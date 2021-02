Oroscopo di oggi 19 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una luna vuota nelle prime ore, rendendo lenta l'energia. La luna si sposta nei vivaci Gemelli a metà mattinata e vi rimane il resto della giornata. La comunicazione e la connessione sono evidenziate nel tuo tema e il trigono con Saturno mentre il giorno si avvicina alla fine ti incoraggia a essere cauto e pratico, cosa che potrebbe non venire facilmente per te. Parla di decisioni importanti con un Toro e prendi a cuore i loro consigli.

Amore / Amicizia: Venere è in quadratura il tuo pianeta dominante, Marte, quindi è probabile un conflitto nella tua relazione. Le emozioni sono forti, così come la passione, ma devi dirigerla in modo positivo. Se decidi di essere gentile sin dall'inizio, qualunque cosa accada, tu e le tue relazioni importanti potrete emergere illeso quando la giornata volge al termine.

Carriera / Finanza: Urano nella tua seconda casa degli affari materiali si armonizza con Pallade, sottolineando la tua creatività, visione e tendenze umanitarie. Non devi essere ricco per sostenere la riforma sociale. Ogni donazione, non importa quanto piccola, fa davvero una differenza positiva.

Crescita personale / spiritualità: il tuo desiderio di libertà è importante e se presterai attenzione a chi, cosa, dove e come vuoi liberarti e procederai con cura, tra un anno sarai molto più felice. Vivrai una vita molto più appagante.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sebbene le prime ore della giornata inizino con la luna in Toro, ovviamente è nulla. Tra questo e l'essere addormentati, puoi semplicemente andare avanti e avanzare rapidamente alla luce del giorno del mattino quando la luna si sposta nei vivaci Gemelli e fa luce sui tuoi valori fondamentali. Negli ultimi tempi è cambiato così tanto, ha senso rivedere chi e cosa ti sta ancora a cuore. Parlane con un Pesci a cui sei vicino. Stanno anche aggiornando questa parte della loro vita.

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere, piazza Marte, generando molta passione, sensualità ed emozione, che devono essere gestite con abilità e consapevolezza o sorgeranno conflitti. Sei un maestro nell'arte della seduzione, quindi guida questa energia lungo quella strada e farai entrambi un ballo felice quando la giornata volge al termine.

Carriera / Finanza: La Luna Gemelli attiva la tua seconda casa degli affari materiali e trina Saturno pratico e orientato agli affari nella tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento. Ascolta il tuo cuore e presentalo ai tuoi obiettivi professionali. Metterli insieme fa ben sperare per il tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: porti un potere silenzioso che non viene rilevato finché non decidi di concentrarti e liberarlo, e poi tutti si siedono e prendono nota. Se hai le idee chiare su quello che vuoi e su dove stai andando, non c'è niente e nessuno che può fermarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il vuoto della Luna del Toro illumina debolmente la tua dodicesima casa dei sogni, aiutandoti a dormire e riposare bene. Poi la luna stamattina balza nei vivaci Gemelli e tu sei fuori e corri, pieno di esuberanza, gioia e secchi di energia. Potresti anche essere più sensibile del normale, il che è dannatamente sensibile, quindi scegli la tua azienda con saggezza. Incontra una Bilancia per una passeggiata nel parco e una tazza di caffè e goditi un felice intermezzo nella tua giornata.

Amore / Amicizia: Venere quadra Marte oggi, generando passione, sensualità, intense emozioni e forse conflitto. Ciò è determinato da come questa energia viene gestita e diretta. Se le cose iniziano a diventare tese tra te e la persona amata, fai un passo indietro e diminuisci la tensione. Impegnati di nuovo quando le cose si sono calmate e il tuo cuore si è riaperto.

Carriera / Finanza: La luna sestile Cerere, evidenziando il tuo bisogno di essere necessario e il tuo desiderio di prendersi cura degli altri. Se lavori in una professione di aiuto, questo è cibo per le faccende quotidiane. Se non lo fai, puoi incanalare questa cura nel modo in cui tratti i tuoi colleghi, i clienti e persino il tuo spazio ufficio. Finché rispetti i confini professionali, ne verrà del bene.

Crescita personale / spiritualità: hai imparato a ricevere comodamente senza colpa o resistenza? O ti senti solo a tuo agio nel dare? Questa energia deve essere bilanciata per far prosperare te e la tua vita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il vuoto della luna in Toro finisce quando arriva il mattino e guida la luna nei vivaci Gemelli. I sogni, le visioni, gli stati alterati e le vicende mistiche sono tutti illuminati da questo transito. Potresti sentirti super intuitivo e psichico con questo transito in gioco, ed è perché lo sei! Prenditi un po 'di tempo fuori dalla tua giornata per scrivere le tue impressioni, meditare e trascorrere un po' di tempo nella natura. Invita un altro Cancro a unirsi a te e noterai che la luce dentro di te aumenterà.

Amore / Amicizia: Venere è oggi in quadratura a Marte, quindi le passioni sono alte, le emozioni sono forti e la sensualità trasuda ovunque. Allo stesso tempo, è probabile anche un conflitto, quindi stai ballando sul filo del rasoio. Sei bravo a leggere l'energia e ad adattarti di conseguenza. Questo non sarà diverso.

Carriera / Finanza: Saturno pratico e orientato al business trina la luna e presta un occhio chiaro alle questioni finanziarie, in particolare quelle che condividi con un altro o quelle che sono influenzate da altri. Controlla i tuoi account congiunti, guarda la proprietà condivisa e assicurati che tutto sia come dovrebbe essere. Se non lo è, affrontalo subito!

Crescita personale / spiritualità: quando ti senti emotivamente sopraffatto, esci e collegati all'energia della terra, alla natura e radica te stesso. Appoggia la colonna vertebrale contro un albero e lascia che l'energia dell'albero ti nutra e ti ripristini. Una volta che sei di nuovo centrato, puoi tuffarti di nuovo nella mischia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la giornata inizia con una luna vuota e un'energia lenta. Questo cambia durante le ore del mattino quando la luna si sposta nei vivaci Gemelli e si armonizza con la tua energia del Leone. Amicizia, socializzazione e affari umanitari sono attivati ​​nel tuo grafico e passare del tempo con la tua tribù ti rende felice e soddisfatto. Sollevare un patio questa sera e godersi il tempo socialmente distante con tutti i segni. Punti bonus per la pianificazione di un'attività di volontariato di gruppo questo fine settimana.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua settima casa di collaborazione e piazza Marte volatile e vigoroso. La sensualità è forte, le passioni sono alte, le emozioni fluiscono ovunque e c'è una forte attrazione per la persona amata. C'è anche una reale possibilità di conflitto, quindi procedi con cautela e inclinati verso la gentilezza.

Carriera / Finanza: Mercurio si armonizza con Vesta nella tua seconda casa delle finanze e del denaro. Sei in grado di focalizzare e dirigere i tuoi pensieri in modo potente e sei spinto a esprimere le tue idee. Se hai un amico che ama la finanza o un consulente finanziario con cui discutere, sarai soddisfatto delle direzioni in cui vanno le cose.

Crescita personale / spiritualità: una vita di estremi alla fine esaurisce la tua energia e prosciuga la tua forza vitale. Sforzati per l'equilibrio, percorri la via di mezzo e la tua vita fiorirà e prospererà. Ovviamente puoi ancora divertirti, esplorare cose nuove, vivere la vita al massimo; sarai semplicemente in giro più a lungo per godertelo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sebbene la Luna Gemelli quadratura i tuoi pianeti Vergine, creando un po 'di tensione interna, Mercurio governa entrambi questi segni in modo che tu possa trovare modi per armonizzare e goderti questa energia vitale. La tua sesta casa di salute e benessere è piena zeppa di uno stellium di pianeti in Acquario. Hai una motivazione infinita per apportare le modifiche alle tue routine e abitudini che supporteranno meglio la tua vita. Aiuta ad avere responsabilità, quindi invita un Cancro a essere il tuo compagno di salute e benessere. Controllati l'un l'altro ogni giorno e non ti sentirai così solo.

Amore / Amicizia: Cerere attiva la tua settima casa di matrimonio e unione e sestile la luna. Il tuo desiderio di amare, nutrire e prendersi cura della persona amata è evidenziato. Ricorda solo che un po 'di questa energia fa molto; non vuoi che l'energia materna smorzi l'ardore che condividi.

Carriera / Finanza: la vivace Luna Gemelli illumina la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione e trina Saturno pratico e orientato al business che è al lavoro nel tuo settore lavorativo. Una revisione dei tuoi obiettivi professionali, alla luce della tua passione e dei tuoi sentimenti, può offrire informazioni utili che aiuteranno Saturno ad andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: va bene celebrare la tua buona fortuna. Questo non ti rende insensibile o egoista. Ti rende saggio e ti chiama più fortuna. Le benedizioni devono essere godute.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia della Bilancia, illuminando la tua nona casa della mente superiore e dell'espansione. Questa energia felice richiede di essere condivisa con gli altri, quindi esci nel mondo e divertiti. Un Sagittario avrà delle ottime idee per rendere questo giorno un giorno da ricordare. Considera l'idea di immergerti in progetti creativi e di dare espressione allo stellium dei pianeti in Acquario nella tua quinta casa di espressione creativa.

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere, è in quadratura con Marte e attiva l'amore, il romanticismo e la passione nella tua carta. Le emozioni sono forti, la passione è presente e la sensualità colora l'aria. Allo stesso tempo, questo transito può essere un punto critico per il conflitto. Quindi aggira la tensione, ammorbidisci le piume arruffate e goditi la divertente connessione che è possibile sotto questa influenza.

Carriera / Finanza: Cerere attiva la tua sesta casa di lavoro e occupazione e sestile la luna, aumentando il tuo desiderio di nutrire e prendersi cura degli altri. Se il tuo lavoro non è nelle professioni di aiuto, puoi cercare modi per rendere la vita un po 'più facile ai tuoi colleghi. La gentilezza non è mai sprecata.

Crescita personale / spiritualità: apri le braccia e ricevi le benedizioni che l'Universo ti sta inviando. A volte vengono attraverso eventi e situazioni, a volte vengono consegnati da altri. Il trucco è essere disposti a ricevere quanto lo sei a dare. È un cerchio sacro, non una strada a senso unico.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua ottava casa di abilità psichiche, misteri nascosti, intimità e risorse condivise è attivata dall'energica e comunicativa Luna Gemelli. La tua intuizione è elevata e potresti anche avere esperienze medianiche durante questo transito. Un messaggio da un antenato, un parente o una guida è del tutto possibile. Puoi svelare il significato nascosto parlandone con uno spirito affine. Un Pesci sa come muoversi in questa parte della città.

Amore / Amicizia: Cerere attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione e sestile la luna. Il tuo desiderio di nutrire e prendersi cura della tua amata è approfondito con questo transito in gioco. È naturale voler prendersi cura del proprio partner, basta non scivolare in un tipo di energia genitoriale in quanto ciò smorzerà sicuramente la passione.

Carriera / Finanza: la luna trina Saturno pratico e orientato al business e ti avverte di prenderlo con calma e di prestare molta attenzione ai dettagli. Non vuoi trascurare informazioni importanti. Non c'è fretta e hai il tempo per deliberare le tue decisioni. Sii paziente, funzionerà molto meglio che se corri.

Crescita personale / spiritualità: non è mai banale invocare il potere dell'amore in qualsiasi situazione. Potresti non vedere un cambiamento rapido, ma ti aiuterà a lasciarti andare e rimanere in un luogo di pace invece che di turbolenza. L'amore, come la gentilezza, non viene mai sprecato ed è sempre una scelta saggia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, si armonizza con Chirone, approfondendo la tua connessione con lo spirito e sottolineando la tua capacità di superare le difficoltà attraverso la fede. Potresti anche avere ricordi di vecchie ferite spirituali / religiose, probabilmente dell'infanzia, che sorgono sotto l'influenza di questo transito. Non puoi guarire ciò di cui non sei a conoscenza, quindi questa è effettivamente una buona cosa. Non esitate a contattare un bravo terapista e chiedere aiuto per disimballarlo in modo da poterlo lasciare alle spalle per sempre.

Amore / Amicizia: la vivace e comunicativa Luna Gemelli attiva la tua settima casa di collaborazione e il sestile Cerere. Il tuo desiderio di amare, nutrire e prendersi cura dei tuoi cari aumenta. Tutti amano sapere di essere amati, ma a nessuno piace essere soffocato. Riportalo indietro della metà e sei a posto.

Carriera / Finanza: Vesta evidenzia la tua decima casa di carriera, risultati e riconoscimenti e si armonizza con Mercurio. Puoi portare avanti i tuoi piani e le tue idee ora poiché la tua mente è incredibilmente concentrata e potente. Oggi potresti vendere la neve ai lapponi, quindi esci e fai la tua magia!

Crescita personale / spiritualità: il sottile lavoro dello spirito ti parla in tanti modi. Fidati della tua conoscenza e fidati dei segni, dei presagi e dei messaggi che ricevi. Sei la tua autorità e nessuno ti conosce meglio di te stesso, qualunque cosa dicano. Tu sei saggio; credici.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luce della vivace e comunicativa Luna Gemelli risplende sulla cura di sé, sulla salute e sul benessere nella tua carta, ispirandoti a migliorare il tuo gioco. Il trigono dalla luna al tuo pianeta dominante, Saturno, indica che la pianificazione pratica, la disciplina e il fare un passo alla volta pagheranno grandi dividendi. Se un life coach o un personal trainer ti aiuta a rimanere sulla buona strada e ad andare avanti, contatta uno Scorpione. Ti manterranno assolutamente motivato.

Amore / Amicizia: Venere piazza Marte e genera energia sensuale, emotiva e passionale, che può essere di buon auspicio per il romanticismo. Questo stesso transito indica anche che il conflitto è una possibilità concreta. Non abbattere e non dovrai cercare di migliorare le cose. Resta fermo, concentrati sull'amore e alla fine della giornata starai bene.

Carriera / Finanza: Mercurio attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con Vesta. La tua mente è chiara, concentrata e potente oggi e sei in grado di far avanzare le tue idee. Sali sul piatto e fai uno swing. Potresti semplicemente fare un fuoricampo.

Crescita personale / spiritualità: la saggezza si guadagna attraverso l'esperienza e la volontà di imparare, di ricevere insegnamenti, di essere un umile studente di vita. Nel momento in cui pensi di "sapere", stai per inciampare e forse cadere. La mente dei principianti è uno stato di apertura che consente alla saggezza di mettere radici e diventare un giardino verdeggiante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia dell'Acquario, facendo brillare una luce brillante sulla creatività e la passione nel tuo grafico. Il trigono da Saturno alla luna indica che oggi puoi creare praticamente qualsiasi cosa. Gli elementi di cui hai bisogno arrivano come per magia! Un progetto è sempre più divertente quando lo condividi, quindi invita una Bilancia a unirsi a te. Tieni a portata di mano scorte extra in modo che possano tuffarsi subito.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua prima casa del sé, quadrando il volatile Marte. La tua sensualità è in piena mostra, sei selvaggiamente attraente e le passioni sono alte. Anche il conflitto è del tutto possibile, soprattutto se il tuo amato cerca di controllarti o di comandarti. È un no difficile. Non hai bisogno di litigare per questo però. Basta fare un passo indietro e svanire, come il fumo. È impossibile combattere con il fumo.

Carriera / Finanza: Cerere attiva la tua seconda casa degli affari materiali e sestile la Luna Gemelli. Il tuo desiderio di prendersi cura e nutrire gli altri è evidenziato oggi. Puoi farlo donando a una causa in cui credi. Controllalo prima però; assicurati che i tuoi soldi vadano a chi ne ha bisogno e non nelle tasche degli amministratori.

Crescita personale / spiritualità: quando è stata l'ultima volta che ti sei preso un giorno libero per divertirti, scatenarti e giocare come un bambino? È atteso da tempo, quindi prenota un appuntamento con te stesso, subito!

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la vivace Luna Gemelli illumina la tua quarta casa di casa, famiglia e arti domestiche, rendendola una giornata ideale per riordinare la casa, prendersi cura del tuo giardino, provare una nuova ricetta o qualsiasi altro modo di divertimento che sia vicino a casa. Il sestile dalla luna a Cerere nella tua prima casa di te stesso evidenzia il tuo desiderio di amare e nutrire coloro a cui tieni. Oggi, lascia che sia tu. Versa un bagnoschiuma, prendi un buon libro e porta il tuo piccolo Pesci nella vasca per sguazzare e goderti le tue numerose benedizioni.

Amore / Amicizia: il quadrato tra Venere e Marte crea un'energia passionale, emotiva e sensuale. Può anche far presagire un conflitto. Evita gli argomenti e cerca un compromesso. Non svenderti, in nessun modo. Cerca solo le pietre miliari che ti portano ad andare d'accordo.

Carriera / Finanza: Saturno pratico e orientato al business è trigono la luna, e sebbene questa sia un'influenza prudente e prudente, è anche meraviglioso per gettare una solida base su cui costruire un futuro. Per fare ciò, chiarisci cosa vuoi, chi e cosa ami e la visione che hai per il tuo futuro. Quindi fai un passo indietro e guarda cosa si svolge.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione sottile è forte e vedi cose che alla maggior parte delle persone mancano. Non soffermarti sul dolore. Concentrati sulla gioia e lascia che metta radici e cresca.