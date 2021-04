Oroscopo di oggi 19 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 19 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nidificare e riposare sono la cura per ciò che ti affligge mentre la luna attraversa la tua casa e la tua zona familiare. Metti i piedi in alto e rilassati o gironzola per progetti piacevoli. Uscire con un Pesci tranquillo avrà sicuramente un effetto calmante.

Amore / Amicizia: quando la sensibile Luna del Cancro piazza Cerere ed Eris nel tuo segno, puoi diventare un po 'petulante se i tuoi bisogni emotivi non vengono soddisfatti. Fare i capricci non renderà nessuno simpatico alla tua causa. Sii un adulto al riguardo e chiedi ciò che desideri. Quando sei onesto riguardo ai tuoi sentimenti senza fare una scenata, è più probabile che tu riceva ciò che cerchi. Dì per favore e grazie.' Sono parole magiche.

Carriera / Finanza: con Mercurio nel Toro attento al profitto e nella tua casa di denaro e possedimenti fino al 22 giugno, fare acquisti, risparmiare e strategie per migliorare il tuo flusso di cassa saranno all'ordine del giorno. Effettua chiamate, invia e-mail e mettiti in contatto con persone che possono aiutarti con problemi finanziari. È un ottimo momento per discutere un aumento o negoziare un accordo, anche se dovresti evitare di farlo durante l'imminente retrogrado di Mercurio. Assicurati di conoscere i fatti e le cifre prima di iniziare a negoziare.

Crescita personale / spiritualità: metti la cura emotiva di sé in cima alla tua lista di cose da fare. Fai meditazione, sonnellini di gatto, sogni ad occhi aperti e i tuoi pasti cucinati in casa preferiti una parte del tuo programma di recupero.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la sentimentale Luna del Cancro che transita nel tuo settore di comunicazione, sarai ansioso di aggiornarti sulle notizie di tutti. Ascoltare cosa stanno facendo i tuoi amici e la tua famiglia ti fa sentire parte integrante della loro vita. Guarda un Ariete.

Amore / Amicizia: se non permetti a nessuno di sapere di cosa hai bisogno, non puoi arrabbiarti quando i tuoi desideri non vengono soddisfatti. Potresti sentirti trascurato mentre la Luna in Cancro è in quadratura con Cerere ed Eris. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non capisci le tue esigenze. Esegui un controllo mente / corpo / spirito per determinare cosa manca. Fai sapere al tuo partner, amico o familiare che potresti usare un po' di comunicazione.

Carriera / Finanza: Mercurio nel tuo segno ti dà l'opportunità di perfezionare le tue abilità multitasking. Fino al 22 giugno, il ritmo della tua vita quotidiana sarà frenetico. Potrebbe essere necessario destreggiarsi tra diversi progetti importanti contemporaneamente. Più chiamate, e-mail, messaggi di testo e chat video significano che il tuo gioco di comunicazione dovrà essere puntuale. Potresti essere la persona a cui tutti cercano informazioni. Fai del tuo meglio per rimanere aggiornato sugli sviluppi rilevanti relativi a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: sei così intenso che quando sei coinvolto in qualcosa, devi prenderlo fino in fondo. Un'immersione profonda non è sempre necessaria o prudente. Va bene mettere la punta del piede nell'acqua e vedere come ci si sente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere un po 'idealista in materia di lavoro e denaro. Tuttavia, non c'è niente di sbagliato nel guardare il lato positivo. È lo spazio interiore perfetto per tracciare le tue prossime mosse. Un Pesci visionario capirà cosa stai cercando.

Amore / Amicizia: poiché la sensibile Luna del Cancro è in quadratura con Cerere ed Eris nel tuo settore sociale, potresti sentirti trascurato dai tuoi amici. Ti capiscono e sanno cosa è importante per te? In caso contrario, inseriscili.

Carriera / Finanza: potresti sentire come se fossi all'oscuro della tua vita lavorativa. È che sei confuso? O ti sta nascondendo qualcosa? Potrebbero essere necessari uno o due mesi per capirlo. Nel frattempo, è saggio mantenere un profilo basso. Usa questo tempo per cercare idee e pianificare i passaggi per il tuo prossimo grande progetto o trasloco. Tienilo in basso finché non sarà il momento giusto per agire.

Crescita personale / spiritualità: con il tuo sovrano, Mercurio, nel placido Toro e nel tuo regno subconscio, il tuo dialogo interiore sarà molto più affascinante delle conversazioni che hai con gli altri (a meno che tu non stia parlando con il tuo terapeuta o il tuo sensitivo preferito). Fino al 22 giugno, potresti ritrovarti a spegnere i dispositivi e a disattivare i social media sempre di più in modo da avere tempo per la contemplazione, la meditazione e altre attività riparatrici. Ci sono alcune cose che vorrai capire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la luna che transita nel tuo segno è come camminare con il cuore sulla manica. Può richiedere molto a una creatura sensibile come te. Un amico Pesci può entrare in empatia. Anche loro sono esperti nel nuotare in acque profonde ed emotive.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio nel fedele Toro e nella tua zona della mente alveare, farai il tuo miglior brainstorming in compagnia di amici che la pensano allo stesso modo. Fino al 22 giugno, la comunicazione scorre liberamente tra il tuo set, rendendolo un momento eccellente per collaborazioni e attività di gruppo. Le tue conversazioni saranno produttive e potrebbero suscitare alcune idee stimolanti. Poiché hai così tanto da dire, ci saranno un sacco di chiamate notturne e scambi di messaggi con gli amici. È anche un ottimo momento per conoscere nuove persone.

Carriera / Finanza: potresti risentirti di dover badare a un capo bisognoso mentre la luna nel Cancro si scontra con Ceres ed Eris nel tuo settore professionale. Non ti dispiace fare il possibile per aiutarli. Tutto quello che vuoi è che i tuoi sforzi siano riconosciuti. Puoi lamentarti con un collega di fiducia, ma non puoi lamentarti dei poteri forti. A volte, tutto ciò che puoi fare è sorridere e sopportarlo.

Crescita personale / spiritualità: stai trasmettendo vibrazioni passive-aggressive? Anche se rimani in silenzio, la tua energia rivelerà come ti senti. Sii consapevole di come influisci sulle persone intorno a te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: quando la luna attraversa la tua riposante dodicesima casa, niente batte il passare del tempo di qualità da solo. Fai un pisolino, medita o fai una lunga passeggiata in un bellissimo parco o in un ambiente naturale. Potrebbe essere una passeggiata rilassante da fare con un Cancro.

Amore / amicizia: non tutti possono sopportare la tua intensità. Chi è l'amico o il familiare che ti prende davvero? Questa è la persona con cui vorresti connetterti mentre la luna sentimentale del Cancro si allinea con l'empatico Nettuno nella tua ottava casa emotiva. Ti sentirai a tuo agio ad aprire e condividere le tue preoccupazioni quando sai che il tuo ascoltatore capirà da dove vieni.

Carriera / Finanza: con il negoziatore Mercurio nel determinato Toro e nel tuo settore professionale fino al 22 giugno, vorrai discutere progetti e obiettivi di carriera e capire le tue prossime mosse. Raggiungi alti livelli e contatti influenti. Sarà utile fare rete e costruire relazioni con persone che possono sostenere progetti e aiutarti a portare la tua carriera al livello successivo. Effettua chiamate, invia e-mail e mettiti in contatto con persone che hanno le informazioni di cui hai bisogno. La fase retrograda sarà utile per riconnettersi con utili contatti del tuo passato.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità non è sempre una soluzione rapida. Potresti lamentarti di non aver ricevuto il conforto o le risposte che cerchi mentre la Luna del Cancro piazza Cerere ed Eris nella tua zona di coscienza superiore. Pazienza, Leo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: entrare in contatto con la tua cerchia ristretta è fondamentale mentre la luna attraversa la tua casa di amicizia. Devi essere vicino a persone che accolgono la tua presenza e ti fanno sentire come se appartenessi. Riceverai un caloroso benvenuto dal tuo Cancro preferito.

Amore / Amicizia: non soddisfare i tuoi bisogni emotivi o sessuali può sembrare la fine del mondo poiché la sensibile Luna del Cancro si scontra con Cerere ed Eris nella tua casa di intimità. Tutto quello che vuoi è che qualcuno ti capisca e risponda ai tuoi desideri più profondi. Se nessuno è disponibile, aumenta il livello dell'amor proprio.

Carriera / Finanza: non c'è momento migliore per elaborare un piano per aumentare di livello le tue conoscenze e migliorare le tue abilità. Cosa devi imparare per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera? L'istruzione superiore, la formazione professionale o un corso di studi indipendenti potrebbero svolgere un ruolo. Una conversazione con un mentore può aiutarti a valutare le tue capacità e determinare i tuoi prossimi passi.

Crescita personale / spiritualità: con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa di istruzione superiore ed esplorazione, sarai desideroso di aumentare il tuo stato mentale. Fino al 22 giugno sarai impegnato a studiare argomenti di tuo interesse, pianificare viaggi e conoscere persone che provengono da paesi, culture o background diversi dal tuo. È tutto nell'interesse di ampliare le tue conoscenze e scoprire di più sul mondo oltre la tua bolla.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna in cima al grafico, vuoi essere visto e apprezzato. Non hai bisogno di molte fanfare. Basterà un semplice cenno di riconoscimento. Un Pesci può riconoscere tutto il bene che fai. Stare intorno a loro può essere incoraggiante.

Amore / Amicizia: con la Luna in Cancro che quadrata Cerere ed Eris nella tua zona di collaborazione, il risentimento può sorgere quando il tuo interesse amoroso non riesce a darti l'amore e l'attenzione che brami. Allo stesso modo, non avere un partner può farti sentire ingannato. Che tu sia in coppia o single, non puoi sempre ottenere quello che vuoi quando lo vuoi. Rendi la cura di te stesso una priorità mentre prendi in considerazione i cambiamenti che devono essere fatti nel tuo gioco di relazioni.

Carriera / Finanza: alcune persone ti affidano i loro segreti più profondi, molti dei quali ruotano attorno al sesso o al denaro, ora che Mercurio è nel fedele Toro e nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Fino al 22 giugno sarai bravissimo a gestire gli affari degli altri. È improbabile che tu rimanga scioccato dalle controversie e ti puoi fidare per mantenere riservato ciò che impari. È un ottimo momento per negoziare questioni che riguardano tasse, debiti, eredità e fondi che condividi con un partner.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere riluttante a esaminare il passato e considerare come ha plasmato il presente. Quel che è fatto è fatto. Ricorda solo che ciò che fai ora potrebbe determinare il tuo futuro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la sensibile Luna del Cancro che quadra Cerere ed Eris nella tua casa del benessere ti consiglia di tenere d'occhio il tuo livello di stress. Assistere alla cura di sé fin dall'inizio può prepararti per la giornata a venire. È meglio evitare un Ariete che ti agita.

Amore / Amicizia: "Le grandi menti pensano allo stesso modo" sarà il tuo mantra con il cervello di Mercurio nella tua zona di collaborazione. Fino al 22 giugno, farai il tuo miglior brainstorming in compagnia di un partner romantico o d'affari. Le discussioni faccia a faccia andranno senza intoppi perché troverai facile stabilire un terreno comune. È un ottimo momento per negoziare i termini di accordi importanti e scoprire dove si trova il tuo partner. Portare tutto allo scoperto ti aiuterà a rimanere sulla stessa pagina.

Carriera / Finanza: con Marte invadente in contrasto con il tuo sovrano, Plutone, nel tuo regno mentale, non sarai gentile a subire pressioni. Potresti avere difficoltà a non gestire una situazione stressante. Diventare lo Scorpione a tutto tondo rischia di intimidire gli altri. Potrebbe raggiungere i tuoi obiettivi, ma non aiuterà la tua reputazione. Tuttavia, rimanere in silenzio potrebbe creare un brutto precedente. Dovrai trovare un modo per affrontare il problema senza oltrepassare una linea.

Crescita personale / spiritualità: non rovinare ciò che dovrebbe essere un'attività divertente facendo piani eccessivamente complicati. Mantenerlo semplice assicurerà che tutti si divertano.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in Cancro emotivo per tutto il giorno, guarderai più profondamente nei tuoi sentimenti del solito. Non lasciare che l'analisi eccessiva porti alla paralisi. Un Pesci compassionevole può offrire una prospettiva rinfrescante che può cambiare il tuo punto di vista.

Amore / Amicizia: Flirtare può mancare il bersaglio mentre la sensibile Luna del Cancro si scontra con Cerere ed Eris nella tua zona di vita amorosa. Di conseguenza, una data potrebbe andare di traverso. Sii gentile e attento ai sentimenti del tuo interesse amoroso. Potrebbe succedere molto di più di quanto sembri. Se ti senti permaloso, non punire il tuo partner. Né dovresti fargli indovinare cosa c'è che non va. Fagli sapere cosa succede.

Carriera / Finanza: con il multitasking Mercurio nel Toro e la tua casa di lavoro, sarai un mago nel gestire diversi progetti importanti contemporaneamente, mantenendoti aggiornato sulle ultime informazioni e sviluppi relativi alle tue attività. La comunicazione con i colleghi potrebbe scorrere più lentamente. Tuttavia, sarà completo, il che garantirà che tu abbia le informazioni di cui hai bisogno. Con Mercurio qui fino al 22 giugno, avrai molto tempo per mettere in ordine i tuoi affari e farti prendere dai compiti di routine.

Crescita personale / spiritualità: la tua zona di lavoro governa anche il benessere. Mentre Mercurio è qui, probabilmente sarai interessato a leggere su salute e fitness e consultare professionisti sui tuoi problemi di benessere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la sensibile Luna del Cancro nella tua zona di collaborazione, vorrai essere vicino a qualcuno che ti capisce senza che tu debba spiegarti. I Pesci sono piuttosto abili nell'intuire i tuoi stati d'animo e nel trattarti con cura e compassione.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio nel fedele Toro e nel regno che governa gli appuntamenti, i figli e la creatività, ti sentirai ispirato a parlare apertamente di queste aree della tua vita. Fino al 22 giugno, queste conversazioni possono fornirti una migliore comprensione delle persone, dei passatempi e dei progetti che ti portano gioia. Puoi capire cosa funziona e cosa no, e se hai bisogno di apportare modifiche, avrai la flessibilità necessaria per trovare un nuovo flusso.

Carriera / Finanza : con Marte guidato nella tua zona di lavoro che si scontra con il potente Plutone nel tuo segno, dare a un progetto tutto può essere un po 'pesante e far pensare ai colleghi che stai cercando di controllare il flusso. Allo stesso tempo, sedersi può farti sembrare inefficace. Cosa deve fare una capra? Prendi la temperatura della stanza e valuta come utilizzare al meglio le tue abilità. Consulta i tuoi colleghi e chiedi di cosa hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: la casa potrebbe non riuscire a fornire le vibrazioni confortanti che cerchi mentre la Luna in Cancro si scontra con Cerere ed Eris nel tuo regno domestico. Qualcuno potrebbe arrabbiarsi quando i suoi bisogni non vengono soddisfatti. Sii gentile con te stesso e con gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo settore di lavoro, sarai nella zona con compiti di routine. C'è qualcosa di molto confortante nel portare a termine le cose e avere tutti i tuoi affari in ordine. L'intuizione di un Pesci può aiutarti con una preoccupazione importante.

Amore / Amicizia: con Mercurio multitasking nel devoto Toro e nel tuo regno domestico, sarai impegnato a occuparti delle faccende domestiche e familiari. Fino al 22 giugno, la tua casa (o quella dei tuoi genitori) potrebbe essere il luogo di ritrovo preferito per amici e parenti per riunirsi e aggiornarsi sulle ultime notizie e sviluppi. È un momento eccellente per fare progetti per il futuro e mettere in ordine la tua vita personale. Con così tanta attività, la tua casa non sarà molto riposante. Dopo questo, potresti aver bisogno di una vacanza.

Carriera / Finanza: Con Mercurio ben informato in contrasto con Pallade strategico nella tua casa dei guadagni, potresti avere i tuoi dubbi su una preoccupazione finanziaria. Controlla i tuoi fatti e le cifre. Se sei ancora incerto, gestiscilo da un amico esperto di soldi e poi lascia che il tuo intuito chiami i colpi. Potrebbero esserci altri motivi per non agire in questo momento.

Crescita personale / spiritualità: l'atmosfera può essere un po 'permalosa quando la sensibile Luna del Cancro si scontra con Cerere ed Eris. Calpestare i sentimenti di qualcuno può mettere le mutande in una svolta. Allo stesso modo, potresti essere ipersensibile a ciò che dice la gente. Momenti come questo richiedono gentilezza verso te stesso e gli altri.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua energia giocosa e l'atmosfera creativa possono elevare tutti coloro che incrociano il tuo percorso. Qualunque cosa accada oggi, sei determinato a divertirti. Un dolce Cancro che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva sarà un eccellente compagno.

Amore / Amicizia: con la sentimentale Luna del Cancro nella tua zona di vita amorosa che aspira al tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno, la tua atmosfera può essere terribilmente dolce e romantica. Quando sei così sognante, puoi essere difficile resistere. Se accoppiato, rendi la tua missione quella di trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner. I single sono super attraenti. Perché non esci e fai qualcosa che ti piace? Potresti entrare in contatto con una persona divertente a cui piacciono le stesse cose che ti piacciono.

Carriera / Finanza: con Mercurio in un determinato Toro e nella tua zona di comunicazione, ti metterai alla prova e finirai il lavoro quando si tratta di studiare, scrivere progetti e condividere informazioni e idee. Fino al 22 giugno, il tuo punto di vista sarà abbastanza fisso, quindi ci vorrà perseveranza e una buona quantità di dati per qualcuno per farti cambiare idea. Sai quello che sai. Tuttavia, è importante mantenere una mente aperta ed essere ricettivi a prospettive alternative.

Crescita personale / spiritualità: non preoccuparti troppo di un problema che riguarda denaro o beni. È probabile che l'insicurezza che scatena sia maggiore di quanto la situazione richieda. In altre parole, cerca di non reagire in modo eccessivo.