciò che è giusto per la casa e la famiglia viene prima di tutto quando i guerrieri Pallade e Marte danno energia al tuo regno domestico. Potrebbe significare difendere una persona cara o lottare per i tuoi diritti di inquilino o proprietario di casa. Quando sei determinato, non ti fermerai finché non capovolgerai la situazione a tuo favore

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: una volta che hai preso una decisione su qualcosa, non è possibile cambiarla. Anche se hai ragione, è bello ascoltare le altre persone. Può anche aiutarti a evitare di bloccare le corna con un Capricorno intelligente che ha idee e opinioni altrettanto forti.

Amore / Amicizia: le tue idee sono in sintonia con quelle del tuo partner o della data in cui la pratica Luna Capricorno contatta affettuosa Venere in Toro. Sia che tu esca o rimanga dentro, l'atmosfera sarà rilassata perché sei sulla stessa lunghezza d'onda. I singoli Scorpioni potrebbero sentire qualcuno a cui sono interessati. Il tuo dialogo potrebbe aiutarti a decidere se vuoi proseguire ulteriormente.

Carriera / Finanza: nessuno può batterti quando si tratta di strategia. Non mentre il pianificatore principale Pallade e Marte guidato stanno illuminando il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Sarai il primo sulla scena con un piano accurato e pratico per fare le cose. Sei un oratore e un attivista, anche se non molto ascoltatore. È saggio ascoltare le opinioni delle persone intorno a te. Sei intelligente, ma non sai tutto. Qualcuno potrebbe avere informazioni preziose di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ascoltare musica, fare arte o trascorrere del tempo in meditazione può essere rilassante. La Terra-Capricorno Luna che si allinea all'eterea Nettuno crea una connessione tra il celeste e il mondano, dandoti l'ispirazione divina.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei più responsabile e autodisciplinato di quanto tu non sia mai stato prima e ci sono voluti notevoli sforzi per arrivare qui. Datti una pacca sulla spalla e sappi che un Capricorno laborioso nel tuo campo non fa per te. Hai questo.

Amore / Amicizia: rimanere e guardare un film con un amico o il tuo partner potrebbe essere la tua idea di divertimento. La luna che si allinea con il fantasioso Nettuno nella tua zona di casa suggerisce che una fuga in un mondo fantastico è proprio ciò che il medico ha ordinato. Solo per stanotte, lascia la realtà a portata di mano. Ti meriti una pausa dalle preoccupazioni relazionali e da qualsiasi altro problema con cui potresti avere a che fare.

Carriera / Finanza: strategia, abilità e azione si fondono per aiutarti a fare una mossa finanziaria decisiva mentre i guerrieri Pallade e Marte si uniscono nella tua zona monetaria. Se sai cosa vuoi e sei pronto ad agire, è molto avanti. Alcune persone potrebbero trovare minaccioso il tuo atteggiamento "in esso per vincere". Fai attenzione a non suscitare opposizione mentre prosegui con i tuoi piani. Perché rendere la tua ricerca più impegnativa di quanto debba essere?

Crescita personale / spiritualità: accettare che non è tua responsabilità prenderti cura di certe persone nella tua vita può essere una lezione difficile da imparare. Ci sono molti modi per mostrare il tuo amore che non implica sostenere i pesi di qualcuno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la tua energia è piena! Lascia che ti spinga a fare un passo significativo nel perseguimento di un obiettivo importante. Quando sei così ambizioso, puoi essere un po 'ossessionato. Trascorrere del tempo con un Toro può aiutarti a tenere i piedi per terra.

Amore / Amicizia: con la luna emotiva nel tuo segno che contatta affettuosa Venere, sei romantico come arrivano. Potresti non essere effusivo come alcune persone. Tuttavia, farai conoscere i tuoi sentimenti. Quando sei in questo tipo di umore, vuoi trascorrere del tempo con qualcuno di speciale. Pianifica con il tuo partner o la data del giorno. Se sei single, esci e socializza. Venere nella tua zona di vita sentimentale aumenta le tue possibilità di stabilire la giusta connessione.

Carriera / Finanza: puoi realizzare qualsiasi cosa tu abbia in mente con abilità e sicurezza mentre i guerrieri Pallade e Marte si allineano nel tuo segno. Questa magistrale combinazione di strategia e guida può darti la possibilità di fare qualcosa di audace. Senza un solido piano d'azione, potresti diventare il proverbiale toro nel negozio di porcellana, scatenando il caos ovunque tu vada. Spero che possiate sfruttare questa energia e canalizzarla in modo positivo.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa sei in grado di realizzare da solo, ed è molto. Sai cosa possono fare le persone a cui sei più vicino? Fidati di loro abbastanza da farti mostrare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: in diverse aree, potresti sentirti come se fossi completamente operativo al buio. La buona notizia è che se riesci a farlo qui, puoi farlo ovunque. I consigli di un cancro penetrante possono aiutarti a vedere la luce alla fine del tunnel.

Amore / Amicizia: potresti non essere del tutto pronto a rivelare i tuoi sentimenti. La stoica Luna Capricorno in linea con Venere suggerisce che potresti aver bisogno di un po 'di tempo per capire le cose. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Non è saggio prendere una decisione avventata con gli affari del cuore. Se hai bisogno di una prospettiva obiettiva, parla con un amico o un consulente spirituale di fiducia.

Carriera / Finanza: c'è una notevole pressione per ottenere qualcosa di grande. Sebbene con Plutone, il sovrano della tua casa delle aspirazioni, nella tua dodicesima casa nascosta, può essere difficile capire a cosa dovresti mirare. A poco a poco, otterrai una maggiore chiarezza. Anche se potrebbero volerci mesi o anni prima di afferrare il quadro generale. Continua a collegarti finché non ci arrivi.

Crescita personale / spiritualità: il guerriero spirituale che è in te entra in azione mentre una fusione Pallade / Marte eccita la tua mistica dodicesima casa. Potresti scoprire di avere le braciole spirituali necessarie per immergerti in acque profonde e combattere con i tuoi demoni interiori. La forza che guadagni affrontando le tue paure sarà incommensurabile.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le tue interazioni con le persone che attraversano il tuo percorso saranno piuttosto piacevoli a condizione che non superi i tuoi confini. È bene sapere quando è nel tuo interesse rimanere nella tua corsia. Un Capricorno potrebbe essere meglio attrezzato per gestire la propria attività di quanto si pensi.

Amore / Amicizia: quando i guerrieri Pallade e Marte si fondono nella tua undicesima casa comune, andrai sul tappeto per la tua tribù. Sei il protettore e il difensore che difenderanno ciò che è giusto. Prima di indossare i guanti, assicurati che la persona che stai difendendo desideri la tua protezione. Prendersi cura di un amico significa capire i loro bisogni e non imporre la tua volontà su di loro. Allo stesso modo, agire senza la loro conoscenza o il loro consenso può suscitare ogni tipo di problema. Sapere in cosa ti stai interessando prima di essere coinvolto.

Carriera / Finanza: un allineamento tra la sensibile Luna Capricorno e Venere socievole addolcisce le abilità della tua gente. La tua cordialità e l'atmosfera rilassata fanno riscaldare i tuoi colleghi. Questo, a sua volta, ti semplifica il lavoro. I progetti di squadra sono favoriti perché quasi tutti si impegneranno per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione aumenta quando la luna contatta Nettuno nel tuo segno. Fidati delle tue vibrazioni, soprattutto quando si tratta dei tuoi amici più cari. Potresti raccogliere qualcosa a cui dovresti dare un'occhiata più approfondita.