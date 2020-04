Oroscopo di oggi 2 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 2 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: L'umore lascia il posto a un'atmosfera più giocosa e vivace mentre la luna passa dal Cancro emotivo al Leone drammatico. Sarai pronto per alzare il volume e divertirti un po '. Fai attenzione a un cupo Acquario che vuole piovere sulla tua parata.

Amore / Amicizia: il sole nel tuo segno che si oppone a Giunone impegnato nella tua zona di relazione suggerisce che i tuoi interessi personali possono essere in contrasto con i desideri del tuo partner o ciò che una relazione richiede. In altre parole, vuoi fare le tue cose. È bello se non sei accoppiato, ma è destinato a creare problemi se hai una relazione. Se hai bisogno di un po 'di tempo per me, prendilo. Ma non dimenticare che qualcuno ti sta aspettando per fare del "tempo" una priorità.

Carriera / Finanza: la pressione per avere successo può sembrare incredibilmente onerosa poiché la vulnerabile Luna del Cancro si oppone ai pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua casa di stato. Non importa cosa ottieni e quanto fai, non sembra mai che sia abbastanza. Se lasci che il mondo determini la misura del tuo successo, non sfuggirai mai alla corsa per rimanere in cima. Sta a te decidere quando hai raggiunto un traguardo con cui ti senti a tuo agio.

Crescita personale / spiritualità: il mondo si aspetta che tu sia un petardo e raramente deludi. Anche se a volte le prestazioni possono stancarsi. Non essere un ribelle senza una causa.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai motivato a mettere in atto i piani della casa e della famiglia mentre la luna si sposta dal Cancro domestico all'Ariete dinamico. Fidati dei tuoi impulsi, cogli l'attimo e fai le cose prima che un boss Acquario provi a mettere un freno a tuoi piani.

Amore / Amicizia: sei duro, ma sei anche molto tenero. Mentre la Luna del Cancro emotiva si oppone ai pianeti nel Capricorno non dimostrativo, i tuoi sentimenti potrebbero essere feriti quando le tue parole non riescono a influenzare il tuo interesse amoroso o un amico. Esprimere le tue emozioni è vitale, ma il tuo ascoltatore vuole solo occuparsi dei fatti. Probabilmente non riceverai l'empatia che desideri. Salva discussioni sensibili per una data successiva.

Carriera / Finanza: la tua produttività lavora contro di te quando crea l'aspettativa che tu possa continuamente funzionare ad alto livello. Il sole nella tua casa di riposo che si oppone al doveroso Giunone nella tua zona di lavoro indica che potresti risentirti compromettendo il tuo benessere a favore di colleghi di lavoro piacevoli e di ottenere un lavoro. Non puoi ottenere il resto di cui hai bisogno e completare un compito arduo. Fare un passo indietro ora significa che puoi portare più energia ai tuoi compiti in un giorno o due.

Crescita personale / spiritualità: essere dogmatici è un segno che hai paura che le tue credenze non siano valide. Un esame onesto può rivelare che ti stanno inscatolando piuttosto che dare alla tua anima la libertà di volare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un'idea super divertente potrebbe incontrare resistenza se la condividi con la persona sbagliata. Qualcuno (come un Acquario denigratorio) può prendere alcune cose più seriamente di quanto dovrebbe. Non prenderlo sul personale e non lasciarlo smorzare il tuo entusiasmo.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso o un amico potresti scontrarti su ciò che costituisce un momento divertente mentre il Sole Ariete indipendente si oppone a Giunone socievole in Bilancia. Quindi, una data o un'attività divertente potrebbe non andare secondo i piani. Se non riesci ad accedere alla stessa pagina, potrebbe essere saggio andare per la tua strada. Potresti non essere pronto a fare qualcosa che non vuoi fare. Non sarà sempre così difficile raggiungere un compromesso. Puoi sempre riprogrammare in un secondo momento.

Carriera / Finanza: i tuoi bisogni possono sembrare piuttosto urgenti con la luna nel Cancro assetato di sicurezza. Adempierli può accumulare grandi fatture mentre la luna si oppone a Giove stravagante e Plutone possessivo nella tua zona di debito. Concediti del tempo per riconsiderare una grossa spesa prima di metterla su una carta di credito. Tra un giorno o due, potrebbe sembrare qualcosa di cui puoi fare a meno.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione potrebbe non essere così grave come sembra. Potrebbe segnalare la resistenza a nuove idee. Presta molta attenzione a ciò contro cui stai combattendo. Qui sta una gemma preziosa in attesa di essere scoperta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: mentre la luna passa dal tuo segno al Leone dinamico, l'osservazione dell'ombelico lascia il posto alla produttività. Sarà gratificante fare le cose. L'opposizione di un Acquario potrebbe rallentare i tuoi progressi. Potrebbe essere necessario un compromesso prima di poter proseguire.

Amore / Amicizia: le relazioni non sono tutto ciò che sono fatte a pezzi. Soprattutto quando è impossibile soddisfare le esigenze del tuo partner. Le aspettative possono essere molto da gestire poiché la luna nel tuo segno si oppone a Giove esagerato e Plutone invadente nella tua zona di associazione. Non importa quello che fai, non ti sembra abbastanza. I single possono porre troppa enfasi sull'essere in una relazione. Non risolverà tutti i tuoi problemi.

Carriera / Finanza: puoi concentrarti sulla tua carriera o dedicare tempo e attenzione alla tua vita domestica, ma non puoi fare entrambe le cose contemporaneamente. Con un'opposizione sole / Giunone in gioco, sentirai la fatica di dover scegliere l'uno sull'altro. Non importa quale scegliate, possono sorgere sensi di colpa e risentimento. Sappi che non ci sono scelte sbagliate. La cosa più importante è che ti dai completamente a qualsiasi area tu faccia la tua priorità.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità per i misteri della vita può mandarti in cerca di risposte. Leggere un libro sulla metafisica o parlare con una guida spirituale può fornire una visione che illumina il tuo cammino.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la certezza emotiva che cerchi potrebbe sfuggirti. La verità è che probabilmente non esiste. Persevera nell'avventura della tua vita e confida che avrai ciò di cui hai bisogno. Anche se non dovresti aspettarti che provenga da un capo Acquario.

Amore / Amicizia: con lo spirito vivace dell'Ariete che aspira disciplinato Saturno nella tua zona di associazione, potresti sentire il bisogno di ridurre la tua spontaneità giovanile a favore di comportarti più come un adulto disciplinato. Il fatto che tu sia consapevole della necessità di essere più maturo dimostra quanto sei cresciuto. I single possono rendersi conto che lo spirito libero da cui sono attratti in un partner non sempre crea una relazione stabile. Tutti i segni indicano che sei pronto per qualcuno di più serio.

Carriera / Finanza: mentre Mercurio si scontra con Marte aggressivo e l'autorevole Saturno nella tua zona di associazione, potresti non essere incline a fidarti di un collega, un cliente o un alleato prepotente. Ciò significa che potresti essere riluttante a condividere informazioni o risorse. Fidati del tuo istinto e tieni nascosti i tuoi pensieri. È meglio non diventare nemico di questa persona. Potrebbero dimostrarsi un formidabile nemico.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Primo Quarto nella tua casa di resa, è allettante abbandonare la tua ricerca di significato. Restaci, Leo. Se perseveri nella tua ricerca, identificherai il tuo scopo. Le risposte abbondano, anche se potrebbero non venire nella confezione che ti aspetti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: nell'amicizia, è essenziale sapere cosa dare e cosa trattenere. Anche il legame più forte richiede il rispetto dei confini e la comprensione di ciò che una persona è in grado di affrontare. Un cancro potrebbe essere più delicato di quanto pensiate.

Amore / Amicizia: con la Luna del Primo Quarto nella tua zona di amicizia, è fondamentale che un amico ti prenda ed è qualcuno di cui ti puoi fidare dei tuoi segreti. Non importa quanto tu sia simpatico, ci sono alcune cose con le quali non riescono a farcela. È meglio mantenere le tue informazioni più sensibili e private per te. Il tuo bisogno di condividere segnali che stai cercando convalida. Sii il tuo personalizzatore e concediti l'approvazione che stai cercando.

Carriera / Finanza: la creatività ottiene una spinta quando collabori grazie all'empatica Luna del Cancro che si allinea con il mercurio intelligente e il fantasioso Nettuno. Sia che tu collabori con un collega o partecipi a un incarico di gruppo, farai il tuo meglio quando fai brainstorming con gli altri. Lo scambio di energia e idee sarà di grande ispirazione. La magia accade quando metti insieme i tuoi talenti e risorse.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno che condivide la tua visione spirituale o opinioni sulla vita sarà edificante e può riaffermare il tuo impegno sul percorso che stai seguendo. Non perché vedono le cose come te, ma perché ciò che credi attira persone interessanti nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la pressione che stai subendo diminuisce mentre la luna passa dalla tua casa di carriera alla tua zona di amicizia. Trascorrere del tempo con un amico è il pick-me-up di cui hai bisogno. Cerca di non essere troppo testardo su ciò che fai o dove vai, specialmente se stai con un Acquario.

Amore / amicizia: con Giunone impegnato nel tuo segno, sei tutto per essere il partner doveroso. Un'opposizione al Sole Ariete indipendente suggerisce che tu e il tuo interesse amoroso potreste avere programmi contrastanti. Potrebbe essere minore quanto in disaccordo sui tuoi piani per la sera o importante quanto avere una visione diversa della tua relazione. Meglio chiedere che assumere. Per i single, non diventare troppo intenso con qualcuno che non mostra segni di voler stabilirsi.

Carriera / Finanza: con la luna in Cancro nella tua zona di reputazione, vuoi fare una buona impressione. È davvero il tuo desiderio? O stai cercando di essere all'altezza delle aspettative dei tuoi genitori? La luna che si oppone ai pianeti esigendo il Capricorno e la tua zona di famiglia suggerisce che potresti avere qualcosa da dimostrare. Sei un adulto adesso. Ciò significa che puoi determinare il tuo valore.

Crescita personale / spiritualità: con Vesta dedicato nella tua casa di apprendimento superiore, la ricerca della conoscenza è estremamente importante. Puoi diventare super ossessivo su un argomento che ti interessa, anche se potrebbe non essere una brutta cosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: mentre la luna passa dal Cancro sensibile al coraggioso Leone, ti sentirai a tuo agio nel prendere il centro della scena e dimostrare ciò che sai. La maggior parte delle persone applaudirà ai tuoi sforzi, ma un Acquario critico potrebbe cercare di trovare difetti in ciò che fai.

Amore / Amicizia: un piccolo riconoscimento da parte del tuo partner di quanto duro lavoro farebbe molto per appianare le cose nella tua relazione. Sarebbe anche d'aiuto se non ti sellassero con la loro lista di cose da fare. La luna che si oppone a Marte e Saturno afferma che le esigenze possono essere intense, soprattutto se si vive insieme. I single potrebbero sentirsi gravati dalla mancanza di supporto sul fronte interno. L'erba del vicino è sempre più verde.

Carriera / Finanza: quando l'Ariete indipendente si oppone al devoto Giunone, la tua capacità di esercitare la tua autonomia potrebbe essere ostacolata dalla tua relazione con un collega apparentemente indifeso. La colpa nasce quando si tenta di mettere al primo posto i propri interessi. Sta a te correggere lo squilibrio. Prova ad essere meno disponibile per aiutarti con le attività che non sono rilevanti per quello che fai. È una danza difficile se hai a che fare con un superiore, ma devi iniziare da qualche parte.

Crescita personale / spiritualità: le idee che contrastano un punto di vista consolidato possono essere difficili da riconciliare, ma non è impossibile. Principalmente perché c'è una parte di te che desidera idee nuove e nuova ispirazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: energie intense lasciano il posto a un'atmosfera più amante del divertimento mentre la luna passa dal Cancro emotivo al Leone infuocato. Avrai voglia di fare qualcosa di eccitante invece di attenersi alla solita routine. Non lasciare che un Acquario denigratorio ti dissuada dai tuoi piani.

Amore / Amicizia: con Giunone devoto nella tua casa di amicizia, sei un amico fedele come tutti possono aspettarsi. Ma con l'opposizione del sole nell'Ariete indipendente, potresti sentire che i tuoi interessi personali sono compresi dalla tua connessione. Hai bisogno di spazio per fare le tue cose mentre i tuoi amici si aspettano che ti mostri come fai di solito. Se non confini è tempo di sdraiarti un po'. Sarà buono per te e la tua amicizia.

Carriera / Finanza: anche se sei su una solida base finanziaria, non sei fatto di soldi. Mentre il Cancro Luna che si prende cura di lui si oppone a Giove e Plutone nella tua zona di denaro, potresti sentirti obbligato a raccogliere il conto o sopportare il peso delle spese congiunte. Tacere e pagare non ti rende la persona più grande. Ti rende la persona con le fatture più grandi. Va bene tenere i tuoi soldi in tasca.

Crescita personale / spiritualità: lasciare vagare la mente è carburante per la tua immaginazione. Non tutte le idee che esplori devono servire a uno scopo utile. Concediti il ​​permesso di sognare ad occhi aperti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Immagina cosa potresti fare se non accumulassi un sacco di responsabilità sul tuo piatto? Saresti libero di passare più tempo con un cancro speciale nella tua vita. Inizia a dire no agli obblighi e inizia a dire sì alle attività piacevoli.

Amore / Amicizia: la Luna del Cancro emotiva nella tua zona di associazione segnala la necessità di compagnia. Con la luna che si oppone ai pianeti nel tuo segno, è difficile trovare del tempo da trascorrere con il tuo partner o un amico quando hai così tante responsabilità. Questo non è un nuovo problema. Con Saturno che ha recentemente lasciato il segno, dovresti trovare più facile liberarti dagli obblighi e avere più tempo per goderti la vita.

Carriera / Finanza: la casa e la famiglia sono una priorità con il sole nel tuo regno domestico. Eppure l'opposizione del devoto Giunone rivela che sei sposato con la tua carriera. Non ci sono abbastanza ore al giorno per dare a entrambe le aree l'attenzione che meritano e potresti sentire la tensione che crea. La tua attenzione divisa significherà che non riesci a presentarti in entrambe le aree come dovresti? O sceglierai uno sopra l'altro? La decisione è tua.

Crescita personale / spiritualità: lasciare che le persone ti aiutino non è sempre facile per te, principalmente perché lo vedi come un segno di debolezza. Ci vuole forza e intelligenza per capire quando puoi usare una mano amica.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla tua casa di lavoro alla tua zona di partenariato, trascorrere del tempo con qualcuno a cui tieni sarà il modo perfetto per rilassarti. Discutere della tua giornata con un Leone può essere gratificante. Non dominare la discussione. Lascia che sia una strada a doppio senso.

Amore / amicizia: con Marte guidato e determinato Saturno nel tuo segno, sei intenzionato ad avere le cose a modo tuo. Un'opposizione alla luna nella tua zona di associazione avverte che la tua vibrazione invadente può creare problemi in una relazione. Potresti non rendertene conto che stai arrivando così forte o che non stai prendendo in considerazione i sentimenti dell'altra persona. Alleggerisci e goditi il ​​tempo che trascorri con qualcuno di speciale.

Carriera / Finanza: grandi idee e concetti significativi ti attraggono. Il Sole Ariete che si oppone a Giunone nella tua casa di coscienza superiore pone la questione se siano rilevanti per ciò su cui stai lavorando ora. Torna alla direttiva e determina se le tue idee possono essere applicate in modo pratico. È probabile che si verifichino respingimenti da parte dei colleghi se si perde tempo in una diversione.

Crescita personale / spiritualità: puoi sentire che hai dei talenti potenti che non hai ancora attinto e ti senti sotto pressione per scoprirli. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni del risveglio che forniscono indizi sui doni che aspettano di essere coltivati. Presta attenzione alle informazioni e inizia a scavare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento. I tuoi poteri creativi e intuizione sono migliorati. La tua energia magica aumenterà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Un Cancro potrebbe trovarti ad essere una figura affascinante, ma non lasciare che abbiano un'idea sbagliata di te.

Amore / Amicizia: il romantico che è in te sarà in pieno vigore mentre l'emozionante Luna del Cancro si allinea con il sogno di Nettuno. Quando accendi il fascino, ti sarà difficile resistere. Aggiungi mercurio espressivo al mix e le tue parole avranno un effetto ipnotico sul tuo ascoltatore. Questo potrebbe rendere la serata piuttosto dolce. Se sei single e stai cercando di conquistare qualcuno, non dovrai lavorare molto duramente. Fai solo attenzione a non lasciarti sorprendere dal momento e dì cose che non intendi.

Carriera / Finanza: non lasciare che la Luna del Primo Quarto nella tua frivola quinta casa ti spinga a far saltare il tuo budget. Sei più attento al denaro del solito. Sai quanto devi risparmiare e cosa puoi permetterti di spendere. Potresti concederti un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Invece di rovinare il budget, perché non optare per un divertimento più economico? Puoi sguazzare una volta raggiunti i tuoi obiettivi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la musa è nella casa! Che tu sia un vecchio professionista o semplicemente un dilettante, otterrai un enorme piacere dall'indulgere al tuo lato creativo.