Oroscopo di oggi 17 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Con il Nodo Sud che crea dipendenza nella tua casa del lavoro, puoi svolgere compiti di routine in modalità pilota automatico. Farà il suo lavoro, ma difficilmente potrai definirlo innovativo. Una congiunzione Sole-Nodo Nord nei creativi Pesci ti invita a tuffarti nell'ignoto. Sarà vantaggioso lavorare in silenzio dietro le quinte per coltivare nuove competenze. È un giorno eccellente per tentare qualcosa che non sei sicuro di poter fare. La pratica rende perfetti. Tienilo nascosto finché non ci riesci. Con il volubile Mercurio in contrasto con l'incostante Urano, è meglio evitare acquisti impulsivi e decisioni finanziarie insolite. Ciò che oggi sembra un'idea brillante potrebbe rivelarsi disastrosa domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Quando il sole incontra il Nodo Nord nella tua casa della comunità, trarrai beneficio dall'essere più attento alle tue relazioni con gli amici e le persone importanti nella tua cerchia sociale. Allo stesso modo, può essere vantaggioso fare uno sforzo in più per creare nuove connessioni. Non puoi sempre sederti e aspettare che gli altri facciano una mossa. Dimostra che tieni prendendo l'iniziativa. Non preoccuparti se otterrai o meno ciò che vuoi. È nel tuo interesse mettere gli altri al primo posto. L'atmosfera cambia quando ti concentri sui desideri dell'altra persona invece di far ruotare tutto su di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il sole incontra il Nodo Nord nella tua casa delle aspirazioni, può essere vantaggioso fare un ulteriore sforzo per perseguire i tuoi obiettivi di carriera. Tieni gli occhi aperti per un'opportunità di conoscere meglio uno dei principali attori della tua cerchia professionale. Le connessioni che crei possono aiutarti ad arrivare dove vuoi nei mesi a venire. Non fa mai male avere una persona influente al tuo fianco. Il tuo sovrano, Mercurio, in contrasto con l'incostante Urano, può mettere i bastoni tra le ruote al tuo piano a lungo termine. Sii reattivo, non reattivo. Aspetta qualche giorno e guarda cosa succede prima di smentire i tuoi piani.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Quando il sole incontra il Nodo Nord nella tua casa dell'istruzione superiore, trarrai beneficio dal livellamento delle tue conoscenze. Potrebbe valere la pena di fare un ulteriore sforzo per imparare qualcosa di nuovo. Tornare a scuola o impegnarsi in una formazione professionale avrà i suoi benefici ora e in futuro. Se possiedi già un know-how da esperto, dovresti prepararti a condividerlo con gli altri. Il mondo ha bisogno di sapere cosa sai. Sono favorite le attività che coinvolgono l'insegnamento, l'editoria, il podcasting e il commercio internazionale. Anche i viaggi a lunga distanza possono essere un'attività degna di nota. Avventurarsi oltre il tuo ambiente abituale può essere immensamente gratificante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Quando il sole incontra il Nodo Nord nella tua casa delle risorse condivise, può essere vantaggioso utilizzare il denaro e le risorse di altre persone. Nelle relazioni sentimentali e commerciali, è importante che l'altra persona dia un contributo equo. Può essere utile coltivare relazioni interdipendenti con gli altri e accettare di fornire cure reciproche. Lavorare insieme può essere positivo per te e per la tua cerchia ristretta. Non devi sempre fare il lavoro pesante da solo. Con l'imbroglione Mercurio e il ribelle Urano in disaccordo, dovrai stare attento a ciò che dici. Non pagherà essere superficiali, in particolare con un genitore o una figura autorevole. Fai attenzione a ciò che dici.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Mentre il sole incontra il Nodo Nord nei Pesci pieni di sentimento e nella tua zona di partnership, può essere vantaggioso rafforzare i legami e creare nuove connessioni. Nei mesi a venire, la partnership romantica e la collaborazione professionale svolgeranno un ruolo significativo nella tua vita. Anche se pensi di essere in grado di realizzare molto da solo, questo non è il momento di farlo da solo. Fai tutto il possibile per coltivare le tue relazioni più importanti. Con il tuo governatore, Mercurio, e l'incostante Urano in disaccordo, potresti essere tentato di spifferare il tè. La fiducia potrebbe essere tradita in una relazione importante se riveli qualcosa che ti è stato condiviso in privato. Sappi quando chiudere la bocca.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Mentre il sole incontra il Nodo Nord in Pesci e la tua casa del lavoro, può essere vantaggioso aggiungere un nuovo talento al tuo set di competenze. Non puoi permetterti di essere compiacente. Rimanere competitivo richiede che tu dia costantemente il meglio di te in ciò che fai. Fai uno sforzo in più per accedere alle risorse di cui hai bisogno o contatta una persona disponibile che può guidarti. Il tuo duro lavoro e la tua perseveranza saranno ripagati nei mesi a venire. Mentre l'incostante Mercurio nella tua zona di partnership si scontra con l'incostante Urano, una conversazione con un partner in amore o in affari può farti perdere la testa. Lascia che la polvere si depositi prima di provare a chiarire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il sole nei Pesci pieni di sentimento incontra il Nodo Nord nel regno che governa la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo, vale la pena essere proattivi nel perseguire le proprie passioni. Per ora, metti in pausa il tempo trascorso con gli amici. È il momento opportuno per chiedere a qualcuno di uscire o pianificare un appuntamento speciale con il tuo interesse amoroso. Le cose belle accadono quando prendi l'iniziativa. Ne sperimenterai i benefici per i mesi a venire. Un'immersione profonda in un hobby o in un progetto creativo può essere immensamente gratificante. Non sottovalutare il gioco e il piacere. Sono componenti essenziali della cura di sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Trarrai beneficio dall'essere proattivo con le questioni domestiche e familiari mentre il sole incontra l'ode del Nord in Pesci e nel tuo regno domestico. Non puoi sempre aspettare che siano gli altri a far partire la palla con un progetto o un piano importante. È nel tuo interesse prendere l'iniziativa. Un passo che fai ora può fornire una base che ti servirà per i mesi a venire. Può essere vantaggioso lavorare insieme ai membri della famiglia o ai coinquilini per raggiungere i tuoi obiettivi. Le persone più vicine a te saranno le più attrezzate per fornirti ciò di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre il sole incontra il Nodo Nord nei Pesci visionari e nella tua casa della comunicazione, trarrai beneficio dal fare un ulteriore sforzo per discutere un'idea entusiasmante con gli altri. È il giorno perfetto per fare networking e connetterti con individui creativi che possono aiutarti con i tuoi piani. Chiedi ad amici e conoscenti di presentarti a persone che devi conoscere. Questi contatti torneranno utili nei mesi a venire. Può anche essere vantaggioso stringere legami più forti con vicini e persone nel tuo ambiente immediato e impegnarti per migliorare i tuoi rapporti con fratelli e amici vicini. I collegamenti locali potrebbero presto rivelarsi molto più cruciali di quanto pensassi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre il sole incontra il Nodo Nord in Pesci e la tua casa dei beni, trarrai beneficio dal prendere l'iniziativa in una questione che coinvolge denaro o beni. È il giorno perfetto per esplorare nuovi flussi di reddito ed esplorare strategie per risparmiare. Potresti pentirtene se un'opportunità ti passa accanto, quindi cogli l'attimo! Se hai aspettato il momento perfetto, sappi che rendi il momento perfetto quando vai dietro a ciò che desideri. Fidati che scoprirai ciò che devi sapere lungo il cammino. Con intuito, farai le tue mosse migliori.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Ti sentirai auto-potenziato quando il sole si congiungerà al Nodo Nord nel tuo segno. Coltivare i doni unici che ti sono stati dati può aiutarti a superare l'inerzia. Frena l'impulso di esternalizzare la tua autorità e rimetterti alle competenze degli altri. Possono accadere cose incredibili quando ti fidi delle tue conoscenze e abilità. Non si tratta di mettere in ombra gli altri, ma di sfidare te stesso a essere il migliore che puoi essere. Quando ti impegni, scoprirai di essere molto più talentuoso e intraprendente di quanto pensassi. Con l'incostante Mercurio in contrasto con l'incostante Urano nella tua casa della comunicazione, dovrai essere consapevole di ciò che dici. Allo stesso modo, le conversazioni dovrebbero essere prese con le pinze.