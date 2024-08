Oroscopo di oggi 2 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 2 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai dell'umore giusto per rischiare con l'amore o con i soldi, dato che Venere nella tua casa dell'amore si scontra con l'imprevedibile Urano nel tuo settore finanziario. Il desiderio di impressionare una persona di interesse potrebbe innescare un'esagerata flessione finanziaria. Devi giocare per vincere, ma non scommettere ciò che non puoi permetterti di perdere. Allo stesso modo, è meglio non vantarti di averlo in tasca. Poiché Venere si sincronizza con l'esagerato Giove nella tua casa della comunicazione, potresti essere tentato di parlare delle tue imprese come se fossero un affare fatto. È fantastico che tu sia così sicuro di ciò che puoi fare, ma non lasciare che l'arroganza ti indebolisca.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti incontrare un po' di opposizione, Toro. C'è una sensazione di leggerezza e ariosità che prevale ovunque. Questo è sicuramente il tipo di energia con cui puoi entrare in contatto oggi. C'è molta forza nei numeri. Non lasciare che nessuno provi a mettersi sulla tua strada. Potrebbe benissimo essere che stiano operando in base a informazioni errate.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Desideri nascosti e motivazioni non rivelate potrebbero essere rivelati quando l'adorante Venere nel tuo settore della comunicazione si scontra con l'illuminante Urano. Chiamalo lapsus freudiano se vuoi. Qualcuno (forse tu) potrebbe fare una dichiarazione d'affetto a sorpresa o rivelare il segreto su una questione controversa. Tieni il telefono a portata di mano. Potresti ricevere un messaggio di testo, un'e-mail o una chiamata inaspettati. Con l'ottimista Giove in gioco, è probabile che ti illumini. Nel caso in cui tu riceva notizie inquietanti, potresti far sembrare la situazione peggiore di quanto non sia in realtà. Aspetta che la polvere si depositi prima di decidere su una grande rivelazione. È probabile che ci sia dell'altro dietro la storia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Poiché la Venere autoindulgente nella tua casa dei guadagni si scontra con l'incostante Urano, le spese impulsive potrebbero rovinare il tuo budget. Potresti fare follie per una serata fuori con gli amici o spendere un sacco di soldi in preparativi pre-appuntamento. Con Venere nel vistoso Leone, tendi a esagerare. Anche se sei tipicamente un tipo parsimonioso, le spese impreviste potrebbero farti inciampare. Controlla i costi prima di impegnarti in un'attività o un evento. Se hai intenzione di gettare la cautela al vento, non sentirti in colpa. Lavori sodo e meriti di goderti i frutti duramente guadagnati del tuo lavoro. Essere frugali nei giorni e nelle settimane a venire può aiutarti a recuperare ciò che spendi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Oggi ti ritroverai a lavorare bene con qualsiasi gruppo, Leone. Ci sarà una grande connessione tra te e le persone che ti circondano. Assicurati di basare le tue relazioni su qualcosa di significativo, altrimenti potresti scoprire di aver costruito un'intera realtà da qualcosa che non esiste. Sii fedele a te stesso e cerca di non farti ingannare da nulla che sembra troppo bello per essere vero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

C'è una sensazione incredibilmente espansiva nell'aria a cui dovresti aggrapparti, Vergine. Le cose si stanno muovendo rapidamente. Scoprirai che le tendenze a lungo termine si uniscono piuttosto bene. La cosa di cui essere consapevoli oggi è assicurarti di operare in base a fatti che sai essere veri. Controlla le tue fonti. Sii cauto, ma se vedi un'opportunità che sembra buona, coglila.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Le persone saranno piene di sorprese quando la socievole Venere nella tua casa della comunità si scontra con l'incostante Urano. Quando trascorri del tempo con un amico o un gruppo, le cose potrebbero non andare come avevi previsto. Cambiamenti dell'ultimo minuto, mancate presentazioni e altri sviluppi inaspettati possono mettere i bastoni tra le ruote. Avere un piano B in mente può aiutare a garantire che il tuo weekend inizi bene. Può essere difficile giocare la carta bianca quando le cose non vanno secondo i piani. Allo stesso modo, può essere difficile mantenere un'espressione seria quando un amico fa una rivelazione scioccante. Non si può dire cosa potrebbe accadere con questa atmosfera imprevedibile in gioco.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La tua popolarità può influenzare le persone in modi sorprendenti, come Venere nel tuo settore pubblico in quadratura con Urano. Se hai una relazione, il tuo partner potrebbe sentirsi minacciato dall'attenzione che ricevi, inducendolo a comportarsi male. Sii sensibile ai suoi sentimenti. Potresti non gradire se i ruoli fossero invertiti e lui diventasse improvvisamente il centro dell'attenzione. Una tensione simile può sorgere tra te e un collega stretto, in particolare se al momento sei il beniamino dell'ufficio. Non fare un patto se ricevi vantaggi speciali. Se sei single, sistemarti può sembrare restrittivo quando ci sono così tante persone intriganti da incontrare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Potresti scoprire che non tutte le persone o gli scenari romantici valgono tutti gli sforzi che ci metti. Venere nella tua nona casa idealistica che si scontra con l'incostante Urano avverte che una relazione amorosa a distanza o un accordo non convenzionale potrebbero rivelarsi più un problema di quanto valgano. Non c'è niente di sbagliato nell'essere eccitati da una sfida o nel desiderare un po' di eccitazione. Tuttavia, se la tua situazione crea costantemente scompiglio nella tua vita, potrebbe non essere una grande idea. Mentre Venere si sincronizza con l'ottimista Giove nella tua casa della partnership, potresti sentirti fiducioso di poter farcela. Guardare il lato positivo è bello, ma non trascurare un problema evidente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre l'affettuosa Venere e l'imprevedibile Urano si scontrano nella tua zona di intimità e appuntamenti, la tua vita amorosa può essere piena di sorprese. Trascorrere del tempo con una persona libera con una nuova visione dell'amore può essere delizioso. Tuttavia, alcune persone possono essere inaffidabili e possono abbandonare i piani all'ultimo minuto. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Gioca sul sicuro e prepara un piano B. Le cose potrebbero andare un po' male, ma ti divertirai comunque se pianifichi attentamente. Non sorprenderti se dovrai fare i conti con qualcosa che è fuori dal tuo controllo. Non ha senso arrabbiarsi e cercare di controllare cosa succede. Fai del tuo meglio per rilassarti e seguire la corrente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Venere nella tua casa della partnership si scontra con Urano, il perturbatore nella tua zona di casa, un problema nella tua vita privata potrebbe disturbare la tua felicità domestica. Se stai frequentando qualcuno, la tua relazione potrebbe interferire con la routine familiare. Se condividi uno spazio abitativo con il tuo partner, uno sviluppo inaspettato potrebbe interrompere la tua vita domestica. Qualsiasi tensione tra queste due aree segnala un bisogno di flessibilità e cambiamento. Cerca di apportare miglioramenti che soddisfino le esigenze di tutti. Potresti dover pensare fuori dagli schemi per trovare la soluzione giusta. Un trucco di vita lungimirante potrebbe fare al caso tuo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché Venere nella tua casa del lavoro si scontra con Urano, agire su qualcosa che ti appassiona non sarà privo di sfide. Le difficoltà tecniche possono farti inciampare o potresti avere difficoltà ad abbracciare nuove tecniche. Un problema inaspettato con un collega potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote. Un allineamento Venere-Giove suggerisce che il tuo ottimismo sarà probabilmente alle stelle. È bello che tu sia sicuro di poter fare le cose, ma fai attenzione a non sopravvalutare ciò che è possibile. Raggiungere i tuoi obiettivi potrebbe richiedere molto più sforzo di quanto tu sia disposto a fare.