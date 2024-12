Oroscopo di oggi 20 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 20 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

I rapporti con il tuo interesse amoroso, i tuoi figli e i tuoi amici possono essere nervosi, poiché il tuo sovrano, Marte, si oppone al bisognoso Cerere nella tua casa della comunità. L'affetto può essere condizionato invece di essere dato liberamente, e gli animi possono infiammarsi quando qualcuno (forse tu) non riceve l'attenzione e la cura che desidera. In alternativa, una parte può sentirsi minacciata dal desiderio dell'altra persona di libertà di azione e di autoespressione. Non puoi controllare cosa fanno gli altri, ma puoi controllare come rispondi. Sfrutta la tua capacità di incontrare le persone dove sono e non lasciare che l'amore diventi transazionale.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Le cose potrebbero sembrare un po' confuse oggi, Toro, ma non è una ragione per essere tristi. Potrebbe essere che tu abbia bisogno di adattarti prima di poterti rapportare senza problemi con gli altri. Cogli questa opportunità per occuparti di cose a cui normalmente non penseresti. Guarda le cose dalla prospettiva di qualcuno in un altro percorso di vita. Realizza il divertimento di stare semplicemente a casa e addormentarti sul divano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua visione di una relazione potrebbe non essere all'altezza delle aspettative, perché l'amorevole Venere nella tua nona casa idealistica si scontra con Giunone, che ha a cuore l'impegno. Ci vuole impegno per mantenere un impegno, e non è sempre romantico o divertente. Riesci a gestire la realtà quotidiana della tua situazione e a sentirti comunque eccitato all'idea di stare con il tuo partner? Se sei single, chiediti se hai le carte in regola per resistere in una relazione una volta finita la luna di miele. Ci vuole un impegno serio per mantenere la rotta una volta che i giorni del vino e delle rose sono alle spalle. Quando fantastichi di essere in una relazione seria, non trascurare gli aspetti meno affascinanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La tua vita amorosa assume una maggiore intensità quando Giunone, attenta all'impegno, e Venere, seducente, si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. Una volta che il sesso è parte del programma, le emozioni travolgenti possono prevalere sulla logica e sul buon senso. Gelosia, ossessione e possessività possono scatenare tensione in una relazione amorosa, in particolare se una delle due parti non si sente sicura del livello di interesse dell'altra persona. Sii padrona delle tue emozioni. Non lasciare che l'insicurezza ti spinga a fare o dire qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. Se il tuo partner è un po' più intenso di quanto ti senti a tuo agio, metti un po' di spazio tra voi finché l'atmosfera non sarà più armoniosa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Il tuo pensiero è chiaro oggi, Leone, e scoprirai che in genere le cose stanno andando lisce. La tua prospettiva su tutto è molto in linea con dove devi essere in questo momento. In altre parole, stai facendo tutto esattamente nel modo giusto. Sii te stesso e lascia che le altre persone si adattino al tuo modo di pensare. Non c'è bisogno di continuare a nascondere la verità su chi sei veramente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Ascolta cosa ti dicono gli altri oggi, Vergine. Ci sono esperienze preziose che ti aspettano dietro l'angolo. La cosa importante da fare ora è riconoscere le opportunità quando si presentano. La strada per il successo non è sempre ben segnalata. Cogli l'occasione sulla strada senza alcun segnale. Hai il coraggio e lo spirito pionieristico per seguire la strada avventurosa, quindi fallo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Ti trovi su un pendio scivoloso quando inizi a mescolare amore e denaro. Denaro, regali e privilegi speciali possono complicare una relazione, poiché la sontuosa Venere nella tua zona degli appuntamenti si scontra con la devota Giunone nella tua casa dei beni. Qualcuno (forse tu) ha bisogno di guardare più da vicino le sue motivazioni e i suoi desideri. È l'amore che stai cercando? Lo status? O un guadagno materiale? Non fraintendermi, Bilancia. Solo una di queste cose avrà un valore duraturo. Se stai usando denaro e privilegi per controllare un partner o una persona di interesse, potrebbe improvvisamente disinnamorarsi quando smetti di pagare il conto. In fondo, probabilmente sai che non puoi comprare l'amore o la lealtà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La tua ambizione può far sentire trascurati i tuoi cari, poiché Marte intraprendente nella tua casa delle aspirazioni si oppone a Cerere, badante nel tuo regno domestico. Qualcuno potrebbe arrabbiarsi se pensa di essere al secondo posto rispetto alla tua carriera. In alternativa, potresti pensare che le persone a te più vicine non capiscano cosa stai cercando o non supportino ciò che fai. È probabile che tutti abbiano delle esigenze che non sono state soddisfatte. Identifica il punto in cui le tue esigenze si sovrappongono e fai del tuo meglio per portare un po' di più sul tavolo. Fare uno sforzo extra per rendere felici i tuoi cari ti gioverà ora e a lungo termine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La magia può accadere quando la prospera Venere nella tua zona di guadagno si sincronizza con l'auspicioso La gelosia può sorgere tra te e un amico quando la Venere viziata nel tuo settore finanziario si scontra con la possessiva Giunone nella tua casa della comunità. L'amore o il denaro sono probabilmente la fonte della tensione. Una parte potrebbe essere invidiosa della relazione dell'altra persona, desiderare ardentemente i beni che possiede o essere gelosa del suo successo. Sei destinato a sentirti male con te stesso e a creare un'atmosfera spiacevole tra te e un amico se vi confrontate e vi disperate. L'erba del vicino è più verde dove la innaffi, quindi fatti i fatti tuoi e occupati dei tuoi affari.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Vorrai che il mondo ti veda come una preda desiderabile, mentre l'incantevole Venere nel tuo segno si scontra con Giunone affamata di impegno in cima al tuo grafico. Se non riesci a ricevere la convalida che desideri, potresti fare di tutto per farti notare. Se ci provi troppo, sarà un deterrente, non un'eccitazione. La disperazione non è una bella immagine. Fidati della tua amabilità, Acquario. Lascia che coloro che ti desiderano ti cerchino invece di fare una performance per catturare l'attenzione di una persona. Spesso, fare di meno dice di più.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché l'amorevole Venere nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con l'impegno di Giunone, farai storie se una relazione non è all'altezza dei tuoi ideali. È bene avere una visione di ciò che vuoi in una relazione, ma non dovrebbe essere scolpita nella pietra. Se non stai ottenendo l'attenzione che desideri da un partner, forse è perché non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Se sei single, non lasciare che i tuoi rompiscatole siano così rigidi da non far mettere piede nella loro porta a nessuno. Invitare l'amore nella tua vita richiede che tu sappia quando rimanere fermo e quando piegarti.