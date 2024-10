Oroscopo di oggi 17 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Una Luna Piena infuocata nel tuo segno può essere immensamente motivante, ispirandoti a fare una mossa audace. Tuttavia, con la luna congiunta al ferito Chirone e alla reattiva Eris, il dolore e la rabbia possono dettare ciò che alcuni arieti dicono e fanno. Se c'è un problema in una relazione romantica o professionale, è improbabile che tu lo lasci correre. Se ritieni di essere stato trattato ingiustamente, potresti agire per vendetta. Pensare prima di agire non è il tuo forte. Tuttavia, è saggio prendersi una pausa prima di lanciarsi a colpi di pistola. Sii padrone del tuo potere e agisci responsabilmente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Piena in Ariete e la tua casa dell'autodistruzione possono scatenare sentimenti nervosi. La luna congiunta al vulnerabile Chirone e al risentito Eris può causare inquietudine emotiva, anche se può essere difficile individuare la fonte della tua irritazione. Alcuni tori possono ribollire per le opportunità mancate e chiedersi se sono stati trattati ingiustamente, mentre altri possono soffrire di angoscia esistenziale e temere che i problemi li tormenteranno sempre. Non essere troppo drammatico, toro. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Invece di rimuginare, dai la priorità alla cura di te stesso. Dopo un pasto delizioso e un sonno ristoratore, sarai come nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Piena in Ariete e la tua casa della comunità possono smuovere le cose nella tua vita sociale. Con Chirone ferito e Eris risentita a bordo, possono sorgere sentimenti complicati. Un manzo con un amico o un conflitto all'interno di un gruppo possono raggiungere il culmine, rendendo difficile ignorarlo. È saggio considerare la tua storia complessiva prima di decidere se vuoi continuare la tua relazione con una persona che ti ha fatto arrabbiare. È anche importante che tu ammetta la tua parte e riconosca come le tue azioni potrebbero aver contribuito all'attuale stato delle cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Piena in Ariete e la tua casa delle aspirazioni possono innescare una crisi legata alla carriera. Con la luna congiunta al ferito Chirone e al risentito Eris, la rabbia può sorgere se senti che i tuoi successi sono stati trascurati e non hai raggiunto il livello di successo a cui ritieni di avere diritto. Affrontare il problema può essere catartico, a patto che non aggiunga benzina sul fuoco. Alcuni Cancro possono scontrarsi con un genitore, un capo o una figura autoritaria. Con questa atmosfera volatile in gioco, dovrai stare attento a non esagerare. Non puoi controllare il comportamento degli altri, ma puoi controllare come rispondi a qualcuno che ti fa scattare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Piena nell'audace Ariete e nella tua casa di credenze, regole e leggi può risvegliare l'attivista che è in te. Con il vulnerabile Chirone e la combattiva Eris a bordo, combatterai per ciò in cui credi, che tu abbia ragione o torto. Prima di infiammarti, controlla di avere i fatti chiari. Sbagliare può avere delle conseguenze. La tua posizione sarà probabilmente più efficace se sai per cosa stai combattendo piuttosto che combattere ciecamente contro qualcosa. Le questioni che riguardano istruzione, governo e legge possono essere volatili. Non fare nulla che aggiunga benzina sul fuoco. Anche i viaggi a lunga distanza possono essere problematici. È intelligente evitare aree pericolose e situazioni poco chiare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Piena in Ariete e il regno che governa l'intimità e le risorse condivise possono evidenziare uno squilibrio tra dare e avere in una relazione importante. Con Chirone ferito e Eris risentita a bordo, potresti avere sentimenti complicati verso una persona che ti ha trattato ingiustamente o un'istituzione che non è riuscita a mantenere ciò che aveva promesso. Dovrai tenere a freno la tua rabbia quando hai a che fare con una persona che si frappone tra te e ciò che desideri. È fondamentale che tu affronti le tue preoccupazioni. Allo stesso tempo, devi evitare di farle arrabbiare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

La Luna Piena nell'ardente Ariete e nella tua zona di partnership può scatenare un turbamento in una relazione romantica o professionale. Con Chirone ferito e Eris risentita a bordo, la rabbia può sorgere se sei stato ferito, respinto o senti di essere stato trattato ingiustamente. I ruoli potrebbero essere invertiti per alcune Bilance. Se qualcuno critica il tuo cattivo comportamento, fai una valutazione onesta delle cose che hai fatto e detto. In entrambi i casi, è saggio considerare se sei in una relazione sana. Continuare a investire in una relazione che non ti fa sentire bene è probabilmente una cattiva idea.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna Piena nell'intraprendente Ariete e nella tua casa del lavoro può scatenare un turbamento nella tua vita lavorativa e nella routine quotidiana. Con Chirone ferito e Eris scontenta a bordo, risentimento e rabbia possono sorgere se senti di essere stato ignorato per un incarico importante o se ti è stata negata l'opportunità di migliorare le tue competenze. I crescenti problemi lavorativi possono aumentare lo stress, quindi assicurati di dare priorità alla cura di te stesso. È fondamentale che tu affronti le tue preoccupazioni. Tuttavia, potrebbe essere meglio farlo quando l'atmosfera è meno volatile. Nel frattempo, considera che potresti aver bisogno di liberarti da un lavoro o da una routine che non ti servono più.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Piena in Ariete e la tua casa del divertimento e del romanticismo possono scatenare rabbia e risentimento. Con Chirone ferito e Eris irata a bordo, gli animi potrebbero infiammarsi quando non ricevi l'affetto a cui credi di avere diritto. Invece di gestire il rifiuto come un adulto, potresti cercare vendetta o arrivare a estremi per conquistare qualcuno. Attento, Sagittario. La disperazione non è una bella cosa. Un appuntamento potenzialmente poco raccomandabile è meglio riprogrammarlo per un altro giorno. Alcuni Sagittari potrebbero dover affrontare un problema relativo a un bambino. Sii gentile quando hai a che fare con una persona cara.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la Luna Piena nell'ardente Ariete e nel tuo regno domestico, la tensione sul fronte interno può raggiungere il culmine. Con Chirone ferito e Eris reattiva a bordo, i sentimenti possono essere facilmente feriti. Rabbia e risentimento possono sorgere se tu o una persona cara sentite di essere stati trascurati o esclusi da certi affari di famiglia. La tensione tra le tue responsabilità professionali e personali può raggiungere un punto di rottura. Un familiare potrebbe risentirsi del tempo che dedichi alla tua carriera, o la tua casa potrebbe essere un disastro a causa della negligenza. Fare il controllo dei danni può essere un affare complicato. Tuttavia, devi iniziare da qualche parte.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La Luna Piena nell'ardente Ariete e nella zona del tuo quartiere potrebbe evidenziare la tensione nel tuo ambiente immediato. Con il vulnerabile Chirone e l'irata Eris a bordo, dovrai essere consapevole di ciò che fai e attento a ciò che dici alle persone intorno a te. La tensione tra te e un vicino, un fratello o un amico vicino può raggiungere il culmine. Gli animi potrebbero infiammarsi se qualcuno si sente trascurato o trattato ingiustamente. Allo stesso modo, qualcuno potrebbe scatenarsi se ritiene di essere stato escluso da una questione importante. Aspetta che gli animi si calmino prima di affrontare un reclamo. Altrimenti, aggiungerai solo benzina sul fuoco.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La Luna Piena nell'impulsivo Ariete e nella tua casa dei beni può significare guai per questioni materiali. Con il vulnerabile Chirone e la risentita Eris a bordo, la disperazione può innescare una mossa affrettata che coinvolge denaro o beni. Metti i freni mentre cerchi di capire come gestire al meglio una situazione in cui sei stato trattato ingiustamente o escluso da un'opportunità. Non pagherà essere vendicativi o fare qualcosa di cui probabilmente ti pentirai. È meglio evitare acquisti importanti con questa atmosfera volatile in gioco. Allo stesso modo, è una cattiva idea prestare o prendere in prestito.