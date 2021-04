Oroscopo di oggi 20 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 20 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: brilli quando la luna entra nel teatrale Leone e nella tua casa di autoespressione, ma potresti comunque sentirti sotto pressione per dimostrare il tuo valore. Non lasciare che ti spinga a fare scelte discutibili e ad andare troppo oltre. Oggi, non c'è piacere a un Toro.

Amore / Amicizia: il primo quarto di luna nel Leone romantico e la tua zona di vita amorosa possono illuminare i costi legati agli appuntamenti, alla socializzazione e al fare cose che ti piacciono. Prima di concederti un vino e una cena fantasiosi o un evento di grandi dimensioni, valuta se è un investimento utile. Allo stesso modo, spruzzare vestiti, capelli e trucco per un appuntamento può essere costoso. Divertiti ma cerca di non metterti sopra la testa.

Carriera / Finanza: con il sole che transita in Toro e la tua zona finanziaria nelle prossime quattro settimane, presterai la tua piena attenzione al denaro, ai beni e alle cose che hanno un significato per te. Quando i tuoi profitti riflettono il livello di prosperità a cui aspiri, ti sentirai potenziato. L'autostima non dovrebbe essere misurata da quanti soldi hai. Quando onori il tuo valore interiore, prendi naturalmente decisioni che promuovono l'abbondanza. Guarda oltre la superficie per determinare cosa detiene il valore reale per te.

Crescita personale / spiritualità: fare un lavoro che apprezzi porta un enorme piacere mentre Venere si allinea con l'asteroide Pallade. Impegnarsi in un servizio disinteressato può essere altrettanto edificante. Dove possono le tue abilità fare di più?

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dovrai capire dove ti trovi e quali sono le tue priorità prima di immergerti in un progetto domestico o familiare. Non prendere un impegno finché non capisci le cose da solo. È meglio non lasciare che un Leone influenzi le tue decisioni.

Amore / Amicizia: il primo quarto di luna in Leone e il tuo regno domestico possono evidenziare le difficoltà di mettere in atto un piano personale. Se hai un partner, figli, genitori o coinquilini da considerare, non puoi fare tutto a modo tuo. Considera come le tue scelte influenzeranno le persone a te più vicine.

Carriera / Finanza: ti divertirai a condividere le tue idee mentre Venere nel tuo segno si allinea con Vesta nella tua zona di creatività. Un po 'di fascino farà molto per vendere i tuoi schemi. Non dovrai fingere. Il tuo entusiasmo sarà contagioso. Potrebbe essere sufficiente per convincere qualcuno a dare un'occhiata più da vicino.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno annuncia l'inizio della stagione del tuo compleanno. I pianeti sono perfettamente allineati per potenziarti e far luce sui doni unici che offri. Nelle prossime quattro settimane, potresti sentirti ispirato a fissare nuovi obiettivi personali per l'anno che inizia dopo il tuo imminente compleanno. Non importa se hai avuto successo o meno in ciò che avevi precedentemente deciso di realizzare. L'universo ha premuto il pulsante di ripristino. È ora di ricominciare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata frenetica. Potresti non avere l'energia per soddisfare tutti gli argomenti della tua agenda. Invece di spingerti a fare di più, fai meno in modo più consapevole. Delegare alcuni compiti a un Leone energico potrebbe alleggerire il tuo carico.

Amore / Amicizia: poiché Venere si allinea con Vesta nella tua casa e nel regno familiare, potresti aver bisogno di pace e tranquillità per elaborare i dettagli di un piano. Potrebbe comportare la riorganizzazione del tuo spazio vitale o la pianificazione di una speciale festa di famiglia. Tienilo riservato per ora.

Carriera / Finanza: il primo quarto di luna in Leo teatrale mette in guardia dal fare un grande dramma su ciò che intendi fare. Tutti i segni indicano che un piano importante è ancora in gestazione. È troppo presto per sapere come andrà a finire. Dedica meno tempo a vantarti e più tempo a capire cosa devi fare per portare a termine il tuo progetto.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nel placido Toro e la tua riposante dodicesima casa nel prossimo mese, vorrai prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Nelle settimane che precedono il tuo compleanno, avrai bisogno di tempo tranquillo per riposarti, ricaricarti e riflettere sui successi e sui fallimenti dell'anno passato. Fare un inventario personale degli eventi ti consente di determinare quali progetti dovrebbero continuare e dove dovresti tagliare i legami e ricominciare da capo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la luna che transita nel tuo segno è come camminare con il cuore sulla manica. Può richiedere molto a una creatura sensibile come te. Un amico Pesci può entrare in empatia. Anche loro sono esperti nel nuotare in acque profonde ed emotive.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio nel fedele Toro e nella tua zona della mente alveare, farai il tuo miglior brainstorming in compagnia di amici che la pensano allo stesso modo. Fino al 22 giugno, la comunicazione scorre liberamente tra il tuo set, rendendolo un momento eccellente per collaborazioni e attività di gruppo. Le tue conversazioni saranno produttive e potrebbero suscitare alcune idee stimolanti. Poiché hai così tanto da dire, ci saranno un sacco di chiamate notturne e scambi di messaggi con gli amici. È anche un ottimo momento per conoscere nuove persone.

Carriera / Finanza: potresti risentirti di dover badare a un capo bisognoso mentre la luna nel Cancro si scontra con Cerere ed Eris nel tuo settore professionale. Non ti dispiace fare il possibile per aiutarli. Tutto quello che vuoi è che i tuoi sforzi siano riconosciuti. Puoi lamentarti con un collega di fiducia, ma non puoi lamentarti dei poteri forti. A volte, tutto ciò che puoi fare è sorridere e sopportarlo.

Crescita personale / spiritualità: stai trasmettendo vibrazioni passive-aggressive? Anche se rimani in silenzio, la tua energia rivelerà come ti senti. Sii consapevole di come influisci sulle persone intorno a te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ti piace essere sotto i riflettori. Tuttavia, ti chiederai se i tuoi doni resisteranno al controllo pubblico. C'è solo un modo per scoprirlo. Un Toro di talento potrebbe darti una corsa per i tuoi soldi. Fortunatamente, porti in tavola cose diverse.

Amore / Amicizia: Venere che si scontra con il disilluso Nettuno nella tua zona di intimità può farti esitare ad aprirti e fare i prossimi passi in una relazione. Potresti mettere in dubbio il tuo stato o chiederti se hanno quello che serve per soddisfare i tuoi desideri emotivi e sessuali. Raggiungere il livello di fiducia che ti permette di rilassarti non avviene dall'oggi al domani. Prenditi il ​​tuo tempo per conoscere qualcuno e lascia che la tua connessione si sviluppi organicamente.

Carriera / Finanza: con il sole nel diligente Toro e nella tua zona professionale per tutto il mese, porterai ostinata determinazione nel perseguimento dei tuoi obiettivi. I principali attori della tua cerchia presteranno attenzione. Porta il tuo A-game e cerca di fare un'impressione positiva. Applica tutta la saggezza e l'esperienza che hai acquisito finora. Può aiutarti a raggiungere il tuo prossimo traguardo. Le tue possibilità di successo aumentano quando agisci mentre hai il supporto planetario. Preparati a portare avanti le cose.

Crescita personale / spiritualità: con il primo quarto di luna nel tuo segno, ti chiederai se sei pronto a raggiungere un obiettivo importante. Procedi con calma, hai appena iniziato. C'è ancora tempo per capirlo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: c'è molto di cui essere entusiasti. Ci sono così tanti nuovi percorsi e possibilità da esplorare. Passa un po 'di tempo a contemplare in silenzio le tue opzioni. Hai bisogno di chiarezza per sapere cosa vale la pena perseguire. Un Toro può aiutarti a prendere una decisione.

Amore / Amicizia : potresti chiederti se una relazione è tutto ciò che è scoppiato quando Venere si scontra con il disilluso Nettuno nella tua casa di coppia. Nessuna persona o situazione è perfetta. Quando sei impegnato, devi prendere il duro con il liscio. Non lasciare che uno stato d'animo cupo metta in cattiva luce la tua situazione.

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna in Leone entusiasta, potresti schiantarti e bruciare con un grande progetto prima ancora che decolli. Portarlo dal concepimento al completamento richiederà il ritmo di te stesso. C'è ancora molto da imparare. Fai pause frequenti e trova il tempo per altre attività. In questo modo, non sarai sopraffatto né perderai interesse.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nel Toro con i piedi per terra e la tua zona di esplorazione nelle prossime quattro settimane, sarai attratto da avventure pratiche e produttive. Potresti viaggiare per scopi educativi o spirituali. Se rimani vicino a casa, una lezione informativa o un seminario che raffina le tue abilità potrebbe interessarti. Conoscere qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi può ampliare la tua prospettiva.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la gregaria Luna del Leone che trasforma il tuo settore sociale, stai solo trascorrendo del tempo con gli amici e incontrando nuove persone. Sembra che i tuoi amici (un Toro, in particolare) abbiano i loro programmi, quindi non tutto andrà secondo i piani. Sii flessibile.

Amore / Amicizia: con il sole nel sensuale Toro e la tua casa di intimità nelle prossime quattro settimane, vorrai coltivare una connessione intensamente emotiva o sessuale con qualcuno di speciale. Interagire con il tuo interesse amoroso in modo casuale non sarà sufficiente per nutrire il tuo cuore affamato. Avrai voglia di un'esperienza profonda e significativa che ti faccia sentire tutte le sensazioni. Non tutti possono sopportare questo tipo di intensità. Cerca una persona che sia emotivamente attrezzata per fare il grande passo.

Carriera / Finanza: il primo quarto di luna in Leone entusiasta e la tua casa di progetti futuri possono mettere il carro davanti ai buoi. Prima di iniziare a pianificare ciò che ti aspetta, dovrai occuparti delle attuali preoccupazioni finanziarie. Questioni riguardanti tasse, prestiti, debiti o fondi che condividi con un partner potrebbero richiedere la tua attenzione. Le decisioni che prenderai in queste aree determineranno la tua capacità di finanziare i tuoi piani futuri. Cominciando dall'inizio.

Crescita personale / spiritualità: ti divertirai ad esplorare i misteri della vita mentre Venere e Vesta si allineano nei regni esoterici del tuo tema. Potresti tornare dal tuo viaggio con informazioni vitali sulla tua vita amorosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei in pericolo di metterti in una posizione calda. Un profilo più pubblico significa che dovrai affrontare un maggiore controllo. Se un Toro è tra il pubblico, dovrai davvero portarlo. In questi giorni, il toro è formidabile e difficile da battere.

Amore / Amicizia: nelle prossime quattro settimane, il sole nell'incrollabile Toro e la tua impegnata zona di collaborazione ti ispireranno a prendere sul serio le relazioni. In amore e negli affari, sarai il meglio di te stesso quando sarai in compagnia di qualcuno che ti dà potere. Non è il momento di andare da soli. Una storia d'amore potrebbe essere aggiornata a una sistemazione più esclusiva. Sei pronto a portarlo al livello successivo? Se single, sii proattivo nella tua ricerca. Potresti incontrare qualcuno che è pronto per l'impegno,

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna in Leone affamato di riconoscimenti, si è tentati di cogliere i riflettori e attirare l'attenzione su ciò che si sta facendo. In questo frangente, è una mossa sconsiderata. Il percorso che stai percorrendo richiederà il supporto di colleghi e collaboratori. Non puoi permetterti di tagliarli fuori dal giro. Pazienza, Scorpione. Presto potresti ottenere una vittoria a cui tutti possono prendere parte.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento Venere / Vesta di oggi segnala che una partnership con l'individuo giusto può aiutarti a raggiungere un obiettivo importante. Stai alla ricerca di un alleato laborioso che condivida la tua visione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: i soliti suoni e immagini non ti soddisferanno mentre la Luna del Leone transita nella tua zona di esplorazione. L'eccitazione che cerchi può essere trovata solo al di fuori dei confini della tua bolla. Dovrai rispondere a un Toro se la ricerca dell'avventura ti fa trascurare un compito.

Amore / amicizia: guarderai una storia d'amore attraverso occhiali color rosa mentre Venere e l'illusorio Nettuno si scontrano. Questo può rendere difficile accettare che ci vorranno perseveranza e duro lavoro per coltivare la relazione che desideri. Non c'è niente di sbagliato nel guardare il lato positivo delle cose. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti renda cieco nel vedere le cose come sono realmente.

Carriera / Finanza: nelle prossime quattro settimane, il sole in un determinato Toro e la tua casa di lavoro è pronta a rinfrescare la tua prospettiva sul lavoro. Essere produttivi e dare il meglio in ciò che fai fornirà una sensazione di soddisfazione di cui hai bisogno. Questa energia non riguarda l'assunzione di incarichi che ti faranno notare. Si tratta di organizzarsi e ottimizzare le attività quotidiane. È un momento eccellente per aggiungere competenze al tuo kit di strumenti che miglioreranno le tue prestazioni lavorative.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna nel Leone amante del divertimento può provocare una grande avventura. Prima di partire alla ricerca dell'eccitazione, è meglio che tu ti occupi degli affari. I piani e i preparativi dovranno essere fatti con attenzione se vuoi che sia un successo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la drammatica Luna del Leone che transita nella tua casa di trasformazione, sei attratto da persone ed esperienze che accendono la tua sete di vita. Un'immersione profonda emotiva potrebbe non essere così divertente come immaginavi. Soprattutto se si tratta di un Toro. Tieniti al tuo posto.

Amore / Amicizia: è la stagione delle feste ora che il sole è nel Toro amante del piacere e nel regno che governa la tua vita amorosa, creatività e intrattenimento. Nelle prossime quattro settimane, la felicità verrà dal fare ciò che ami e dal passare del tempo con persone di cui ti piace la compagnia. Ti divertirai a perseguire nuovi interessi ed esplorare nuovi modi per condividere i tuoi doni unici. È un ottimo momento per legare con i bambini. Se hai figli assicurati di includerli nei tuoi piani.

Carriera / Finanza: non dare per scontato di poter contare su qualcun altro per pagare il conto per il tuo divertimento. Il primo quarto di luna in Leone e il regno che governa il denaro degli altri attira l'attenzione sui tuoi accordi finanziari. Pensaci due volte prima di affidarti a un partner o utilizzare il credito per finanziare attività ricreative, hobby o romanticismo. Con così tante attività divertenti in calendario nelle prossime settimane, dovrai elaborare un piano.

Crescita personale / spiritualità: un armonioso allineamento Venere / Vesta può ispirarti a dare il tutto per tutto con un'attività che ti appassiona. È bello quando un'ossessione ti motiva a imparare qualcosa di nuovo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna del Leone che attraversa la tua casa di collaborazione, hai bisogno di vicinanza e supporto emotivo. Andare d'accordo con gli altri richiederà flessibilità, soprattutto quando si ha a che fare con un Toro super testardo. Preparati al compromesso.

Amore / amicizia: i comfort di casa saranno super attraenti ora che il sole è nell'accogliente Toro e nel tuo regno domestico. Nelle prossime quattro settimane, passare del tempo con la tua cerchia ristretta di persone care e rilassarti a casa fornirà tutta l'eccitazione di cui hai bisogno. Questi incontri a basso profilo riempiranno il tuo serbatoio emotivo e ti daranno una sensazione di appartenenza. È un ottimo momento per migliorare il tuo spazio vitale o cambiare la tua routine familiare.

Carriera / Finanza: con l'appassionata Venere nel tuo regno domestico allineata con Vesta nella tua casa di risorse condivise, sei iper-concentrato sulle questioni finanziarie. Potresti passare ore a cercare modi per finanziare miglioramenti alla casa o piani familiari. Non lascerai nulla di intentato mentre esplori le tue opzioni. Continuerai finché non troverai quello che stai cercando. Può essere un processo drenante. Assicurati di prendere aria ogni tanto.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna invia un promemoria che potrebbe essere necessario coordinarti con il tuo partner o la tua famiglia e coinvolgerli con i tuoi piani. Tuttavia, prima di sollecitare il loro aiuto, devi sapere cosa stai facendo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la Luna del Leone che transita nella tua produttiva sesta casa, sei pronto per fare le cose. Prima di immergerti nelle attività di oggi, dovrai organizzarti e assicurarti di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Chiedi consiglio a un Toro pieno di risorse.

Amore / Amicizia: vorrai recuperare il ritardo mentre il sole viaggia attraverso il confortante Toro e la tua casa di comunicazione. Nelle prossime quattro settimane, puoi aspettarti più chiamate, e-mail, messaggi e chat video. E con i recenti sviluppi che rendono più sicuro socializzare, puoi aspettarti brevi viaggi e visite con tutti i vicini, i parenti e gli amici da cui sei stato separato nell'ultimo anno. Sarà profondamente gratificante incontrarsi faccia a faccia.

Carriera / Finanza: hai una storia da raccontare, quindi ti divertirai a scrivere, insegnare e parlare in pubblico, così come altre attività che ti consentono di condividere informazioni. Si tratta di promuovere le connessioni e lo scambio di idee. Il primo quarto di luna in Leone e la tua casa di lavoro metteranno in risalto le difficoltà di portare il tuo messaggio là fuori. Prima di intraprendere un progetto, dovrai fare i compiti e elaborare un piano realizzabile.

Crescita personale / spiritualità: potresti chiederti se una tua idea è troppo là fuori mentre l'appassionata Venere si scontra con l'immaginativo Nettuno nel tuo segno. Gestiscilo da un amico che capisce come funziona la tua mente.